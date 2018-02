Sucrée et amère, en gratin ou en salade, l'endive passe à l'offensive ! On l'appelle chicorée de Bruxelles, chicorée Witloof ou chicon , vive l'endive !

Steven Ramon

Steven Ramon démarre ses armes en 2004 à La Laiterie, Lambersart. Le restaurant obtient l’étoile en 2006 et Steven gravit les échelons en passant par tous les postes.Fin 2012 il quitte La Laiterie, au poste de Chef de Cuisine, après avoir conservé l’étoile, afin de tracer sa propre route.Début d’année 2014 sonne enfin la reprise avec son apparition au célèbre concours Top Chef, où il prendra la 4ème place.Cette aventure lui a permi de se conforter dans ses choix professionnels.

Désormais, et ce depuis le 23 juin 2014, il a posé sa mallette de couteaux sur Lille.Et c’est ici au Rouge Barre que ça se passe, un nouveau défi, défi de cœur, défi de passion.En pratique, Rouge Barre est un appareillage de pierres blanches et de briques rouges, spécifique au Nord. La rencontre de ces deux produits avec l’homme a fait qu’à ce jour beaucoup de maisons du Nord témoignent de cette architecture.

Aujourd’hui, Rouge Barre est né dans le Vieux Lille. Ici aussi la rencontre de l’homme avec de nombreux produits permettent au chef et à son équipe de vous faire vivre un moment unique.Cuisine sincère et franche, aucunes assiettes ne se ressemblent et les produits sont toujours à l’honneur.

Rouge Barre Adresse : 50 Rue de la Halle, 59800 Lille Téléphone : 03 20 67 08 84

Michel Huchette

Agriculteur

Michel Huchette a démarré la production de racines d’endives biologiques en 2009 sur une terre en location de 30 ares.

La ferme se situe à Haisnes, dans le département du Pas de Calais dans le triangle Lille, Lens et Béthune. Lors de son installation en 1979, Michel Huchette s’est spécialisé dans le forçage d’endives. Aujourd’hui, il emploie 12 personnes tout au long de l’année pour cette activité. La demande impor- tante d’endives biologiques, sa curiosité et sa sensibilité ainsi que l’appui du Marché de Phalempin l’ont poussé à passer progressivement vers l’agriculture biologique.

La ferme de Michel Huchette - 1 Chemin de la Fontaine, 62138 Haisnes Téléphone : 03 21 66 88 87

Perle du nord

LES RECETTES DE STEVEN RAMON

Haddock fumé / Endives / Estragon

Ingrédients :

Haddock fumé 1 filet

Endives 3/4 pièces

Estragon 1 botte

Lait 1 dl

Crème liquide 1 dl

Beurre 20 gr

Vinaigre de riz

Poivre

Tailler en tranches fines les filets de haddock, tel un saumon fumé.

Conserver la peau de haddock, mettre la peau en casserole avec le lait et la crème, poivrer, monter à ébullition puis réserver.

Faire bouillir 25 cl d’eau juste salée, y cuire l’estragon effeuillé, conserver les tiges.

Ajouter le beurre puis mixer afin d’obtenir un coulis lisse.

Effeuiller les endives conserver une moitié au frais.

Réaliser un bouillon avec les arrêtes ou parures de haddock et les tiges d’estragon.

Ajouter le vinaigre, monter à ébullition.

Plonger la moitié des feuilles d’endives dans le bouillon vinaigré, durée : 30 secondes puis les refroidir aussitôt.

Dresser en intercalant, tranches de haddock, endives crues et cuites.

Émulsionner la crème de haddock, verser sur l’assiette ainsi que le coulis d’estragon.

Endives au jambon

Ingrédients :

Endives 4 pièces

Jambon blanc 3/4 tranches fines

Jambon de Bayonne 2 tranches fines

Lait 1/2 l

Beurre 40 gr

Beurre 40 gr

Farine 40 gr

Jaune d’œuf 1 pièce

Muscade, sel, poivre

Comté 18 mois râpé 100 gr

Sauce soja sucrée 20 gr

Dans un rondeau, fondre le beurre, faire légèrement colorer les endives, suer les endives (enlever son eau de végétation). Puis déglacer avec la sauce soja.

Cuire à couvert pendant 15 min.

Après cuisson, conserver le jus obtenu, trancher les endives en 2 dans la longueur, les égoutter sur grille pour laisser évacuer l’excédent d’eau ou presser les endives dans un linge.

Réaliser le roux avec le beurre et la farine puis la béchamel.

Assaisonner avec sel, poivre et muscade.

