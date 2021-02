Chayottes, poires de terre, courges de Siam, betteraves multicolores… une nouvelle vague de légumes étonnants déferlent dans nos potagers. On explore le cabinet de curiosités végétales de notre maraîcher Xavier Mathias en compagnie de la cheffe Louise Jacob.

Betteraves multicolores © Getty

Xavier Mathias

Producteur bio de semences, de plants et de légumes, Xavier Mathias se consacre désormais à la formation et à la transmission.

Auteur de nombreux ouvrages sur le potager, participant à de multiples revues spécialisées, intervenant régulièrement pour des émissions de radio ou de télévision, il est aussi (et surtout) présent sur le terrain.

Formateur pour de nombreux organismes (école du Breuil, compagnons du devoir, centre de formation de Chaumont sur Loire, Cléôme, l’université du Domaine du possible etc.) il anime aussi de nombreux ateliers sur son champ de Pagaille à Chédigny, au cours des apéro-potagers par exemple.

Le coup de coeur de Xavier Mathias

Maisons de Vincent

L’association Les Maisons de Vincent, fondée par Hélène Médigue, a pour but de créer des dispositifs innovants qui relient l’urgence sociale et environnementale.

En effet, celui-ci se situe à la croisée des deux combats menés par sa fondatrice, celui d’une digne insertion des adultes autistes dans notre société et celui de l’agroécologie comme réponse au besoin d’engager une transition écologique par une agriculture qui s’appuie sur la biodiversité et la protège.

Ce réseau de lieux de vie et d’accueil adaptés pour adultes autistes s’appuiera sur la valorisation de productions agroécologiques locales et sur des projets d'agroforesterie et de permaculture. Les activités qui y seront développées auront un fort impact thérapeutique.

La première Maison de Vincent ouvrira ses portes à Mers-les-Bains, en Baie de Somme, le 22 Mars prochain. Une épicerie biologique au rez-de chaussée y sera intégrée.

Un second lieu de vie verra prochainement le jour à Lesperon dans les Landes sur un domaine permettant de développer un beau projet d'agroforesterie et de maraîchage avec Xavier Mathias.

Louise Jacob

Originaire de Dax, Louise Jacob aime la nature, les ripailles en famille, est curieuse de tout et surtout joliment audacieuse…

La cuisine est une passion qui remonte à l’enfance, elle l’apprend à Biarritz puis à la faculté d’Angers avant de partir au Brésil en 2009 pour travailler dans les plantations cacaoyères, les voyages c’est sa deuxième passion.

En 2011, de retour en France, elle entre aux Fables de La Fontaine, le restaurant où elle rencontre Sébastien Gravé qui lui, vient de décrocher sa première étoile. Il décide de créer un restaurant généreux et convivial, - Pottoka, rue de l’exposition dans le VIIeme arrondissement de Paris, elle se dit que cette nouvelle aventure résonne avec ses propres envies.

Depuis, ils ne se sont pas quittés et se sont même associés, lui à Bayonne, elle à Paris.

En cuisine, Louise n’a pas d’a-priori mais ne cède rien au goût, à la qualité des produits (qui viennent du pays…), ose les influences rapportées dans ses valises entremêlées avec les saveurs de terre et de mer de son pays natal.

Les légumes beaucoup, les poissons surtout, le cochon sous toutes les coutures.

La tradition et plein d’idées ... Louise est heureuse en cuisine.

Les recettes de Louise Jacob :

Et pendant cette période, Pottoka vous propose :

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Fish & chips

La chronique cuisine de Zazie Tavitian

Les jardins ouvriers

Créés à la fin du 19ème siècle, ces jardins destinés tout d’abord aux ouvriers ont été renommés après la guerre “jardins familiaux”. Parcelles individuelles permettant aux habitants urbains de se nourrir, ils se retrouvent trop souvent aujourd’hui menacés sous la pression foncière et la bétonisation des villes. C’est le cas notamment des jardins des Vertus à Aubervilliers dont les adhérents se battent pour ne pas en perdre des hectares au profit d’un plan d’aménagement du Grand Paris. À Marseille, les jardins de la Coder existent depuis 1941, les 97 adhérents y cultivent leurs parcelles, chacun à leurs façons.

