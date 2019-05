Quels produits de la mer consommer ? Devant l’étal du poissonnier, la pêche aux infos vire souvent au casse-tête. On tente d’y voir plus clair avec nos invités et on part en mer au contact des petits pêcheurs soucieux de préserver leur ressource.

Olivier Argelas à bord de son bateau © Radio France / Stéphane Cosme

Charles Guirriec

Fondateur de Poiscaille la version marine du panier de légumes. Passionné de pêche à la ligne, devenu ingénieur agro-halieute, il s'inspire des AMAP de fruits et légumes pour rapprocher pêcheurs et consommateurs.

Son ambition : valoriser les pêcheurs vertueux et leur permettre de pêcher moins en gagnant plus. Avec 50 000 inscrits c'est toute la petite pêche française qui serait soutenue.

Information : Un film/documentaire contre la pêche électrique est en préparation : Watt The Fish

La campagne de financement participatif se termine le 9 mai - Si vous souhaitez en savoir plus ou les soutenir cliquer sur Watt The Fish

Reportages de Stéphane Cosme :

Stéphane a embarqué sur le petit bateau du patron pêcheur Olivier Argelas à proximité du Port de la Vigne ( Lège-Cap-Ferret - Bassin d'Arcachon ).

à proximité du Port de la Vigne ( Lège-Cap-Ferret - Bassin d'Arcachon ). Préparation du tartare de mulet chez le pêcheur et chef cuisinier François Delage dans son restaurant :

La Cabane du pêcheur 12 quai Courbey, 33138 Andernos-les-Bains - Tel : 05 57 70 26 03

La cabane du pêcheur © Radio France / Stéphane Cosme

La recette du tartare de mulet noir de François Delage :

Tartare de mulet noir :

1 mulet noir de 1,2 kg

1 poignée de baies roses

1 botte de ciboulette

Quelques brins d’aneth

1 échalote

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 citron

Commencer par écailler le mulet avec un écailleur, ou le demander au poissonnier. Vider le poisson : inciser le poisson du ventre à la tête et récupérer les chairs. A l’aide d’un couteau à filet bien tranchant, retirer la peau, couper de fines lamelles, puis détailler en petits cubes. Il doit rester environ 500 g de poisson. Réserver dans un saladier.

Hacher finement la ciboulette et l’aneth. Mélanger avec le poisson. Ecraser les baies roses grossièrement avec le plat du couteau, ajouter à la préparation. Ciseler finement l’échalote, et l’incorporer. Ajouter l’huile d’olive. Prélever le jus du citron, le verser sur le tartare qu’au moment du service, sinon l’acidité risque de cuire le poisson. Bien mélanger tous les éléments, dresser, et servir.

Les recettes proposées par Charles Guirriec :

Recette du poisson basse température pour le Maigre :

Un poisson vidé seulement - ne pas écailler

Deux brins/feuilles d'aromates frais à glisser dans le ventre : idéalement romarin, thym, laurier.

Départ à four froid, chaleur tournante idéalement (pas de four vapeur)

Placer le poisson sur une grille de cuisson sur une feuille de papier sulfurisé (pas de papillote).

Enfourner à mi-hauteur.

Régler le four sur 90-100°c (thermostat 3 ou 4)

Temps de cuisson - à ajuster en fonction de la précision de votre four :

Poissons de 4/500g - 35 minutes

Poissons de 800g-1kg - 50 minutes (le temps de l'apéro à 4 personnes - 1 bouteille de vin)

Poissons de 1,5kg - 1h20 (le temps de l'apéro à 6 personnes - 2 bouteilles de vin)

Assaisonner après avoir servi, dans l'assiette : fleur de sel, poivre du moulin, piment d'Espelette, un filet d'huile d'olive

Tous les détails en vidéo ICI

Coques à la bouilloire :

Sortir les coques du réfrigérateur 30 minutes avant préparation, laisser à température ambiante.

Disposer les coques dans un plat creux - elles ne doivent pas être empilées et pas trop serrées

Faire bouillir 1 litre d'eau à la bouilloire

Dès l'atteinte de l'ébullition, verser l'eau sur les coques pour les recouvrir

A l'ouverture, retirer les coques de l'eau chaude

C'est cruit !

Fonctionne également avec du vin blanc, de la bière ou des infusions.

Fonctionne également avec les moules, les palourdes, les pouces-pieds - laisser cuire 5 à 10 minutes et faire un deuxième bain si nécessaire.

