A l’occasion de la sortie de la Boîte à quiz On Va Déguster, l’émission est en direct et en public ! On va tester votre quotient culinaire : des équipes composées de chroniqueurs et d’auditeurs vont s’affronter dans un grand jeu avec des questions de rapidité, des Blind test sonores et des dégustations à la l’aveugle.

Le jeu La boite à Quiz de "On Va Déguster !" © Radio France / Marabout / France Inter

La sortie de La boîte à quiz On Va Déguster

La Boîte à Quiz On Va Déguster - 1000 questions pour remporter le gourmet d’or ! - Sortie : 20 novembre 2019 - Prix : 16,90 €

Le grand quiz de "On Va Déguster !" © Radio France / Marabout / France Inter

Mesurez-vous au talent de François-Régis Gaudry et de son équipe en répondant à ses 1000 questions gastronomes !

Quel ingrédient entre dans la préparation de la spécialité lyonnaise appelée cervelle de canut : de la cervelle d’agneau, de la gelée ou du fromage blanc? Le pagre rouge est un poisson à chair blanche. Vrai ou faux?

Avec quel type de cuisine Michel Guérard a-t-il acquis sa réputation: la cuisine moléculaire, la cuisine réunionnaise ou la cuisine minceur?

Plusieurs critiques gastronomiques sont en lice pour décrocher la récompense suprême: le gourmet d’or.

Une fois n’est pas coutume, ce sont les critiques qui se retrouvent sur le grill ! Pour décrocher ce prix prestigieux, vous devrez valider votre « Parcours dégustation » en testant vos connaissances en matière de gastronomie !

6 catégories:

•Cocorico (spécialités françaises)

•Petites douceurs (pâtisseries, confiseries, chocolat…)

•Au marché (légumes, fruits, poissons, viandes…)

•Globe-trotter (spécialités étrangères)

•Dans le rétro (patrimoine, histoire, restaurants et chefs célèbres)

•Bois sans soif (vins, cocktails, sirops, alcools, thé, café...)

Arthur Le Caisne

Arthur Le Caisne, directeur artistique de profession, s’est toujours intéressé à la cuisine sous son aspect scientifique et technique.

Il écrit un 1er livre en 2013, puis suivent 2 autres dans lesquels il remet en cause des habitudes, traditions, croyances, des façons de faire en apportant un regard vierge et nouveau puisqu’il n’a pas été formaté par une école, un professeur ou un chef.

En 2017, sort "Le Manuel du Garçon Boucher" aux éditions Marabout, un livre sur la viande qui obtient un joli succès aussi bien critiques que populaire, et qui fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique pour l’approche novatrice et scientifique de ses découvertes.

Fin 2019, toujours aux éditions Marabout, sort "Pourquoi les Spaghetti Bolognese n’existent pas ?" dans lequel il explique à travers de plus de 700 : qu’est-ce qu’il se passe dans les casseroles, pourquoi il faut saler la viande la veille de la cuisson, pourquoi il faut mettre les pommes de terre à cuire départ eau froide et les haricots verts départ eau bouillante ?

Son travail tord le cou aux idées reçues en mélangeant explications scientifiques et humour.

Son livre : Pourquoi les spaghetti bolognese n'existent pas ? : et 700 autres questions impertinentes et ludiques sur la cuisine ! Illustrations de Yannis Varoutsikos - Paru le 2 octobre 2019 - Editeur Marabout

Pourquoi ? Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Si vous avez des enfants, vous êtes passé par cette étape des pourquoi à tout va : « Pourquoi le ciel est bleu ? », « Pourquoi les haricots verts sont verts ? », « Pourquoi l'eau des pâtes déborde ? »...

C'est magique cette période des pourquoi, parce qu'on apprend plein de choses. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi l'eau des pâtes déborde (et comment faire pour l'éviter), pourquoi il faut saler la viande la veille de la cuisson, pourquoi il faut cuire les haricots verts à l'eau bouillante et les pommes de terre à l'eau froide... Ah ! Et aussi pourquoi les spaghetti bolognese n'existent pas !

