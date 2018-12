On conjugue la sauce à tous les temps avec le cuisinier Meilleur Ouvrier de France Eric Trochon. On vous propose ensuite un tour de France des recettes d'aujourd'hui avec notre deuxième invité Sébastien Formal.

Les sauces ... A toutes les sauces !

Eric Trochon

Éric Trochon a le goût du voyage. Ses nombreuses aventures professionnelles l’ont conduit à New York, en Inde, en Chine, en Corée, à Singapour, en Thaïlande et au Japon . Ses talents de styliste lui ont permis d’être associé à de nombreux autres chefs dans la réalisation de leurs ouvrages (Paul Bocuse, Joël Robuchon, Pierre Gagnaire, Alain Senderens). Il a ainsi collaboré avec des célèbres photographes comme Peter Lippman, Jean-Louis Bloch-Lainé et Éric Fénot.

Élu un des Meilleurs Ouvrier de France en 2011, il exprime aujourd’hui sa créativité de chef dans de nombreux domaines : dans ses deux restaurants parisiens, Semilla et Freddy’s, nichés au coeur de St Germain-des-Prés, dans son travail de styliste culinaire renommé, et enfin dans l’enseignement qu’il dispense à l’école Ferrandi-Paris depuis de nombreuses années.

Dans Sauces, leçons en pas à pas, Eric Trochon livre tous ses secrets dans la réalisation des sauces. Qu’elles soient froides ou chaudes, salées ou sucrées, classiques ou contemporaines, elles font la spécificité de la cuisine française. Aucune autre cuisine au monde ne possède un tel savoir-faire, qui se transmet et se perpétue au fil des générations, de chef en chef.

Sauces, leçons en pas à pas, 2018, ed. du Chêne

Sébastien Formal

Issu d'une famille d'agriculteurs, Sébastien Formal décide qu'il deviendra cuisinier dès l'âge de six ans. Bercé entre bois (champignons), potager, verger, poulailler, pigeonner, pêche en mer et pêche à pied, cuisine de famille, cuisine de village et autres embouteillages de vin de bordeaux, il acquiert très tôt le gout de la bonne bouffe.

Après avoir travaillé chez les plus grands cuisiniers à Paris (Guy Savoy, Akrame Benallal...), il décide de partir faire un tour de France en solo et à vélo avec seulement un sac et ses couteaux.

De la Bretagne à Saint Nicolas de Citeaux en passant par Espelette, il part pendant un an à la rencontre des gens qui font la cuisine française aujourd'hui (producteurs, restaurateurs, pêcheurs...) et pour être au plus près du produit.

Il est aujourd'hui second de cuisine au sein de la maison Lecointre (de la restauration d'entreprise haut de gamme).

Sébastien, le cuisinier à vélo, Larousse cuisine, 2018. Un tour de France, trente-cinq rencontres et cinquante recettes.

Les recettes d'Eric Trochon

Le beurre blanc

POUR ENV. 250 G

Préparation : 15 min

400 g de beurre frais

25 g d’échalotes

10 cl de vin blanc sec (type chardonnay)

5 cl de vinaigre blanc

Sel fin

Poivre blanc du moulin

Beurre blanc / Jean-Charles Vaillant

1. Coupez le beurre en petits cubes et mettez-les au froid.

2. Hachez très finement les échalotes au couteau.

3. Rincez-les dans un bol ou sous un filet d’eau et égouttez-les

4. Réunissez dans une casserole le vin blanc, le vinaigre et les échalotes.

5. Faites réduire* de ¾ la préparation pour ne garder que la valeur d’une grosse cuillerée à soupe de liquide.. 6. Incorporez le beurre bien froid en cubes, tout en fouettant

7. Maintenez la casserole à feu doux ; la sauce doit être blanche et crémeuse.

8. Vérifiez l’assaisonnement ; salez et poivrez en fonction. Au besoin, vous pouvez ajouter un trait de vinaigre pour équilibrer l’acidité.

