On Va Déguster prend l’accent méditerranéen. Nous vous entraînons dans un food trip à Barcelone et de la Catalogne on voyagera en Italie avec les meilleures recettes de la cuisinière Laura Zavan.

Laura Zavan

Originaire de Trévise, à un saut de puce de Venise, Laura vit en France depuis 20 ans. Auteure et styliste culinaire, Laura compte à son actif de nombreux ouvrages de cuisine italienne. Dans ses livres, elle nous transmet sa passion pour le bon produit et une cuisine simple, naturelle et savoureuse. Laura s’inspire des recettes de la tradition italienne et les adapte aux exigences d’aujourd’hui.

Son dernier livre : Balade gourmande en Italie : les recettes fétiches de Laura - photographies Valérie Lhomme - Paru le 19 avril 2019 - Editeur Mango

Suivez-moi sur les routes de l’Italie pour découvrir mes recettes préférées, région par région !

80 recettes de l’aperitivo au dessert, comme la tourte pasqualina de Ligurie, les raviolis plin au boeuf et aux herbes du Piémont, le risotto au safran de Lombardie, les orecchiette des Pouilles, la panzanella de Toscane, les aubergines alla parmigiana ou la pizza de Naples, les saltimbocca de Rome et, bien sûr, le tiramisù de ma ville, Trévise !

Des pas-à-pas, des conseils et des infos sur les spécialités à goûter et à rapporter de chaque région, et des reportages photos sur les villes emblématiques. Un magnifique road trip gourmand dans mon pays natal !

Les recettes de Laura Zavan :

Le livre coup de coeur de Laura Zavan :

Dictionnaire délicieux de l'Italie Emmanuelle Mourareau Paru le 14 décembre 2018 Editeur Editions du Pétrin

Saviez-vous que « Barbagliata », en plus de baptiser la boisson chocolatée milanaise, fut le nom du plus grand impresario que le XIXe siècle ait donné à l'opéra ? Qu'au XVe siècle, l'économie de la baccalà je ta les fondements du capitalisme ? Que Cavour s'abreuva de bicerin en planchant sur l'unité politique du pays ? Et qu'au XIXe siècle encore, la culture de la bergamote fit de Reggio Calabria la Manchester du Sud ? Saviez-vous que les cantucci doivent leur notoriété à l'Exposition universelle de Paris de 1867 Que le caviar de Venise doit la sienne à la communauté juive de Ferrare ? Et qu'à Crémone, la mostarda fait sérieusement de l'ombre à Stradivarius ?

Avec ses cinquante entrées, le Dictionnaire délicieux de l'Italie vous régalera d'anecdotes, de légendes et de vérités gourmandes. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises !

Tout un plat : La salade César

Du palace californien à la brasserie parisienne en passant par le café du village la salade César est absolument partout. C'est la meilleure salade du monde à condition de respecter quelques règles bien précises. Sur le choix, des ingrédients et de l'assaisonnement. Rendons à la salade César ce qui lui appartient. Avec la recette de Carrie Solomon.

