S'alimenter quand on est confiné : Actions solidaires, leçon de jardinage confiné, faire son pain à la maison et des recettes zéro déchets

S'alimenter quand on est confiné © Getty

1ère Heure

Tournée des popotes :

Elvira Masson

Plus que jamais il nous faut soutenir les artisans, en particulier ces jours-ci les chocolatiers :

A la mère de famille

Boutique Seve

Chocolatier cluizel

Chocolatier Bonnat qui n’expédie que le mercredi et jeudi

Chocolat Foucher uniquement à Paris

Antoine Gerbelle

De #lavignecontinue qui permet de suivre la vie du vignoble à distance en passant par le #coronapéro, les réseaux sociaux ne manquent pas d'idées pour égayer cette période de confinement. Rapide tour d’’horizon des opérations conviviales auxquelles chacun peut participer.

Sans oublier un coup de pouce aux cavistes (et aux domaines) qui restent ouverts pour ne pas perdre l’envie du goût de la vi(gn)e. « Let's drink to the salt of the earth ! » comme disent les Rolling Stones.

Pour contrecarrer la baisse d’activité commerciale, la Fédération des Cavistes Indépendants invite les cavistes à s’inscrire sur la plateforme caviste authentique afin de pratiquer la vente en ligne sans avoir besoin de créer son propre site marchand.

Arnaud Daguin

1/. L’Armagnac au service de la santé, la véritable vocation de “l’eau de vie” en quelque sorte

Les 18 000 glaçons de Gel Hydro Alcoolique que le Département du Gers a vient de faire fabriquer par la petite entreprise gersoise « Phythogers » à partir des 4000 litres d’alcool pur que nous ont offert les producteurs d’Armagnac du Gers (et que nous appelons la « Flamme de la solidarité »)

2/. La re-territorialisation de l’offre alimentaire via des circuits courts portés par une plate forme de la région :

solidarité Occitanie

Chloé Charles

Le parcours de Chloé Charles est au croisement de l’exigence d’une formation classique et d’une passion pour le « bien manger » que rien n’arrête. Au fil de ses expériences et rencontres, elle identifie ce qui lui plaît : au centre, le produit. Au contact de François Pasteau à l’Épi Dupin, elle apprend à être inventive au quotidien pour que chaque produit soit utilisé à 100%. Chloé mettra cette créativité à l’ouvrage par la suite, chez Lasserre puis à l’Astrance, l’Agapé, l’Agapé Subtance, et jusqu’à Septime où elle seconde le chef Bertrand Grébaut pendant 2 ans.

Lorsque l’opportunité se présente de devenir la première chef de résidente de Fulgurances, L’Adresse, Chloé décide de mettre en avant son amour du produit bien traité en proposant chaque semaine des bouchées zéro déchet à ses clients.

Aujourd’hui entrepreneuse aux multiples casquettes, elle donne libre court à sa cuisine exigeante, généreuse et colorée lors de dîners privés et réceptions pour des particuliers ou des grandes marques. Elle propose régulièrement ses services auprès de restaurateurs, collectivités ou encore restaurants d’entreprise, où l’économie du produit et la réduction des déchets alimentaires prennent tout leur sens.

Le credo qu’elle aime transmettre : « Ne nourrissez pas les poubelles !

son site

Le collectif solidaire qui lui livre des invendus du marché de rungis et de métro, qu'elle transforme puis qu’ils redistribuent à des hôpitaux ou associations.

Dernières nouvelles de l'opération "Restaurons les soignant.e.s durablement" la campagne de La Communauté Ecotable se trouvent dans les collectes populaires mises en avant directement sur la page d'accueil de Kisskissbankbank.



Xavier Mathias

Producteur bio de semences, de plants et de légumes, Xavier Mathias se consacre désormais à la formation et à la transmission.

