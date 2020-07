Le sushi est le nouveau fast food. On en oublierait presque que cette nourriture japonaise peut être un art, une esthétique et une quête de pureté. On en parle avec l’experte Chihiro Masui et l’auteur de bande dessinée Franckie Alarcon qui consacre son dernier album au sushi.

L'art du sushi © Richard Haughton

►► Rediffusion du 7 Avril 2019

Franckie Alarcon

Né à Brest en 1974, Franckie Alarcon attrape très jeune le virus du dessin et étudie les arts graphiques à Nantes.

À partir de 1996, il exerce le métier de graphiste en agence de communication visuelle à Paris puis à Rennes.

En 2004, il devient illustrateur et décide de faire sa première bande dessinée, « Lovely Trouble », qui sera éditée aux éditions Glénat. Depuis, il ne lâche plus ses crayons et partage son temps entre l’illustration et la bande dessinée !

Inspiré par la mode, le septième art, la bande dessinée et la cuisine, il a illustré un ouvrage documentaire sur les métiers du cinéma, puis sur les métiers de la cuisine (aux éditions Milan). Depuis, la gastronomie s’est invitée régulièrement dans ses livres : dans le coffret Te fiche pas de moi, je cuisine! et surtout dans la BD « Les secrets du chocolat- Voyage gourmand dans l’atelier de Jacques Genin ». Ouvrage édité chez Delcourt pour lequel il a suivi pendant un an le quotidien du fondeur en chocolat parisien.

En communication visuelle, ses illustrations ont déjà été choisies par Lancôme, Jimmy Choo, La Monnaie de Paris, Maison Corthay, Natixis, Coty, Rémy Cointreau, Baume & Mercier, Sephora, Jaeger Lecoultre, Canal Cinéma ou l’INPES. Quelques-uns de ses dessins sont par ailleurs édités en posters chez Nouvelles Images.

Sa dernière BD : "L'art du sushi "- scénario, dessin et couleur Franckie Alarcon - Paru le 3 avril 2019 - Editeur Delcourt

Quel savoir-faire et quelles histoires se cachent derrière la confection d'un bon sushi ? L'auteur a voyagé au Japon pour rencontrer tous les acteurs oeuvrant à la fabrication de ce mets d'exception qui a conquis le monde.

Du chef étoilé au jeune cuisinier qui bouscule les codes, du producteur de sauce soja aux pêcheurs, l'auteur cherche à percer le secret du sushi avec ceux qui le maîtrisent le mieux dans son pays d'origine... mais aussi en France, où Yannick Alléno lui a ouvert les portes de son comptoir à sushis parisien.

À travers la rencontre d'une multitude de professionnels passionnés, cet album, agrémenté de quelques recettes, raconte la plus emblématique et raffinée des spécialités gastronomiques japonaises.

Comment dessiner L'Art du sushi, la leçon de dessin de Franckie Alarcon

Franckie Alarcon publie chez Delcourt, "L'Art du sushi", une dense et instructive plongée dans ce pan emblématique de la gastronomie japonaise en BD. Il explique ici tout en dessinant comment lui est venu l'amour du sushi :

Son site

La recette du Chirashi de Rica extraite de la BD "L art du sushi" de Franckie Alarcon

Chirashi de Rica extraite de la BD "L’art du sushi" / Franckie Alarcon

Le carnet d'adresses de Franckie Alarcon :

Restaurants au Japon :

Sumeshiya - 2-6-8 Suido, Bunkyō, Tokyo

2-6-8 Suido, Bunkyō, Tokyo Restaurant familial d’anguilles - 7-11 Uminokōen, Kanazawa-ku - Yokohama-shi, Kanagawa-ken 236-0013 - Leur blog

- 7-11 Uminokōen, Kanazawa-ku - Yokohama-shi, Kanagawa-ken 236-0013 - Restaurants en France :

L’Abysse - Au Pavillon Ledoyen - Carré des Champs-Élysées - 8, avenue Dutuit 75008 Paris -

- Au Pavillon Ledoyen - Carré des Champs-Élysées - 8, avenue Dutuit 75008 Paris - Hinoki - 6, rue des 11 Martyrs 29200 Brest - 02 98 43 23 68

- 6, rue des 11 Martyrs 29200 Brest - 02 98 43 23 68 Jin - 6, rue de la Sourdière 75001 Paris

- 6, rue de la Sourdière 75001 Paris Sushi B - 5 Rue Rameau, 75002 Paris

Épiceries :

K-Mart - 4-8, rue Sainte-Anne 75001 Paris et 9-11, rue Robert-de-Flers 75015 Paris

