La cucina italiana, ce n’est pas que la mozza, la pasta et la pizza. Je vous emmène en voyage dans une Italie des montagnes, une Italie de la charcuterie, de la pomme de terre et du fromage fondu…au cœur des Dolomites !

Gnocchi de polenta de Paolo Dolzan – Ristorante PerBacco Mezzolombardo © Corbis / François-Régis Gaudry

Alessandra Pierini

RAP, c'est elle! Alessandra Pierini en avait rêvé, elle l'a fait. Il y a neuf ans, après avoir été pendant dix-sept ans aux commandes de Pasta e Dolce, l'enseigne qu'elle avait ouverte à Marseille, elle a tout remis en jeu et parié sur Paris. RAP, ça a d'abord été deux adresses face à face rue Rodier dans le 9e, dont un restaurant qui réussit le tour de force de séduire en moins de deux ans les critiques gastronomiques exigeants de la capitale et de s'attacher une clientèle fidèle. Le restaurant n'est plus. Aujourd'hui, RAP est une épicerie et une cave à vin qu'Alessandra a voulue pointue, exubérante, accueillante. Vous y trouverez le meilleur de l'Italie, des produits rares aux grands classiques choisis avec soin, ainsi que les coups de cœur de notre experte es-gastronomie transalpine. Passionnée par son sujet, Alessandra a une histoire à partager sur chaque produit.Cela fait presque trois décennies que notre Génoise sillonne les routes d'Italie sur les traces du produit d'exception!

Le goût d'Alessandra pour la cuisine et les bonnes choses s'enracine dans l'enfance. Elle connaît la terre et ses produits comme si tout ce que la gastronomie italienne avait de plus beau été déjà inscrit dans son patrimoine génétique. Amoureuse des terroirs, attachée autant à l’origine des produits que à l’hommage qu’elle peut rendre aux artisans et pour laisser une trace concrète de sa passion, elle écrit aussi des livres sur la cuisine et les produits qui la passionnent particulièrement.

Elle anime régulièrement à des conférences, elle participe à des émissions gastronomiques à la radio et télévision et elle organise aussi la sélection du meilleur pesto génois de Paris pour la participation au Championnat du Monde à Gênes, qui a lieu tous les deux ans.

Dernières parutions:

La Pasta Allegra - Alessandra Pierini et Sonia Ezgulian, ed. Epure à paraître le 11 septembre

Le vinaigre balsamique (ed. Epure)

La friture (ed. Epure)

RAP épicerie 4, rue Fléchier 75009 Paris et RAP cave 61, Fb. Montmartre 75009 Paris.

Balade gourmande en compagnie de François-Régis Gaudry et d'Alessandra Pierini dans l'une des plus belles régions des Dolomites : Le Trentin-Haut-Adige.

Locanda Delle Tre Chiavi Via Clementino Vannetti, 8, 38060 Isera TN, Italie Téléphone : 39 0464 423721

La recette de Canederli de Anna-Rita Valentini, Locanda delle tre chiavi à Isera

Canederli de Anna-Rita Valentini, Locanda delle tre chiavi à Isera © Radio France / François-Régis Gaudry/France Inter

Ingrédients

Pour 4 pièces

60 g de pain blanc rassis*

20 g de chapelure de pain

5 cl de lait demi-écrémé

1 œuf

20 g de fromage Trentingrana râpé

2 tranches assez épaisses de mortadelle

2 tranches de speck

1/2 oignon

Un filet d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de persil haché

Sel, poivre, noix de muscade

Farine pour la cuisson

Bouillon de viande ou de légumes pour la cuisson ou du beurre avec de la sauge

Recette

Couper le pain en cubes, et faire tremper pendant 2 heures dans un saladier avec le lait. Sortir le pain et réserver le lait.

Émincer l’oignon. Couper la mortadelle et le speck en carrés très fins. Faire frire le haché de charcuterie avec l’oignon et l’huile d’olive dans une poêle pendant 2-3 minutes.

Verser le contenu de la poêle dans le saladier avec le lait. Ajouter l’œuf, le persil et la noix de muscade, saler très légèrement, poivrer. Mélanger.

Ajouter la chapelure et le fromage râpé. Mélanger à la main. Ajouter de la farine si la préparation est trop humide.

Humidifier ses mains puis former des « gnocchi », des boulettes de pâte de 3 cm de diamètre environ. Les rouler dans la farine.

Faire chauffer le bouillon dans une casserole, et plonger les canederli pour 10 minutes de cuisson. Lorsqu’ils remontent à la surface, les sortir avec une écumoire.Servir dans une assiette creuse avec 2 louches de bouillon ou avec du beurre fondu et de la sauge.