Après Le Manuel du garçon boucher, Arthur Le Caisne secoue de nouveau nos neurones et nos croyances sur la cuisine en près de 700 pourquoi. Ustensiles, ingrédients, viandes, poissons et fruits de mer, légumes, préparations et cuissons sont passés au crible des remises en question. Chacune des réponses repose sur les études et expériences scientifiques les plus récentes, et est toujours livrée avec une bonne dose d'humour et de bienveillance. Attention, vous ne vous ferez plus jamais cuire un œuf de la même façon !

Les astuces d'Arthur Le Caisne :

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Le livre Black Sea, un voyage culinaire entre Orient et Occident, de Caroline Eden, ed Hachette Cuisine.

Extraite de ce livre, la recette "Douceur du coucher à la crème de tahiné", une friandise faite de carrés de potiron ou courge butternut confits dans le sucre et jus de citron, servis avec une crème au tahiné et des noix.

Pour 4 personnes

1 kilo de potiron ou courge butternut, pelé, épépiné et taillé et rectangles d'env. 5 x 3,5 cm et 1,5 cm d'épaisseur

250 g de sucre en poudre

le jus d'un citron

1 c. à soupe de tahiné

4 c. à soupe de kaymak turc, de crème fraîche ou de crème caillée

225 g de noix, grillées et grossièrement concassées

Etaler les morceaux de potiron en une couche uniforme dans un plat à bords hauts allant au four. Répartir le sucre par-dessus puis retourner les morceaux de potiron plusieurs fois pour bien les enrober. Arroser de jus de citron (j'ai utilisé du citron vert) puis retourner les morceaux de nouveau. Recouvrir le plat et laisser macérer toute une nuit.

Le lendemain, le sucre devrait s'être dissous et le potiron avoir dégorgé, laissant une quantité importante de liquide dans le plat. Préchauffer le four à 180°, mélanger les morceaux de potiron de façon à les enrober uniformément de liquide.

Faire cuire pendant 1 heure, en arrosant régulièrement. Sortir le plat du four et laisser refroidir. A l'aide d'une écumoire, prélever les morceaux de potiron et les étaler sur une assiette pour les laisser refroidir complètement avant de les placer dans un grand plat de service.

Dans une jatte mélanger le tahiné et la crème. Servir le potiron confit dans des ramequins, les napper de 2 ou 3 cuillères de crème au tahiné et parsemer de noix concassées.

La chronique vin de Dominique Hutin :

Vin et livre, lire entre les vignes

2019, millésime en gestation dans les fûts, cuves et caves a déjà fleuri, versant « vin naturel », dans les rayonnages des libraires. Le sujet interroge et a donné lieu à de nombreuses parutions, spécialement en 2019. En attendant que l’on produise du papier avec le bois des vignes, on pourra écrire avec des stylos « 3 couleurs », blanc, rouge, rosé.

►Le Vin « Boulette de schistes » - Vin de France, Rouge 2017 (Roquebrun, 34)

Domaine Les Serres De Merly - Olivier Gauthier - Hameau de Ceps - Rue de L’Eglise - 34460 ROQUEBRUN

olligauth@gmail.com - 07 50 47 07 28

► Le Salon « Mi-Livre-Mi-Raisin »

Samedi 14 & dimanche 15 décembre 2019, 11h - 20h

. 30 VIGNERONS « NATURELS » . 30 ÉDITEURS INDÉPENDANTS . 50 AUTEURS (dédicaces) . Entrée 10 € (ou 15 € le pass 2 jours)

► « Le Vin au naturel, la viticulture au plus près du terroir », François Morel - Éditions Libres et Solidaire -

« La vraie victoire des vignerons au naturel, c’est lorsqu’ils n’auront plus à dire qu’ils sont ‘’nature’’ » Avril 2019 - 26 €

►« Plaidoyer pour le vin naturel », Éric Morain - Éditions Nouriturfu - « On est les rois du mille-feuilles administratif et des règlementations à la con. Je livre une réflexion sur ce qui pourrait peut-être évoluer » Mai 2019 - 14 €

► « La corne de vache et le microscope - Le vin "nature", entre sciences, croyances et radicalités », Christelle Pineau

Éditions La Découverte « Les vins ‘’nature’’ incarnent le renouveau d’une certaine forme de paysannerie, qui n’a rien à voir avec le folklore, qui est en recherche pour allier des formes de savoirs issues du sensible mais aussi de la raison ».