Auteur de nombreux ouvrages sur le potager, participant à de multiples revues spécialisées, intervenant régulièrement pour des émissions de radio ou de télévision, il est aussi (et surtout) présent sur le terrain. Formateur pour de nombreux organismes (école du Breuil, compagnons du devoir, centre de formation de Chaumont sur Loire, Cléôme, l’université du Domaine du possible etc.) il anime aussi de nombreux ateliers sur son champ de Pagaille à Chédigny . Facebook YouTube



La leçon de jardinage confiné:

Météo

Puisque nous agriculteurs ou paysans, parler de la pluie et du beau temps est à l’axe de nos préoccupations, détermine la journée, la saison parfois l’année à venir : Ce soleil qui doit être douloureux pour les gens confinés nous permet de travailler la terre, de reprendre les champs et préparer dans de bonnes conditions notre saison. Comme de plus il fait très frais, la végétation enfin ralentit et retrouve un rythme plus de saison : peut-être échapperons-nous aux gelées désastreuses des années précédentes pour les viticulteurs et les arboriculteurs. Bref, d’un point de vue météo, c’est le beau fixe, un constat tout en contraste avec la situation actuelle.

Et chez vous ?

Il y a ceux qui ont la chance d’avoir un jardin, et ceux qui n’ont qu’un appui de fenêtre, un balcon ou une terrasse. C’est à ceux que je pense et à tout ce qui paradoxalement peut se faire en famille par exemple :

-Aulx et oignons montés dans la cuisine : Tellement fréquent à cette saison, l’ail et les oignons achetés montent dans la cuisine. Bonne nouvelle en fait : replantez-les dans une jardinière, vous verrez c’est spectaculaire, vous obtiendrez ail vert et oignons bottes à une vitesse stupéfiante.

-Les champions toute catégorie de vitesse : faites le test en jardinière ou au jardin : le cresson alénois est le plus rapide de tous (48h pour germer !), la roquette se défend très bien aussi, le mizuna également : vous les dégusterez dans les jours à venir. N’oublions pas les radis : 18 jours c’est exagéré, mais 25 oui ! On les récolte pour fêter la fin du confinement ?

-Et si nous parlions de l’auxine, cette hormone de croissance naturelle chez les plantes. Pour cultiver dans sa cuisine toute la difficulté est là, c’est cette auxine qui explique la majorité des échecs et ces plantes qui filent.

-Heureusement il y a les jeunes pousses, différentes des graines germées, tellement belles, bonnes et rapides ! Améliorez vos crudités avec le chou rouge, la moutarde, l’alfalfa etc. Pas besoin de matériel ou d’espace, ça marche !

Et dans le potager ?

Il y a ce qu’on cultive, encore en promesses (fèves, pois, primeurs etc.) et ce qui est encore là : -Radis noirs, betteraves, pommes de terre courges de l’année dernière repousses de bettes à cardes, rhubarbe, oseille épinard, choux, poireaux etc.

-Il y a aussi tout ce qui s’est invité ! : orties, c’est le plein moment et on ne peut pas se tromper, pissenlits, chicorées sauvages, cardamine, bourse à pasteur etc. même le gaillet gratteron pour ceux qui veulent faire cailler le lait !

Quoiqu’il en soit, au potager comme ailleurs, plus que jamais on sème !

En pleine terre : Epinards, betteraves, navets, chou rave, fenouil etc. Sous abri : toujours les tomates, mais aussi les premières courgettes, concombres etc.

Petite réflexion :

En bio, nos traitements n’étant pas absolus, on sait qu’avant le curatif il faut toujours être préventif. Et s’il en allait de même avec notre santé : pour ceux qui ont la chance de ne pas être affectés, pensons à renforcer notre système immunitaire. La première chose est donc dans la mesure du possible de continuer plus que jamais à veiller à notre alimentation.

Coup de coeur d'Elvira Masson

Lecture d’un extrait de lettre de François Couplan, ethnobotaniste, qui vient de publier "Ce que les plantes ont à nous dire" ed. Les Liens qui Libèrent

Eric Roux

Il s'attache depuis toujours à regarder la cuisine comme une pratique sociale et culturelle ne pouvant se limiter à ce que contient une assiette. C’est certainement son cheminement bizarre, avec des études de technicien agricole, d'ethnologie, et une pratique de musicien professionnel qui l’amènera à travailler dès les années 80 pour Radio France avant de rejoindre Canal en 1992. Il y restera 11 ans, comme chroniqueurs des émissions du midi.

