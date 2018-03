Française ou belge, allumette ou Pont Neuf, dans un cornet ou dans une barquette… On va déguster se met en quête de la frite parfaite !

Goûtes mes frites ! © Getty

[Clin d'oeil] Le message d'un Belge en colère, qui défend chèrement la frite belge :

Marie-Laure Fréchet

Journaliste culinaire- Marie-Laure Fréchet vient du nord de la France.

Elle en défend avec ardeur le terroir et les chefs au sein du collectif Mange, Lille !. Du 17 au 23 septembre 2018, aura d’ailleurs lieu à Lille le 3ème festival Mange, Lille !, dont elle est l’initiatrice.

Elle aime autant goûter que raconter la cuisine. Elle collabore entre autres aux magazines Saveurs et L’Express, ainsi qu’aux festivals Omnivore et Planète Bière. Elle a également contribué à la rédaction de l’ouvrage On va déguster la France (Marabout).

Fabrice Lanciot

Né à Valenciennes. Sa famille est foraine depuis de nombreuses générations.

A arrêté très tôt l'école et a travaillé avec ses parents, propriétaires d’un stand de frites, crêpes, churros... A l’âge adulte il a travaillé dans les fêtes foraines où à son tour il a vendu des frites, gaufres, crêpes, sandwichs...

Depuis juillet 2017 il gérant du food truck nommé Bob Food qui est une œuvre d’art faite par Erwin Würm où il vend des frites fraîches, des sandwichs, des churros....

Bob Food - 1 place Francois Mitterrand, 59777 Euralille

Recette des meilleures frites du monde par Suzy Palatin

Pour 8 personnes

4kg de pommes de terre de variété Bintje

Préparation

Eplucher, laver et couper les pommes de terre en bâtonnets.

Les sécher deux fois au torchon, une troisième fois au papier absorbant.

Les plonger dans un premier bain d’huile de tournesol : 7 minutes à 170°

Les sortir du bain, les égoutter et les laisser refroidir 20 minutes.

Les plonger dans un second bain : 7 minutes à 170°

Saler, mélanger et servir aussitôt

La recette de la Sauce samouraï de Marie-Laure Fréchet

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Pas de cuisson

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe de moutarde

20 cl d’huile de tournesol

1 filet de vinaigre blanc ou de cidre

1 cuillère à soupe de ketchup ou de purée de tomate

1 cuillère à soupe d’harissa

sel, poivre

Dans un récipient haut, mélangez le jaune d’œuf et la moutarde. Montez la mayonnaise au mixer plongeant en versant progressivement l’huile. Assaisonnez avec le vinaigre, le sel et le poivre. Mélangez délicatement le ketchup et ajoutez selon le goût l’harissa.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Massale d'Arthur Chiapello, Thomas Chapelle et Marlo Snellman

5, rue Guillaume Bertrand, Paris 11e, 01-73-79-87-90.

Formules déj : 17 € (entrée-plat ou plat-dessert) et 22 € (entrée-plat-dessert). Carte soir : 40-50 €.

Fermé dimanche et samedi au déjeuner.

Arthur Chiapello, Thomas Chapelle et Marlo Snellman © Radio France / François-Régis Gaudry

La terrine de volaille, composée d'échalotes au vin rouge © Radio France / François-Régis Gaudry

Le lieu jaune, beurre blanc et légumes © Radio France / François-Régis Gaudry

La ganache au chocolat, caramel de romarin, pralin © Radio France / François-Régis Gaudry

Friterie Saint Josse

Chaussée de Louvain 99, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique

La friterie Saint Josse © Radio France / François-Régis Gaudry

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Le Refugee Food Festival

Prochaine édition dans 20 villes d'Europe, Etats-Unis, Afrique du Sud - Le site

La Résidence, le restaurant du Refugee Food Festival : au Ground Control, 81 rue du Charolais, 75012.

Aux commandes du restaurant jusqu'à la fin du mois de mars, le chef syrien Nabil Attar.

Au mois de juin, il ouvrira son restaurant à Orléans, Närenj, 178 rue de Bourgogne.

Pour soutenir financièrement le Refugee Food Festival dans ses projets : Lien

La chronique vin d'Antoine Gerbelle :

Que boire avec les frites ?

Quatre propositions pétillantes et ambrées pour se rafraichir le palais après ce tourbillon chaud, croquant, tout en gras et en sel.

Place aux bières Belges

Belle Fleur de la brasserie Dochter van de Korenaar

India Pale Ale (IPA) est un terme utilisé pour désigner les bières à haute densité et avec un houblonnage plus fort et à partir de levure de fermentation haute. La couleur varie de dorée à légèrement cuivrée. Cette flamande offre de pures notes de citron et de pamplemousse. En bouche, le fruit est intense et l’amer persiste tout en désaltérant. Adictif. 3 € la bouteille de 33 cl.Le site

Saison de chez Dupont / Tourpes

La "saison" est un type de bière de saison belge brassée généralement dans les mois froids pour être bue l'été, à l'origine par des fermes pour les travailleurs saisonniers. Produit dans la région wallonne dans la province de Hainaut, la Saison Dupont est une bière blonde de fermentation haute, re-fermenté en bouteille. D'une grande pureté et digestibilité. 6,5 % vol. 3,85 € la bouteille 75 cl.Le site

Place aux blancs de chardonnay

Chardonay Bio "Le Bosquet" Vin de Pays d'Oc

Système U passe la vitesse supérieure dans les vins bios et lance une gamme de cinq références de vins bios et sans sulfites ajoutés. Son chardonnay est adorable, bien sec, simple, digeste, frais et léger au palais comme pour le porte-monnaie.

4,90 € dans les magasins Système U

Crémant de Bourgogne Nature - Domaine Céline et Laurent Tripoz

100% Chardonnay, ce Crémant "nature" n'a pas d'ajout de sucre au dégorgement. Cela lui donne beaucoup d'élégance et de légèreté.

Non dosé, très peu sulfité, une bulle très élégante. Les arômes de Chardonnay bien mûrs dominent au nez, bouche bien équilibrée sans verdeur mais tonique. Un des plus grand crémant de France.

Entre 12 et 14 € la bouteille chez les cavistes et au domaine.

Domaine Céline et Laurent Tripoz

71000 Mâcon Tél : 03 85 35 66 09 - celine-laurent.tripoz@libertysurf.fr