- 4-8, rue Sainte-Anne 75001 Paris et 9-11, rue Robert-de-Flers 75015 Paris Kioko - 46, rue des Petits-Champs 75002 Paris

- 46, rue des Petits-Champs 75002 Paris Mon panier d’Asie : 60, rue de Lévis 75017 Paris - 13, boulevard de Reuilly 75012 Paris - 11, rue des Halles 44000 Nantes

60, rue de Lévis 75017 Paris - 13, boulevard de Reuilly 75012 Paris - 11, rue des Halles 44000 Nantes Nishikidôri - 6, rue Villedo 75001 Paris

6, rue Villedo 75001 Paris Le comptoir des poivres

Workshop Issé - 11, rue Saint-Augustin 75002 Paris

Épiceries en ligne :

Où acheter du saké :

Kinasé - 28, rue du Dragon 75006 Paris

- 28, rue du Dragon 75006 Paris La maison du saké - 11, rue Tiquetonne 75002 Paris

Où acheter les nori maruyama :

Jugetsudo - 95, rue de Seine 75006 Paris

Où acheter des ustensiles de cuisine :

Kama-asa - 12, rue Jacob 75006 Paris

Chihiro Masui

CHIHIRO MASUI a quitté le Japon à l’âge de 4 ans pour suivre ses parents journalistes à New York, Londres et finalement Paris où elle a fait des études de philosophie. Grande cuisinière et grande gourmande, elle s’est forgée, à travers ses innombrables voyages, une connaissance extensive des cuisines du monde. Journaliste et traductrice, elle écrit en trois langues, avec une prédilection pour les créations des grands chefs qu’elle décrypte avec expertise et subtilité.

Plusieurs de ses livres font référence :

Anton – Le Pré Catelan (2008), Éric Briffard – Le Cinq (2012), Noriyuki Hamada (2014), tous chez Glénat, mais aussi Astrance (2012), Kei (2014) et Sola (2015) au Chêne, toujours en collaboration avec Richard Haughton pour les photographies

Son dernier livre : Poissons : un art du Japon - photographies Richard Haughton Paru le 14 novembre 2018 Editeur Glénat

Une plongée dans la cuisine de la mer telle que la pratiquent les grands maîtres japonais, à la découverte de leurs techniques de préparation, élevées au rang d’art. Les Japonais sont les premiers consommateurs de produits de la mer et la cuisine des poissons, coquillages et crustacés est un art véritable au Japon. Bien que sushi, sashimi, maki, chirachi et le gastronomique kaïseki aient désormais conquis le monde, les secrets des maîtres japonais, qu’envient chefs et gastronomes occidentaux, restent bien mystérieux. Chihiro Masui dévoile leurs procédés et explique notamment les principes de l’ikejime (la fameuse « mort sans souffrance »), du chinuki et du « repos du poisson », trois techniques fondamentales inconnues chez nous. En nous permettant de rencontrer le chef-sushi triplement étoilé au premier Michelin de Tokyo, Hachiro Mizutani, et le chef Takeshi Ohira, spécialiste du fugu (le poisson-globe qui tue), elle nous offre une masterclass sans égale, avec de nombreux pas-à-pas décrivant la découpe et la préparation de chaque espèce. Elle propose enfin 30 recettes traditionnelles adaptées aux ingrédients européens par le chef Masao Karasuyama installé à Paris. Autant d’informations qui font de cet ouvrage une référence.

Elvira Masson et Chihiro Masui / Franckie Alarcon

Le carnet d'adresses de Chihiro Masui :

Restaurants Paris :

Jin - 6 rue de la Sourdière 75001 Paris

- 6 rue de la Sourdière 75001 Paris Sushi B - 5 Rue Rameau, 75002 Paris

- 5 Rue Rameau, 75002 Paris Sushi Okuda -18 Rue du Boccador, 75008 Paris

-18 Rue du Boccador, 75008 Paris L’Abysse - Au Pavillon Ledoyen - Carré des Champs-Élysées - 8, avenue Dutuit 75008 Paris -

- Au Pavillon Ledoyen - Carré des Champs-Élysées - 8, avenue Dutuit 75008 Paris - Benkay - 61 Quai de Grenelle, 75015 Paris

- 61 Quai de Grenelle, 75015 Paris Foujita - 41 Rue Saint-Roch, 75001 Paris

- 41 Rue Saint-Roch, 75001 Paris Ryo - 7 Rue des Moulins, 75001 Paris

En France :

Hinoki - 6 Rue des 11 Martyrs, 29200 Brest

Dominique Hutin et François-Régis Gaudry / Franckie Alarcon

La programmation musicale :