Il sera aussi de l'équipe qui créera Cuisine TV ou il restera 4 ans. Il participera comme auteur et journaliste aux documentaires, « Un petit coin de Paradis" (1999) consacré au jardin planétaire et "Gastronomie: la guerre des étoiles" (2006) pour Canal , au documentaire "Je préfère manger à la cantine" (2010) de 90 minutes diffusé en prime time sur France Télé. Il a publié le «Manuel de Cuisine Populaire» (2011) aux éditions Menu Fretin. Il a créé en 2011 l’Observatoire des Cuisines Populaires et mène depuis 4 ans un travail de recherche et de création d’événements à Clermont-Ferrand, où il a toujours habité.

Marché Saint Joseph à Clermont s’organise pour ouvrir avec 15 producteurs plusieurs jours par semaine.

Le Marché de Max et Lucie continue la distribution de ses paniers producteurs locaux.

La carte interactive de la Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme points de ventes à la ferme, modalités de livraisons et marchés maintenus

Un article de La Montagne récapitulant les producteurs locaux qui continuent à servir et à livrer.

Pour Commander des bières produites en Auvergne 62 microbrasseries auvergnates

> Tous les jours les nouvelles du jardin en confinement de Pierre Feltz à Yronde et Buron

Les directives Mairie de Clermont pour les marchés de producteurs

Les recettes d'Eric Roux

Asperges

Un kilo d’asperges pour 4 pers en 3 préparations.

Je vous parle de belles et grosses asperges blanches car nous entrons dans leur pleine saison. Il existe forcément un ou des producteurs pas loin de chez vous. Faire pousser des asperges est un travail contraignant et les producteurs ne peuvent pas louper la vente de leur récolte. Alors vous allez sur un marché encore ouvert, chez un producteur qui pratique la vente à la ferme ou vous commander un panier chez un producteur local pour vous fournir, tant que la saison durera, un kilo d’asperges par semaine.

Pour débuter rafraîchir le talon de vos asperges en ôtant 5mm de queue. Peler les, l’asperge allonger sur une planche, maintenez la fermement mais sans violence d’une main, entre le pouce et l’index et de l’autre main vous vous armez d’un économe que vous faite glisser de 7 à 8 cm sous la pointe jusqu’à la queue pour assurer le pelage. Une asperge de bonne facture mesure en générale une bonne vingtaine de centimètres. Soyons fou, tranchons la (les) en gardant 15 cm côté pointe et 5 cm côté queue.

Premier service : Faites cuire la botte de pointes à la vapeur maximum 20 mn. Laisser refroidir sans les passer au réfrigérateur, le froid bride le parfum délicat de la bête. Vous les mangerez avec la sauce qui vous convient : Mayonnaise, mousseline ou maltaise (jus d’orange maltaise jaunes d’oeuf et monté au beurre). Tout se mange. Essayer d’en garder quelques unes pour plus tard.

Deuxième service : Détailler les talons pelés mis de côte en tronçons d’un centimètre. Peler et détailler en petits cubes deux pommes de terre de taille moyenne. Nettoyer un joli poireau pour l’émincer. Dans une casserole faire fondre une (très) grosse noix beurre. Un fois le beurre fondu mettre les pommes de terre, les asperges et poireau. saler de gros sel et fatiguez à la chaleur en tournant souvent avec une cuillère en bois. Mouiller d’eau à peine à hauteur (pas plus) et faire cuire à couvert le temps que les pommes de terre s’écrasent à la fourchette. Mixer. Poivrer légèrement et crémer, mais avec de la crème de compétition pas UHT (Alsace, Bresse, savoie, Auvergne à la rigueur Normandie). C’est prêt.

Troisième service : Fendez en deux sur toute leur longueur les asperges épargnées et sauvées du premier service. Ranger les dans un plat à gratin. Là vous avez deux solutions :

Dégager un canon de moelle d’un os que vous avez spécialement demandé à votre boucher ou à un producteur en vente directe (vous pouvez en trouver aussi en grande surface). Détailler cette moelle en tranche d’à peine 5 mm d’épaisseur que vous alanguissez sur les pointes de vos asperges. Du poivre du moulin et de la fleur de sel et glisser sous le grill pour 5 à 10 mn (le temps que la moelle grillotte).

