Louis de Funès sur le tournage de l'aile ou la cuisse © Getty

Jusqu'au 31 mai 2021, la Cinémathèque rend hommage à l'inimitable acteur Louis de Funès. C'est l'occasion de se promener dans les cuisines de sa filmographie, mais aussi de découvrir son potager et son jardin secret.

Des répliques et des recettes

Dans le Grand Restaurant, film de Jacques Besnard sorti en 1966 il interprète M. Septime, patron d'un grand restaurant sur les Champs Elysées. On y parle d’œufs mimosa, de radis, de yaourt, de vin sec et de vin doux...

Dans Le tatoué de Denys de la Patellière (1968) on déguste des tripes, du chou farci et du cidre...

Et comment oublier la célèbre soupe aux choux dans le film de Jean Girault de 1981...

Et pour finir, une dégustation de vin dans l'Aile ou la cuisse, un film de Claude Zidi, paru en 1976

Les coups de cœur

La chronique de Dominique Hutin

De « péloche » en « boutanche », vin et cinéma sont toujours entrés en dialogue.

L'un, vieux de 8000 ans et calqué sur le temps agricole, est forcément lent. L'autre dévale l’écran à la vitesse du pixel. De salles obscures en bouts de zinc, la place du vin dans la société, se décrypte en colorama.

Documentaire, fictionnelle, divertissante, pensée à des fins propagandistes ou simplement récréatives, l’image animée a, dès le cinéma primitif, fait danser les verres au rythme de 24 centilitres par seconde.

La chronique d'Elvira Masson

Ce dimanche Elvira Masson présente le livre de Sylvie Brunel, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, paru aux éditions Buchet Chastel.

Egalement, zoom sur la ferme 100 % féminine, en permaculture, Gonne Girls, à Gonneville en Auge, dans le Calvados. Elles proposent une vente directe à la ferme le mercredi après-midi et le samedi matin.

Les Gonne Girls © Radio France / Elvira Masson