*Le pain utilisé est la spaccatinatrentina, à la croute fine et croquante et à la mie souple. On le pétrie avec un peu de saindoux mais on peut le remplacer avec de la baguette classique

Naturalmente Hotels Adresse : Fr. Tavon, Via al Santuario, 17, 38012 Predaia TN, Italie Téléphone : 39 0463 536866

La recette de Tortel di patate de Mattia Sicher, hôtel Pineta à Val Di Non

Tortel di patate de Mattia Sicher, hôtel Pineta à Val Di Non © Radio France / Francois Régis Gaudry/France Inter

Ingrédients

Pour 4-5 personnes

1 kg de pommes de terre à chair blancheet farineuse (variété Kennebec ou Delaware)

Sel

170 g de farine

½ l d’huile d’arachide

Recette

Éplucher et râper les pommes de terre. Saler.

Mélanger les pommes de terre râpées avec la farine jusqu’à obtenir une consistance compacte. Former des galettes de 8 cm de diamètre et d’1 cm de hauteur.

Faire chauffer l’huile dans une grande poêle à bords hauts, et venir déposer les galettes pour les frire. Les retourner pour cuire les deux côtés. Sortir de la poêle, placer les galettes sur du papier absorbant pour retirer l’excédent d’huile, puis servir encore chaudes avec de la charcuterie, du fromage ou des confitures de fruits rouges.

Strudel

Recette d’Anna, l’arrière-grand-mère de la cheffe Giulia Segna Locanda Alpina à Brez - Locanda Alpina – Brez (TN) – Famiglia Segna Postato da: ViaggiatoreGourmet

Ingrédients

Pour 1 strudel

Pour la pâte :

1 oeuf

1 pincée de sel

2 cuillères à soupe de sucre

Le zeste d’1 citron

20 g de grappa

60 g de beurre fondu

100 g de lait tiède

400 g de farine

Pour la farce :

10 pommes de plusieurs variétés pour avoir différents goûts et textures (reinettes, canada, golden,calvilla…)

50 g de sucre

1 cuillère à café de cannelle

Le jus d’un citron (celui utilisé pour la pâte)

Un peu de rhum, brandy, ou une autre liqueur

50 g de chapelure

Pour finir :

1 tasse de café

1 cuillère à soupe de sucre semoule, de sucre de canne ou de sucre glace

Recette

La pâte :

Dans un saladier, mélanger au fouet l’œuf, le sucre et le sel. Ajouter le zeste de citron râpé et la grappa. Ajouter ensuite le beurre ramolli et le lait tiédi, bien mélanger.

Incorporer la farine et amalgamer le tout avec les mains jusqu’à obtenir une consistance lisse qui soit facile à étaler.

Façonner une boule et laisser reposer 10 à 15 minutes dans un torchon.

La farce :

Peler les pommes et les couper d’abord en fins quartiers, puis en carrés, les placerdans un saladier. Ajouter la cannelle et le sucre, puis le jus de citron et une larme de brandy. Bien mélanger à la main. Incorporer la chapelure pour absorber l’humidité de la pâtisserie et mélanger à nouveau.

Étalerla pâte au rouleau à pâtisserie jusqu’à obtenir une pâte très fine (1/2 cm) et former un grand rectangle de 70 par 30 cm environ. Fariner la pâte en cours d’étalage et la placer sur une plaque recouverte de papier cuisson.

Disposer les pommes en grande quantité au centre du rectangle et former un monticule.

Plier les bords longs de la pâte pour emmailloter les pommes. Bien fermer les bouts et retirer l’excédent de pâte aux extrémités.

Dans un bol, réaliser un sirop avec le café et le sucre. Passer le sirop au pinceau sur l’ensemble du boudin pour le faire reluire à la cuisson.

Enfourner à 160°C pendant 1 heure.

En fonction de la recette familiale ont peut rajouter des raisins, des pignons ou des noix.

Site Foradori

Elisabetta Foradori vigneronne à Mezzolombardo

Elisabetta Foradori vigneronne à Mezzolombardo © Radio France / François-Régis Gaudry/France Inter

XPinetae - Caseificio degli Altipiani e del Vezzena Via Marconi 5, 38046 Lavarone - tel. 0464 783106 - info@caseificiovezzena.it

Marisa Corradi productrice de fromage Vezzena di Lavarone

Marisa Corradi productrice de fromage Vezzena di Lavarone © Radio France / François-Régis Gaudry/France Inter

xxx

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Le miel de sapin d'Andrea Paternoster

L’apiculteur Andrea Paternoster © Radio France / François-Régis Gaudry

Apiculteur - Mieli Thun - Strada conte zdenko thun 8 · 38010 ton tn italy tel 39 0461 657929

info@mielithun.it - p.iva 01149230227

La chronique gourmande de l'avocat Eric Morain :

ET MON ORIGINE, TU L’AIMES MON ORIGINE ?

