Ce sont les 2 grands B de la cuisine mijotée: Blanquette et Bourguignon. Comment préparer une blanquette de veau et un bœuf bourguignon à la perfection ? Quels accords avec les vins ? Réponses avec le chef Jean Sévègnes et sa femme Roxane.

Jean Sévègnes et Roxane Sévègnes

Originaire du Sud-Ouest, Jean Sévègnes a aiguisé ses talents dans les cuisines étoilées des plus grands. Il démarre sa carrière avec Alexis Pelissou à Cahors puis part à Londres pour le Spoon d’Alain Ducasse, qu’il suit également au Louis XV à Monaco où il travaille aux côtés de Franck Cerutti, ce sera ensuite l’Ambroisie de Bernard Pacaud. Des personnalités fortes qui vous donnent le goût de l’excellence et du dépassement. C’est aux cotes de Didier Elena qu’il poursuivra son chemin aux Crayères à Reims, puis après un passage à la Chèvre d’Or à Èze en tant que Chef il ira à Adour New York pour Alain Ducasse. Puis ce sera aux coté d’Hélène Darroze comme chef corporate qu’il passera 3 ans et demi.

C’est à la faveur d’une rencontre avec Roxane Thomas, maître d’hôtel chez Hélène Darroze**, que germe l’idée d’un établissement bien à eux, ouvert du matin au soir : « un repaire d’amis, de bons vivants, de gens de passages qui goûteront ensemble des moments gourmands et chaleureux ».

Ainsi se partagent les rôles, elle accueille, lui concocte les assiettes, l’un et l’autre participant avec tout leur talent à cette belle expérience culinaire.

Trois éléments composent leurs assiettes : une viande ou un poisson, un accompagnement, une sauce. Tout simplement. Le chef bannit l’ornement et la fantaisie. Tout est cuisiné dans le sens le plus pur du terme.

Jean Sévègnes défend une cuisine éthique, écolo, fruit d’une agriculture durable et saine. Il opte pour des producteurs et fournisseurs comme lui soucieux de l’environnement et ardents défenseurs du meilleur de la tradition culinaire locale. L’engagement se lit aussi dans la carte des boissons et alcools en grande majorité française. Le café et le sucre suivent le même chemin vertueux, bios et équitables, dans des emballages recyclés et recyclables.

Au cœur du séduisant 7e arrondissement de Paris, Le Café des Ministères propose une cuisine généreuse, aux accents classiques mais actuels. Tous les plats sont concoctés avec des produits français, issus d’une agriculture raisonnée. Ouvert toute la journée, du lundi au vendredi, vous pouvez également y déguster des vins, des softs et des alcools français ou siroter un café bio-équitable. Roxane et Jean, les propriétaires, optent pour des circuits courts et connaissent chacun de leurs fournisseurs. Ici, la recette du succès tient autant aux plaisirs dans l’assiette qu’à la manière chaleureuse et simple dont on vous accueille.

Les fournisseurs et producteurs :

Pain : Jean-Luc Poujauran, 7ème arrondissement

Agrumes : Bachès, Eus

Fromages : Claire Griffon, 7ème arrondissement

Légumes : Didier Pil, Allones dans la Loire ; Péligourmet, ….

Beurre : Ferme du Bourg Groux, ….

Viande : sélectionnées par Jean-Claude Huguenin, Pierre Matayron (Gers)

Softs : Tonic Archibald ; Breizh Cola ; Limonade artisanale de l’Aveyron, …

Alcools : Gin et Whisky de Marcillac, domaine Laurens ; Vodka Grey Goose ; Pastis Henri Bardouin ; …

Épices : Piment d’Espelette bio des frères Castanchoa

Loïc Bienassis

Historien, rattaché à l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA-université de Tours).

Ses recherches en histoire de l’alimentation portent en particulier sur la gastronomie à l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècles), sur l’émergence des cuisines régionales et sur la notion de patrimoine culinaire. Il travaille parallèlement à des publications destinées au grand public. Il a été associé à l’élaboration du dossier d’inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO).

Article récent : « Du brie de Charlemagne à la tarte renversée des sœurs Tatin : essai d'analyse des légendes culinaires et de leurs usages », In Situ. Revue des patrimoines, 41, 2019

A co-dirigé l’ouvrage Le Repas gastronomique des Français (Gallimard, 2015) et le volume de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France consacré à la région Centre-Val de Loire (2012).

