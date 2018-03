C’est bientôt la Saint-Patrick, la fête nationale irlandaise… Irish stew, boeuf à la Guinness et soda bread. On vous mitonne un voyage culinaire en Irlande.

Le bœuf irlandais braisé à la Guinness, boulettes aux herbes © Bernadette Byrne

Bernadette Byrne

Responsable Marketing Viandes France, Belgique et Luxembourg chez Bord Bia Irish Food Board, créé en 1994 par le gouvernement irlandais, qui est en charge du développement et de la promotion de l’industrie agroalimentaire et des boissons irlandaises.

Alice Quillet

Alice Quillet est une cheffe et boulangère franco-anglaise. Elle a co-fondé les deux enseignes Ten Belles (Paris 10ème et Paris 11ème) avec la cheffe Anna Trattles et leur associé Anselme Blayney. Après presque 10 ans en cuisine, elle s'est reconvertie en boulangerie et s'occupe de la fabrication de pain au levain à Ten Belles.

Restaurant, coffee shop, boulangerie Ten Belles Bread avec Anna Trattles,

Adresse : 17/19 bis rue Bréguet 75011 Paris 01 42 40 90 78

La recette de Bernadette Byrne : Le bœuf irlandais braisé à la Guinness, boulettes aux herbes.

Le froid arrive ! Alors ... on se réchauffe avec ce délicieux plat mijoté à base de paleron irlandais et de la bière brune. Ce réconfortant plat de bœuf irlandais s’allie très bien avec des boulettes aux herbes ou une purée de pommes de terre.

Ingrédients (pour 6 personnes) :

800 g de paleron ou de macreuse à braiser coupé en morceaux de 6 à 7 cm d’épaisseur

Huile de tournesol

300 g d’échalotes

1 gros oignon émincé

225 g carottes coupées en tranches de 2 cm de largeur

1 cuillère à café de sucre

50 g de farine blanche

75 g de beurre

300 ml de Guinness

3 feuilles de laurier frais

250 g de champignons de Paris entiers brossés

du sel et du poivre fraîchement moulu

Boulettes aux herbes (pour 6 personnes) :

100 g de farine avec levure incorporée

Grosse pincée de levure

50 g de saindoux

2 brins de thym

100 ml d’eau froide environ

du sel et du poivre

Préparation :

Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une grande cocotte. Ajouter les échalotes et les faire frire jusqu’à ce qu’ils brunissent. Réserver sur une assiette. Ajouter les oignons, les carottes et le sucre et frire jusqu’à ce qu’ils brunissent. Réserver les légumes.

Mettre la farine dans un grand saladier et bien assaisonner avec du sel et du poivre. Ajouter la viande et bien mélanger.



Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans la cocotte et faire frire la viande de bœuf en plusieurs lots jusqu’à l’obtention d’une couleur caramel de tous les côtés. Réserver chaque lot avec les légumes.



Ajouter 25 g de beurre dans la cocotte et incorporer le reste de la farine assaisonnée du saladier. Incorporer au fur et à mesure la bière brune forte et déglacer. Ajouter la purée de tomate, la viande et des légumes, le thym, laurier, le poivre et sel. Porter à ébullition, le couvercle à moitié posé et laisser mijoter tout doucement pendant une heure et demie.



Faire fondre le reste de beurre dans une grande poêle, ajouter les champignons et frire à feux vif pendant 2 minutes. Les incorporer à la cocotte, le couvercle à moitié posé, et laisser mijoter pendant encore une heure jusqu’à ce que la viande soit tendre.



Pour les boulettes, tamiser la farine, la levure chimique, le sel et un peu de poivre dans le saladier et ajouter la graisse et les feuilles de thym. Ajouter suffisamment d’eau froide pour former une boule légèrement collante. Avec une cuillère, diviser la pâte en 6 morceaux et les déposer dans le ragoût 25 minutes avant la fin de la cuisson.



Remettre le couvercle et laisser cuire jusqu’à ce que les boulettes aient gonflé et soient entièrement cuites. Tester la cuisson en perçant la boulette avec une brochette fine qui devrait ressortir propre.

