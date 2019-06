De la Seine-et-Marne à la Seine-Saint-Denis, On Va Déguster prend la clé des champs aux portes de Paris à la découverte des nouveaux paysans du terroir francilien.

A la découverte des nouveaux paysans du terroir francilien. © Getty

Géraud Gentric

Co- fondateur du site Biovor .Géraud s’occupe essentiellement du sourcing auprès des producteurs et la mise en relations avec les restaurateurs

Ce site permet d’acheter des produits bio, BON, SAIN et ultra locaux (moins de 150 kilomètres) directement chez le producteur au prix juste.

Produits présentés:

Brie Noir Fermier - Ferme Saint Colombe (77)

La Ferme Sainte Colombe propose des produits laitiers et des fromages fermiers biologiques (brie et coulommiers - bio - fermier) LA BOUTIQUE A LA FERME : Mercredi et vendredi : 16 h 30 - 19 h 00 Samedi : 10 h 00 - 12 h 00 / 17 h 00 - 18 h 30

Jus de pomme + vinaigre de cidre - Ferme de l'Abondance (77)

18 Route de Lorrez-le-Bocage, 77710 Vaux-sur-Lunain Téléphone : 01 64 31 50 51

Terrine de Porc : Ferme de Mesenguy (60)

La Ferme de Mesenguy est ouverte le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10 h à 14h. Vous pouvez aussi retrouver leurs produits sur le marché du 104 rue d'Aubervillers à Paris le samedi de 11h à 14 h.

Radis blanc et Rose: Route de la Picardie (60)

SCEA - Distributeur automatique de fruits et légumes - 2 ROUTE DE PICARDIE - 60380 GREMEVILLERS - (Picardie )

Les Sablés d’Anne: Moulin Chantemerle (77)

Farine bio au moulin de Chantemerle

Eva Jaurena

Participe depuis 3 ans au Festival We Love Green et y tiendra 2 stands cette année.

Présidente et cofondatrice de l’association Ernest - Créée en 2015 - en lien avec des restaurateurs pour des événements solidaires et des distribution de paniers de légumes cultivés à Pont Blanc à Sevran (maraîchage bio avec des travailleurs en réinsertion) aux familles des centres sociaux de Paris (10e et 11e)

Directrice du restaurant / cantine Mingway à Pantin 93 au CND (Centre National de la Danse) - 1 Rue Victor Hugo, à Pantin

Ouvert le midi au déjeuner du lundi au samedi formule déjeuner à 16€ et le soir pour boire un verre et dégustation de planches fromagerie

Le chef : Léo Aît Bahaddou (ex Buffet et Pères Populaires) Associé à Florent Ciccoli et Grégory Bach -

Les recettes d'Eva Jaurena et Léo Aît Bahaddou :

Asperges fumées au thym à la poutargue

Éplucher et couper les queues d’asperges blanches et les faire cuire dans de l’eau bouillante pendant 3 minutes puis les blanchir dans de l’eau froide.

Faire fumer du thym dans un bac hermétique allant au four avec les asperges pendant 1 heure.

Pour la poutargue, prélever les œufs d’un mulet noir frais, les mettre au sel pendant une nuit puis les sécher dans un endroit sec pendant 1 semaine.

Enfin, râper la poutargue sur les asperges blanches.

Céleri rave en croûte de sel rôti et crumble zaatar

Laver le céleri et l’envelopper d’une croûte de sel constituée de 2 grosses poignées de gros sel, d’1kg de farine et de 6 blancs d’œufs montés en neige.

Ajouter de l’eau jusqu’à former une pâte compacte.

Vérifier la cuisson en perçant un trou dans la croûte.

Mettre au four pendant 1h à 180.

Pour réaliser le crumble, mélanger

200g de farine,

100g de sucre

100g de sel

200g de beurre demi-sel.

Ajouter du zaatar et mettre au four pendant 15min à 180 en remuant régulièrement.