Les recettes de Jean Sévègnes :

Bœuf bourguignon

Pour 4 personnes :

800 g de paleron coupé en morceaux de 5 cm environ

2 carottes

1 oignon

2 gousses d'ail rose

1 bouquet garni (thym frais, céleri branche, feuille de laurier, persil)

125 g de poitrine salée débarrassée de sa couenne

1 cuillère à café de poivre concassé

10cl d’huile d'arachide

30 g de farine

120 g de beurre

1 bouteille de vin rouge de Bourgogne

75 cl de bouillon volaille

20 petits oignons groseilles pelés

150 g de champignons boutons lavés

1 cuillère de vieux vinaigre

Sel et poivre du moulin

Progression :

Éplucher et laver les carottes, éplucher l’oignon.

Couper les carottes et l'oignon en rouelles.

Dans une cocotte faites fondre un peu de beurre avec une cuillère à soupe d'huile. Faire dorer les morceaux de viande sur toutes les faces.

Retirer les morceaux de viande et mettre dans la cocotte les rouelles de carottes, d'oignons et l’ail écrasé. Faire suer l’ensemble en les remuant avec une spatule en bois, sans surtout les faire noircir.

Remettre les morceaux de viande, saler, ajouter le poivre concassé et une noix de beurre. Singer (saupoudrer la viande de farine) et faire cuire à feu moyen pendant 5 minutes pour « torréfier » la farine en remuant continuellement.

Puis verser le vin, faire réduire de moitié et ajouter le bouillon jusqu'à recouvrir la viande. Ajouter ensuite le bouquet garni. Laisser cuire doucement pendant 2 heures environ, suivant la qualité de la viande.

Pour la garniture, prendre une petite cocotte, mettre une noix de beurre et chauffer à feu doux, mettre les oignons, saler et poivrer. Couvrir et laisser cuire doucement pendant 20 minutes, jusqu'à ce que les oignons soient bien tendres et blonds, égouttez-les et débarrassez-les.

Détailler la poitrine salée en petits lardons. Les mettre dans une petite casserole et les recouvrir d'eau froide et porter à ébullition, à la première ébullition les égoutter dans une passoire.

Mettre les lardons dans une poêle et les faire les colorer doucement. Les débarrasser sur les petits oignons.

Dans la même poêle que les lardons, verser les champignons boutons. Les faire sauter vivement. Assaisonner, lorsqu'ils sont légèrement dorés et cuits, les égoutter à l'aide d’une écumoire et les mettre sur les lardons et les petits oignons.

Lorsque les morceaux de viande sont cuits, retirer le bouquet garni et les gousses d’ail. Vérifier la consistance de la sauce et faire réduire si nécessaire.

La sauce doit être nappante et brillante.

Mettre dans la cocotte les oignons, champignons et lardons, laisser mijoter le tout 5 minutes à feu doux. Ajouter avant de servir un trait de vieux vinaigre si nécessaire.

Finir avec du persil concassé et servir aussitôt.

Blanquette de veau

Pour 4 personnes :

800 g de veau (mix de Jarret, Paleron, flanchet, Jumeau)

2 carottes

1 oignon

1 bouquet garni (thym frais, céleri branche, feuille de laurier, persil)

1 cuillère à café de poivre noir

10cl d’huile d'arachide

50 gr de roux blanc (moitié beurre, moitié farine)

2 œufs frais pleins air

15cl de crème épaisse

20 petits oignons grelots pelés

250 g de champignons boutons lavés

1 citron Meyer

3 clous de girofle

Gros sel

Fleur de sel

Progression :

Détailler les morceaux d'environ 30 à 35 gr.

Éplucher les carottes et les oignons.

Réaliser un bouquet garni avec le poireau, les queues de persil, branche de céleri, et les grains de poivre.

Disposer les morceaux de viande dans une cocotte et mouiller d'eau froide à hauteur. Porter à ébullition puis réduire le feu.

Écumer soigneusement jusqu’à obtention d’un bouillon clair puis ajouter l’oignon piqué de clou de girofle, les carottes et le bouquet garni.

Couvrir et laisser cuire pendant environ deux heures, en écumant régulièrement.

Pendant ce temps-là, réaliser la garniture blanquette.

Eplucher les oignons groseilles et les glacer à blanc avec 10 g de beurre, une fois cuits, les débarrasser.

Couper les pieds des champignons et les laver.

Étuver les champignons avec 10gr de beurre et un trait de jus de citron, cuire environ 10min et les glacer à blanc. Une fois cuits, les débarrasser avec les oignons.

Retirer la viande, passer le bouillon, tailler les carottes cuites en biseau et réaliser la sauce.

Pour cela, faire réduire de moitié le bouillon de cuisson et lier avec le roux blanc.

Porter à ébullition et ajouter la moitié de la crème. A côté, mélanger les jaunes avec le reste de la crème épaisse.

