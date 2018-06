Frais, demi-sec, affiné : c’est la meilleure saison pour déguster les fromages de chèvre ! De la brousse du Rove qui vient de décrocher son AOP, aux fromages de Touraine, on vous sert tous les fromages de chèvre sur un plateau.

Fromages de chèvre sur un plateau © Getty

MAYALEN ZUBILLAGA

Mayalen Zubillaga est auteur culinaire et collabore avec plusieurs supports consacrés à ce qui se mange. Elle a grandi sur les rives de l'étang de Berre entourée de fèves, de muges, de chèvres et d'effluves pétrochimiques. Tombée dans une marmite de boulettes à la sauce tomate quand elle était petite, elle cuisine et écrit tous azimuts, explorant à la fois la soupe de poulet, le pan bagnat et la magie œcuménique du pois chiche. Avant "Brousse du Rove, l'appel des collines", elle a commis "L'art de saucer" (Les Éditions de l’Épure).

Son dernier livre : Brousse du Rove, l'appel des collines - photographies Vincent Augier et Mayalen Zubillaga - préface Hervé Mons - Paru le 12 avril 2018 - Ed. de l'Epure

Les brousses du Rove sont vendues directement à la ferme par les producteurs, et parfois via des AMAP ou dans des marchés locaux. On les trouve également dans certaines fromageries, notamment celles d'Hervé Mons à Aix-en-Provence, au Cannet et très prochainement à Lyon.

PIERRE GAY

Né le 8 Février 1965 à Annecy-le-Vieux.

Fromager Affineur à Annecy -MEILLEUR OUVRIER DE France 2011 classe fromagerie

Fleuron de la maison GAY depuis 1935

Les fromages de chèvre que vous trouverez en saison chez lui :

Les grands classiques de Touraine :

Sainte Maure

Valença

Selles sur cher et Pouligny

Il travaille avec Paul Georgelet basé à Villemain, dans les deux sèvres, qui nous fournit en

Mothais sur Feuille, Chabichou et autre Rond de Lusignan …

La petite originalité de la boutique, leur spécialité, un petit chèvre fumé au bois de genévrier,

Ses coups de cœur :

Le persillé de Tignes avec 20 % de lait de vache mais produit par une seule fermière de la région de Tignes .

Les chevrotins des Aravis, du Grataron d’Arêches

Les persillés des Aravis …

Il vend au magasin environ 40 variétés différentes en fromages de chèvre.

Fromagerie Pierre Gay - 47, Rue Carnot 74000 Annecy

Actualités :

Il a ouvert en collaboration avec Damien Richardot un nouveau concept «Restaurant Beau et Fort » qui se situe au 37 rue du Faubourg Montmartre.

LES RECETTTES EXTRAITES DE L'OUVRAGE BROUSSE DU ROVE - L APPEL DES COLLINES DE MAYALEN ZUBILLAGA - EDITIONS DE L'EPURE

Omelette à la brousse comme Natascha

Natascha Duverdier préconise d’ajouter les brousses sur l’omelette au dernier moment, ce qui magnifie prodigieusement

Ce plat simple et familial. Commencez par démouler 5 ou 6 brousses du Rove, puis mélangez-les rapidement avec un peu de sel et quelques feuilles de menthe ou de basilic ciselées. Dans un bol, battez légèrement 8 oeufs avec 2 cuillerées de crème et du sel. Faites chauffer un filet d’huile dans une poêle, versez-y les oeufs et laissez-les prendre sur feu doux en les mélangeant. Laissez ensuite dorer le fond sans toucher.

Quand l’omelette est bien colorée au-dessous mais encore un peu baveuse sur le dessus, ajoutez la brousse, poivrez et arrosez avec un filet d’huile.

Pliez l’omelette, puis mettez un couvercle et laissez chauffer pendant une dizaine de secondes, pas plus. Faites glisser l’omelette sur un plat et servez-la sans tarder, avec du pain croustillant.

Rouleaux d’aubergine à la brousse du Rove

En Italie, on garnit certains involtini d’aubergine avec de la ricotta. La brousse du Rove se plie de bonne grâce à l’exercice.

Mandolinez 1 ou 2 petites aubergines fermes, de façon à obtenir de fines tranches. Huilez-les au pinceau et faites-les cuire à la poêle ou au four, recto-verso, avec un peu de sel, jusqu’à ce qu’elles soient tendres et dorées.

Épongez-les et laissez-les refroidir. Prévoyez aussi, si vous le souhaitez, de la bresaola ou du jambon sec finement tranchés.

Démoulez des brousses du Rove et mélangez-les rapidement avec du jus de citron, du basilic, de la menthe ou du persil, du sel et du poivre. Répartissez cette préparation sur les tranches d’aubergine et de bresaola (voire les deux, superposées), roulez-les sur elles-mêmes. Servez les involtini frais, avec du pain grillé.

Babas-brousse

Cette recette permet de servir un dessert un peu élaboré sans dénaturer les brousses du Rove.