Pour parler de ces jardins nous avons rencontré Georges Cossanteli, adhérent aux jardins ouvriers de la Coder à Marseille depuis 30 ans. Georges se nourrit quasiment exclusivement du travail de ses 150 mètres en biodynamie il y cultive en ce moment choux, blettes et cebettes.

La recette de Zazie Tavitian

Blettes ail, piment & tomates pelées

Ingrédients

Blettes

Tomates pelées ou fraîches en été

Ail

Huile d’olive

Piment (type pequin)

Nettoyez les blettes

Séparez les côtes des feuilles

Les couper en morceaux de un centimètre de largeur.

Les faire blanchir dans une grande casserole d’eau bouillante 10 minutes, réservez.

Coupez les feuilles des blettes environ 4 centimètres de largeur.

Dans une poêle, mettez de l’huile des gousses d’ail entière et du piment ciselé (type pequin) ajoutez les feuilles de blettes 5 minutes, mélangez. Ajoutez les côtes 5 minutes. Mélangez.

Ajoutez les tomates pelées écrasez entre vos doigts (ou des tomates fraîches petites entières ou en morceaux). Mélangez.

Dégustez !

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

Cirque Plein D'air

Mesdames et messieurs !

Séquestrés, masqués, testés, re-testés, résignés…

Privés de théâtre, de bistrots, de cinés…

Mesdames et Messieurs… Que le spectacle commence !

Bienvenue au Cirque Plein d’Air !

Sous le plus grand chapiteau du monde : le ciel !

Aux sons du grand orchestre des Zoizos

Applaudissez LE GRAND SPECTACLE DU VIVANT !

Entrez dans l’univers magique de la biodiversité !

Au-dessus de vos têtes, sur leurs trapèzes fleuris,

« Los Pollinisatores »!

Abeilles, papillons, bourdons voltigeront de fleur en fleur pour distribuer la Vie !

Sur la piste centrale, Rico Lombrico, le costaud ver de terre, fertilisera les sols en remuant sous vos yeux ahuris trente fois son poids de terre !!

Oui j’ai bien dit trente fois !

Au Cirque Plein d’Air, Mesdames et Messieurs,

Vous allez voir un numéro exceptionnel !

Sous vos prunelles incrédules, Mlle La Forêt, l’immense magicienne, transformera le carbone en… oxygène !

Sous vos regards ébahis, elle appellera… la pluie.

Oui ! Mlle La Forêt appellera la pluie avec ses branches mais surtout, elle saura la capturer !

Vous verrez comme elle retient l’eau dans les sols avec ses racines musclées !

Puis vous applaudirez Monsieur l’Humus et sa microflore !

Ses champignons savants iront chercher les minéraux au plus profond de la roche mère et les apporteront docilement aux pieds des végétaux.

Et maintenant, le clou du spectacle !!

Mesdames et Messieurs….

Le Grand Mathias et ses Légumes Sauvages.

Il vous fera frémir avec ses énormes courges !

Vous frissonnerez devant ses blettes fauves !

Ses oignons vous feront pleurer d’effroi !

Vous verrez avec quelle témérité il dresse son poireau !

Acclamez le grand Mathias !

Et l’écuyère ? L’écuyère !

Et bien vos cuillères, mesdames et messieurs, vous serez bien heureux de les plonger dans la bonne gamelle du vivant.

Car oui, quand vous les mangez, ces légumes, ces fruits, ces bestioles tout droit issus du talent de nos artistes, c’est le grand cirque du Vivant qui vient s’ajouter à votre petit cirque à vous.

Sous l’intime chapiteau de votre corps, la santé bat son plein.

Dans chaque recoin de vos entrailles, la fourmillante ménagerie du microbiote accomplit son vital numéro.

Ovationnez la flore intestinale qui vous protège des féroces virus !

Et enfin, Mesdames et Messieurs, Petites filles, Petits garçons, dites bravo à votre cœur.

Votre cœur, qui rythme la parade, et qu’il joue longtemps la belle partition de la Vie !

