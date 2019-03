La banane, 2ème fruit le plus consommé en France, se tourne vers l’agriculture durable ou biologique. Des bananeraies antillaises à nos corbeilles de fruits, on croque la banane par les 2 bouts !

Banane © Getty

Frédéric Jaunault

Depuis 2 ans Ambassadeur de la Banane de Guadeloupe et Martinique.

Consultant en fruits et légumes - MOF 2011 Primeur et Président fondateur de l’école et l’académie du fruit et légume

Champion de France et d’Europe artistique sur Fruits et légumes. En 2015 il ouvre la première école du fruit et légume a Rungis.

La transmission d’un savoir-faire… Véritable ambassadeur du terroir français, il partage ses connaissances en menant des actions de formation auprès des élèves de lycées hôteliers, des cuisiniers ou des barmen, en France et dans le monde entier.

Son site

Les recettes de Frédéric Jaunault :

Céviche de bananes

Ingrédients pour 4 personnes:

4 bananes de Martinique et Guadeloupe

1 gousse d’ail haché

1 oignon rouge Roscoff

1 jus de lime et les zestes

3 cl d’huile olive

5 feuilles de menthe

1 brin de coriandre fraîche

2 fruits de la passion

2 jus d’oranges et zestes

5 g de gingembre

Sel

Quelques gouttes de Tabasco

1 pointe de couteau de curcuma

Progression :

Epluchez et coupez les bananes en rondelles. Hachez l’oignon rouge, le gingembre et l’ail.

Dans un bol mélangez-les avec l'huile d’olive, le jus et zestes d'orange, le curcuma, le jus et zeste de lime et les fruits de la passion.

Incorporez les bananes, la menthe et la coriandre hachée. Assaisonnez de sel et de tabasco et mélangez délicatement.

Vous pouvez servir ce mélange accompagné de crevettes roses, de coquillages ou de poulpe cuit nature.

Carbonara de banane verte au parmesan

Ingrédients pour 1 personne :

50 g pâtes Macaroni

30 g de lardon fumé

35 g banane verte

4 cl crème

3 cl de fond de veau

50 g dinde coupée en petit cubes

10 g oignon

10 g parmesan râpé

Sel

Cuire les pâtes.

Cuire les bananes vertes en les mettant 30 minutes dans un four vapeur ou à l’eau salée.

Les rafraîchir et les couper en petit cubes.

Faire revenir les lardons, les cubes de dinde avec les oignons et les bananes. Ajoutez le fond de veau et la crème.

Rectifiez l’assaisonnement. Au moment de servir incorporez le parmesan.

Poêlée de bananes vertes et bulots de Granville IGP en persillade

Ingrédients pour 4 personnes:

4 bananes vertes

120 g de bulots de Granville IGP décortiqués

4 cuillères à soupe de persil frisé haché

50 g d échalote hachée finement

2 gousses d’ail hachée

50 g de beurre doux

30 g de noisettes concassées

1 tranche de pain d’épices séché et la mettre en poudre.

Sel

Tabasco

Progression :

Coupez les deux extrémités de vos bananes vertes. Les cuire 30 minutes dans une eau chaude salée.

Les refroidir et les éplucher. Taillez les bananes en jolies rondelles.

Dans une poêle faire blondir les bananes avec l’huile, égouttez et réservez.

Dans la même poêle faire suer avec le beurre les échalotes, l’ail, les bulots décortiqués et les bananes. Bien mélanger et rectifiez l’assaisonnement avec le sel et le Tabasco.

Incorporez le persil, les noisettes, la chapelure de pain d’épices. Servir aussitôt

Le reportage de Stéphane Cosme :

Le producteur de bananes durables à Bouillante en Guadeloupe : David Mirre

Nancy Bureau - directrice du musée de la banane à Trois Rivières en Guadeloupe nous fait découvrir les différentes bananes, la recette des chips à la banane et la salade de morue à la banane.

La tarte à la banane de Lidy Philetas ( Saint Rose en Guadeloupe )

Michel Larougery - producteur de bananes bio en Martinique

Jimmy Bibrac - chef et propriétaire du restaurant Ö z’épices à Bouillante en Guadeloupe ( recette du risotto à la banane )

La tarte à la banane de Lidy Philetas © Radio France / Stéphane Cosme

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Confiture Extra de Fraises des Monts du Lyonnais - Paysans d'ici Avec Terr'Etic - équitable et bio

Les fraises qui ont rejoint cette confiture, ont eu le plaisir de naître et grandir en pleine terre. Et ça se sent ! Des fruits cueillis à maturité, des variétés sélectionnées pour leur richesse aromatique, cultivés de manière écologique offrent à cette confiture le vrai goût de fraise. Sans compter sa préparation artisanale réalisée directement par les producteurs.

