A l’heure où les Français dévorent 15000 tonnes de chocolat à Pâques, On Va Déguster s’engage pour un cacao responsable. Quand le chocolat devient plus vertueux…

Chocolat et fèves de cacao © Getty

Anne Debbasch

Journaliste

Hauts les sens ! Le chocolat dans tous nos états est un blog sensoriel dédié au chocolat ! Tablettes, bonbons de chocolat, pâtisseries, biscuits, desserts de restaurant, pâtes à tartiner, en somme tout ce qui nous permet de déguster du chocolat. Vous y trouverez nos préférences, nos découvertes les plus gourmandes et la sensorialité de nos dégustations, sous forme de billets d’humeur.

Amoureuses du chocolat depuis toujours, nous voulons partager notre passion en vous décrivant nos coups de cœur pour vous donner envie de vous laisser emporter par ce doux plaisir ! Dans chaque article : nos billets d’humeurs, notre verdict, les plus ou les bémols, les conseils de dégustation, les adresses où trouver les produits et plus encore …

Leur blog

Adresse donnée par Anne Debbasch : Chocolaterie la Mutinerie Artisan chocolatier Adresse : 15 Rue Henry Monnier, 75009 Paris Téléphone : 01 40 18 42 58

Leur recette de Mousse au chocolat - Petit Beurre au Grand Marrnier

Pour 6 personnes

Temps de préparation 15 minutes

Temps de réfrigération 3h

6 œufs

200g de chocolat (ici nous avons choisi la tablette de Chocolat Bonnat )

Petit Beurre Grand Marnier triple sec

Eau

Pour la mousse au chocolat

Faites fondre le chocolat au bain marie tout en mélangeant pour obtenir une préparation lisse

Séparez les blancs des jaunes

Mélangez les jaunes avant d’y incorporer le chocolat fondu

Montez les blancs en neige ferme

Puis incorporer les blancs à l’appareil chocolat en soulevant la masse pour ne pas les casser

Pour les Petit Beurre au Grand Marnier

Préparer un mélange eau/Grand Marnier selon votre goût (plus ou moins corsé) généralement 1/2 d’eau pour 1/2 de Grand Marnier

Disposez le liquide dans un plat et y tremper rapidement les Petit Beurre (recto/verso) en prenant soin de ne pas les laisser fondre

Dressage

Dans un plat, placez une couche de Petit Beurre imbibé

Puis recouvrez par la mousse au chocolat

Placez au frais pendant 3h

Nos astuces :

Pour varier les plaisirs,

- Choisir des tablettes grands crus, plus ou moins corsées et acidulées pour répondre aux notes d’orange du Grand Marnier. Un chocolat du Mexique ou du Vénézuéla s’accordera très bien avec les arômes du Grand Marnier.

- Il est également possible de jouer sur les arômes du Grand Marnier en prenant un Grand Marnier Cordon Rouge ou un Cherry Marnier aux saveurs de cerises griottes

- Pour une mousse sans alcool il est possible d’imbiber les Petit Beurre au café

- Pour encore plus de gourmandise, laissez quelques morceaux de chocolat non fondu pour donner du croquant à la mousse

Sabrina Zakhour

Ara Chocolat est une chocolaterie artisanale qui fait ses produits de la fève à la tablette, dont sont laboratoire de fabrication se situe au 54 Rue de Dunkerque, Paris 9e. Nous fabriquons des tablettes de chocolats, des bonbons et des pralines avec des ingrédients majoritairement issus de l'agriculture biologique.

Notre chef chocolatier Andres Zakhour, qui a une expérience de plus de 10 ans en chocolaterie et pâtisserie, torréfie et transforme soigneusement lui-même les fèves de cacao pour fabriquer des tablettes de chocolat origine, des pralinés et des confiseries uniques.

Nous utilisons des ingrédients naturels, biologiques, sans additifs ni conservateurs, pour mettre en valeur les arômes et le goût de chaque variété de cacao et aussi pour sensibiliser à la protection et respect des écosystèmes des endroits où les cacaoyers poussent, notamment en Amérique Centrale et du Sud.

Tous nos produits sont 100% vegan friendly!

Leur site

Crowdfunding Kisskissbankbank financement Chocolatier Torrefacteur Kisskissbankbank

Stéphane Comar

Ethiquable est une entreprise coopérative, autrement dit une SCOP : ce sont les salariés qui détiennent le capital de notre entreprise.

Depuis 15 ans, nous agissons en faveur d'un commerce équitable exigeant et soutenons l'agriculture paysanne avec 49 coopératives de petits producteurs partenaires. Chacun de nos produits équitables et bio est issu d'un seul terroir, d’une seule organisation avec laquelle nous avons identifié un projet de développement et d’autonomisation. Nous accompagnons sur le terrain les producteurs pour réaliser ces projets de commerce équitable.

Sans oublier que nous sommes aussi des gourmands ! Alors vite découvrez nos cafés d'altitude, nos grands crus de chocolat, nos thé d'origine...

Chocolats équitables, bio et gourmands

Le site Ethiquable

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

La Mercerie à Marseille - 9, cours Saint-Louis, Marseille (Ier), 04-91-06-18-44.

Formules déjeuner : 21 et 26 € ; menu dîner : 39 €. Fermé lundi, mardi et dimanche soir.

Le site

Critique du restaurant La Mercerie

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Les bonbons de chocolat « Bien-être » de La Maison du Chocolat.

Sans matière grasse animale, sans sucre blanc raffiné.

Disponibles à partir du mois de mai.

Le site

La chronique vin d'Antoine Gerbelle

Création d'un nouveau Diplôme Universitaire : "Vers le terroir viticole par la dégustation géo-sensorielle" qui se donne pour mission de relier deux concepts innovants le terroir viticole et la dégustation.

Le lien vers la formation sur le site de la faculté de géographie de Strasbourg Géographie Unistra

Que boire avec le cacao ?

Le « vin noir » pur Alicante du Château Grand Callamand dans le Luberon.

IGP Méditerranée cépage Alicante 2010nv. 12 €

Château Grand Callamand - Nathalie Souzan - Route de la Loubière, 84120 Pertuis - Tel. 04 90 09 61 00 / 06 87 47 48 34

Site

La programmation musicale