On va déguster prend le départ du Tour de France ! On dresse le couvert à Bruxelles pour une émission en public sur le podium de France Inter pour fêter les saveurs de Belgique !

Pistolet Haché Pickles © Valérie Lepla

Albert Verdeyen

Le top chef au savoureux accent bruxellois, fait son chemin depuis de longues années dans le monde merveilleux de la gastronomie. Avec beaucoup d'enthousiasme et toutes ses compétences. A l'âge de treize ans, il fait son entrée comme un vrai ket au réputé restaurant Chez François à Bruxelles. Il fréquentera par la suite de nombreux établissements fameux en Belgique et à l'étranger avant de connaître le succès avec son propre restaurant.

De nos jours, Albert est actif en tant que chef privé et surtout comme conseilleur culinaire pour des entreprises du monde de la gastronomie et de l'alimentation. Bruxellois de l'année 2011, ses activités sont très variées: invités dans de nombreuses émissions de radio et TV (il a eu sa propre émission sur VTM durant de longues années), auteur de livres de cuisine populaires comme Stoemp!, organisateur de démos culinaires et de voyages culinaires, chef pour les coureurs du Tour de France et également un personnage de bandes dessinées chez Joker Editions.

En 2018, il est entré dans la dreamteam culinaire de Marc Coucke au Sporting d'Anderlecht.

Livres :

Stoemp ! Stoemp BXXL : un pot-pourri d'anecdotes et de recettes - Albert Verdeyen - texte Marc Van Staen, Gino Laureyssen photographies Heikki Verdurme avec l'assistance de Sarah Wijns traduit du néerlandais par Doreen Espeel, Nicole Halleux - Paru le 15 septembre 2015 Editeur Racine

Après deux premiers tomes qui ont cartonné, ce troisième opus sur le stoemp suit les traces de Manneken-Pis. Désormais célèbre pour sa passion et ses nombreuses et innovantes déclinaisons de ce plat populaire, le chef bruxellois Albert Verdeyen part en vadrouille dans les quartiers de Bruxelles. Il les explore et y rencontre ses habitants pour faire de cette tour de Babel moderne, de ce laboratoire des communautés brassées, un éventail de stoemps, du plus classique au plus original, du plus local au plus fortement teinté de saveurs exotiques. Des quartiers huppés aux marchés populaires, des Marolles au Quartier européen, le fil conducteur est certes buissonnier mais personne n'est oublié. Petit éloge du bien-manger à la belge avec la variété infinie des plats bruxellois, cet ouvrage complète parfaitement la série des Stoemp avec un bottin délicieux dégageant 1001 parfums tentants. Bruxelles possède désormais sa bible digne de son identité cosmopolite.

BD -Les recettes du chef Albert : la cuisine belge - Marc Van Staen, De Marck, Albert Verdeyen -Paru le 26 novembre 2014 - Editeur Joker éditions

Des recettes belges détaillées sous forme de bande dessinée : croquettes aux crevettes, waterzoi, cuberdons...

Valérie Lepla

Valerie Lepla a la passion de la gastronomie, de la cuisine et des bonnes choses chevillées aux apilles depuis l’enfance. Passionnée de cuisine, quand elle n’est pas aux fourneaux, elle sillonne la Belgique et l’Europe à la découverte des bonnes tables et d’endroits gourmands.

Attachée de presse dans le domaine de la culture et de la gastronomie depuis de nombreuses années, Valérie a imaginé, voulu, conçu et développé le concept Pistolet Original.

Elle n’en est pas à ses premières armes dans la gastronomie, elle a mené différents projets dont la création d’une brasserie et un traiteur pour un célèbre restaurant bruxellois.

Un livre paraîtra en 2020 « Pistolet et autres histoires belges à cuisiner »

Pistolet Original - deux adresses :

Sablon 24-26 Rue Joseph Stevens 1000 Bruxelles

Galeries St Hubert 44 Rue des Bouchers 1000 Bruxelles

Pistolet Original est un « Food concept » gourmand, visant à valoriser les traditions belges grâce au petit pain national : Le Pistolet!

Pistolet Original, c’est à la fois un lieu agréable, une épicerie, un comptoir où l’on partage un petit repas dans une ambiance conviviale, dans un cadre contemporain et original. On peut également emporter ou livrer toutes nos propositions de pistolets, suggestions et produits d’épicerie.