Retirer du feu pour ajouter progressivement ce mélange.

Cuire comme une crème anglaise.

Rectifier l'assaisonnement et ajouter un trait de citron.

Pour finir, couvrir la viande avec la sauce et repartir les carottes et la garniture sur le dessus harmonieusement.

Parsemer de persil haché puis servir.

Accords Vins proposé par Roxane Sévègnes

Pour la blanquette

J’ai pensé à un Chardonnay du Bugey, la maison Bonnard à Seillonaz dans l’Ain. Leur cuvée « Les bonnes » en 2017.

"Les bonnes" c’est le nom d’un lieu-dit, un secteur un peu plus valloné que la plupart de leurs parcelles. C’est un domaine qui a été repris en 1988 par deux frères et qui comptait 1 ha et aujourd’hui, ce sont les enfants qui s’en occupent et ils travaillent 16ha en Biodynamie. C’est un vin ample, tout en finesse et qui garde une belle longueur en bouche.

On peut trouver les vins de la Maison Bonnard chez de nombreux cavistes à Paris ou à Lyon, sinon directement domaine et il a un prix public de 14€.

Si on veut se faire plaisir il y a aussi le Haute Côte de Beaune « Champ Perdrix » 2015 de Jean-Yves Devevey. Le domaine Devevey est situé à Demigny en Saône et Loire et cette cuvée Champs Perdrix est issue du lieu-dit du même nom qui est sur la commune de Nantou en Côte d’Or, au nord de Pommard. Ils travaillent en bio (depuis 2014, et les principes de la biodynamie depuis 2015) 5,75ha de vignes, 2/3 de chardonnay et 1/3 de pinot noir.

Cette cuvée Champs Perdrix se trouve autour de 20€ chez les cavistes en France. Elle a une belle tension, une jolie richesse et offre une très belle expression des chardonnays de ses terroirs de Beaune.

Pour le bourguignon:

La légende dit que l’on peut boire le même vin qui a servi à cuire le bœuf ou alors qu’il faut forcément boire un vin de Bourgogne. Mais ne nous arrêtons pas à ça!!

J’ai pensé à un vin de Cahors, de chez Julien et Sophie Illbert, le domaine Combel La Serre installés depuis 2005. Le domaine est situé au lieu-dit Cornou à Saint Vincent Rive d’Olt dans le Lot à 20 km de Cahors, sur les terroirs du Causse.

Leur cuvée « Aux Cerisiers » est une sélection parcellaire 100% Malbec. Ce vin est élevé 18 mois en cuve ciment. Le millésime 2017 est un très beau mélange de fruit, de fraicheur et de longueur en bouche. La pointe d’acidité de cette cuvée fera du bien sur le côté riche et « rondouillard » d’un plat comme le bourguignon. On le trouve en prix public à 17€. Avec un plus petit budget on peut aussi se faire plaisir avec leur cuvée « Château Combel la Serre » à 13€ qui se goute très bien en 2017 aussi.

Sur un tout autre terroir, on peut aussi penser au domaine Santa Duc, en effet la famille Gras est très connue pour ses Gigondas et ses Châteauneuf du Pape. Installé depuis 1874, ils en sont à 6ème génération et possèdent aujourd’hui 21 ha de vignes travaillées en bio.

Leur cuvée Les Plans est un assemblage de Grenache, Syrah, Merlot et Cabernet et est en IGP Vaucluse. C’est un vin tout en souplesse, très gourmand et suave, une pointe d’épices habituelles sur ces terroirs, parfaite pour un bourguignon. On peut trouver ce vin autour de 8€ prix public.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Chocolat Ethiquable

Chocolat noir & lait issu du commerce équitable et de l'agriculture biologique Leur site

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

« Comment je me suis réconciliée avec la cocotte minute »

La recette Brownie à la cocotte en fonte

180 g de chocolat noir à pâtisser

80 g de noix hachées (amandes, noisettes, mélange au choix)

100 g de beurre demi-sel

2 gros œufs bios

150 à 180 g de sucre roux

100 g de farine

25 g de cacao amer en poudre

½ c. à café de bicarbonate de sodium ou de levure chimique

1 pincée de sel

1 petite cocotte en fonte de 18 à 22 cm de diamètre

Préchauffez le four à 180°C (th.6).

Faites fondre directement dans la cocotte le beurre et le chocolat coupé en morceaux à feu doux.

Hors du feu, ajoutez les œufs, le sucre puis la farine et le cacao mélangés avec la levure chimique et tamisés ensemble. Ajoutez les noix hachées grossièrement.

Enfournez sans couvercle 25 mn à 180°C (th. 6).

