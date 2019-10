Brou ou cerneaux, fraîche ou sèche, on vous emmène assister à la récolte des noix dans les vergers de Grenoble et on les cuisine en sucré, en salé avec la cuisinière champêtre Linda Louis.

La noix sort du bois ! © Getty

Linda Louis

Née en 1978, auteure et photographe culinaire spécialisée dans la cuisine bio et sauvage depuis une douzaine d’années, elle est l’auteure de nombreux ouvrages (traduits en plusieurs langues), notamment La Cuisine campagne de Lilo (2009), L'Atelier des bonbons bio (2010), Tomates anciennes et gourmandes (2011), L'Appel gourmand de la forêt (2011), Châtaignes (2012), Italie - Épicerie du monde (2013), Cuisiner avec le feu (2014), Je cultive mes champignons à la maison (2015), Boissons fermentées (2017). En 2006, elle lance son blog Cuisine Campagne dans lequel elle raconte ses tranches de vie entre Sologne, Berry et Bourbonnais. Elle collabore régulièrement avec des titres comme Rustica ou Kaïzen et organise des stages de cuisine sauvage. Linda Louis vit à Bourges dans le Berry.

Son dernier livre : " Les 4 saisons du champignon- Petit guide naturaliste et gourmand" Paru 29 aout 2019 Ed Alternatives

Gwilherm de Cerval

Il débute sa carrière comme commis sommelier à l’Hôtel Ritz Paris puis prend le poste d’assistant chef sommelier au restaurant doublement étoilés Relais Louis XIII. Il part ensuite à Londres où il devient responsable de cave à Knightsbridge et s’ouvre sur les vignobles étrangers. De retour en France, il participe pendant trois années à la réouverture de l’Hôtel Royal Monceau Raffles Paris et développe en parallèle sa plume de chroniqueur pour des médias spécialisés. En fin gourmet (Instagram à l’appui : gwilherm_de_cerval) il intègre les équipes d’enquêteurs gastronomiques pour le Guide Lebey avec qui il relance l’Association de Sauvegarde de l’Oeuf Mayonnaise et son Championnat du Monde. Membre également du bureau de l’Association des Sommeliers de Paris, il devient pigiste vin pour Le Journal du Dimanche puis pour L’Express et L’Express Styles.

Travaillant aux côtés de François-Régis Gaudry, il tient désormais la chronique vin sur Paris Première dans l’émission «Très Très Bon»

Les recettes de Linda Louis :

Cake surprise aux cèpes, aux noix et à la chicorée

Recette extraite du livre Les 4 saisons du champignon, Linda Louis, éditions Alternatives, août 2019

Préparation : 20 min - Cuisson : 40 min Conservation : 3 jours

Pour 8 personnes :

3 œufs

75 ml de lait

1c. à s. d’huile de noix

120 g de farine (de blé d’épeautre ou de riz)

2 c. à c. de poudre à lever

60 g de noix mixées

50 g de Comté râpé

1 c. à s. de chicorée instantanée

1 c. à s. de chicorée instantanée 1 bonne pincée de sel

1/2c. à c. de poivre (Sarawak ou Malabar) broyé

3 petits cèpes bien fermes et non véreux

1. Préchauffez le four à 180°C. Cassez les œufs dans un saladier. Fouettez-les avec le lait et l’huile.

2. Ajoutez la farine, la poudre à lever et remuez la préparation.

3. Incorporez les noix, le comté, la chicorée, le sel et le poivre. Mélangez bien une dernière fois.

4. Chemisez un moule à cake (24 cm de long) de papier sulfurisé. Coupez les pieds des cèpes pour qu’ils puissent tenir debout et parviennent jusqu’à 1 ou 2 cm en dessous du bord.

5. Versez la pâte sur les cèpes et enfournez pour 40min jusqu’à ce que le cake soit bien doré.

6. Laissez bien refroidir le cake avant de le placer au frais au moins 2h. Coupez-le ensuite en tranches et passez-les au grille-pain.