Pistolet Original propose une large carte de pistolets fourrés ou accompagnés de produits et recettes typiquement belges, froides et chaudes…américain préparé, haché pickles, crevettes grises, fromage blanc radis et oignons, gouda et salade de chicons, croquette aux crevettes grises, boulettes mayonnaise, boudin de Liège ou encore des suggestions comme le Bloempanch, notre « Cordon bleu », un « Fish » maison, une salade de quinoa belge ou un hamburger 100% de chez nous…

Une bonne soupe fraîche, une salade de saison, un choix de desserts, de confiseries et de boissons made in Belgium viennent également compléter notre carte gourmande.

Michel Verlinden

Journaliste belge indépendant spécialisé dans les domaines de l’art et de la gastronomie.

Il écrit des articles pour Le Vif L’Express, Bruzz, Nest, le Fooding… On lui doit plusieurs guides parus aux éditions Parigramme, des manuels un peu snobs de survie urbaine (les titres « Knokke-le-Zoute » et « Anvers » des « City Guides » Louis Vuitton), ainsi que plusieurs ouvrages autour de produits artisanaux belges (bières, spiritueux & apéritifs, fromages… tout récemment le chocolat « De la fève à la tablette » co-écrit avec Pierre Marcolini et publié chez Racine). La joyeuse émission culinaire « Bientôt à Table », sur La Première (RTBF), lui tend régulièrement l’un de ses micros.

Les recettes d'Albert Verdeyen

Croquettes de crevettes :

500g de crevettes grises d’Ostende

200g de têtes de crevettes

¾ litre de lait

2 feuilles de gélatine

2 oeufs

100 g de fromage râpé

80 g de beurre

Huile

120g de farine

Sel

Poivre

Poivre de Cayenne

Chapelure

Citron et persil frit

Mettre les crevettes dans le lait.

Laisser baigner 20 minutes.

Tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide puis ajouter les au lait après l’avoir passé au chinois.

Préparez un roux. Mouiller le roux avec le lait et la gélatine.

Laisser cuire et ajouter les crevettes et puis épicer.

Ajouter ensuite le fromage râpé.

Bien mélanger le tout et disposer dans un plat huilé.

Laisser refroidir l’appareil à croquettes une nuit au réfrigérateur.

Le lendemain couper le mélange en petits rectangles, paner les en les passant dans la farine, le jaune d’œuf et la chapelure puis faites frire à 180°

Servir avec du citron et du persil frit

Stoemp saucisse :

INGRÉDIENTS :

400 g de purée de pommes de terre

4 saucisses de campagne

1 oignon

20 g de persil frais haché

15 g de beurre

1 cuillère à soupe de moutarde

4 beaux piccolos du boulanger (petits pains)

1 cuillère à soupe de moutarde (garniture)

PRÉPARATION

Piquer les saucisses avec la pointe d’un couteau (pas trop sinon elles éclatent à la cuisson).

Cuire les saucisses avec du beurre (4 à 5 minutes).

Hacher l'oignon et faites-le revenir dans le beurre.

Ajouter l’oignon et le persil à la purée de pommes de terre chaude et rectifier l'assaisonnement.

Couper les piccolos en deux, tartiner les avec votre Stoemp et ajouter les saucisses.

Bodding :

1 moule à pain ou à cake

1 kg de pain rassis (tout pain : cramique, pain au sucre, pistolet et brioche).

6 càs sucre Candi brun

6 càs de sucre semoule

1 dl de lait

4 œufs

1 càc de cannelle en poudre

200 g de raisins secs macérés

20 g de beurre pour le moule

Préparation du bodding de Bruxelles:

1-Couper le pain en petits morceaux et l’arroser de café noir, d’eau ou de lait chaud.

Laisser tremper pendant au moins 2 heures.

Passer ensuite au tamis pour éliminer toute trace de liquide.

2- Ajouter à cette pâte: les 2 sucres, les œufs battus, le lait, les raisins et pétrir pour bien mélanger le tout. Si la pâte est trop sèche rajouter un peu de lait. Relever avec la cannelle.

