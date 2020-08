Salée ou sucrée, roulée ou plate, pleins feux sur l’omelette depuis le choix de l’œuf jusqu’aux tours de mains dans la poêle !

►► Rediffusion du 26 Janvier 2020

Eric Robert

Meilleur Ouvrier de France Cuisine 2000

Né à Saint-Malo et membre d’une famille de sept enfants, Éric Robert n'a pas eu d'autres choix que de travailler jeune et c’est le métier de cuisinier qu’il choisit. Il commence la cuisine à treize ans et après sa formation, c'est le grand saut et Eric Robert rejoint à 19 ans la capitale et les cuisines du Plaza Athénée aux côtés de Claude Barnier et Gérard Sallé, dont 12 ans au breakfast.

Ne voulant pas s'endormir sur ses lauriers, il décide de reprendre ses études pour passer un BP, qu'il obtient brillamment.

A quarante ans, c'est le virage à 180°. Il quitte le Plaza Athénée pour FERRANDI Paris, l'école française de gastronomie.

Pendant 21 ans il transmet sa passion aux étudiants post-bac et futurs restaurateurs « L'école est au cœur de la profession et cela permet d'accueillir de nombreux concours où les jurys sont constitués de grands noms de la cuisine. Une amitié s'est même nouée avec certains d'entre eux, et c'est un réseau que je mets à profit pour mes étudiants ».

En 2000, c'est la consécration! Eric Robert décroche le titre de Meilleur Ouvrier de France à Strasbourg.

Depuis 2015 retiré de l’enseignement, il fonde son entreprise de conseils Er Solutions, créations de cartes, formations et accompagnement de futurs restaurateurs. Membre de l’équipe signatures et talents de Thermomix au côté de Eric Guérin de la Mare aux oiseaux. Co-auteur du grand cours de cuisine de Ferrandi, du tome trois des recettes des meilleurs ouvriers de France...

Sophie Besnard

Avicultrice à La ferme bio du Plateau Briard à Mandres-les-Roses

A travaillé durant 30 ans chez Sanofi puis a décidé en 2015 de faire une reconversion professionnelle.

Depuis elle se consacre à la production de poulets et d'oeufs ( poules pondeuses, chapons, poulardes, pintades nourrit exclusivement en céréales bio et vivent en plein air. )

Ferme du plateau Briard (6 rue Auguste Dupin-94520 Mandres-les-Roses )

Les recettes d'Eric Robert :

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Hommage à Sébastien Demorand

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

"Soy cured egg yolks" - ou jaunes d'œufs marinés dans la sauce soja - nouvelle obsession culinaire

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

Le cul de poule

L'ustensile bien sûr indispensable pour battre les œufs, mais aussi pour parler des femmes en cuisine et dans les métiers de bouche.

La programmation musicale :