Les recettes d'Alice Quillet :

Irish Stew

Ingrédients pour 6 personnes

Pour le bouillon :

Des os d'agneau

1 grosse carotte

1 oignon pelé

1/2 branche de céleri

1 feuille de laurier

sel

Pour le “stew” ou ragoût :

1,5 g de pommes de terre farineuses

4 oignons pelés et émincés

1 kg de collier d'agneau

Pour le bouillon, à faire l’avant-veille:

Faire rôtir au four les os d’agneau. Puis dans une grande marmite faire mijoter les os, la carotte, l’oignon pelé, le céleri, la feuille de laurier et sel durant 2 heures dans environ 3 l d’eau. Filtrer et faire réduire jusqu’à obtenir 1,5 l de bouillon.

Pour le stew, à faire la veille:

Préchauffe le four à 160°C.

Peler les pommes de terres et les couper en en tranches épaisses. Les mettre de côté dans un saladier recouvertes d’eau froide.

Dans une cocotte, couvrir de bouillon le collier d’agneau en morceaux. Porter à ébullition et écumer. Laisser mijoter pendant 10 mn.

Ajouter les pommes de terre égouttées et les oignons. Saler et laisser mijoter 30 mn. Couvrir la cocotte et la glisser au four 1h ou jusqu’à ce que l’agneau soit tendre et les pommes de terre se soient presque désintégrées dans le bouillon.

Laisser refroidir et conserver au frais jusqu’au lendemain. Pour réchauffer avant de servir, placer la cocotte au four préalablement chauffé à 180°C pendant 30 minutes.

Gâteau au chocolat et à la Guinness

Ingrédients pour un gâteau:

250 ml de Guinness

250 g de beurre

60g de chocolat noir de bonne qualité

400 g sucre

175g de crème fraîche

2 oeufs

1 c. à soupe d’essence de vanille

275g de farine T65

2,5 c. à café de levure chimique

1 pincée de sel

1 pincée de noix de muscade râpée

Glaçage au fromage blanc

220 g de fromage blanc

20g de sucre glace

100g de cream cheese type Philadelphia

Préchauffer le four à 225 °C.

Chemiser un moule à gâteau (long ou rond)

Dans une casserole, faire fondre le beurre, le chocolat et la Guinness. Avec un fouet, incorporer le sucre et la levure. Enlever du feu, transférer dans un saladier et laisser tiédir.

Dans un bol, mélanger la crème fraîche, les oeufs et la vanille. Ajouter au mélange guinness/beurre/chocolat. Puis à l’aide du fouet, ajouter la farine, le sel et la muscade.

Verser le mélange dans le moule. Faire cuire environ 35 à 45 minutes.

Laisser refroidir.

Pour le glaçage, mélanger le fromage blanc et le cream cheese avec un batteur électrique jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter le sucre glace. Mettre dans une poche à douille. Décorer le gâteau avec le glaçage.

Le soda bread

Le soda bead est un pain très simple sans levure ni levain, avec du bicarbonate de soude et du lait ribot, de la farine et du sel.

Ingrédients pour 1 miche :

200 g de farine T65,

300 g de farine semi-complète T80,

1 c. à c. rase de bicarbonate de sodium

1 c. à c. de sel

environ 450 ml de lait ribot ou de lait frais entier “caillé” avec le jus d’un citron

Préchauffer le four à 225 °C.

Dans un grand saladier, mélanger les farines, le sel et le bicarbonate de sodium. Battre avec un fouet pour bien répartir les éléments.

Former un puits et y verser le lait ribot. Avec les doigts d’une main tendus et écartés, remuer en un mouvement circulaire du centre vers l'extérieur, en cercles de plus en plus grands. Mélanger rapidement sans pétrir pour obtenir un mélange homogène. Si le mélange est trop sec, ajouter un peu de lait ribot. S’il est trop collant, ajouter un peu de farine.

Se laver les mains.

Poser la pâte sur un plan de travail fariné, façonner la pâte en boule, puis la transférer sur une plaque de cuisson. Tasser très doucement pour obtenir un pain d'environ 4 cm d'épaisseur. Faire une croix profonde d’un bout à l’autre du pain avec un couteau de cuisine.

Enfourner pendant 15 min, puis baisser la température à 200 °C, et poursuivre encore la cuisson 15 min ou jusqu'à ce que la base sonne creux quand on la tapote du bout des doigts. Laisser tiédir sur une grille enveloppé dans un torchon propre.