Vous vous êtes procurer un Saint-Nectaire Fermier car il faut soutenir les camarades producteurs de fromages fermiers. Tailler et décrouter de fines tranches de Saint Nect et recouvrez chaque asperges d’une tranche de fromage. Quelques tours de moulin à poivre. Glisser sous le grill le temps de faire fondre le Saint Nectaire. Ca marche avec du reblochon aussi.

Fanes de soupe.

Blague à part le printemps est là. Panier d’AMAP, marchés de producteurs et certainement grandes surfaces proposent des bottes de navets et d’oignons nouveaux et de de juvéniles radis. Cuisez beurrés les navets, tremper les radis dans une anchoïade (filets d’anchois au sel écrasés et huile d’olive) et croquer les oignons, mais surtout gardez les fanes.

Lavez toutes ces verdures dans beaucoup d’eau fraiche. Muni d’un couteau hachez les grossièrement. Pelez et détaillez deux pommes de terre en petits cubes. Dans une grande casserole avec du beurre ou de l’huile d’olive fanez les verdures à feu doux. Ajouter les pommes de terre. Saler. Mouiller avec à peine ce qu’il faut d’eau pour couvrir ces légumes. Cuire à feu doux jusqu’à tendresse des patates. Mixez. Pendant la cuisson de cette soupette, faire griller à la poêle dans à peine de matière grasse des tranches fines de ventrèche (lard salé sec), du jambon sec ou encore mieux du Guanciale.

Une fois la soupe servie dans les assiettes, déposer à la surface la charcuterie grillée et croustillante.

Se frire le riz ( la Montagne )

Rien de plus simple que cette recette. Faire sauter à feu vif un bol de riz cuit à l’eau dans deux cuillères à soupe d’huile parfumée de ce que l’on a sous la main. Vous faites cuire spécialement un verre de riz (Thaï, Basmati) dans beaucoup d’eau où vous avez un bol de riz que vous aviez déjà cuit pour une autre préparation. Dans une grande poêle ou mieux un wok faire revenir dans de l’huile neutre, plein de petites choses riches en goûts découpées en tout petits morceaux :

Une gousse d’ail, un petit morceaux de gingembre, une échalote, une petite carotte, un petit navet nouveau,une poignée de petits pois frais, si y’a pas vous pouvez utiliser des congelés ou en boite que vous avez acheté en trop grande quantité il y a 15 jours. un oeuf cuit en omelette, une poignée de crevettes, ou une chipolata, ou une tranche de jambon.

Rien n’est obligatoire, tout est facultatif, mais la variété, sans forcément l’abondance, donnera du goût à votre riz frit.Une fois tous ces ingrédients vivement saisis, ajouter votre riz refroidi sans autre forme de procès. Tourner à la cuillère, enrober bien le riz, à feu vif. Faut que ça saute, faut que ça chauffe.

C’est prêt ! Servir très chaud, assaisonné d’une lampée de sauce soja. Vous pouvez aussi agrémenter d’herbes grossièrement hachées : menthe, coriandre, persil, vert d’oignon nouveau.

Pain perdu (La Conserve)

Pain perdu pas pour tout le monde.

Un quignon pour plusieurs desserts.

Nous avons tous un peu d’agacement devant les quignons de pain sec qui parfois s’accumulent et dont nous ne savons quoi faire. Bon, oui, nous pouvons le broyer pour faire de la chapelure et réaliser d’éventuelles escalopes panées. Mais surtout nous avons là une formidable matière première pour faire des déserts familiaux.

C’est l’histoire du pain perdu.

Le pain sec et mis à tremper une heure dans un mélange de lait, de sucre et d’oeuf. Si vous pouvez utiliser du lait tout simple, le lait concentré, sucré ou non, vous donnera un pain perdu bien plus riche et onctueux.

Comment ?

