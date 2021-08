Le fenouil est une plante mal aimée qui a pourtant de supers pouvoirs : son bulbe est un légume, ses feuilles une herbe aromatique et ses graines une épice. On vous raconte et on cuisine le fenouil avec nos invités Xavier Mathias et Alessandra Pierini.

Fenouil © Getty / Ute Grabowsky

Rediffusion de l'émission du 02 /05/21 - ICI