9. Conservez au bain-marie (température de la main, soit environ 40°C) jusqu’à utilisation

La sauce vierge

POUR ENV. 30 CL DE SAUCE

Préparation : 25 min

5 tomates mûres mais fermes

2 gousses d’ail

10 graines de coriandre

20 cl d’huile d’olive vierge extra

30 g de feuilles de basilic

30 g de feuilles d’estragon

30 g de feuilles de cerfeuil ½ citron

Sauce vierge / Jean-Charles Vaillant

1. Lavez, séchez et ciselez finement les herbes fraîches et, si possible, tout juste cueillies.

2. Mondez les tomates, coupez et épépinez-les, taillez-les en pétales puis retaillez le tout en petits dés réguliers.

3. Hachez l’ail et écrasez les graines de coriandre.

4. Mélangez l’huile, les dés de tomate, l’ail et la coriandre, puis ajoutez les herbes ciselées. Assaisonnez.

5. Rectifiez l’acidité avec quelques gouttes de jus de citron.

6. Serve

La sauce chien

POUR 25 CL DE SAUCE

Préparation : 20 min

3 tiges d’oignons nouveaux ou de cives

2 c. à soupe de persil

2 petits piments doux verts

2 petits piments doux rouges

1 piment habanero lanterne

2 gousses d’ail

3 citrons verts (limes)

20 cl d’eau minérale

Sel

3 c. à soupe d’huile

Sauce chien / Jean-Charles Vaillant

1. Ciselez les oignons

2. Concassez le persil.

3. Taillez en brunoise les piments

4. Dégermez les gousses d’ail et hachez*-les.

5. Mettez les oignons et les piments dans un bol en verre en saupoudrant de persil

6. Zestez les citrons et pressez-les.

7. Mettez le jus de citron et l’eau dans une casserole et chauffez à frémissement. Salez.

8. Versez à hauteur dans le bol contenant tous les éléments sauf l’ail.

9. Rectifiez l’assaisonnement.

10. Ajoutez l’huile, puis l’ail haché à froid et réservez à température ambiante.

La gribiche

POUR ENV. 40 CL DE SAUCE

Préparation : 30 min

35 g de cornichons

35 g de câpres

10 g de cerfeuil

10 g de persil

10 g d’estragon

2œufs

Sel

Poivre du moulin

15 g de moutarde

30 cl d’huile

Sauce Gribiche / Jean-Charles Vaillant

1. Hachez les cornichons et les câpres.

2. Ciselez finement le cerfeuil, le persil, l’estragon.

3. Faites cuire les œufs durs, faites-les refroidir, écalez*-les et réservez. Taillez les blancs d’œufs durs en julienne* courte

4. Travaillez les jaunes en pommade*, assaisonnez avec du sel et du poivre, mélangez avec la moutarde.

5. Montez comme une mayonnaise, en incorporant l’huile petit à petit

6. Mélangez délicatement la sauce avec les cornichons, les câpres, les fines herbes et la julienne de blancs d’œufs

La ravigote (froide)

POUR ENV. 50 CL DE SAUCE

Préparation : 20 min

10 g d’oignon blanc

20 g de fines herbes fraîches (persil, cerfeuil, estragon...)

20 g de moutarde forte

12 cl de vinaigre de vin blanc (ou de Xérès pour une version moins académique)

Sel fin

Poivre du moulin

40 cl d’huile végétale (arachide, tournesol, colza, etc.)

15 g de petites câpres préalablement égouttées

Sauce Ravigote / Jean-Charles Vaillant

1. Ciselez finement l’oignon blanc, rincez-le

2. Ciselez les fines herbes

3. Mélangez la moutarde et le vinaigre dans un bol. Ajoutez le sel et le poivre, mélangez pour dissoudre le sel.

4. Incorporez l’huile petit à petit.

5. Ajoutez les herbes hachées, les câpres égouttées et les oignons ciselés. Si vous avez de petites câpres, il est inutile de les hacher ; mettez-les entières, elles apporteront une petite note croquante.

6. Mélangez délicatement le tout

Les recettes de Sébastien Formal

Poireaux entiers au four au jambon et parmesan

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min ● Cuisson : 45 min

4 poireaux

4 tranches de jambon de Bayonne

50 g de parmesan râpé

2 c. à soupe d’huile olive

Sel

Poireau au four / Aimery Chemin

Pour la mayonnaise

1 œuf

1 c. à café de moutarde

20 cl d’huile de pépin de raisin

1 c. à café de jus de citron

1 c. à soupe de fromage blanc

1 c. à soupe de câpres

1 c. à soupe de cornichons

1 citron vert non traité

Sel, poivre du moulin

1. Lavez les poireaux, conservez les poils et deux bandes de vert de poireau. Émincez le plus finement possible le vert de poireau.