Dans un saladier verser une petite boite de lait concentré non sucré auquel vous ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre ou une petite boite de lait concentré sucré. Une fois la boite vidée, remplissez la avec du lait ou de l’eau pour détendre votre lait concentré. Casser deux oeufs dans ce lait et fouettez à la fourchette.

Là vous avez deux solutions pour réaliser votre pain perdu :

Soit votre pain est en tranche et vous l’imbibez bien pendant une heure dans votre mélange lait-oeuf pour le faire cuire à la poêle dans du beurre chaud et lui donner une belle coloration dorée

Soit vous faites gonfler dans votre mélange lait-oeuf des morceaux de pain irréguliers pendant une heure, et vous versez le tout dans un plat à gratin ou un moule à manquer préalablement beurré et fariné. Vous glisser au four à 180° pour une demie-heure. Là vous avez ce que les Lozériens appellent une coupetade. Ce gâteau de pain perdu accueille favorablement des fruits. Quelques pruneaux mis préalablement à gonfler dans un sirop ou encore mieux une boite de pêches ou de poires au sirop ajouter au plat avant de verser le mélange pain-lait-oeuf en feront un dessert de choix.

Ce pain sec peut encore avoir une autre utilisation si vous le réduisez en chapelure (pour cela enfermer votre pain sec grossièrement cassé dans un sac solide en plastique ou en toile et écraser consciensieument avec un rouleau à pâtisserie). Cette chapelure peut être utiliser comme une sorte de farine. La fabrication du mélange à cuire soit à la poêle mais mieux, en gâteau dans un moule, change légèrement :

Une boite de lait concentré, et en utilisant la boite vide comme une mesure, ajouter une boite de lait ou d’eau, deux boites de chapelure, une demie boite de sucre en poudre si votre lait concentré n’est pas sucré et deux jeunes d’oeuf. Les blancs d’oeuf mis de côté sont montés en neige pour être ajouter délicatement, en soulèvent le mélange à la cuillère ou avec une maryse, avant de glisser au four.

Vous aurez pris soin de ranger dans votre plat à gâteau, des fruits au sirop en conserve, ou encore des raisons secs ou des pruneaux. Au four à 180° pour 1/2 heure.

Bien sur s’il vous reste de la chapelure utilisez là pour finir la panure d’escalopes de veau ou de fines tranches de filet de porc après les avoir enrobées de farine et d’oeuf battu. Cuisez à feu vif dans du beurre à la poêle.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

Mes chers co-planétaires !!

Terriennes, Terriens !!

Oui Terriens ! et si t’es rien, c’est donc que tu n’es pas grand-chose ne l’oublie pas !

Mes chers co-planétaires :

Nous ne sommes pas en guerre !

Non, ce qui nous tombe dessus cette fois ci n’est qu’une fessée de plus ! Un coup de pied au cul, une rouste, une branlée…

Une énième leçon de choses que nous prodigue le Monde.

Les ouragans, les sècheresses, les incendies, toutes ces torgnoles qu’on se mange et qui nous tuent aujourd’hui sont là pour nous apprendre à vivre demain.

Il paraît que nous apprenons vite comme espèce, c’est même pour cela que nous nous sommes auto-baptisés « Sapiens ».

Alors apprenons !

Apprendre ce n’est pas maîtriser…

Ce n’est pas contrôler…

Ce n’est pas éradiquer…

Apprendre n’est pas la guerre…

Apprendre c’est la Paix…

Apprendre c’est vivre avec !

C’est vivre dedans, pas au-dessus… pas piétiner !

Pas saccager !

Mes chers co-planétaires,

Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes à l’école du Vivant.

A la grande école de l’Evolution.

Et dans cette grande et belle école, les mauvais élèves prennent la porte…

Et toute sortie est définitive.

L’immense majorité du Vivant nous est inconnue et le restera encore longtemps.

Est-ce que notre génie doit servir à lui faire la guerre ou bien à apprendre à vivre avec, dans le respect et la connaissance de ce qui est… Et qui était là bien avant nous.

Mes chers co-planétaires,

Ce qui nous arrive à tous en ce moment est sans doute une occasion rêvée de repenser le lien qui nous unit à notre terre, de repenser nos rapports au monde qui nous a créés

Saisissons-la !

