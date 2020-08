La banane, 2ème fruit le plus consommé en France, se tourne vers l’agriculture durable ou biologique. Des bananeraies antillaises à nos corbeilles de fruits, on croque la banane par les 2 bouts !

La banane, un fruit durable ? © Getty

►► Rediffusion du 3 Mars 2019

Frédéric Jaunault

Depuis 2 ans Ambassadeur de la Banane de Guadeloupe et Martinique.

Consultant en fruits et légumes - MOF 2011 Primeur et Président fondateur de l’école et l’académie du fruit et légume

Champion de France et d’Europe artistique sur Fruits et légumes. En 2015 il ouvre la première école du fruit et légume a Rungis.

La transmission d’un savoir-faire… Véritable ambassadeur du terroir français, il partage ses connaissances en menant des actions de formation auprès des élèves de lycées hôteliers, des cuisiniers ou des barmen, en France et dans le monde entier.

Son site

Les recettes de Frédéric Jaunault :

Le reportage de Stéphane Cosme :

Le producteur de bananes durables à Bouillante en Guadeloupe : David Mirre

Nancy Bureau - directrice du musée de la banane à Trois Rivières en Guadeloupe nous fait découvrir les différentes bananes, la recette des chips à la banane et la salade de morue à la banane.

La tarte à la banane de Lidy Philetas ( Saint Rose en Guadeloupe )

Michel Larougery - producteur de bananes bio en Martinique

Jimmy Bibrac - chef et propriétaire du restaurant Ö z’épices à Bouillante en Guadeloupe ( recette du risotto à la banane )

Nancy Bureau préparant la salade de morue à la banane © Radio France / Stéphane Cosme

La programmation musicale :