3- Beurrer le moule et y mettre la pâte. Faire cuire au four tiède préchauffé. Laisser refroidir un peu avant de démouler.

Temps de cuisson: 60 à 80′ /110-120°C

Les recettes de Valérie Lepla

Pistolet Haché Pickles :

1 Pistolet

80 gr de Haché pur porc belge grosse mouture

Sel, poivre du moulin

Beurre salé

Pickles Tierenteyn

Prenez un boucher passionné qui va vous fournir un haché pur porc belge fermier et qui l’aura travaillé en une mouture assez grosse et généreuse…

Salez et poivrez ( poivre du moulin!) 80 gr de Haché, coupez le Pistolet en deux dans son épaisseur.

Selon les écoles ;-) il y aura ceux qui veulent un peu de beurre salé ou pas, pour les puristes bruxellois c’est « zonder boter »!…

Ensuite étalez le haché sans écraser, rectifiez sel et poivre et terminez par une cuillère à soupe de pickles de chez Tierenteyn-Verlent de Gand avant de refermer délicatement le pistolet fessu…

Pistolet salade de crevettes grises de la mer du Nord et tomates :

1 Pistolet

50gr de crevettes grises épluchées à la main c’est mieux…

50 gr de tomates coupées en grosse brunoise

Une belle cuillère à soupe de mayonnaise maison ( avec une touche de vinaigre )

Pistolet salade de crevettes grises de la mer du Nord et tomates / Valérie Lepla

Vous n’irez peut-être pas pêcher vous-même les crevettes grises avec votre petit filet à Ostende ou Zeebrugge mais elles seront pêchées dans une zone protégée et contrôlée de la mer du Nord.

Si elles sont épluchées à la main, vous les dégusterez simplement déposées dans le Pistolet simplement tartiné d’un peu de beurre salé…c’est un véritable bonheur!

Si vous optez pour la qualité « épluchées par un procédé mécanique en Hollande » - à ne pas confondre avec les crevettes certes d’origine « mer du Nord » épluchées chimiquement en Afrique du Nord ou je ne sais où;-( - vous pourrez les préparer avec des beaux petits morceaux de tomates de saison, du citron, de la mayonnaise maison, un peu de sel et de poivre… c’est délicieux et c’est une spécialité bien de chez nous.

Pistolet aux fraises belges écrasées :

1 Pistolet

8 belles fraises

Un peu de beurre salé

1 filet de citron

Une cuillère à café de sucre

Pistolet aux fraises belges écrasées / Valérie Lepla

Nappez votre pistolet d’un peu de beurre salé..si, si!

Choisissez bien vos fraises et si elles sont de Wépion c’est encore mieux, si possible pas de passage au frigo ( en belge dans le texte), écrasez-les dans une assiette creuse sans trop leur faire de mal...

Ajouter un peu de sucre fin ou mieux, de la cassonade blonde et un filet de jus de citron…moi c’est comme ça que faisait ma grand-mère,

Le panier gourmand de Michel Verlinden :

Mandjeskaas , un fromage frais typique, moulé dans un petit panier en osier, des environs de Bruxelles

Zenne Kimchi , il s’agit d’un kimchi relocalisé signé par Itinéraire bis Gourmand, un couple d’artisans spécialisés dans la lacto-fermentation. En bruxellois, « Zenne » désigne la Senne, le cours d’eau, aujourd’hui voûté, qui traverse la capitale. terroir.

Les crackers Mad Lab réalisés à partir de la drèche d’une brasserie bruxelloise.

La pâte à tartiner Choco Noisette d’Eugène, elle est redoutable et contient 62% de fruits à coques (13% pour le Nutella), réalisée par une jeune femme (Eugénie) qui réinvente le chocolat « belge » et le fait sortir de ses ornières.

Simone a soif , une nouvelle hydrolade rhubarde + lavande.

Les gaufres de Bruxelles de la maison centenaire, Dandoy, une valeur sûre.

Croquette aux crevettes, spécialité 100% belge et bruxelloise,celle de Fernand OBB.

La chronique cuisine d 'Elvira Masson :

La chronique vin de Dominique Hutin :

Le carnet de dégustation de Dominique Hutin : la Gueuze

Bonus vidéo : "On va déguster, tout un plat" : le Spritz

La programmation musicale :