Extasions-nous devant la beauté de la Vie,

Soyons reconnaissants envers tout ce qui nous a amené jusqu’ici…

Prenons soin des autres et du Monde,

Voilà tout ce que je nous souhaite mes chers co-planétaires.

Vive la Vie !

Vivent tous les humains

Et Vive la Terre, notre unique vaisseau à tous !

Lecture de Vincent Josse extraite des Contes du Lundi d'Alphonse Daudet

Producteur du grand atelier sur France Inter tous les Dimanches à 15 heures.

C’est une petite chambre au cinquième, une de ces mansardes où la pluie tombe droite sur les vitres à tabatière, et qui – la nuit venue comme maintenant – semblent se perdre avec les toits dans le noir et dans la rafale. Pourtant la pièce est bonne, confortable, et l’on éprouve en y entrant je ne sais quel sentiment de bien-être qu’augmentent encore le bruit du vent et les torrents de pluie ruisselant aux gouttières. (…)

Sur un bon feu couvert, une petite marmite bout tranquillement avec un murmure de satisfaction. C’est un peu tard veiller pour une marmite ; aussi quoique celle-là semble faite au métier, à en juger par ses flancs roussis, passés à la flamme, de temps en temps elle s’impatiente, et son couvercle se soulève, agité par la vapeur. Alors une bouffée de chaleur appétissante monte et se répand dans toute la chambre.

Oh ! la bonne odeur de soupe au fromage…

(…)

Voilà là-bas le grand fauteuil qui s’allonge auprès de la cheminée ; la table, dans un coin toute dressée, avec la lampe prête à allumer, le couvert mis pour un seul, et à côté du couvert le livre, compagnon du repas solitaire… Et de même que la marmite a un bon coup de feu, les fleurs de la vaisselle ont pâli dans l’eau, le livre est froissé aux bords. (…)

Oh ! la bonne odeur de soupe au fromage.

L’estomac creusé par tant d’émotions, de tirades, il lui semble qu’il est chez lui, assis à sa petite table, et son regard va de Cinna à Maxime avec un bon sourire d’attendrissement, comme s’il voyait déjà les jolis fils blancs qui s’allongent au bout de la cuillère, quand la soupe au fromage est cuite à point, bien mijotée et servie chaud…

Chronique Vin d'Antoine Gerbelle

CONFINER AVEC SA CAVE : OUVRONS NOS VIEILLES -PETITES OU GRANDES- BOUTEILLES

Si vous avez, ne serait-ce, que quelques bouteilles en cave, vous possédez surement une poignée de vieux flacons oubliés dans un carton ou au fond d’un casier poussiéreux. Cadeaux, souvenirs de vacances, d’événements heureux (un reliquat du vin de votre mariage…), ces bouteilles n’ont souvent pas plus de valeur qu’une valeur sentimentale. Vous les pensez hors d’usage ? Ces temps de confinement offrent le temps de redécouvrir leur goût, le goût du vieux vin. Mais d’abord comment les servir et qu’attendre du goût d’un vieux rouge ou blanc ?

MES COUPS DE CŒUR : deux Bordeaux qui donnent soif d’espérance

Statistiquement les français conservent en premier lieu en cave des rouges de Bordeaux dont la capacité de garde n’est plus à démontrer. J’ai ouvert deux bordeaux de ma cave. Deux expressions distinctes des terroirs bordelais, issues de deux écoles, classique et progressiste, deux vins jamais caricaturaux, à prix sage dans leur catégorie, qui permettent aussi de donner des pistes dans la relance économique des vignobles girondins.