Février 2019 - 20 €

► « Raisin, 100 grands vins naturels d’émotion », Cédric Blatrie et Guillaume Laroche Éditions Reverse « “L’objectif du livre est double : casser les idées reçues sur les vins naturels (simples, fragiles, imparfaits, flous, ne se gardent pas…) et rendre hommage aux femmes et aux hommes qui réalisent des vins merveilleusement vivants et intimement personnels“, commentent les auteurs Novembre 2019 - 350 pages 22 €

► « Le Grand Précis des vins au naturel », Stéphane Lagorce Éditions Homo-Habilis « Quatre chapitres : le sol, la vigne, le chai et le verre + annexes. Rigueur du propos, légèreté du ton, qualité de l’iconographie, lisibilité de la maquette et soin de la fabrication sont au programme pour mieux décrypter cet univers encore très secret et liquide au-delà des mots. Mars 2019 - 28 €

► « Le Guide des Vins Zéro Pesticides », Evelyne Malnic Éditions BBD « Pour cette première édition nous avons retenu 271 vins de 132 domaines de toutes les régions de France. Tous certifiés en culture biologique AB ou biodynamique, Demeter ou Biodyvin (ou en conversion) : leur garantie zéro pesticides. Et tous dégustés par un jury de professionnels. » Avril 2019 - 24,90 €

► « La vie mysterieuse du vin », Bruno Quenioux Éditions Cherche Midi « L'humilité face au terroir, la capacité d'écoute des vibrations de la terre et des éléments comme l'air guident le vigneron dans l'accompagnement de son vignoble. Les grands vins se révèlent avec cette lenteur essentielle où tout devient alors sacré. Ne parle-t-on pas depuis les temps les plus reculés de boisson des dieux ? » Septembre 2019 - 19 €

► « Atlas historique du vin en France, De l’Antiquité à nos jours », Matthieu Lecoutre, Cartographie : Hugues Piolet Éditions Autrement « Le vin est au cœur de la culture française. C’est même une passion française ! Cet atlas historique propose un voyage inédit dans le vignoble français. Les 90 cartes et documents de cet atlas illustrent les évolutions historiques, économiques, territoriales et sociétales de la vigne et du vin en France. » Novembre 2019 - 24 €

Le chronique vin d'Antoine Gerbelle :

Une première fois c’est toujours émouvant. Un premier vin, tout autant. Découverte du premier millésime bourguignon de Marthe Henry.

Elle était partie pour être journaliste, elle s’y est même frottée. Elle aurait pu être brocanteuse, la passion dominicale de cette parisienne. Mais quand vous descendez d’une longue lignée vigneronne à Meursault, l’atavisme des terres bourguignonnes vous chatouille.

En 2013, Marthe reprends ses études, “la viti” à Beaune, la formation des vignerons pour adultes. Elle se forme à Chassagne, puis se fait embaucher en ses terres murisaltiennes au Domaine Rougeot. Il y travaille encore, pour toujours apprendre la vigne, sa vraie passion. Un jour, elle pourra reprendre quelques vignes familiales. Pas avant 2023. Faire du vin la gratouile. Septembre 2017, à 31 ans, Marthe décide d’acheter ses premiers raisins, issus de domaines bios ou en conversion bio. Elle les vinifie sans souffre, sans levures, avec toute l’attention de sa grand-mère qui l’accueille dans sa cave. Nous avons eu la chance de goûter ses premières bouteilles : Aligoté, Bourgogne Chardonnay, Meursault, des rouges de Pommard et autres Santenay... Elles brillent par leur franchise de goût, le respect d’un raisin équilibré, tout sauf des vins boursouflés par l’égo d’un vinificateur en mal de reconnaissance. Une respiration.

Marthe Henry Boillot - 3 rue de Leignon - 21190 Meursault -marthehenry@gmail.com

Bourgogne Aligoté 2017: 13 € la bouteille

Meursault “Sous la Velle” 2017 : 39 € la bouteille

La programmation musicale :