La chronique de l'avocat gourmet Eric Morain :

Copions ! Copions !!

Je ne sais pas si vous avez peur du vide?

Oui, enfin un peu, comme tout le monde, quoi…

Et bien figurez-vous qu’il n’y a pas que la nature – et vous donc – qui avez horreur du vide : les hommes politiques aussi.

Dès qu’il voit un vide le législateur saute dessus comme vous et moi sur une pizza napolitaine : ça s’appelle le vide juridique. Qu’il faut impérativement combler, nécessairement remplir. L’inflation législative est à la démocratie ce que l’excès de sucre est à nos pâtisseries.

Il y a quelques mois, une députée française a déposé une curieuse proposition de loi destinée à protéger légalement rien de moins que… les recettes de cuisine ! Il s’agit, selon cette parlementaire, de protéger pendant 20 ans – mon dieu, 20 ans ! – je cite : « une activité créatrice démontrant le caractère dégustatif singulier ». Les cartes de nos restaurants de demain seront copyright ou ne seront pas !

Vous imaginez les sœurs Tatin breveter leur fortuite trouvaille renversée ?? Les huissiers de justice débarquant en cuisine pour rédiger moult procès-verbaux de constats au nom de la sacrée sainte protection de la crème brulée ? Les avocats se frottant les mains – et les babines – au moment de plaider la fameuse affaire du clafoutis aux cerises non dénoyautées de nos grands-mères ?

C’est inquiétant ou mieux vaut-il en rire ?

Alors disons que jusqu’ici, et c’est heureux, les juges français ont déjà répondu non et les juges européens aussi ; une recette de cuisine n’est pas une œuvre de l’esprit. J’entends déjà certains couteaux s’aiguiser mais c’est ainsi.

Elle n’est finalement qu’une suite d’instructions, une simple méthode – pas toujours si simple d’ailleurs -, un empilement de savoir-faire et de connaissances techniques et théoriques. On pourrait même dire à l’instar du philosophe Michel Serres, qu’une recette de cuisine n’est qu’un algorithme.

Que la quiche lorraine ne soit pas une œuvre créatrice, on peut l’entends : amis lorrains je vous aime quand même. Mais quid de créations culinaires originales et parfois géniales ? Certains chefs, faute de protection légale, ont parfois déposé leurs œuvres farinés comme des marques et ont même intenté des procès. C’est ainsi qu’Alain Passard, le chef du restaurant triplement étoilé L’Arpège à Paris, veille jalousement sur sa tarte bouquet de roses dont il a protégé le nom.

Mais alors où commence la protection et où s’arrête la liberté ? Dire qu’un parfum n’est qu’une formule mathématique c’est oublier la peau qui le porte et le sillage qu’il trace, c’est même effacer la femme - ou l’homme - et ne retenir que les molécules… Une recette de cuisine n’est pas un algorithme et tant pis pour Michel Serres, il lui faut – en plus des instructions et du grammage – un petit truc en plus, une étincelle que n’auront jamais les copieurs et qui reste le secret de l’inventeur. D’ailleurs, en droit, celui qui découvre un trésor répond au doux nom d’inventeur. Ainsi, quand Christophe Colomb découvre l’Amérique il invente l’Amérique ! Pareil pour le couscous de Morteau de l’inventeur Sébastien Demorand.

Alors si cette proposition de loi devait aboutir – spoiler : elle ne le sera pas mais on va garder un œil dessus -, elle serait difficile à mettre en œuvre. Car le droit autorise depuis toujours la copie privée permettant de reproduire une œuvre jusque dans les cuisines personnelles des gourmets, ce qui est heureux, avouez-le. Le bonheur laissé libre en quelque sorte. Et parce qu’il y aura aussi toujours des avocats pour s’y opposer, car nombre de mes Confrères sont tout autant des gastronomes que des auxiliaires de justice – même en grève – et que nous portons aussi gaiement le tablier taché que la robe noire et l’hermine.

Le pire n’est donc pas à venir ?

A priori, non, mais restons vigilants. Et gardons en mémoire cette phrase du génial pâtissier Cédric Grolet : « Si c’est beau, les gens viendront. Si c’est bon, il reviendront ».

Alors entartrons, entartrons ! Copions ! Copions donc tant que Dieu nous prête vie !

Mais avant de réussir, mieux que notre invité Jean Sévègnes, des pommes duchesses à damner un saint ou un vol au vent aussi dingue, avant de faire meilleur, essayons déjà, tout simplement, de faire aussi bon.

Vin présenté : Un Moulin-à-Vent d’Isabelle et Bruno Perraud.