Château Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 2007

Henri Duboscq & Fils, 7 Rue Mac Carthy, 33180 Saint-Estèphe,

Tél. : 05 56 59 30 54 - larobefendue

Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux cuvée Les Ormeaux 2014

Thierry Valette, 7, Puy Arnaud 33350 Belves de Castillon, tél 05 57 47 90 33 – clospuyarnaud

2ème Heure

Matthieu Conquet

Producteur de l'émission "Et je remets le son" tous les Dimanches à 17 Heures sur France Inter

RECETTE Lasagnes épinards et blettes (pour 4 personnes) par Matthieu et Marie Conquet

INGREDIENTS

1 paquet de lasagnes (grosses feuilles de pâtes carrées)

1 pot de crème liquide (fleurette si on a : 30cl)

1 botte de blettes (on n’utilisera que le vert des feuilles. La tige blanche pourra servir à faire du kimchi plus tard, par exemple)

1kg d’épinards. On n’utilisera ici que les feuilles (Mais ne pas jeter les queues ! elles pourront servir à faire une soupe plus tard)

1 oignon (ou une petite botte de cébette)

1 gousse d’ail

1 bonne pincée de graines de cumin

Du thym (ou origan)

1 boule de mozzarella,

Poitrine fumée ou lardons (250g environ)

1/2 citron

Deux tranches de cédrat.

Etape 1 : détailler la poitrine fumée en lardons, faire revenir dans une poêle avec le cumin et thym/origan jusqu’à coloration. Mixer un peu le mélange pour faire comme une purée de lardons. Réserver.

Étape 2 : faire cuire les épinards, à la vapeur ou à l’eau pendant 5-10mn max. (à la fin de la cuisson penser à garder de côté un verre d’eau de cuisson !)

Étape 3 : émincer ail, oignon et cédrat, faire revenir dans une poêle jusqu’à coloration. Ajouter les feuilles de blette légèrement découpées, un trait de jus de citron, puis les épinards. Faire revenir 2-3mn.

Étape 4 : (on y est presque !) Le montage des lasagnes !

Dans un plat à gratin, disposer d’abord un petit lit de crème, puis des feuilles de lasagnes sur toute la surface. Ajouter la moitié de la garniture épinards / blettes. Un filet de crème, puis 1 étage de pâtes.

Disposer ensuite la couche de lardons mixés, arroser d’un peu d’eau de cuisson d’épinards. Disposer une nouvelle couche de pâtes, le reste des légumes, un filet de crème encore, et pour finir, sur le dernier étage de lasagnes, disposer des morceaux de mozzarella.

Si cela vous parait sec, ajouter le reste de la crème et de l’eau de cuisson d’épinards.

Mettre au four à 180°C pendant 25-30mn (selon votre four).

Bon appétit

2 ingrédients importants pour moi : cumin et l’Oignon – ou plutôt LES OIGNONS : des petites cébettes trouvées hier

>> MUSIQUE PARFAITE « I Love Onions »

Les recettes de Chloé Charles

Les recettes sur mon site

La recette d’oeuf / Mayo poireaux ici

Il y a aussi la recette de bouillon que j’ai fait pour Brut

Recette du velouté de fanes de betteraves

Recette d'Alessandra Pierini

Pasta saporita.

Ingrédients pour 4 personnes. Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 15-20 min Difficulté: facile



Pasta saporita / Alessandra Pierini

400 g de penne rigate ou mezze penne

40 olives taggiasche dénoyautées

40 g de câpres à l’huile ou au sel dessalés

6 filets d’anchois

2 gousses d’ail pelées et finement tranchées

400 g de tomates cerises type ciliegino ou datterino (ou conserve de bonne qualité)

huile d’olive bien fruitée

1 pincée de piment (en poudre ou haché)

quelques branches de persil frais ciselé

sel, poivre

Faire revenir les olives, les câpres, les anchois, l’ail et le piment avec 4 cuillerées d’huile dans une grande poêle. Ajouter les tomates coupées en deux, saler, poivrer et laisser mijoter à feu moyen pendant 15 minutes. Porter à ébullition, pendant ce temps, une grande casserole d’eau salée et faire cuire les pâtes al dente.

Les égoutter et les plonger dans la poêle de sauce chaude, éventuellement détendue avec 1 ou 2 cuillerées d’eau de cuisson (pensez à la reserver). Mélanger, laisser mijoter encore 1 minute et servir bien chaud avec le persil ciselé. Variante: à la place des anchois on peut utiliser 150 g de thon à l’huile d’olive.