La veille, préparez une pâte à baba : pour 24 babas « bouchons » cuits dans une plaque à mini muffins, en acier, battez pendant quelques minutes

130 g de farine,

7 g de levure de boulanger fraîche émiettée,

30 ml de lait tiède,

20 g de sucre,

5 g de sel

2 petits œufs

Incorporez 30 g de beurre mou et continuez à battre pour obtenir une pâte lisse et élastique. Couvrez-la avec un torchon humide et laissez-la lever pendant 1 heure dans un endroit tiède. Dégazez-la.

Beurrez généreusement les empreintes du moule et déposez 1 petite cuillère de pâte dans chacune d’entre elles.

Laissez lever 30 minutes de plus, sans le torchon.

Enfournez pour 20 minutes dans le four préchauffé à 180 OC (vous devrez adapter le temps de cuisson en fonction de votre moule et de votre four ; les bouchons doivent être bien dorés).

Démoulez-les et faites-les rassir jusqu’au lendemain.

Le jour J, 2 ou 3 heures avant le repas, préparez le sirop : portez à ébullition

500 ml d’eau,

100 g de sucre,

1 gousse de vanille (graines et gousse)

le zeste d’1 citron jaune ou vert

Hors du feu, ajoutez 100 ml de rhum ambré. Versez le sirop encore chaud mais pas brûlant sur les babas. Tournez-les délicatement de temps en temps pour qu’ils s’imbibent uniformément.

Servez-les froids avec les brousses poudrées de sucre. Vous pouvez changer à volonté les parfums du sirop, avec ou sans alcool. Des babas à la fleur d’oranger accompagneront par exemple des brousses sucrées ou arrosées de miel, puis parsemées de pistaches concassées.

LE COUP DE COEUR DE FRANCOIS-REGIS GAUDRY :

Le café Noisette - 74 rue Olivier de Serres, Paris (XVe), 01-45-35-86-21

Carte déjeuner : entrées 7-10 €, plats 12-16 €, desserts 6-9 €. - Le soir : tapas entre 5 et 15 €, jusqu'à 22h30.

Fermé le samedi midi et le dimanche.

Le café Noisette © Radio France / François-Régis Gaudry

Poireaux vinaigrette © Radio France / François-Régis Gaudry

Onglet à l'échalotes et frites © Radio France / François-Régis Gaudry

LA CHRONIQUE CUISINE D' ESTERELLE PAYANY :

MAIDS OF HONOUR

300 g de pâte feuilletée pur beurre

Garniture

100 g de fromage frais

75 g de poudre d’amande

1 œuf + 1 jaune

1 c. à soupe de lait

1 c. à soupe rase de farine

1 zeste de citron

25 g de beurre

1 pincée de muscade ou de macis

Etaler la pâte assez finement (5 mm), la découper en cercle de 6 cm et en garnir de petits moules hauts.

Mélanger le beurre et le sucre, puis ajouter le fromage, les œufs, le lait. Finir par la poudre d’amande, la farine, le zeste de citron et les épices.

Certains mettent au fond une goutte de lemon curd, de confiture de coing ou de framboises…. Moi pas.

Verser dans les moules en les remplissant aux 2/3 (ça gonfle)

Enfourner pour 25 à 30 mn à 180°C.

Pour les goûter à Richmond :

Newens – 288 Kew Rd, Richmond TW9 3DU, Royaume-Uni - Site

Pour mémoire :

Le savillium de Caton

Mélangez exactement une demi-livre de farine, deux livres et demi de fromages, trois onces de miel, comme pour le libum, et ajoutez un oeuf. Frottez d’huile un plat de terre, dans lequel vous déposerez tous vos ingrédients préalablement mélangés. Fermez le vase avec son couvercle, et tâchez que la cuisson pénètre jusqu’au centre du gâteau; c’est là qu’il a le plus d’épaisseur. Aussitôt qu’il est cuit retirez-le du plat, enduisez-le d’huile, saupoudrez-le de pavots, remettez-le quelque temps sous le couvercle, retirez-le sur le plat avec des cuillères.

LA CHRONIQUE VIN D'ANTOINE GERBELLE :

Ces vins qui vous rendent chèvre :

Domaine La Piffaudière, Olivier Bellanger

Touraine Sauvignon 2017 - env 12 € chez les cavistes - 96, Route des Caves, 41400 Monthou-sur-Cher Tél : 02 54 71 89 19

Mas del Périé, Fabien Jouves

Vin de France "Pièce Longue" Chenin 2017 - 19,50 € à la cave Le Lieu du Vin 9, rue Richer 75009 Paris

46090 Trespoux-Rassiels Tél. : 05 65 30 18 07 Mas del Piéré

Domaine Leccia, Lisandru Leccia

Patrimonio blac 2017; env. 30 € chez les cavistes sur le continent

Domaine Leccia Lieu dit « Morta-Piana »

20232 Poggio d’Oletta Tél : 04.95.37.11.35 Domaine-Leccia