Crumble aux pommes et à la rhubarbe

Eplucher les pommes et la rhubarbe puis les faire caraméliser dans une casserole avec du miel de pissenlit et de la cassonade.

Verser dans un moule puis ajouter le crumble par-dessus et mettre au four pendant 40min à 180.

Pour la réalisation du crumble, mélanger

400g de farine,

400g de sucre

400g de beurre demi-sel.

Les reportages de François-Régis Gaudry :

Rouge Framboise - C’est une petite exploitation arboricole, installée depuis 2010 dans le sud de la Seine et Marne, au cœur du Bocage

- chez Yves de Fromentel - Atelier de transformation laitière (fromagerie, fabrication de yaourts, vente de lait, crème... Ferme de, Beaulieu, 77970 Pécy tel 01 64 01 58 48 Le clos de Nonville chez Patrick Feliot - Des fruits et légumes anciens cultivés avec attention et respect 6B Rue Grande, 77140 Nonville

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Quelques exemples de mots entrés dans les dictionnaires cette année :

Locavorisme et Zythologie dans Le Larousse illustré 2020

dans Le Larousse illustré 2020 Prosecco dans Le Petit Robert 2019

Le Prosecco Corte Giona de Tenuta Salvaterra que vous pouvez trouver à l’Epicerie Rap

La chronique livre de Déborah Dupont :

Le livre Bouillon, les recettes cultes des bouillons parisiens,par le Bouillon Pigalle, Editions Marabout, 19.90€

Clafoutis aux cerises

Pour 10 personnes. Cuisson 30 minutes

310g de sucre en poudre

160g de farine

7 oeufs entiers

30cl de lait entier

30cl de crème à 30% de mg

2 gousses de vanille

500g de cerises

30g de sucre glace

Faites blanchir les oeufs entiers avec le sucre. Ajouter la farine et les gousses de vanille raclées et fendues. Mélanger au fouet. Ajouter le lait et la crème.

Verser ce mélange dans un plat beurré et fariné.

Répartissez les cerises lavées et non dénoyautées. Enfournez dans un four préchauffé à 160° pour 30 minutes.

Retirez du four,laissez tiédir puis démoulez sur une grille ou servez dans le plat. Saupoudrez d’un peu de sucre glace.

La chronique vin de Jérôme Gagnez :

Deck & Donohue

La brasserie a été créée en 2013 par Thomas Deck et Mike Donohue. Ils se sont connus aux USA et on brassé leur 1ère bière en 2005 à San Francisco.

La création de la brasserie n’interviendra qu’en 2013 à Montreuil. Le premier brassin est fait début 2014. C’est le début de l’aventure.

La brasserie produit aujourd’hui 24 bières différentes dont des bières de saison et des spécialités.

Notamment Le Temps des Merises une très jolie bière à la merise dont il faudra guetter la sortie !

3 grands types de bières :

Fermentation basse (pils, lager)

Fermentation haute (bières trappistes, Ales, Stout)

Fermentation spontanée (lambic)

Maltage, saccharification, houblonnage, fermentation, mise en bouteille.

Pils avec des houblons alsaciens

Mission avec des houblons américains plus aromatiques.

Brasserie Deck & Donohue - 7, rue de la Fraternité - 93100 Montreuil - Email : hi@deck-donohue.com - Tel : 09 67 31 15 96

- Atelier ouvert les samedis de 11h à 15h

Bières présentées :

Pils à la pression à 4 € le demi (prix généralement constaté)

Points de vente à Paris :

L’Attache (Paris 11),

La Fontaine de Belleville (Paris 10)

Le Saint Sébastien (Paris 11)

La Commune (Paris 20)

Double Dragon (Paris 11)

Mission Pale Ale à 3/3,5 € en magasin

Point de vente Paris et petite couronne :

La table de Cybèle à Boulogne-Billancourt

L’ Amitié Rit à Montreuil

Octopus à la Défense

le Zingam (Paris 11)

Roots (Paris 11)

la Cave à Bulles (Paris 1er

Galeries Lafayette

La cave de Belleville (Paris 19)

