A quelques jours de la Saint Valentin, on glisse une pincée d 'amour dans les marmites d'On Va Déguster.

La cuisine aphrodisiaque © Getty

Xavier Mathias

A l’origine maraîcher bio, producteur de légumes plants et semences, Xavier Mathias se consacre désormais à la formation en maraîchage biologique et aux techniques potagères auprès des professionnels comme des particuliers.

Formateur pour Fermes d’avenir, il enseigne aussi à l’école du Breuil ou auprès des compagnons du devoir.

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la culture potagère et maraîchère.

Son prochain livre : La vie érotique de mon potager Préface d’Anna Gavalda - Sera disponible le 19 mars 2019 – éd. Terre vivante

Dans un potager, tout n’est que sexualité ! Les plantes mettent en place de nombreux stratagèmes pour se reproduire : couleurs séduisantes, parfums capiteux, formes engageantes. D’autre part, depuis toujours, les plantes sont utilisées pour leurs vertus aphrodisiaques… Sans compter toutes les expressions ambigües et noms évocateurs utilisés par les jardiniers ! Par ce biais original, Xavier Mathias invite à mieux comprendre les plantes, découvrir des histoires passionnantes et réviser ses connaissances. Un ouvrage amusant, passionnant et instructif.

Beena Paradin

Beena Paradin est la fondatrice de Beendhi, une marque de produits bio et végétariens, à la fois gourmands, sains et pratiques. Elle a concrétisé son engagement pour une alimentation durable et son implication dans la transition écologique à travers cette marque. Beendhi apporte une solution prêt-à-l’emploi pour les Français qui souhaitent réduire leur consommation de viande et de poisson.

Elle combine une solide expérience dans la distribution et le marketing de produits de grande consommation avec une expertise dans la gastronomie. Après ses études à l’ESSEC et en échange dans le programme MBA de York University à Toronto, elle débute sa carrière en 1996 à la Société Générale dans le financement de projets internationaux.

Parallèlement, elle développe sa passion pour la cuisine et les produits alimentaires et publie trois ouvrages de cuisine dont le dernier a obtenu le prix ‘Best Foreign Cookery Book in the World 2009’. Elle collabore avec des chefs étoilés comme Alain Ducasse ou Olivier Roellinger. Elle développe avec ce dernier une gamme de mélanges d’épices : "Olivier Roellinger by Beena" - Beedhi

Les recettes de Beena Paradin

Tisane Anti-Froid

Temps de préparation : 2 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Pour 2 tasses

5 grains de poivre

2 cosses de cardamome

½ cc de gingembre moulu

1 cc de jaggery

Réalisation

Dans un mortier, écrasez le poivre et la cardamome. Rassemblez tous les ingrédients dans une casserole et ajoutez trois tasses d’eau. Faites bouillir la préparation pendant 10 minutes.

Soupe Potimarron Coco et Gingembre

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Pour 4 personnes

800 g de potimarron

1 poireau

1 gousse d’ail

1 morceau de gingembre de 2 cm

20 cl de lait de coco

10 branches de coriandre

½ cs de ghee

Poivre

Sel

Réalisation

Lavez le potimarron. Détaillez-le en gros dés.

Lavez et éplucher le gingembre. Hachez-le grossièrement.

Détaillez le poireau en lamelles et lavez-le.

Epluchez et coupez l’ail en gros dés.

Dans une cocotte, faites chauffer le ghee. Faites-y suer l’ail, le poireau et le gingembre. Ajoutez le potimarron, le poivre, le sel, la moitié du lait de coco et 20 cl d’eau. Couvrez et laisser mijoter 20 minutes, jusqu’à que le potimarron soit cuit.

Ajoutez la coriandre lavée, le reste du lait de coco et mixez la soupe. Rectifier l’assaisonnement et la consistance avec un peu d’eau si nécessaire.

Réchauffez la soupe au moment de servir.

Fondue de poireaux au gingembre

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes

1 kg de poireaux

1 échalote

1 morceau de gingembre de 2 cm

1 cs de crème d’amande

2 cs d’huile ou de ghee

Sel

Poivre

Réalisation

Épluchez les poireaux, enlevez la partie la plus dure du vert, détaillez-les en rondelles et lavez-les.

Epluchez l'échalote et émincez-la.

Lavez et épluchez le gingembre et hachez-le finement.

Dans une poêle chaude et légèrement huilée (huile ou ghee), faites revenir l’échalote pendant 5 minutes, ajoutez le gingembre, les poireaux et le sel. Faites fondre les poireaux à feu moyen à couvert une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps, jusqu’à que qu’ils soient cuits. Ajoutez la crème d’amande, poivrez et servez.

