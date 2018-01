Pour notre première émission de l'année, nous on a pas envie d'arrêter de fumer...Poissons mais aussi viandes, légumes..plein feu sur le goût fumé, une saveur autant qu'une méthode de conservation.

Viande fumée © AFP

Blandine Boyer

Au cœur d'une bambouseraie cévenole bordée d’une rivière et peuplée de sangliers, cette autodidacte curieuse de tout écrit, herborise, plante, répare, cueille, glane et cuisine librement.

Vous pouvez suivre Blandine Boyer sur Instagram

Son dernier livre : 200 recettes du monde inratables, Août 2017, Larousse.

Les recettes de Blandine Boyer

Fumer à chaud avec du matériel de récup

Idéalement, un vieil autocuiseur (sinon, une vieille marmite ou bassine à friture avec un couvercle compatible, juste dévolu à cet usage).

1 panier vapeur ou une passoire compatible

1 petit récipient en métal qui va recueillir l’huile qui peut couler et soutenir la passoire (un petit moule à tarte ou une boîte de conserve basse)

Mélange Pastrami comme à Montréal

Attention, addictif ! Super versatile et bon avec tout : boeuf, porc, canard, poisson...

Pour remplir 1 bocal à confiture :

50 g de poivre noir en grains

50 g de gros sel

20 g de graines de coriandre

20 g de graines de moutarde

1 c. à soupe de cassonade

1 c. à soupe de paprika, en flocons de préférence

2 c. à soupe d’ail séché, en flocons de préférence

2 c. à soupe d’oignon séché, en flocons de préférence

Mettre le poivre et le sel dans un blender et mixer grossièrement par impulsions.

Ajouter les autres ingrédients et mixer par impulsions en gardant un peu de texture

Smoked magret

Préparation : 5 min

Réfrigération : 1 h

Fumage/cuisson : 20 min environ

Pour 4 personnes

2 magrets 3 c. à soupe de mélange pastrami

1 poignée de copeaux pour fumoir, de préférence de bois fruitier

Pour servir : Pain de seigle et moutarde américaine

Incisez la peau des magrets de croisillons puis frottez-les des 2 côtés avec les épices. Mettez au frais au moins 1 heure.

Pendant ce temps, faites tremper la sciure dans un bol d’eau. Déposer le petit récipient au centre du grand et entourez-le avec la sciure bien essorée dans vos mains. Déposer le panier ou la passoire sur le dessus avec les magrets peau vers le bas. Allumez la hotte, couvrez et chauffez à feu vif. Lorsque la fumée commence à se dégager, baissez le feu au minimum et laissez le fumage s’effectuer pendant 15 minutes.

Poêlez le magret quelques minutes côté peau, juste pour qu’elle croustille. Laissez reposer le magret, tranchez-le finement et servez tiède en sandwich avec du pain de seigle et de la moutarde.

Maquereau (ou saumon) et pommes de terre fumées

Préparation : 10 min

Réfrigération : 1 h

Fumage/cuisson : 10 à 15 min ( + cuisson pommes de terre)

Pour 4 personnes :

1 cuill. à café de poivre mignonnette

1 cuill. à café de fleur de sel

500 g de filets de maquereau frais avec la peau (ou de pavé de saumon avec la peau)

1 poignée de copeaux (ou de sciure) pour fumoir, de préférence de hêtre ou de chêne

4 pommes de terre cuites à l’eau avec la peau, éventuellement des vitelottes pour la couleur

Pour la sauce :

4 cuill. à soupe d’huile d’olive

1 Fjord

2 cuill. à soupe de vinaigre de cidre

1 cuill. à café de moutarde

Frottez le poisson avec le poivre et le sel. Mettez au frais au moins 1 heure.