2. Préchauffez le four à 180°C. Enfournez les poireaux arrosés d’huile d’olive et salés pendant 25 min.

3. Pendant ce temps répartissez le parmesan dans un plat puis enfournez pour 10 min. Disposez les tranches de jambon de Bayonne sur une plaque de cuisson puis enfournez 10 min.

4. Préparez la mayonnaise : fouettez le jaune d’œuf avec la moutarde et 2 pincées de sel, puis montez petit à petit avec l’huile de pépin de raisin. Ajoutez le jus de citron, le fromage blanc, les câpres hachées, les cornichons émincés puis le vert de poireau. Poivrez à votre convenance.

5. Sortez les éléments du four et laisser-les à température ambiante.

6. Dressez de la mayonnaise sur l’assiette en longueur, ajoutez 1 poireau cuit et disposez harmonieusement chips de jambon et parmesan. Poivrez et râpez un peu de zeste du citron vert sur l'assiette

Brochette yakitori pintade et maroilles

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min ● réfrigération : 2 h ● Cuisson : 15 min *

2 cuisses de pintade (désossées) + ½ maroilles + 50 cl de bière ambrée + 50 g de vergeoise + 2-3 cm de gingembre frais + 2 gousses d’ail + 2 c. à soupe d’huile olive + Fleur de sel

1. Faites bouillir la bière avec la vergeoise pendant 5 min, puis laissez refroidir.

2. Épluchez le gingembre et l’ail puis écrasez-les pour obtenir une pâte. Ajoutez-les à la bière refroidie. Taillez les cuisses de pintade en 2 dans la hauteur et plongez-les dans la marinade. Réservez au frais pendant 2 h pour que les cuisses prennent bien les saveurs de la marinade.

3. Égouttez la viande. Taillez le maroilles en 8 cubes. Confectionnez les brochettes avec 1 morceau de pintade et 2 cubes de maroilles : piquez l’extrémité du morceau de pintade côté peau, enfilez 1 cube de maroilles, rabattez et piquez le morceau de pintade côté chair, enfilez le second cube de maroilles et finissez en rabattant et en piquant le morceau de pintade côté peau.

4. Faites chauffer une poêle avec l’huile d’olive. Quand elle fume, faites colorer la peau des brochettes, puis retournez quelques secondes et terminez la cuisson au four à 200 °C pendant 5 min. Parsemez de fleur de sel au moment de servir.

Le reportage d'Esterelle Payani

La sauce béarnaise a été crée au Pavillon Henri IV en 1837 par le Chef Collinet. Cent quatre-vingt-un ans plus tard, Le Chef Patrick Käppler nous en donne la recette.

La recette de la béarnaise du Pavillon Henri IV

Recette historique du Pavillon Henri IV - 19 Rue Thiers, 78100 Saint-Germain-en-Laye.

Sauce béarnaise, crée en 1837

Pour 6 personnes

5 échalotes ciselées finement

3 c. à soupe d’estragon ciselées

2 dl de vin blanc

1 dl de vinaigre cristal

1 dl de vinaigre de Reims

1/2 c. à café de vinaigre balsamique

2 pincées de poivre blanc mignonnette

1 pincée de sel

1 pincée de sel 3 œufs

150 g de beurre clarifié

Pour la finition

1 c. à café d’estragon haché

1 c. à café de cerfeuil haché

La sauce béarnaise / Estérelle Payany

Dans une sauteuse, réunir les échalotes ciselées, l’estragon, le vin blanc, les vinaigres, sel et poivre. Laisser réduire aux 3/4 à feu moyen. Ajouter les jaunes d’oeuf à cette réduction et mélanger vivement au fouet à feu doux jusqu’à obtention d’une mousse crémeuse.

Incorporer le beurre clarifié hors du feu comme une mayonnaise. Au moment de l’envoi, ajouter le cerfeuil et l’estragon haché. Servir aussitôt.

Patrick Käppler / Estérelle Payany

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

La sauce. Préparation liquide ou semi liquide servant à masquer les erreurs.

Le coup de cœur de François Régis Gaudry

L'émission de cuisine "Tous à table" disponible sur Netflix. Des binômes de chefs d’élite s'affrontent pour impressionner les palais les plus critiques du monde en cuisinant les plats typiques de neuf pays.

Retrouvez "Tout un plat", la capsule vidéo de l'émission

L'épisode 2 est disponible sur la chaine youtube de France Inter. Au menu : le kebab !

Programmation musicale