Dans la famille des légumes secs, on demande les lentilles ! Lentilles du berry, du Puy, de Saint-Flour ... Vertes, roses ou blondes ... Plein feu sur une légumineuse heureuse !

La lentille : quand légumineuse rime avec délicieuse © Getty

François Gagnaire

François Gagnaire est le chef du bistrot "Anicia", dans le sixième arrondissement de Paris.

Né en Haute Loire en 1967, François Gagnaire sait dès son plus jeune âge qu’il sera cuisinier. Il commence son apprentissage à l’École Hôtellière de Saint-Chély-d’Apcher en Lozère et fait ses armes aux côtés de grands chefs tels que Alain Chapel, Guy Lassausaie ou Philippe Chavent.

En novembre 2001, il retourne dans sa région natale, la Haute-Loire et ouvre avec sa femme son premier restaurant gastronomique au premier étage de l’Hôtel du Parc **** dont il a la gérance également. Dans ce haut lieu de gastronomie, François se voit récompensé d’une étoile au Guide Michelin en 2006 et reçoit en 2009 le titre de Chevalier de la Médaille de l’Ordre National du Mérite.

Après quatorze ans dans son établissement, François rêve d’une nouvelle aventure qu’il va trouver en devenant le Chef Exécutif de l’Hôtel du Collectionneur-Arc de Triomphe***** à Paris.

Fin novembre 2015, François écrit un nouveau chapitre de son histoire culinaire avec l’ouverture de son bistrot Anicia, au 97 rue du Cherche Midi dans le 6ème arrondissement de Paris. Ce nom Anicia n’a pas été choisi au hasard ; c’est le nom latin de l’ancienne ville romaine du Puy en Velay ainsi que le nom de la Lentille Verte du Puy, première légumineuse AOP. Dans un décor raffiné et chaleureux, pensé et réalisé par le designer Pascal Michalon, François Gagnaire offre au grand Paris, une carte postale en couleur et en saveurs de la Haute Loire et de l’Auvergne.

Anicia, Bistrot nature par François Gagnaire : 97 Rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. Tél : 01 43 35 41 50.

Emmanuel Volle

Emmanuel Volle est producteur de céréales. Il est associé à Marion Bardiau.

Leur ferme est située sur la commune de Salettes en Haute Loire, à 1050 m d’altitude sur les bords de la haute vallée de la Loire. Les sols sont volcaniques, très riches en magnésium et fer, pauvres en calcium et bore; ils sont caillouteux et séchant.

20 ha de céréales sont cultivés chaque année, dont 8 à 10 ha de lentilles vertes du puy. A côté de leur production céréalière, les deux associés élèvent 500 brebis intégralement nourries sans achats extérieurs. Trois juments comtoises sont également présentes pour rééquilibrer les prairies.

L’idée étant qu’élevage, culture, et nature fonctionnent harmonieusement, avec le moins d’interventions possibles, en essayant de trouver les meilleurs interactions pour obtenir des produits naturels et savoureux tout en restant productif et créatif.

Ils sont convertis à l’agriculture biologique dès 2010.

Où trouver ses lentilles ?

Magasins de producteur du col de la chavade (07), magasin de producteur “Au p’tit marché” (48) marché de Saint-Laurent les bain (07), magasin bio “cocobio” (43), site de e-commerce “terroir mon amour”.

Restaurants à Paris :

Qualité and Co, aubergine et compagnie, Alain Ducasse au Plazza athénée (plat signature) , le Mermoz, Lou Tiap, grounds control au champs Elysée.

Les recettes de François Gagnaire

Le « Caviar du Velay » et ses blinis

Recette pour 8 personnes

Lentilles :

3dl de bisque de crustacés

200g de lentilles vertes du Puy

80g d’oignon

60g de carotte

Thym et laurier

Clou de girolfe

Piquer un oignon d’un clou de girofle, le couper en deux et le poser sur un aluminium, puis enfourner pour qu’il prenne une belle coloration naturelle. Cuire les lentilles avec l’oignon préalablement brûlé, carotte, thym et laurier (5 minutes après ébullition). Égoutter, ôter la garniture. Terminer la cuisson des lentilles dans la bisque de crustacés. Elles doivent être légèrement fondantes. Laisser refroidir.

Gelée de crustacés :

2dl de bisque de crustacés clarifiée

1 feuille de gélatine

Piment d’Espelette

Sel fin

Sauce soja

Nuoc-mâm

Huile d’olive

Faire chauffer la bisque clarifiée et incorporer la gélatine préalablement trempée. Assaisonner et laisser prendre au frais.

Appareil tourteau :

150g de chair de tourteau

50g de fromage blanc

½ citron vert

PM Huile d’olive

PM Sel

¼ de botte d’aneth

Mélanger la chair de tourteau avec le fromage blanc. Râper les zestes du demi citron vert et ajouter son jus. Rajouter à l’assaisonnement un peu de sel, de la bonne huile d’olive et l’aneth concassé.

Blinis (environ 24 petits blinis) :

80g de farine T55

50g de farine de lentilles

12cl de lait

1 pincée de sel fin

10g de levure de boulanger

1 oeuf

Dans un saladier, disposer le sel et les farines en fontaine. Ajouter le sucre, le sel, la levure délayer dans le lait tiède et le jaune d’oeuf. Mélanger au fouet jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Monter le blanc d’oeuf en neige très ferme et l’incorporer délicatement à la pâte.

Finition et dressage :

Disposer équitablement le mélange tourteau dans le fond de toutes les boîtes de caviar (ou tout autre récipient) en lissant la surface, puis réserver au réfrigérateur pour légèrement durcir ce mélange. Ajouter le caviar de lentille légèrement tremblotant en égalisant à l’aide d’une spatule, puis réserver au réfrigérateur. Cuire l’appareil à blinis dans une poêle antiadhésive et les emporte-piècer, ou éventuellement dans des moules individuels au four à 180°C pendant environ 6-7 minutes.

Galette frangipane à la lentille :

Les ingrédients (pour 8 pers )

400 g pâte feuilleté

Pour la crème frangipane :

100 de beurre

100 g de sucre glace

50 g de poudre d’amande

50 g de purée de lentille

1 oeuf

1 pincée d’anis étoilé en poudre

1 oeuf (pour la dorure)

1 pincée de sel

La préparation :

- Préchauffer le four à 180°C

- Fouetter le sucre et le beurre mou (consistance d’une pommade)

- Ajouter la poudre d’amande et la purée de lentille, l’oeuf et l’anis étoilé

- Disposer un cercle de pâte, déposez de la crème amande lentille dessus en laissant 2 cm de pâte tout autour que l’on mouille légèrement avec un pinceau et de l’eau

- Placer la fève et recouvrir avec le deuxième disque de pâte feuilletée légèrement plus grand

- Souder les bords en appuyant tout autour

- Dorer le dessus de la galette avec un oeuf battu avec un peu de sel

- Placer la galette au frigo 30 min

- La sortir puis réaliser des motifs avec la pointe d’un couteau

- Dorer une seconde fois

- Cuire à 180 °C pendant 40 min en moyenne