Vous connaissez tous les Appellations d’Origine, cette protection donnée à des produits alimentaires censés refléter la quintessence dûment labellisé et certifié.

Je dois vous avouer que plus ça va, moins ça va : en clair, j’ai de plus en plus de mal avec ce système.

Qu’on ne s’y trompe pas, c’était une belle idée les Appellations d’origine. Au départ je veux dire. Les toutes premières AOC ont été créés en 1936 et elles étaient viticoles : Arbois, Cassis, Châteauneuf-du-Pape, Monbazillac et Tavel. C’est après que ça s’est gâté. Quand on les a multiplié, quand on leur a fait des cahiers des charges épais comme un bottin, quand on y a mis des mesures, des contraintes, des contrôles, tout un tas de trucs qui éloignent l’artisan de son savoir-faire pour le transformer en remplisseur de formulaire et de déclarations en tout genre.

Vous avez remarqué d’ailleurs ? En Europe on les appelle des AOP. P comme protégé. En France on les appelle encore des AOC, en Italie des DOCG, avec un C comme contrôlé. C’est l’Europe qui protège quand la France ou l’Italie sont les rois des contrôles. Et comme ces rois ont horreur du vide, ils cherchent par tous les moyens à étendre leur petit pouvoir. Tenez, par exemple, dans une décision tout chaude du 4 décembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne, la plus haute instance judiciaire de l’Europe, excusez du peu, a heureusement refusé que la protection de la dénomination Aceto Balsamico di Modena s’étende à l’utilisation des termes « aceto » et « balsamico ». Vous vous rendez compte ? Les gardiens du temple du vinaigre balsamique de Modène voulaient interdire les simples mots « vinaigre balsamique » autrement que pour eux. Dieu merci la justice européenne a dit non. Mais c’est devenu ça aussi les Appellations d’Origine : des mots qu’on veut confisquer. Et comme par hasard toujours des mots valorisants ou supposés tels. Savez-vous par exemple qu’il est interdit pour des vignerons, produisant leurs vins sous la dénomination « Vin de France » et non pas en Appellation, d’apposer sur leurs étiquettes les mots de « Château » même s’ils vivent dedans, celui de « Clos » même si c’est leur adresse, ni le nom du cépage et même, il y a encore peu, le millésime ? Pareil pour les cartes des vins des restaurants qui ne doivent surtout pas indiquer les Vins de France par type de régions. Pauvre consommateur qu’on perd délibérément plutôt que de le renseigner.

C’est la grande dérive des Appellations que d’avoir créé ces monopoles jusqu’à l’absurde. Et jusqu’à surtout oublier que dans l’acronyme AOC la lettre la plus importante est le O, comme Origine. C’est ce qui compte avant tout : que le produit vienne de bien là et de nulle part ailleurs.

Prenez le speck, le fameux Alto Adige : alors certes il n’est pas une AOP mais une IGP, Indication Géographique Protégée, une sorte de dénomination régionale délimitant une aire géographique. A quoi doit-il sa qualité ? Au principe traditionnel qui dit : « Un peu de sel, un peu de fumée et beaucoup d’air frais de la montage ». Si ça ce n’est pas le plus beau (et court !) cahier des charges du monde… ! En revanche, le mélange d’assaisonnement qui est l’ingrédient donnant au speck son arôme si particulier est laissé à l’appréciation de chaque artisan : coriandre, cumin, origan, à chacun son secret et sa touche. Bref : sa liberté, non enchâssée dans des obligations trop strictes. Parce que l’important est avant tout qu’il vienne de là. C’est le sens du mot Origine dans AOP.

Alors oui, que celui qui importe du miel du continent pour le vendre comme du Miel AOP de Corse soit jeté aux abeilles insulaires. Que celui qui fait venir nuitamment des raisins d’une autre région, voisine ou lointaine, en période de sécheresse pour compenser ses pertes et faire croire qu’il n’en a eu que peu, soit attaché à son chai pendant tout l’hiver.

Je vous parle là de vrais cas, pas d’hypothèses d’école. La vraie fraude, l’unique même, celle qui devrait mobiliser les limiers bien élimés de l’INAO et autre DGCCRF, c’est la fraude sur l’origine, pas sur la hauteur de l’herbe, la date d’embouteillage ou les mentions non trompeuses. Si le produit vient bien de là où il l’annonce sur l’étiquette, le consommateur saura où il se trouve, et ensuite il fera son tri entre ceux qui ont bien ou moins bien travaillé, parce que la terre ne fait pas tout.

