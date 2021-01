Plein feux sur ce plat mijoté et épicé, le curry du Japon, d'Angleterre, d'Inde...

Le match des curry © Getty

RYOKO SEKEGUCHI

Auteure, poétesse et traductrice japonaise, relie la littérature et les goûts. Elle a écrit plus de vingt livres en français et en japonais – dont Nagori (P.O.L., Paris, 2018 / Folio Gallimard, Paris, 2020). Elle intervient régulièrement à l’occasion d’événements portant sur la cuisine, l’art et la littérature.

Le curry japonais, dix façons de le préparer de Ryiko Sekiguchi et Mathilde Roellinger aux éditions de l’Epure;

Si je vous dis que le curry, avec les tempuras, les sushis et les râmen, est l'un des plats représentatifs du Japon, vous ne me croirez peut-être pas immédiatement…

Pourtant, un Japonais mange du "karê raisu" (curry and rice) en moyenne 73 fois par an. A la maison comme dans les restaurants, le style du curry développé par les Japonais est si singulier qu'il existe même une plaisanterie à ce sujet : un Indien en visite au Japon, après avoir goûté au curry japonais, s'exclame : "C'est délicieux ! Comment ce plat s'appelle-t-il ?" Ryoko Sekiguchi et Mathilde Roellinger ont souhaité que ce livre incite les amoureux et les curieux à préparer un curry du levant comme les japonais à la maison et aussi à trouver d'autres inventions.

Les recettes de Ryoko Sekeguchi

Le curry au porc( extrait de son livre " Le curry japonais- dix façons de le préparer " aux éditions de l'Epure)

Les poireaux étuvés à la citronnelle et au curry japonais du chef Sugio Yamaguchi - Restaurant "Botanique"

BEENA PARADIN

Beena Paradin Migotto est la fondatrice de beendi et beedeli, deux marques qui proposent des mélanges gourmands et veggie, pour faire sans effort un délicieux plat.

Beena a concrétisé son engagement pour une alimentation durable et son implication dans la transition écologique à travers cette marque. beendi et beedeli apportent une solution prêt-à-l’emploi pour les Français qui souhaitent réduire leur consommation de viande et de poisson.

Beena combine une solide expérience dans la distribution et le marketing de produits de grande consommation avec une expertise dans la gastronomie. Après ses études à l’ESSEC et en échange dans le programme MBA de York University à Toronto, elle débute sa carrière en 1996 à la Société Générale dans le financement de projets internationaux. Elle a ensuite été consultante en stratégie chez Arthur D. Little et A.T. Kearney où elle a particulièrement travaillé sur les domaines de la distribution et des produits de grande consommation pendant 8 ans. En 2006, elle rejoint le Comité Exécutif de Conforama en tant que Directrice de la Stratégie.

Parallèlement, elle développe sa passion pour la cuisine et les produits alimentaires. Elle publie trois ouvrages de cuisine dont le dernier a obtenu le prix ‘Best Foreign Cookery Book in the World 2009’. Elle collabore avec des chefs étoilés comme Alain Ducasse ou Olivier Roellinger. Elle développe avec ce dernier une gamme de mélanges d’épices : « Olivier Roellinger by Beena ».

Elle est la fondatrice et l’animatrice de Food Karma, un podcast qui met en avant celles et ceux qui font de l’alimentation un acte heureux : son objectif est de mettre en avant ceux qui nous aident à aller vers une alimentation à la fois délicieuse, bonne pour la santé, bonne pour la planète et accessible à grande échelle. Elle y reçoit des créateurs culinaires, des industriels de l’agro-alimentaire, des chefs ou des médecins qui œuvrent en ce sens.

En 2020, elle a fait le choix de quitter Paris pour s’installer dans la Drôme pour se rapprocher de la nature. Elle co-écrit avec son mari, Yannick Migotto, KarmaJoie, un blog à quatre mains où ils partagent leur cheminement de changement de vie.

Références des livres

Mes Recettes Indiennes

Cuisine Végétarienne Indienne

Inde Intime et Gourmande

► Visitez le site "Maison des mélanges"

Les recettes de Beena Paradin

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Ail noir

L'Etuverie dans le Gers, Ail noir de Lomagne, bio, paysan et français.

Le coup de coeur d'Elvira Masson

Les fromages au zaatar

de Pierre Coulon, La Laiterie de Paris, 74 rue des Poissonniers, 75018.

Et bientôt, le Zaatar en pots fourni par Kamal Mouzawak, envoyé depuis Beyrouth, via SOUKELTAYEB

soukeltayeb.com

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Livre : La Colère des Aubergines,

de Bulbul Sharma, ed. Picquier poche

La chronique de l'avocat gourmet Eric Morain

Bonne année et bonnes résolutions aussi !

C’est le temps des bonnes résolutions, non ? Et qui dit bonnes résolutions dit : on va dire moins de bêtises, - non j’ai pas dit conneries mais c’est l’esprit - en 2021.