Ajouter le jaune d’œuf, puis le comté râpé. On obtient une sauce Mornay.

Réaliser des chips avec le jambon de Bayonne, au four une dizaine de minutes entre 2 plaques.

Intercaler le jambon blanc dans les feuilles d’endives cuites, verser la sauce Mornay dessus. Gratiner en position grill au four.

Déguster.

Endives façon riz au lait

Ingrédients :

Endives 6 pièces

Lait 150gr

Crème 100gr

Sucre 50gr

40 gr beurre

1gousse de vanille

Fleur de sel 2gr

Tailler les endives en petits dés (brunoise), suer les endives au beurre.

Évacuer la quasi-totalité de l’eau de végétation, mouiller avec le lait et la crème, ajouter la gousse de vanille grattée et le sucre.

Cuire 20 minutes à feu doux en remuant régulièrement. Le mélange va s’épaissir.

En fin de cuisson ajouter la fleur de sel.

Servez. On peut servir avec un sorbet clémentine.

La chronique cuisine d'Estérelle Payany

-Orgé breton - Facebook ; Pour accéder à la liste des magasins le proposant, cliquer sur le bouton « acheter » en haut à droite de la page.

Chicorée à infuser Aromandise et Café d’épeautre Hildegaarde de Bingen, en magasin bio

CAFE DE CEREALES

2 cuillères à soupe de graines de sarrasin

2 cuillères à soupe d’orge perlé bio

50 cl d’eau

Faites légèrement toaster à la poêle les graines de sarrasin en tournant sans cesse pour éviter qu’elles ne brûlent.

Versez-les immédiatement sur une assiette dès qu’elles sont dorées pour cesser leur cuisson.

Faites de même avec l’orge : il faut procéder en deux fois car les temps de cuisson sont différents.

Mixez-les grossièrement.

Mettez-les dans un filtre à thé et versez par-dessus 1 litre d’eau bouillante.

Laissez infuser 8 mn.

Servez chaud au froid.

CITATIONS DESPROGES :"Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis" Éditions du Seuil

'Endive n.f. Sorte de chicorée domestique que l’on élève à l’ombre pour la forcer à blanchir. La caractéristique de l’endive est sa fadeur : l’endive est fade jusqu’à l’exubérance. Sa forme, qu’on peut qualifier de n’importe quoi, genre machin, est fade. Sa couleur, tirant sur rien, avec des reflets indescriptibles à force d’inexistence, est fade. Son odeur, rappelant à l’amnésique qu’il a tout oublié, est fade.

Son goût, enfin, puisque, dit-on, de nombreux pénitents mystiques préfèrent en manger plutôt que de crapahuter sur les genoux jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, atteint dans la fadeur gastronomique des sommets que le rock mondial frôle à peine dans la pauvreté créatrice. L’endive, en tant que vivante apologie herbacée de la fadeur, est l’ennemie de l’homme qu’elle maintient au rang du quelconque, avec des frénésies mitigées, des rêves éteints sitôt rêvés, et même des pinces à vélo. L'homme qui s'adonne à l'endive est aisément reconnaissable, sa démarche est moyenne, la fièvre n'est pas dans ses yeux, il n'a pas de colère et sourit au guichet des Assédic. Il lit Télé 7 Jours. Il aime tendrement la banalité. Aux beaux jours, il vote, légèrement persuadé que cela sert à quelque chose."

La chronique vin d'Antoine Gerbelle

En direct du 19eme Salon de la Dive Bouteille à Saumur

Le premier salon mondial de vin au naturel - Avec Benoit Danjou du Domaine Danjou-Banessy

Implanté sous le soleil du Roussillon sur les contre-forts des Corbières, dans le village d'Espira d'Agly, Benoît Danjou a repris un vignoble hérité de son grand-père, jadis consacré à la production de Rivesaltes. Avec son frère Sébastien, il a progressivement converti le domaine aux vins blancs et rouges secs, tout en conservant de magnifiques vieux Rivesaltes et Rancios, commercialisés au compte-gouttes. Avec un travail respectueux du vivant à la vigne (en biodynamie), non-interventionniste en cave, le domaine élaborent des vins secs de caractère et originaux par leurs tensions et leur élégance.

Vins dégustés :

Côte du Roussillon Les Truffières 2015 Un 100 % carignan gris qui possède une structure dense, solide, plein et profond... un grand vin énergique du Roussillon qui change l'image commune des blancs sudistes.

Domaine Danjou-Banessy 1, bis rue Thiers 66600 Espira-de-l’Agly Tél. : 04 68 64 18 04

