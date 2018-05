A l’occasion du Festival Jazz sous les pommiers, On Va Déguster s’installe à Coutances … Au menu les trésors d’une Normandie bien vivante !

Pommes et cidres © Getty

Dominique Hutin

Ouvrier, concepteur de manuels informatiques, responsable de formation, antiquaire, intermittent du spectacle, Dominique Hutin s’est nourri de pleins d’histoires différentes pour alimenter ses dégustations nocturnes et itinérantes dans Paris, mâcher le papier de la presse (Régal, Guide Fooding, Etoile, …), viser la lucarne (Cuisine Tv, Repas divin), illustrer l’histoire du vin en 24 centilitres/seconde avec Ciné-Cépages, plonger le micro dans un verre sur _France Inter (On va déguster) et animer en vidéo et podcast « Libres Buveurs »_Site

Il continue d’écrire une saga dont l’encre n’est pas encore sèche. Celle du vin et de ses périphéries « Grand Cru [dé]Classé », avec Gérard Descrambe Octobre 2018, éditions de l’Épure Site

avec le vigneron pionnier du bio à Bordeaux, en 47 millésimes et autant d’étiquettes dessinées, une immersion dans le vin pour agencer, égayer, agiter les mots BD, Bordeaux, Bouquet, Barriques, Bouteilles et Bio. Et Charlie Hebdo. » Souscription : (lien à venir)

Ses livres :

« Paysages à boire », le vin vu/bu, avec l’artiste Anthony Duchêne 2019

« POP culture ! Le Cidre ou comment buller en toute conscience » 2019

Vivre le Cotentin avec Dominique Hutin

Journée « Fresh, sors de ta coquille ! »

Pêcheurs à pieds, votre pêche au sortir de l’eau, transcendée par les chefs. En direct sur la plage !

14 juillet, 18 / 22 heures - Agon-Coutainville, Manche - Contact : a-o-c@bbox.fr

« Oÿster Cider Party »

12 convives, des huîtres naturelles, du cidre non gazéifié, des rires, 10 ingrédients de la Manche et … un appareil à raclette.

Contact : a-o-c@bbox.fr

« Un as dans la Manche »

Annuaire des spots de la Manche (producteurs, restos, épiceries, …), dans le 50, en France et partout ailleurs. Se faire connaître : a-o-c@bbox.fr

Manger le Cotentin :

Agon-Coutainville : mardi et samedi (centre), jeudi (Le Passous)

Huîtres naturelles

« L’huître triploïde, naturellement artificielle » Le film

Association ostréicole pour la valorisation de l'huître née en mer Site

Lombardie traiteur Site

Boucherie-Charcuterie Jean-François Debrix Site

Fromagerie du Val de Sienne

Marques : Pré Saint-Jean, BonChoix, Gavray - 16 rue de l'hôtel Saint-Denis 50450 Gavray

02 33 61 77 79 - fromagerie-val-sienne@orange.fr

Restaurants « Manchois » de Paris :

La Cale du Cotentin - 15 Rue Hippolyte Lebas 75009 Paris - 06 23 91 79 82 -Site

Sauvage - 55 Rue du Cherche-Midi 75006 Paris - 01 45 48 86 79 -Facebook

Grive - 8 Rue Breguet 75011 Paris - 01 43 55 53 93 -Facebook

Boire le Cotentin

Calvados Domfrontais (100 % poires) XO - 28,00 € - GAEC de la Cave Normande - 50720 Saint-Cyr-du-Bailleul -02 33 59 43 94 -

la.cave.normande@hotmail.fr -Site

Producteurs de Poiré Domfront Aoc - Site

Cidres Millésimés

Cidres Hérout - 36, route de Cantepie, 50500 Auvers - 02 33 71 07 89 - contact@herout-caves.com - Site

Producteurs de Cidre Cotentin Aoc Le site

Mickael Marion

Chef du restaurant Intuition - 1 étoile Michelin 2018

Ouvert midi et soir du jeudi au samedi - http://www.restaurant-intuition.com/

et de la Brasserie des capucines - BiB Michelin 2018 http://www.brasserie-les-capucines.com/

Ouvert tous les jours sauf le dimanche.de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.

Adresse : Rond-point du 6 juin - 1 rue Alsace Lorraine 50000 St Lô

Stéphanie Maubé

"Néorurale" installée dans le Cotentin depuis 10 ans. Ancienne parisienne travaillant dans l'audiovisuel et le graphisme, a repris des études agricoles à Coutances, à 28 ans.

A créé une exploitation d'agneaux de prés-salés (100 brebis, petit troupeau) et s’est ensuite diversifiée avec une gamme d'infusions aux plantes locales.

Plus récemment la valorisation de la laine. Ce projet "Laines à l'Ouest" est mené collectivement avec d'autres bergères et créatrices textiles, comme un trait d'union entre agriculture et artisanat.

Très engagée dans la sauvegarde d'une race de mouton locale et menacée : le Mouton Avranchin

Ecrit une chronique hebdomadaire sur Culture Box relatant sa découverte de la vie agricole, dans ses paradoxes et ses défis, intitulée "Bergère contre vents et marées". Le site

La Cotentine Moderne - Les Salines - 50430 St-Germain sur Ay Le site

Ferme - 9 Vlg des Cinq Rues, 50430 Vesly

LES RECETTES DE MICKAEL MARION

La moussette, piquette et ail des ours

Ingrédients pour 4 personnes :

1 moussette cuite et décortiquée

60 g de fromage frais de vache

1 cuillère à soupe de miel de fleur

Feuilles et fleur d’ail des ours

20 g de beurre

220 g de bouillon de poule ou fumet de poisson

Sel / poivre

Réaliser le bouillon d’ail avec le jus de poule chaud, mixer et ajouter le beurre puis assaisonner de sel, de poivre du moulin et de miel de fleur.

