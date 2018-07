Bernard Giraudeau, un homme aux yeux à la fois bleus et tempétueux, était acteur, metteur en scène, homme de mer et écrivain. Avide de voyages et d’expériences, il a croqué la vie en fuyant la facilité. En juillet 2010, il levait l’encre, définitivement, à cause de cette saleté de crabe.

Bernard Giraudeau en juin 2004 à Nantes © Getty / Alain DENANTES

Bernard Giraudeau a laissé une empreinte profonde dans l’Histoire du Cinéma, en interprétant des personnages aux côtés d’autres grandes figures. C’est notamment avec Jean Gabin et Alain Delon que l’acteur jouera dans son premier film en 1973, Deux hommes dans la ville, de José Giovanni. Il retrouvera Delon en 1979, dans Le Toubib, un long-métrage sur la troisième guerre mondial de Pierre Granier-Deferre qui lui vaudra le César du Meilleur Acteur dans un second rôle. Il reçoit également le César du meilleur acteur dans Une affaire de goût de Bernard Rapp en 2001.

Mais Giraudeau, homme fougueux et parfois incommode, ne se contente pas du cinéma pour libérer sa créativité

Il s’essaye également au théâtre en intégrant le conservatoire d’Art Dramatique, d’où il sort avec un premier prix de comédie classique et moderne.

Sa plus grande fierté réside toutefois dans le talent littéraire qu’on lui reconnaît et qui, selon lui, vaut mieux que tous les Césars. Pour Giraudeau, c’est en écrivant qu’il extériorise le mieux ses rêves et pensées, comme en témoigne son recueil de récit Marin à l’Encre, publié en 2001, qui relate ses années au sein de la marine nationale, une époque de sa vie qu’il appréciait tout particulièrement. Il est d’ailleurs nommé écrivain de Marine par la Marine Nationale en 2005.

Comme un homme tenaillé par l’angoisse de passer à côté de la vie, Giraudeau mènera finalement un combat sans relâche contre le cancer pendant une décennie.

Cette émission est une rediffusion à retrouver ici.

Les références de l'émission du jour :

Filmographie sélective

Les musiques de l'émission :

Djeuhdjoah / Lieutenant Nicholson, El niño ; 2018

Jain, Alright ; 2018

Texas, Summer Son ; 1999