La recette de L’irish Stew de Trish Deseine

extraite de Mon Irlande : une balade culinaire en passant par Belfast, Dublin, Cork & Galway Trish Deseine -photographies Deirdre Rooney - traduit de l'anglais par Anne-Laure Estèves -Paru le 28 octobre 2015 - Editeur Hachette Pratique

Pour 6 personnes

2h30 de préparation

40 minutes de cuisson

Pour le ragoût

1,8 kg de collier d’agneau, désossé et coupé en tranches de façon à obtenir environ 1kg de viande

650 g de pommes de terre à chair farineuse

650 g de pommes de terre à chair ferme

1kg de carottes

2 oignons

1 cuillère à café de feuilles de thym frais

Ciboulette ou persil haché pour décorer

Sel et poivre du moulin

Pour le bouillon

Os du collier d’agneau

1 grosse carotte, pelée et coupée en quatre

½ branche de cèleri, lavée et coupée en quatre

1 feuille de laurier

2 gros brins de thym

1 gros brin de persil

6 grains de poivre noir, légèrement écrasés

Sel

Préparez le bouillon. Mettez les os d’agneau dans une grande casserole à fond épais avec les légumes, les grains de poivre et du sel. Versez 3 litres d’eau dans la casserole, portez à ébullition et laissez cuire à frémissements, à découvert, pendant 2 heures.

Filtrez le bouillon à travers un chinois pour retirer les os et les légumes, puis versez-le de nouveau dans la casserole. Faites bouillir jusqu’à ce que vous n’ayez plus que 1,3 litre de liquide. Vous pouvez préparer le bouillon quelques jours à l’avance et le conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur.

Pour le ragoût, couper l’agneau en gros morceau. Pelez les pommes de terre (en gardant les deux variétés séparées) et coupez en morceau de même taille que ceux de la viande. Mettez les différentes variétés dans deux saladiers d’eau froide pour que les pommes de terre restent bien blanches. Pelez les carottes et taillez-les en morceaux légèrement plus petits. Epluchez les oignons et coupez-les en anneaux épais.

Mettez les morceaux d’agneau dans une grande casserole propre. Recouvrez-les de bouillon et portez à ébullition, en écumant les impuretés qui remontent à la surface. Baissez le feu, couvrez et laissez mijoter à feu doux 10 minutes.

Ajoutez les pommes de terre à chair farineuse, les carottes et les oignons. Salez et poivrez généreusement puis mijoter pendant encore 10 minutes, en remuant de temps en temps. Ajoutez les pommes de terre à chair ferme et le thym. Laissez mijoter jusqu’à ce que l’agneau soit tendre (de 15 à 20 minutes)

Sortez la casserole du feu, couvrez (ne remuez pas) et laissez reposer pendant 15 minutes. Parsemez d’herbes fraîches et servez.

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

LES PICKLES EXPRESS DE CONCOMBRE DE MYRTLE ALLEN



1 beau concombre, soit environ 300 g

1 petit oignon (80 g)

85 g de sucre en poudre

1 c. à café de sel

65 ml de vinaigre de cidre bio

Lavez et séchez les concombres. Sans les peler, émincez-les en fines tranches –vous pouvez utiliser une mandoline si vous en avez une. Pelez l’oignon et coupez-le tout aussi finement. Mélangez le sucre, le sel et le vinaigre. Versez ce mélange sur les concombres et l’oignon, mélangez et placez au réfrigérateur au moins 4 h. Conservez dans un bocal propre et consommez dans la semaine, avec burgers, viandes froides, sandwiches… ou juste pour le plaisir !

À lire ; Ballymaloe Cookbook (Gill and Macmillan, 2014)

Article dans Télérama : La carte des 370 cheffes à découvrir dans toute la France Lire

Pour en signaler une : info@femmeschefs.com

La chronique vin de Jérôme Gagnez :

Bières irlandaises

Fermentation haute : la fermentation se fait entre 15 et 24°C à l’aide de levures sélectionnées pour leur capacité à résister à ces températures.

C’est ce type de fermentation qui nous intéresse aujourd’hui.

Ale : désigne les bières de fermentation haute par opposition aux bières de fermentation basse que sont les Lager. La Porter Stout dont nous allons parler fait partie de la famille des Ale. Dans cette famille des Ale il y les Red Ale et Pale Ale qui sont des bières assez houblonnées.