Confiture poires et gingembre

Temps de préparation : 1 heure

Temps de repos : 12 heures

Temps de cuisson : 1 heure

Pour 5/6 pots

2 kg de poires

1 kg de sucre

2 jus de citron

1 gousse de vanille

100g de gingembre confit haché ou 5 cm de gingembre frais

Réalisation

Lavez et pelez les poires. Coupez- les en dés et arrosez-les au fur et à mesure de jus de citron. Pesez les fruits et ajoutez leur 50% de leur poids en sucre. Mélangez-les dans un saladier, ajoutez les gousses de vanille et laissez macérer au frais pendant 12 heures.

Ebouillantez les pots de confiture et leur couvercle et faites-les sécher sur un torchon propre.

Versez le jus obtenu dans une bassine à confiture ou dans une cocotte.

Portez à ébullition, écumez et faites cuire le sirop jusqu’au petit perlé, soit 110° au thermomètre à sucre. Ajoutez les morceaux de poire ainsi que la gousse de vanille fendue et grattée et le gingembre.

Faites reprendre l’ébullition et faites cuire à feu doux en remuant jusqu’à que les poires deviennent translucides soit 105° au thermomètre au sucre.

Retirez du feu. Remplissez les pots de confiture, fermez-les, retournez-les et laissez-les refroidir.

Retournez- les lorsqu’ils sont froids.

Moelleux chocolat poire et gingembre

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Pour 4 personnes

Préparation des poires



4 petites poires

50 cl d'eau

2 c. à s. de miel de montagne

1 gousse de vanille fendue et grattée

2 c. à s. de miel de montagne 1 gousse de vanille fendue et grattée 1 cc de gingembre haché

1 tour de moulin de poivre rouge

Préparation de la pâte des moelleux

100 g de chocolat noir à 70 %

50 g beurre

5 jaunes d’œufs

50 g beurre 5 jaunes d’œufs 20 g de rapadura

4 blancs en neige

Cuisson des moelleux

4 petits morceaux de chocolat

Beurre

Farine

Réalisation

Préparation des poires

Eplucher les poires en conservant leur queue. Couper la base de façon à ce qu'elles puissent se tenir debout. A l’aide d’une cuillère, les vider délicatement par dessous.

Dans une petite casserole, réunir l'eau, le miel, la gousse de vanille fendue, le gingembre et le poivre. Porter à ébullition. Pocher les poires dans la casserole. Les cuire pendant 30 minutes à frémissement. Les laisser refroidir dans leur sirop.



Préparation de la pâte des moelleux

Pendant la cuisson des poires, casser le chocolat noir en morceaux. Détailler le beurre en parcelles. Les déposer dans un cul-de-poule. Poser celui-ci sur une casserole d’eau frémissante (bain-marie) et les faire fondre ensemble en remuant souvent. Dans un autre cul-de-poule, rassembler les jaunes d’œufs et le Rapadura. Blanchir les œufs jusqu’à ce qu’ils soient légèrement mousseux.

Verser alors dessus le mélange chocolat / beurre fondu. Mélanger énergiquement. Dans un autre cul-de-poule, monter les blancs en neige avec 1 pincée de sel jusqu’à ce qu’ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement et en plusieurs fois dans la préparation, en remuant toujours dans le même sens afin de ne pas faire retomber ces derniers. Réserver au frais.



Cuisson des moelleux

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Bien égoutter les poires sur un papier absorbant. Glisser un morceau à l'intérieur de chaque poire. Chemiser 4 ramequins de 10 cm de diamètre. Répartir ensuite la préparation de moelleux au chocolat dans chacun d’eux.

Planter une poire au centre de chaque ramequin. Enfourner les ramequins sur la grille du four et les cuire 12 minutes.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Bouillon Chartier Montparnasse

59 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris - Téléphone : 01 45 49 19 00

Les tripous de Savy © Radio France / François-Régis Gaudry

JUS DE GINGEMBRE (pas trop piquant)

Pour 4 litres :

800 g de gingembre frais

2 litres d’eau (moins pour obtenir un jus plus piquant)

1 litre de jus d’ananas

1 litre de jus d’orange

2 citrons

Sucre ou sirop de canne

Feuilles de menthe (si vous aimez)

Passez le gingembre sous l’eau et coupez-le en gros morceaux. Hachez-le grossièrement.

Mettez-le dans une grande casserole avec 1 litre d’eau, portez à ébullition puis laisser refroidir.

Dans un grand saladier, filtrez et passer encore 3/4 litre d’eau. Ajoutez le jus d’ananas, le jus d’orange et le jus des citrons. Sucrez selon votre goût.

