Abouriou, Altesse, Brachet, Prunelard… de drôles de noms pour designer des cépages oubliés. Ce sont des variétés de raisins que les vignerons engagés replantent, vendangent et fermentent pour faire du vin, du vrai. La biodiversité dans nos verres ! C’est le menu d' "On Va déguster".

De vieilles vignes sont à nouveau cultivées © Getty / by ah_fotobox - Andreas*H

ANDRE DEYRIEUX

Depuis plus de dix ans, André Deyrieux œuvre pour le développement de l'œnotourisme en France et la valorisation de ses patrimoines œnoculturels – dont font partie les cépages historiques et anciens.

Consultant auprès des marques et territoires pour leur stratégie œnotouristique, leur communication narrative (storytelling), la déclinaison marketing de leurs patrimoines vitivinicoles, il est aussi formateur, animateur, conférencier et participe à de nombreux groupes de travail sur ces thématiques. Il est vice-président du Conseil Supérieur de l'Œnotourisme (CSO), l'instance consultative de l'œnotourisme auprès du gouvernement.



Très présent sur le web et les réseaux sociaux avec maintes informations et anecdotes sur les dimensions historiques et culturelles du vin, il anime depuis 2006 le magazine web de l'œnotourisme Winetourisminfrance.com et a créé un mur d’affiches pour les événements œnotouristiques à l’adresse : http://lesvinsalaffiche.blogspot.fr. Il a créé en 2009 le Prix de l'Œnotouriste de l'Année et, en 2018, le prix Vue sur Vigne.

Il est l'un des fondateurs de l'AEFO - Association Européenne de Formation à l'Œnotourisme, ainsi que de l’association Rencontres des Cépages Modestes.

Son livre : « A la rencontre des cépages modestes et oubliés - L'autre goût des vins » Publié sous sa direction chez Dunod, a reçu le Prix Coup de Cœur Livres en Vignes en 2016 et un Prix de l'OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) en 2017.

BERNARD PLAGEOLES

Vigneron (fils de Robert )

Depuis 1805, le domaine Plageoles produit du vin de Gaillac issu de cépages locaux tels que le Mauzac ou l'Ondenc pour les vins blancs ou le Duras, le Braucol et le Prunelart pour les vins rouges.

Profondément attachés à la région productrice bi-millénaire de la vigne, les successions des Plageoles ont sans cesse amélioré et maintenu ce merveilleux métier de vigneron.

Sept générations ont peaufiné le domaine et l'ont agrandi : Jules, Francois, Emile, Marcel, Robert, Bernard, Florent et Romain

Le domaine Plageoles est exploité depuis 1805. Le phylloxéra n'a fait que l'effleurer. Ses sols argilo-calcaire profonds ont permis aux vignes de résister aux effets dévastateurs de la terrible maladie de la vigne.

Il se compose aujourd'hui de deux exploitations : le domaine des Très Cantous, sur la commune de Cahuzac sur Vère, propriété familiale et le domaine de Roucou-Cantemerle, sur la commune de Castelnau de Montmiral. La totalité du domaine est aujourd'hui de 27 ha.

Le vignoble de Gaillac : situé dans le nord du département du Tarn, l'aire d'Appellation Gaillac couvre 2 500 hectares répartis sur 73 communes.

Aujourd'hui, l'Appellation regroupe une centaine de caves particulières et trois caves coopératives.

La variété des terroirs (au nombre de trois) et l'ancienneté du vignoble permettent à Gaillac de présenter un encépagement varié et traditionnel. Ainsi, cette diversité du vignoble gaillacois se traduit par une grande variété de vins élaborés qui composent une gamme multiple de vins blancs secs, doux et perlés, de vins rouges et rosés, d'effervescents.

Plageoles Bernard et Myriam

Domaine Plageoles - Chemin des Très Cantous, 81140 Cahuzac-sur-Vère - 05 63 33 90 40

Caveau ouvert du lundi au samedi. 8h - 12h et 15h - 18h - Du 10 septembre au 20 octobre les dégustations sont uniquement sur rendez-vous.

En janvier et février le caveau reste ouvert mais les dégustations ne se font que sur rendez-vous.

LA CHRONIQUE CUISINE DE DEBORAH DUPONT

La recette Tajine de lapin aux pois gourmands

extraite du livre Les Délicieux Frichtis des Cahiers de Delphine, Delphine Brunet, Editions 180°, 8.50€

Une cuisson douce "à l'étouffée" pour garder toutes les bonnes choses de ces fragiles ingrédients de printemps, comme ces gousses de petits pois immatures cueillis "à la fraîche" dans les potagers de Provence, rien que pour vous.