Conseil : pour vérifier que vos cèpes ne sont pas véreux, épluchez-en la base du pied. Si le champignon est habité par des vers, vous le verrez tout de suite. À défaut de cèpes, remplacez-les par de gros champignons de Paris.

Noix fumées au feu de bois

Recette extraite du livre L’appel gourmand de la forêt, éditions La Plage, 2011

Matériel : grille fine de barbecue, petit bois et bûchettes, vaporisateur rempli d'eau.

Préparation : 30 min – Fumage : 1 heure

Ingrédients pour 4 personnes :

50 g de cerneaux de noix fraiches

Sel

Préparez un feu avec du petit bois. Ajoutez quelques bûchettes et laissez-les se transformer en braises.

Positionnez la grille à 30 cm du foyer. Vérifiez la chaleur en positionnant une main au-dessus. Vous devez pouvoir la laisser au moins 10 secondes.

Placez les cerneaux de noix sur la grille.

Sans mouiller les noix, arrosez les braises avec le vaporisateur pour produire une fumée.

Laissez-les fumer lentement pendant 1 heure en veillant à maintenir une fumée constante (ajouter du petit bois, le laisser flamber, arroser à nouveau). Retournez-les au bout de 30 minutes pour un fumage homogène.

Disposez les noix dans une assiette creuse et salez à convenance.

Camembert farci aux fruits secs

Une recette à déguster avec un bon pain de campagne… et du vin bien sûr !

Préparation : 15 min - Repos : 3 jours - Conservation : 1 semaine

Pour 2 personnes :

1 camembert affiné

30 g cerneaux de noix

20 g de raisins secs mis à macérer dans 75 ml de Calvados (2 heures auparavant)

1 c. à s. bombée de mascarpone

1 bonne pincée de sel

8 grains de poivre noir broyés

1. Coupez le camembert dans le sens de la longueur de manière deux moitiés.

2. Hachez les noix. Mélangez-les dans un bol avec les raisins secs, le mascarpone, le sel et le poivre.

3. A l’aide d’une spatule, disposez cette farce sur une première moitié de camembert. Lissez la surface. Posez dessus l’autre moitié de camembert. Appuyez pour bien sceller l’ensemble, mais pas trop pour éviter que la farce ne s’échappe sur les bords.

4. Enveloppez le camembert avec son papier d’emballage et replacez-le dans sa boite.

5. Mettez-le au réfrigérateur pendant 3 jours.

Variante : réalisez la même recette sans mascarpone et sans temps de repos au réfrigérateur. Faites simplement rôtir le camembert dans sa boite (mais sans le papier d’emballage) 15 minutes au four à 180 °C. A déguster avec du pain.

Pesto berrichon à l’ortie, aux noix et au crottin de Chavignol

Une variante berrichonne au fameux pesto italien !

Préparation : 30 min – Conservation : une semaine au réfrigérateur

Pour environ 250 g de pesto :

100 g de feuilles d’ortie (sans tiges)

80 ml d’huile de tournesol (ou de pépins de raisin)

40 g de cerneaux de noix

40 g de crottin de Chavignol très sec (dur comme du parmesan)

2 gousses d’ail pelées et dégermées

1 c. à c. rase de sel

1. Lavez soigneusement les feuilles d’ortie dans 3 bains d’eau (le 2ème avec de l’eau vinaigrée) et essorez-les.

2. Mixez-les avec l’huile d’olive, les noix, le crottin de Chavignol et le sel. Faites des pauses pour ne pas trop chauffer le pesto.

