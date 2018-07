Aujourd'hui, On s'fait des films tire le portrait de Jean Rochefort, mort le 9 Octobre 2017.

Jean Rochefort en 1982 dans L'indiscrétion © AFP / Jean Pierre Fizet / Collection ChristopheL

Toute sa vie, il pensa à la mort. Alors, il fit le zouave.

De Jean Rochefort, on aimait, entre autres et en vrac, son rire de gorge, en éclats successifs, son amour de l’incongruité et des chevaux, son autodérision, sa moustache flegmatique, son œil qui frisait, et sa fascination pour la gente féminine.

Jean Rochefort était un gentleman qui portait des pantalons roses, et se pensait utile en faisant le saltimbanque. Quand il partit, le 9 octobre 2017, à l'âge de 87 ans, la France s’aperçut combien il allait lui manquer.

Les références de l'émission :

Cartouche, de Philippe de Broca, 1962

Cet animal étrange, de Gabriel Arout, mis en scène par Claude Régy, 1964

Angélique marquise Anges, de Bernard Borderie, 1964

Tribulation d’un chinois en chine, Philippe De Broca, 1965