Porter : A l’origine, une bière anglaise issue d’orge et de malt d’orge très torréfiés ce qui lui donne sa couleur brune très foncée et ses note de grillé et de fumée assez marquées.

Elle a donné la Porter Stout irlandaise qui fut brassée par Arthur Guinness en 1759.

Porter House

The Porterhouse Group

Head Office - 47 Nassau Street -Dublin 2 - tel: + 353 1 671 8558

Bières dégustées :

Nitro Red Irish Ale - Malt torréfié.

Oyster Stout - Malt très torréfié, huitres fraiches dans le fut d’élevage. Très légèrement salin.

Galway bay - Monivea Rd - Ballybrit, Galway, Ireland

E-mail: hello@galwaybaybrewery.com

Althea Session Ale

Une pale ale américaine, très typée pale ale, presque une IPA dans son style exotique.

La vision irlandaise de l’américan pale ale

On peut trouver ces bières notamment à Paris :

Paris Saint Bière - 101 Rue de Charonne, - 75011 Paris - Téléphone : 01 43 48 07 11

Le reportage de Stéphane Cosme

Irlande : Si un pays d’Europe de l’Ouest a une relation particulière avec la nourriture et la cuisine, c’est bien l’Irlande.

Au milieu du XIXe siècle, 1845/1848, l’Irlande est frappée par une maladie de la pomme de terre. La conséquence c’est une terrible famine qui provoque un million de morts et plus de 5 millions d’hommes femmes et enfants émigrent vers les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle Zélande. Si cette catastrophe est restée longtemps un traumatisme pour les irlandais elle a également développé chez ces derniers une relation particulière et bénéfique avec l’alimentation. La gastronomie irlandaise se devait d’être bonne abondante et diverse pour se venger du passé et éloigner le mauvais sort.

Pour témoigner de cette cuisine qui trouve ses racines dans une ruralité et agriculture authentique, Stéphane Cosme a parcouru la république d’Irlande.

La lande irlandaise © Radio France / Stéphane Cosme

A travers ses reportages, nous découvrirons que la gastronomie irlandaise est simple goûteuse, elle respire ces splendides paysages de landes arrosés par les pluies, brassés par les vents de l’Atlantique.

Une île verte, terre mystique, terre de légendes.

Lorsque les nuages gris-bleu parcourent le ciel, laissant filtrer quelques rayons de soleil dorés à travers la chape de plomb, les jeux de lumière qui se dessinent sur les falaises abruptes ou les vastes étendues marécageuses créent des ambiances surréalistes.

Site de l'office du Tourisme

Ballymaloe coocookery school est une école de cuisine réputée, qui a ouvert ses portes en 1983 et est dirigée par Darina Allen, cheffe et pionnière du mouvement "Slow Food".

The Boxty House - 20-21 Temple Bar | Temple Bar, Dublin D2, Ireland - +353 1 677 2762

Dans le quartier de Temple bar de Dublin, The Boxty house est le restaurant spécialisé dans cette spécialité irlandaise conçue à partir de pomme de terre, une référence !

Le site de Gallaghers Boxty House

English Market

Avis aux bons vivants et autres gourmands ! L’English Market est un marché couvert situé à Cork, qui ravira les amateurs de mets gastronomiques ! Au programme, produits du terroir irlandais, plats de qualité, et ambiance conviviale !

L’English Market n’a jamais cessé de fonctionner depuis sa création en 1788.

Parmi les meilleurs produits du marché, vous y trouverez notamment du poisson frais pêché du jour, des huîtres et autres crustacés, ainsi que du drisheen, des œufs au beurre, ou encore de l’Irish Spiced Beef.

Ce marché est une occasion unique d’entrer en contact avec les habitants de Cork, et de découvrir de purs produits du terroir irlandais !

Viande, légumes, poissons, chocolat, pâtisseries… Vous aurez l’embarras du choix et ne voudrez plus quitter le marché !

Les producteurs et vendeurs sont chaleureux et avenants et sont loin d’être avares quand il s’agit de faire goûter leurs produits ! Possibilité d’en apprendre plus sur leurs méthodes de productions et d’élevage : les producteurs sont intarissables quand il s’agit de présenter leur savoir-faire ! Et petit plus : le deuxième étage de l’English Market se compose de petits restaurants gastronomiques.

Le site English market