3. Ajoutez au dernier moment l’ail et mixez une dernière fois.

4. Versez ce pesto dans un petit bocal hermétique et conservez au frais.

Gâteau persan aux noix

Une recette rare où les épices mettent en valeur la saveur fruitée des noix

Préparation : 20 min – Cuisson : 40 min – Conservation : 4 jours

Ingrédients pour 8 personnes :

200 g de cerneaux de noix

2 œufs

180 g de sucre blond de canne

200 ml de lait fermenté/ribot (ou de yaourt de brebis), 50 ml d’huile de tournesol

180 g de farine de riz

1 sachet de poudre à lever

3 cardamomes

1 c. à c. rase de cannelle

2 c. à s. de café soluble et fin, sucre glace et cerneaux de noix pour la décoration.

1. Préchauffez le four à 170° C. Mixez 100 g de noix. Hachez le reste au couteau. Réservez.

2. Cassez les œufs dans un saladier. Fouettez-les avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

3. Ajoutez le lait ribot, l’huile et les noix.

4. Dans un autre saladier, mélangez la farine de riz et la poudre à lever.

5. Ouvrez les graines de cardamome et broyez-les au mortier. Ajoutez-les à la farine ainsi que la cannelle et le café. Mélangez.

6. Versez ce mélange sec sur le mélange humide et mélangez les ingrédients avec une cuillère en bois.

7. Chemisez un petit moule à gâteau (18 cm de diamètre) et versez la pâte dedans. Enfournez pour 40 minutes.

8. Démoulez quand le gâteau a refroidi et décorez avec du sucre glace et des cerneaux de noix.

A savoir : si vous n’appréciez pas les épices, remplacez-les par 2 c. à s. d’écorces d’orange confite

Lait de noix

A déguster avec des céréales, dans un smoothie ou pour réaliser des crêpes

Préparation : 20 min – Conservation : 3 jours

Ingrédients pour 1 litre de lait :

100 g de cerneaux de noix

900 ml d’eau filtrée

1 c. à s. de miel ou de sucre roux

1. Faites tremper les noix pendant 8 heures dans un saladier d’eau froide. Jetez l’eau de trempage et rincez-les bien.

2. Disposez les noix et le miel dans un blender avec l’eau (ou dans un saladier avec un mixeur-plongeant mais le broyage/émulsion sera moins efficace) et mixez pendant 30 secondes. Faites des pauses si nécessaire pour éviter la surchauffe de l’appareil et des noix.

3. Filtrez à travers une passoire recouverte d’un linge fin ou d’un grand mouchoir en tissu. Versez dans une bouteille en verre et conservez jusqu’à 3 jours au réfrigérateur. Pour chaque utilisation, secouez bien la bouteille.

A savoir : le résidu sec qui vous reste après filtrage s’appelle l’Okara. Dans la cuisine bio, il n’est pas jeté, car il est riche en fibres et en oligo-éléments. On le réutilise dans des pâtes à gâteaux, à cake, à crêpes ou à pancakes comme dans la recette qui suit.

Pancakes à l’Okara de noix

D’après une recette d’Estérelle Payany

Préparation : 25 min – Conservation : 3 jours

Ingrédients pour 4 personnes :

2 œufs, 2 pots de yaourt nature

1 pot et demi de farine (blé, petit épeautre, sarrasin, riz), 1/2 pot d’Okara de noix

1 c. à s. de sucre

1/2 sachet poudre à lever ou 1 c. à c. rase de bicarbonate de soude, beurre ou ghee

1. Dans un saladier, cassez les œufs et fouettez-les avec les yaourts.

2. Ajoutez la farine, l’Okara de noix, le sucre et la poudre à lever.

3. Mélangez bien avec une cuillère en bois pour obtenir une pâte homogène.

4. Faites chauffer une grande poêle à feu modéré. Ajoutez une noisette de beurre. Déposez une cuillérée à soupe de pâte pour chaque pancake (4 à 5 par tournée). Laissez cuire 1 minute puis retournez-les. Laissez cuire l’autre face 30 secondes.