Disposer dans chaque assiette une cuillère de fromage frais, puis sur le dessus la chair de moussette tiède ensuite verser le bouillon d’ail et pour terminer l’assiette ajouter quelques fleurs.

La tomme de vache de Belle-Eau, rhubarbe et oseille sauvage

Ingrédients pour 4 personnes :

100 g de tomme affiné 8 mois

1 bâton de rhubarbe

140 g d’eau

140 g de sucre

40 g de vinaigre de sureau

20 g de beurre doux

1 pain de campagne très typé

Eplucher et tailler en morceaux la rhubarbe et la pocher à feu doux dans un sirop de sucre, d’eau et de vinaigre de sureau puis laisser refroidir pendant 24 heures.

Réaliser des tuiles de pain en coupant des fines tranches, les arroser de beurre fondu puis mettre au four pendant à 160 °C pendant 5 minutes (elles doivent colorer légèrement)

Le fromage quant à lui, le mettre au congélateur pendant 30 minutes.

Ensuite égoutter la rhubarbe, la disposer dans une assiette creuse, poser une tuile de pain et râper le fromage sur le dessus et pour terminer, parsemer quelques feuilles d’oseille crue.

La fraise gariguette, pistache-persil-citron

Ingrédients pour 4 personnes :

1kg250 de fraises gariguettes

1 cuillère à café de pâte de pistache

60 g de persil plat

125 g de chocolat blanc

125 g de crème liquide

Feuilles d’oxalis

Réaliser la ganache avec la crème liquide à chauffer et la pistache puis mixer avec le persil plat, ajouter le chocolat blanc, laisser reposer au réfrigérateur pendant 12 heures puis monter la ganache au fouet pour avoir une consistance comme une chantilly.

Laver et tailler les fraises, disposer dans un verre un fond de ganache, recouvrir de fraises puis ajouter quelques feuilles d’oxalis sauvage. Pour le croquant, on peut ajouter quelques morceaux de crumble ou biscuit.

Le carnet d'adresses de Mickaël Marion :

Gonzague Brionne : maraîcher bio, 50210 Saint-Denis le Vêtu

Cyrille Orange : pêcheur de petit bateau de seiches et de moussettes, 50660 Herenguerville

La Ferme de Belle Eau, Alain Regnault et Jérôme Le Marec : producteurs de fromages (pour Mickaël La tomme) et de produits laitiers, 50620 Le Dezert

Samuel Jeanne : producteurs de fraises gariguettes, 50160 Saint-Amand

Et ...sans oublier la table d'hôte de "La maison d’ à côté" d'Annabelle et Marie

hello@lamaisondacote-et-vous.fr - Table d'hôtes, galerie, bons petits plats à emporter, table éphémère, évènements culinaires...et traiteur!

Toutes les semaines, elles proposent le mercredi et le vendredi des bons petits plats à emporter (pour vous donner une idée, rendez-vous sur leur Site

Régulièrement, elles ouvrent une table d'hôtes dans notre maison (30 couverts sur réservation). Il leur arrive à cette occasion d'inviter des cuisiniers (afghans, italiens...)qui savent leur donner le meilleur de leur savoir- faire...Leur blog

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

La carotte de Créances

Carottes de Créances bio de Frédéric et Françoise Lemoigne, en vente à leur boutique au 70 rue de la République à Créances, ouverte les lundi, mercredi et vendredi après-midi

CAROTT CAKE TOUT MOELLEUX AUX GRAINES SUPER FASTOCHE

300 g de carottes râpées

4 œufs

10 cl d’huile de noisette (ou d’un mélange pépins de raisins-noisettes, ou noix-noisettes)

100 g de sucre blond de canne

1 bonne c. à soupe de miel

120 g de farine

2 c. à café de bicarbonate de sodium ou de levure chimique

Cannelle ou pas selon votre goût

2 pincées de fleur de sel

Pour le croquant : noix, noisettes, graines de sésame, de courge, de lin (ou un joyeux mélange, grossièrement haché) (au moins 3 c. à soupe)

Préchauffez le four à 180°C.

Pelez et râpez finement les carottes.

Battez les œufs avec l’huile, ajoutez le sucre, le miel, la farine, le bicarbonate, le sel et la cannelle (ou pas). Ajoutez les carottes…et les noix de votre choix si vous en mettez.

Versez dans des moules à muffins, cuire 25 mn à 180°C.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

Tapons le boeuf sous les pommiers

Entre deux feuilles de papier cuisson, avec un instrument plat et lourd, j’aplatis fin fin fin ma tranche de rumsteck

Rumsteck de boeuf du Cotentin bien sûr !

Ca s'appelle un paillard... Un paillard de boeuf

Un solo de mandoline pour raper de la carotte et du navet, une pincée de sel et deux notes de vinaigre pour fatiguer les légumes quelques minutes.

J’étale tout ça sur mes paillards, j’arrose d'herbes hachées, persil, coriandre, pluches de cerfeuil, et je roule serré.

Un coup des maracas sel / poivre et zou au barbeuk ou au grill du four !

Attention ça cuit vite et le but du jeu c'est "grillé dehors, rosé dedans" alors 3 ou 4 minutes suffisent.

On laisse un peu refroidir et on se le tape avec sa meilleure mayonnaise.

Allez jouez, jazzez et vivez joyeux!

La programmation musicale :

Chaos embedded ARAT KILO/Mamani KEITA/Mike LADD

Langue CAMILLE

. Le site du Festival "Jazz sous les Pommiers" de Coutances