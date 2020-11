Elle possède à foison vertus écologiques, agronomiques, culinaires et nutritionnelles, et on la déguste sous toutes ses formes : graines, huile, farine. Et si le chanvre était la plante magique de l'avenir ?

Plein champ sur le chanvre © Getty

Linda Louis

Notre invitée est journaliste et photographe culinaire, spécialisée dans la cuisine bio et sauvage et s'intéresse également aux thématiques d'autonomie alimentaire. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, traduits dans plusieurs langues, comme l'Appel gourmand de la forêt (2011), Secrets de brasseur (2016), Boissons fermentées (2017), Les 4 saisons du champignon (2019)... Elle collabore depuis 8 ans avec le magazine Kaizen et organise des sorties botaniques. Sur son blog Cuisine Campagne et son compte Instagram, elle raconte ses tranches de vie à la fois gourmandes et naturalistes entre Sologne, Berry et Bourbonnais.

Son dernier livre Super chanvre et CBD, paru aux éditions alternatives fait le tour de l'histoire et des usages de cette plante qui revient sur le devant de la scène. Elle nous a concocté ses recettes préférées :

Reportage avec le producteur David Peschard

Notre reporter Stéphane Cosme a rencontré David Peschard, cultivateur de chanvre bio à la ferme des 4 vents à la Chapelle Saint Martin dans le Loir et Cher. Ses 20 hectares produisent 20 tonnes de chanvre chaque année.

David Peschard au coeur de ses cultures de chanvre / Stéphane Cosme

Les coups de cœur de François-Régis Gaudry et Elvira Masson

Pizza alla carbonara

C'est la pizza romaine assez étonnante de la pizzeria Gatta Mangiona. Son chef Giancarlo Casa la cuit au feu de bois au coeur du quartier de Monteverde à Rome, via Federico Ozanam. Son prix : 12 euros

Pizza alla carbonara de Giancarlo Casa / François-Régis Gaudry

Une agriculture du vivant

Elvira Masson présente le livre Une agriculture du vivant, réconcilier la terre et les hommes, paru aux éditions Libre et Solidaire, collection Autonomia, préface d'Arnaud Daguin.

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Elvira Masson retrace ce matin l'histoire de cette céréale, et cuisine des pancakes à la farine de teff, inspirés d’une recette de Jennifer Hart Smith.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

Le chanvre, cette plante à la feuille célèbre qu’on voit s’épanouir sur tant de T shirts et de tatouages. Cette feuille aux fines folioles est révérée tel un symbole par des gens cool du monde entier.

Pourquoi n’arborent-t-ils pas plutôt sur leur blouson clouté une feuille de persil ou bien de bananier ? Une fleur de lin ou un épi de blé ? Pourquoi ?

Par ce que ces jeunes gens bien informés savent que le chanvre est une plante aux pouvoirs infinis...