5. Procédez de la même façon avec le reste de pâte.

Le reportage de Stéphane Cosme

Stéphane est allé à la rencontre de Franck Adiard producteur de noix de Grenoble bios dans le village La Rivière ( Isère)et de Jean Noël Chaquet producteur bio à Montmiral dans la Drôme.

Yann Fontaine chef et propriétaire de Auberge de L'abbaye à Saint-Antoine-l’Abbaye. (Isère) .

Sorbet à la noix - Une recette de Yann Fontaine, Grande-Cour, Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère). 04-76-36-42-83.

Ingrédients :

1 litre d’eau

300 g de cerneaux de noix

50 g d’amandes effilées

300 g de sucre semoule

25 g de glucose

Facultatif : du vin de noix pour le service

Matériel :

Un mixeur

Une sorbetière

Recette :

Placer tous les ingrédients dans une casserole d’eau froide. Porter lentement à ébullition, afin que les noix donnent de la couleur à la préparation. Vous pouvez laisser infuser plusieurs heures en fonction du goût que vous voulez donner.

Retirer du feu, et laisser refroidir les noix dans leur eau.

Mixer, puis verser le tout dans une sorbetière. Assaisonner d’une cuillère de vin de noix avant de servir.

Merci au Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

"Le petit livre du meilleur sommelier" de Gwilherm de Cerval Ed. Marabout ( septembre 2019 )

Chronique cuisine d'Estérelle Payany:

La Mazille, une périgourdine pas à la noix

Portrait de l’autrice de « la Bonne Cuisine du Périgord », livre de référence de la cuisine périgourdine paru en 1929.

Une cuisine pas si riche en noix que cela, sauf à l’heure du dessert, comme le montre cette recette de charlotte aux noix (du Périgord bien sûr), surnommée « duchesse de Sarlat »… à consommer en petits parts vu sa richesse !

La duchesse de Sarlat, extraite de « La Bonne Cuisine du Périgord » de La Mazille, éditions Flammarion

Recette de La Mazille à la noix

150 g de cerneaux de noix

150 g de sucre en poudre + 85 g

150 g de beurre

3 jaunes d’œufs

25 g de farine

300 g de lait

½ gousse de vanille

Biscuits à la cuillère

Moule à charlotte



Pour obtenir 150 g de cerneaux, cassez des noix très fermes, ni vertes ni rances. Vous devez les râper à la main, car il ne faut employer ni mixer ni appareil de ce genre. Vous mélangez cette farine à 150 g de sucre en poudre, et 150 g de beurre en crème.

Malaxez pendant 30 mn avec une cuillère de bois.

D’autre part, préparez une crème pâtissière en délayant 3 jaunes d’œufs avec 85 g de sucre en poudre, 25 g de farine et 300 g de lait tiède parfumé à la vanille. Laissez cuire pendant quelques minutes en tournant sans cesse la crème. Lorsque celle-ci est encore cuite et chaude, vous y incorporez la première préparation.

Foncez un moule avec des biscuits à la cuillère et versez-y le mélange en recouvrant le tout avec une rangée de biscuits. Laissez au réfrigérateur pendant 24h et démoulez au moment de servir.

Chronique d'Antoine Gerbelle :

AMALGAME, JOUE ET GAGNE

Mon énorme coup de cœur de l'été : un Minervois rouge 2018 signé Charlotte et Jean-Baptiste Sénat, auteurs de grands vins naturels depuis plus vingt ans dans l'Aude. Enfin, un rouge, pas tout a fait. Il en a le goût poivré, les tanins légers mais sa robe framboise translucide trahit son histoire inattendue. Le fruit d'un assemblage de grenache gris, noir et blanc. Trois cépages complantés (plantés ensemble) et mélangés dans la cuve.

Digeste, savoureux, irrésistible. Allez, encore une dernière gorgée, comme une dernière pensée pour l'été.

Vendu 12 € au domaine et chez les cavistes Domaine Senat - 12, rue de l'argent double 11160 Trausse-Minervois

tél. : 04 68 79 21 40