Tacos de betterave au poulpe

Pour 10 tacos :

2 tentacules d'un poulpe de roche (ou roc), pêché au pot, de 2kg environ - alternative possible avec les tentacules de seiche

1 grosse betterave (rouge, chioggia, jaune) ou autre racine ronde (rutabaga, navets, celeri, radis)

10 grosses olives

10 fèves

Aromates au choix : coriandre, estragon, aillet

Cuire le poulpe au court-bouillon - Cuisson du poulpe détaillée en vidéo ICI

Couper la betterave très fin, à la mandoline

Emincer les fèves (garder entières si petites)

Ecraser les olives pour retirer le noyau

Débiter les tentacules de poulpe en morceaux d'1 à 2 cm

Disposer sur chaque tranche de betterave deux morceaux de tentacule de poulpe

Ajouter une grosse olive écrasée et quelques morceaux de fèves

Aromatiser avec les herbes du moment : aillet, coriandre, estragon,....

Quelques gouttes d'huile d'olive, sel, poivre

Ceviche de vieille

Pour 4 personnes :

300g de filet de vielle, sans peau ni arrête - Technique en vidéo ICI

1 échalote

Le jus d'un demi citron jaune (ou d'un citron vert)

Aneth fraîche ou fenouil des marais

4 cuillères à soupe d'huile d'olive

Couper le filet de vieille en petit cubes (0,5 cm de côté maximum)

Les disposer au fond du plat

Ajouter le jus de citron

Ciseler une échalote et l'ajouter sur le poisson - ne pas mélanger tout suite pour laisser mariner

Effeuiller l'aneth (ou le fenouil sauvage), ciseler et déposer sur le poisson

Laisser mariner 5 à 15 minutes selon votre goût

Ajouter l'huile d'olive

Mélanger la préparation

Fleur de sel, poivre du moulin

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Restaurant Les Délices de Condorcet

( nouilles et raviolis maison ) - 10 Rue Condorcet, 75009 Paris - Tel : 09 87 46 69 66

Les délice de Condorcet © Radio France / François-Régis Gaudry

La chronique d'Elvira Masson :

Le poulpe, pas si durable ?

Privilégier le poulpe français pêché au pot ou au casier.

Pour se tenir informé sur l'état des stocks : l'appli Planète Océan.

La chronique vin de Dominique Hutin :

Vin grec :

Domaine de Kalathas

« Sainte-Obéissance » 2016

Cépages locaux (Aspro Potamisi 80%, Rozaki 20%, ce dernier étant un raisin de table)

Vignes centenaires et plus, franc-de-pied (terroir non-phylloxérique car sableux à 80%)

Sable granitique, Falatados, Île de Tinos, Cyclades, Grèce - Culture biologique, certifiée

Vin italien :

Domaine Fuori Mondo

« Amaë » 2015, Campiglia Marittima, Toscane, Italie

Cépage 100 % Cabernet Sauvignon - Culture biodynamique, certifiée

Anjou :

Château de Fosse-Sèche

« Arcane » blanc, 2017

49700 Brossay - 02 41 52 22 22 - contact@chateaudefosseseche.fr

TOWA (Transparency for Organic Wine Association):

Olivier PAUL-MORANDINI

Boulevard de la Meuse 44 5100 Jambes –Belgique

Tel +39 328 45 18 458 - contact@transparencyorganicwine.org

BLOOM : Pêche électrique

BLOOM France

62 bis avenue Parmentier 75011 Paris

09 81 46 33 70 - contact[@]bloomassociation.org

Petite Bibliothèque « Bio, nature, biodynamique »

Christelle Pineau : La Corne de Vache et le microscope, , 20,00 € (version numérique : 13,99 €)

« Le vin nature, entre sciences, croyances et radicalités » _E_ditions de la découverte

Le Vin au naturel :

François Morel Haut du formulaire - 26,00 € - « Vin au naturel, vin naturel, vin nature » - Editions Libre & Solidaire

Le Vin du ciel à la terre :

Nicolas Joly, (préface Bernard Burtschy), 29,00 € - « Introduction aux concepts de la biodynamie » Editions Libre & Solidaire

Le Guide des Vins Zéro Pesticides :

Evelyne Malnic, (préface Eric Morain ) 24,90 € « Une double facette, une facette gourmande et une facette santé avec la publication de données issues d’analyses biologiques » BBD Editions

Plaidoyer pour le vin naturel :

Eric Morain, 14,00 € « Un combat juridico-humain pour un vin et une agriculture libérés de la chimie folle et de la pieuvre administrative »

Editions Nouriturfu

Atabula

Dossier Vin Naturel Exceptionnellement en accès libre :

Pascaline Lepeltier, sommelière naturellement engagée

Entretien avec Christelle Pineau, « chercheuse » en vin naturel