Paysans d'ici : équitable et bio en France - Le commerce équitable made in France

La chronique livre de Déborah Dupont :

L’assiette du runner, Coralie Ferreira et Thomas Ladrat, Hachette cuisine, 19.95€

La recette Pancakes minute à la banane

(période d’entraînement et avant ou après compétition)

Pour une quinzaine de pancakes >> Préparation : 5 min >> Cuisson : 2 min

3 bananes

100 g de farine

2 œufs

1 cuil. à soupe de purée d’amandes

50g de yaourt grec

1 cuil. à café de levure chimique

1 cuil. à café de bicarbonate de soude

Epluchez les bananes, déposez-les dans le blender avec la farine, les œufs, la purée d’amandes, le yaourt, la levure et le bicarbonate. Pulsez 3 fois puis mixez jusqu’à ce que vous obteniez une texture homogène.

Faites chauffer une poêle à feu moyen, huilez-la légèrement, essuyez avec de l’essuie-tout. Versez une petite louche de pâte et faites cuire pendant 1 min de chaque côté.

Valeur nutritionnelle pour un portion (5 pancakes) : Energie : 346 kcal / Protéines : 12g / Lipides : 8g / Glucides : 55g

Conseil de consommation : avec une portion de fruit

So british, plus de 130 recettes qui vous feront aimer la cuisine anglaise, Jamie Oliver, Hachette cuisine, 29.90€

La recette du Gâteau aux noix et à la banane

Pour 16 parts

100g de noix décortiquées

500g de bananes mûres pelées (5 ou 6 bananes)

125g de beurre doux à température ambiante

125g de cassonade

2 gros œufs de poule élevée en plein air

200g de farine

2 cuil. à café rases de levure

1 cuil. à café de bicarbonate de soude

1 cuil. à café rase de cannelle moulue

1 pincée de sel

Huile d’olive

Préchauffez le four à 170°C (th. 5-6). Etalez les noix sur une feuille de papier sulfurisé et enfournez-les pour 5 min afin de les toaster (l’odeur extraordinaire qui envahira votre cuisine vous avertira qu’il faut les sortir du four/ Pendant ce temps, écrasez rapidement les bananes à la fourchette, de manière à obtenir un mélange souple avec de gros morceaux. Réservez.

Mixez le beurre et la cassonade jusqu’à obtention d’une crème pâle. Incorporez les œufs un à un, en raclant bien les bords pour un mélange homogène. Versez la préparation dans un grand saladier. Placez les noix sur une planche à découper. Hachez-les très grossièrement à l’aide d’un couteau ou d’un gros hachoir – idéalement, il faut obtenir des morceaux de tailles différentes, de la poudre aux demi-cerneaux. Ajoutez les bananes écrasées à l’appareil aux œufs, puis les noix, la farine tamisée, la levure, le bicarbonate de soude, la cannelle et le sel. Mélangez le tout jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse.

Déchirez une feuille de papier sulfurisé de 1m de long (???!!!). Froissez-la et passez-la sous l’eau. Arrosez les deux côtés d’un peu d’huile d’olive et étalez bien. Enfoncez le papier dans un moule à cake de 1l de contenance, en veillant à bien marquer les coins. Versez la pâte dans le moule et enfournez à mi-hauteur pour 1h. Vérifiez la cuisson en plantant une lame de couteau dans le gâteau : elle doit ressortir sèche ! Dans le cas contraire, poursuivez la cuisson quelques minutes.

La chronique vin de Dominique Hutin :

TOWT - Transport à la voile - TransOceanic Wind Transport 75, rue Ar Véret - CS60007 - 29177 Douarnenez Cedex - 09 84 33 89 62 - info@towt.eu

- - TransOceanic Wind Transport 75, rue Ar Véret - CS60007 - 29177 Douarnenez Cedex - 09 84 33 89 62 - info@towt.eu http://boutique\\-towt\\.eu/

(50 cL) - 51,92 €

Transport par péniche - "Fleuve de Liens"

Sud : Denis ROBERT - denis@fleuvedeliens.fr - 06 61 77 86 96

Normandie : Catherine SAILLARD - catherine@fleuvedeliens.fr - 06 08 02 36 44

13 et 14 avril - journée grand public - 15 avril - journée professionnelle -

Grande Halle du Parc Floral à Vincennes

Salon de la gnôle naturelle, première distillation Facebook

24 mars – 11h00 / 19h30 - Journée grand public

25 mars – 11h00 / 19h30 - Journée professionnelle

La Fine Mousse - Restaurant 4 bis avenue Jean Aicard, 75011 Paris

Organisé par : Le caviste Le Lieu du Vin et La Fine Mousse Restaurant

Concours GENERAL AGRICOLE 2019, Rhum agricole :

La programmation musicale :