1 lapin coupé en morceaux

450 g de petites pommes de terre nouvelles

1 botte d'oignons nouveaux

300 g de pois gourmands

1 petit chou pointu de 500 g environ

6 gousses d'ail nouveau

1 vingtaine de dattes

1 citron confit au sel

2 càs de harissa

6 càs d'huile d'olive

2 càc de cumin en poudre

1 càc de 4 épices

2 cm de curcuma frais

4 cm de gingembre frais

Coriandre fraîche

1 poignée d'amandes

1 poignée de noix de cajou

1 noix de beurre

Sel et poivre

1. Travaux manuels

Équeutez les pois gourmands, coupez le chou en 2 dans la hauteur puis en lanières en retirant le trognon. Épluchez les oignons nouveaux puis coupez les fanes en rondelles et les bulbes blancs en 2. Épluchez les gousses d'ail, lavez les pommes de terre et coupez-les en 2 ou en 4 selon leur taille, coupez le citron en 6.

2. Cuisson douce

Faites revenir dans une cocotte les morceaux de lapin avec l'huile pendant 10 minutes en les retournant à mi-cuisson. Ajoutez les épices, le gingembre et le curcuma râpés, le citron confit, l'ail, les oignons, du sel, du poivre, la harissa et 75 cl d'eau. Laissez cuire à feu doux et à couvert pendant 1 heure. Ajoutez ensuite les pommes de terre, le chou et les dattes et laissez cuire encore 15 à 20 minutes. Ajoutez pour finir les pois gourmands et laissez-les cuire 5 minutes de plus à couvert.

3. Finitions

Faites dorer dans une poêle les amandes et les noix de cajou avec le beurre, salez et servez avec le tajine, ajoutez de la coriandre ciselée et c'est prêt.

LA CHRONIQUE VIN DE JEROME GAGNEZ

Domaine Philippe Grisard 16 ha

33 Place du Maréchet

73800 CRUET

Tél. 04 79 84 30 91

Philippe est le frère de Michel Grisard. Il est viticulteur et pépiniériste. Il est membre actif de l’association du Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet de Montmeillan (73). Le président est Michel Grisard et les 2 vices présidents sont Pacal Jamet et Nicolas Gonin.

Ardent défenseur des cépages autochtones comme la mondeuse blanche dont il ne reste que 6 hectares (en 2016), ce qui est très très peu.

La mondeuse est un cépage typiquement savoyard que l’on retrouve aussi un peu dans l’Ain. Ce n’est pas la variété blanche de la mondeuse noire.

Domaine Pascal Jamet

Pascal Jamet a fait des études viticoles à Beaune et a créé le domaine en 1994.

3 ha en aoc St Joseph, 3 ha en IGP et 1 ha en St Peray.

Le Dureza est un cépage endémique (propre à un terroir bien délimité) de l’Ardèche et plus particulièrement entre Saint Vallier, Saint Jean de Muzols et Annonay sur un périmètre d’environ 30 km carré.

C’est le père de la Syrah, obtenue par un croisement avec la mondeuse blanche.

Lors du classement des cépages au catalogue général des cépages autorisés en 1958, le Dureza n’a pas été inscrit. Donc les surfaces ont chuté.

En 2007, Pascal Jamet marque les premiers ceps et fait une première plantation expérimentale en 2011. Il produit entre 300 et 500 bouteilles de cette cuvée expérimentale.

Le Dureza a été inscrit au catalogue en 2013, la première cuvée officielle sera le millésime 2017 mis en bouteille à l’automne 2018 pour un prix entre 10 et 15 €

Vins Présentés :

Domaine Philippe Grisard

33, place du Maréchet

73800 CRUET

Tél. 04 79 84 30 91

Vin de Savoie Mondeuse blanche 2016, domaine Philippe Grisard à 15 € TTC

Ce vin est disponible sur le site du domaine

Domaine Catherine et Pascal Jamet

RN 86 - 07370 Arras sur Rhône

Tél. 04 75 07 09 61

Jametpascal07@gmail.com

IGP Collines Rhodaniennes cuvée Au Nom du Père 2015, domaine Catherine et Pascal Jamet à 16 € TTC

Ce vin est disponible sur le site Ovini