Servir bien frais !

Info Livre : Braise-moi : Manuel de cultures queer dans la cuisine – Emilie Bouvier – 29 € TTC commande en ligne ed Hétéroclite

La chronique cuisine de Déborah Dupont

Rognons de veau aux huîtres et au gingembre (Viêtnam) - Recette extraite de La cuisine aphrodisiaque de Maït Foulkes, Editions Philippe Picquier, 12€

Ingrédients pour 4 personnes

2 beaux rognons de veau

20 huîtres décoquillées

2 cuillères à soupe de gingembre frais haché fin

2 cuillères à café d’ail haché fin

½ cuillère à café de piment frais haché très fin

100 g de gingembre confit

10 cl de vin blanc

10 cl de sauce d’huîtres

La veille, coupez le gingembre confit en fine julienne et laissez-le mariner toute la nuit dans le vin blanc.

Parez les rognons en conservant la graisse qui les enveloppe. Coupez-les en dés de 3 cm environ.

Faire fondre la graisse des rognons dans un wok ou dans une grande poêle. Saisissez le gingembre, l’ail, le piment et les dés de rognons à feu vif.

Ajoutez les huîtres. Déglacez avec la sauce d’huîtres et le vin blanc de la marinade. Ajoutez enfin la julienne de gingembre confit.

Dégustez et attendez les effets secondaires.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

L'affreux Disiak

Salut les coquins ! C'est moi l'affreux Disiak !

C'est moi le gingembre, la truffe, le chocolat, l'huitre, le céleri, le piment, l'asperge...

C'est moi, le rhum et le poivre et le champagne et le sablé au cannabis...

C'est moi, l'affreux Disiak avec mon double effet kiss... pas cool :

-Un : vas y, que je te déshinibe !

-Deux : prends ça, que je te vaso-dilate !

C'est moi, l'affreux Disiak, le célèbre "deux en un".

Hé hé ! Un deux en un, c'est déjà un plan à trois...

Gniark gniark !!!

Non ! Non ! Mais stoooop !! Ça va pas la tête ?

Qu'est ce que je raconte ??

Coupez-moi ça au montage !

Quoi ? On est en direct ? Aïe, bon, désolé !

Oubliez mes propos !

Balancez-moi comme un goret...

Non, la cuisine dite "aphrodisiaque" n'a rien à voir avec ces grossièretés.

La cuisine "aphrodisiaque" n'est en aucun cas un philtre d'amour administré à l'insu de sa proie...

Non, ce n'est pas la drogue du viol...

Ce n'est pas non plus un adjuvant supposé améliorer les performances de monsieur et la complaisance de madame.

Ou l'inverse...

Non !

Toute cuisine doit être aphrodisiaque.

Parce que le premier ingrédient de la cuisine, c'est l'Amour.

Et le deuxième... C’est le Temps.

D'ailleurs, quand on prend le temps de faire la cuisine avec amour, c'est très bon.

Oui, la cuisine faite avec amour, c'est l'inverse du fast food.

Le fast food peut se résumer, comment dire... à une éjaculation précoce culinaire ?

Alors que la cuisine qui prend son temps ne prend pas le votre.

Prends-moi, dit le temps à la cuisine !

Prends le temps des préliminaires, de flâner au marché, de sentir, de palper, de te laisser surprendre…

La cuisine, comme l'amour, demande une ouverture.

Et même plusieurs !

De l'ouverture d'esprit, de la culture, de la curiosité.

De la liberté !

La cuisine aphrodisiaque, c'est la cuisine qui dit OUI ! OUI ! OUI ! Encore !

Ce n’est pas la cuisine qui dit NON ! NON ! NON ! J'ai la migraine !

La cuisine "aphrodisiaque" c'est la cuisine du "avec" versus la cuisine du "sans".

Du sans gluten, du sans gras, du sans alcool...

« Arrêtons-le sans ! » ainsi que le conseillait le comte Dracula lors de son dernier régime.

Pardon... je sors...

Arrêtons le sans sucre, le sans sel, le sans beurre, le sans pain, le sans viande, le sans whisky... sans... déconner!

Arrêtons d'arrêter, croyez-moi !

Et pour conclure – « conclure » comme l’entend Jean Claude Dusse - exclamons-nous :

"Plutôt que du Viagra, mangeons du bon vieux gras ! "

Pièce de théâtre L’amour dans tous ses états de Guy Corneau/ Danielle Proulx /Camille Bardery - Tous les lundis à partir du 18 févreir Au Théâtre Tristan Bernard

La programmation musicale

Sus-pecte - Jun MIYAKE

Feet - FAT WHITE FAMILY