Pendant ce temps, faites tremper la sciure dans un bol d’eau. Déposer le petit récipient au centre du grand et entourez-le avec la sciure bien essorée dans vos mains. Déposer le panier ou la passoire sur le dessus avec les pommes de terre et le poisson au dessus, peau vers le bas. Allumez la hotte, couvrez et chauffez à feu vif. Lorsque la fumée commence à se dégager, baissez le feu au minimum et laissez le fumage s’effectuer pendant 10 minutes (15 minutes pour le saumon).

Dans un saladier, mélangez l’huile, la crème fraîche, le vinaigre et la moutarde.

Retirez la peau du poisson, défaites-les en morceaux à la main et ajoutez-les à la sauce avec les pommes de terre pelées et tranchées. Mélangez délicatement et servez tiède.

Vous trouverez des copeaux dans les jardineries ou sur Internet, mais vous pouvez aussi en récupérer chez un bricoleur en vous assurant que le bois n’a pas été traité.

Nicolas Julhes

Tout commence lorsqu'avec ses parents et son frère, Nicolas Julhes reprend une boutique spécialisée en gastronomie d'Europe de l'Est. Petit à petit, la famille suit ses passions avec la conviction que le goût est une forme d'expression esthétique.

Ils explorent ainsi le monde du fromage, de la boulangerie, de la pâtisserie, du vin et des spiritueux. Trois adresses voient le jour dans le dixième arrondissement de Paris puis trois autres dans le onzième.

Au fil de l'aventure, Nicolas Julhes se découvre une véritable passion pour les spiritueux. En 2015 la Maison Julhes créé la première distillerie de la capitale. "La Distillerie de Paris" ne revendique ni le locavor ni le "small is beautiful" mais la possibilité, vivant à Paris, de capter l'énergie créative de cette ville.

La sélection de produits de Nicolas Julhes

Sel fumé de Chez Kerex

Huile d'olive fumée Casillo de Canena

Whisky Lagavulin (16 ans)

Whisky Caol Ila moch

Whisky Talisker (10 ans)

Rye (Distillerie de Paris)

Buns Fumé (Julhès Paris)

Crottin fumé (Julhès Paris)

Les épiceries de la Maison Julhes ( situées à Paris )

La boutique mère situé 54-60 rue du faubourg St Denis

La petite dernière située au 31 rue st Maur

La boutique du 59 rue du Faubourg st Martin

La boutique du 28 rue du Faubourg Poissonnière

La boutique du 29 boulevard Voltaire

La fromagerie située 120 rue de Charonne

Le site de La Maison Julhes

Le site de La distillerie de Paris

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

La chronique d'Esterelle Payany

Le reportage de Stéphane Cosme : reportage sur le hareng fumé

35 000 tonnes de poissons réparties en 70 espèces différentes sont débarquées chaque année à Boulogne-sur-Mer © Radio France / Stéphane Cosme

Bar, cabillaud, merlan, plie, turbot, sole, tourteau, moule, coque : 35 000 tonnes de poissons réparties en 70 espèces différentes sont débarquées chaque année à Boulogne-sur-Mer et en font ainsi le premier port de pêche français.

De la fin octobre à début décembre c'est la période du hareng qui passe devant les côtes du boulonnais.

Les chalutiers sortent en mer toutes les nuits pour pêcher le hareng. Il est ensuite rapidement travaillé par les entreprises locales.

Le hareng avant qu'il ne soit fumé © Radio France / Stéphane Cosme

La société Jean Claude David se trouve dans la zone portuaire de Boulogne et équipée de 40 fours traditionnels à bois elle est le numéro 1 dans le poisson fumé.

Les fours traditionnels à bois © Radio France / Stéphane Cosme

La société Jean Claude David / Stéphane Cosme

Au micro de Stéphane Cosme, Hervé Diers , le directeur de JC David nous présente toute la chaîne de fabrication du hareng fumé. Cela commence au petit matin sur les quais de déchargement, sous les cris des mouettes.

Le coup de cœur de François-Régis Gaudry

La programmation musicale