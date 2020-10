View this post on Instagram

En matière de pâtisserie, on a peur de la vapeur ! Jennifer Hart-Smith @tookies.gambetta nous réconcilie avec cette méthode de cuisson douce et saine dans un livre génial : Desserts Vapeur @maraboutcuisine. Elle nous donnera d'ailleurs une leçon de pâtisserie vapeur demain dimanche en direct à 11 h dans #onvadeguster sur @franceinter. J'ai voulu tester sa super recette de crème aux oeufs. C'est un jeu d'enfant : des oeufs, un liquide (de l'eau ou un lait végétal) un peu de sucre, quelques minutes de sauna à la vapeur et c'est prêt ! Cette recette demande quand même quelques précautions... 1) le matériel : selon les cuits vapeur, le temps de cuisson peut varier. Avec le fameux Vitaliseur de Marion (genre de cuit vapeur super pro en inox 18/10) la cuisson est de 6 mn mais avec mon couscoussier, je monte à 8 mn. 2) le contenant : un plat résistant à la chaleur (en verre, céramique...) qui tient dans votre compartiment troué. On peut aussi utiliser des ramequins individuels. LA RECETTE Un règle simple : pour 1 pers, il faut 1 oeuf, 100 g (ou 10 cl) de liquide (de l'eau ou un lait végétal) et 1 cuillère à soupe de sucre (blanc ou blond) et vous multipliez les doses en fonction du nombre de personnes. Ensuite, vous pouvez parfumez cette base avec ce que vous voulez : vanille, zestes d'agrumes, pâte de sésame noir... Crème pour 2 : 2 oeufs 20 cl de lait d'amande bio 2 cuillères à soupe de sucre cassonnade 1 demi-gousse de vanille grattée Dans un saladier, mettre tous les ingrédients avec les grains de vanille. Mélanger énergiquement tous les ingrédients. Verser l'appareil dans un petit plat à gratin, placer ce plat dans votre cuit vapeur (rempli à 1 tiers d’eau bouillante) et faire cuire pendant 6 mn. Avec mon couscoussier j'ai ajouté 2 minutes de plus. Vous pouvez intercaler un torchon propre pour piéger l’eau de condensation. Au terme de la cuisson, votre crème doit être encore tremblante. Eteindre le feu et laisser la crème reposer à la vapeur pendant 2 mn. Sortir le plat, le laisser tiédir, le mettre au frigo pendant 1 h vous obtenez une belle crème à la texture crémeuse et glissante, entre tofu soyeux et crème brûlée. Et elle est surtout méga gourmande 😋