Epicerie RAP

Keren Ann

Chanteuse Compositrice Réalisatrice

Keren Ann nous fait partager sa passion pour le pain au levain fait maison

Suivez la et retrouvez la à 22h chaque jour sur son compte instagram

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Cuisine du placard : les soupes de lentilles et haricots

Soupe de lentilles corail inspirée du dal tadka indien

Faire revenir 3 gousses d’ail émincées, 1 gros oignon rouge émincé et un morceau de 2 cm de gingembre frais pelé émincé dans de l’huile d’olive chaude mélangée avec un peu d’huile de coco (facultatif). Ne pas faire trop revenir, l’ail et l’oignon ne doivent pas colorer.

Ajouter 2 c.c de curry, 1 c.c de paprika fumé, 1 c.c de coriandre en poudre. Puis mettre lentilles corail (env. 50 g par personne). Couvrir d’eau, après quelques minutes ajouter la pulpe de tomate (300 g env.), puis le lait de coco (250 ml) après quelques minutes et une pointe (ou plus) de harissa ou autre piment.

Cuire à couvert à feu doux pendant une vingtaine de minutes. Passer au mixeur mais très peu afin qu’il reste un peu de texture. Ajouter le jus d’un demi citron vert et le zeste.

Au moment de servir, on peut ajouter : un peu de feta hachée, coriandre, persil plat, menthe hachées, et éventuellement un trait d’huile de sésame.

Ribollita, la soupe toscane « re-bouillie »

Attention, temps de cuisson long, au moins 3 heures, du fait de la présence des haricots et pois divers.

En principe, comme son nom l’indique, c’est une soupe que l’on prépare avec le reste de la soupe de légumes de la veille.

Faire revenir à l’huile d’olive dans une grosse cocotte ou un faitout : 1 oignon émincé, 2 gousses d’ail, 1 poireau détaillé en rondelles d’1 cm de large, 2 carottes détaillées en tronçons dont une piquée de clous de girofle, 1 branche de céleri émincée.

On peut ajouter un peu tout ce qui traîne dans le bac à légumes : feuilles de chou émincées, courgettes, pommes de terre (pas trop, pour ne pas trop épaissir la soupe). Quand cette garniture a coloré, ajouter de l’eau à couvert puis 300 g env. de tomates concassées en boîte 1 c.s de concentré de tomates.

Ajouter également une feuille de laurier, une branche de romarin, sel, poivre, puis les haricots que vous avez, dans mon cas des mogettes de Vendée et des pois jaunes suédois mais tous les haricots secs font l’affaire. En principe il faut les faire tremper la veille, je les ai mis directement, la soupe a donc cuit très longtemps, plus de 3 heures.

A la fin de la cuisson, on peut ajouter une petite poignée de feuilles d’épinard, de vert de blette, de puntarelle. La soupe est prête quand les haricots sont tendres mais pas réduits en purée.

Servir avec des croûtons de pain rassis frottés à l’ail, revenus à l’huile d’olive avec du pepperoncino (piment sec émietté) et beaucoup de parmesan.

Le Cinéma gourmand de Laurent Delmas

co-producteur de l'émission On aura tout vu tous les samedis à 10h sur France Inter

De Funès "en cuisine"

Deux extraits de films seront diffusés : au début, "Ni vu, ni connu" d'Yves Robert, disponible en DVD (René Château) et en VOD et "La Soupe au chou" de Jean Girault disponible en dvd (Gaumont) et en VOD sur filmotv

Signalons que l'exposition sur Louis de Funés à la Cinémathèque française qui devait démarrer le 1er avril est repoussée jusque' à la fin du confinement et que le catalogue de cette exposition est édité par les éditions de La Martinière.

Enfin, durant tout le mois d'avril, Canal Plus via sa chaine Ciné Famiz et MyCANAL consacre une programmation spéciale à Louis de Funés avec de nombreux films diffusés dont "La Soupe au choux" et un documentaire inédit réalisé par Baptiste Echegaray et Nicilas Perge

La programmation musicale

Marker Starling et Laetitia SADER « waiting for grace »

Serge GAINSBOURG « Intoxicated man »

GORILLAZ et Fatoumata DIAWARA « désolé »

Caribou « home »

Susan CHRISTIE « I love onions »

Keren ANN « les jours heureux »