D’ailleurs, en parlant de mots confisqués : récemment la Cour d’appel de Lyon a interdit à l’AOC « Mâcon » d’apposer sur les étiquettes de ses vins le mot de « Bourgogne » alors même que c’est autorisé pour l’AOC « Mâcon Village ». Alors oui, tout le monde sait où se trouve Mâcon, et oui c’est en Bourgogne, mais il ne faut surtout pas le dire… Le consommateur y perd en information vraie, c’est finalement lui qu’on trompe.

Retournons une dernière fois en Italie, pas loin des Dolomites d’ailleurs : à Alba et ce produit de luxe qu’est la truffe blanche d’Alba. Elle vient du Piémont mais comme elle ne bénéficie pas d’une appellation d‘origine (comme tous les champignons d’ailleurs, y compris les champignons de Paris qui parfois viennent de Chine). Résultat : on trouve dans le village d’Alba presque plus de truffes venant de Toscane, voire de Croatie. Or, si l’on considère que c’est bien cette région des Langhes qui lui confère, grâce à son humidité, son pH et la composition de sa terre un bouquet unique, c’est bien qu’elle l’est, unique. Alors pour palier ce manque de protection et l’opportunité pour certains trafiquants de vendre le précieux diamant blanc à plus de 5000€ le kilo au moment des fêtes, certaines commerçants ont créé un label privé avec des truffes numérotées et dotées d’un QR code qui permet de vous assurer de l’endroit précis où elles ont été cavées. Car c’est bien l’origine qui importe le consommateur : que ce soit pour ce produit de grand luxe ou pour ses châtaignes d’Ardèche, pour son Sainte Maure de Touraine ou pour son huile de noix du Périgord.

Et que ce soit un organisme commercial qui le fasse est sans doute la preuve que les organismes publics ont failli. Ici ou ailleurs.

La chronique vin de Dominique Hutin :

Premier de gorgée, vins de montagne

La promesse, avec les « Vins de montagne et de forte pente » est d’abord celle d’un dépaysement, qui induit que soient chahutés les papilles autant que l’œil. Identité paysagère, tissu humain, typicité des vins, soit l’envie de tutoyer les sommets pour saisir ce que produire en altitude veut dire. Une viticulture de montagne qu’il est tentant de qualifier d’héroïque.

Trentin-Haute-Adige

Azienda Agricola Redondél - Paolo Zanini - Via Roma, 28 38017 MEZZOLOMBARDO .

« Assolto » - Teroldego Rotaliano DOC 2017- environ 18 euros .

« Dannato » Teroldego Rotaliano DOC 2013

Distributeur :

I Vini di Enolia - Leur Facebook

Marco Tonazzo - 06 80 66 36 63 - marco.tonazzo@wanadoo.fr

La programmation musicale :

BIG THIEF - Not

LE FLEGMATIC - A découvert

Retrouvez la recette de la Galette des rois de Mélanie Dupuis

La pâte feuilletée classique

Qu’est-ce que c’est ?

Une pâte composée d’une détrempe et de beurre, pliée à plusieurs reprises sur elle-même afin d’obtenir un côté feuilleté après cuisson.

Comment se produit le feuilletage ?

Le principe de la pâte feuilletée est d’enfermer des couches de beurre dans des couches de pâte pour que pendant la cuisson, l’eau de la pâte qui s’évapore reste piégée par la couche de beurre et que la vapeur fasse gonfler la pâte. Le nombre de tours est de six au maximum, ce qui représente 730 feuilles de détrempe et 729 couches de beurre.

Pourquoi ne faut-il pas trop travailler la pâte ?

Lors du pétrissage, le gluten de la farine de blé forme un réseau qui apporte l’élasticité à la pâte. Pour obtenir la texture feuilletée, croustillante, que l’on souhaite ici, il ne faut pas que la pâte soit élastique, il est donc conseillé de ne pas trop la travailler.

Le temps de réalisation

Préparation : 1h15

Réfrigération environ 9h

L’organisation

J-1 : détrempe – repos – incorporation du beurre deux tours

Jour J : deux tours doubles – repos (ou stockage)

Le matériel spécifique

Batteur, cuve, (ou feuille), rouleau à pâtisserie

Le point délicat

Le tourage

Les gestes à maîtriser

Tourer la pâte feuilletée, filmer au contact, abaisser, et fleurer

Les conseils

Pour faciliter le travail, il est important de bien respecter les temps de repos. Le fait de réaliser des tours doubles permet un gain de temps : en effet, un tour double représente 1,5 tour simple ; en faisant deux tours doubles, on obtient trois tours simples. Pour travailler plus facilement la pâte et éviter sa rétractation, faire deux tours doubles au maximum et le reste en tours simples.

Le temps de conservation

La pâte crue peut se conserver trois mois au congélateur dans une boîte hermétique. La fractionner en pâtons que l’on filmera où l’étaler en plaques, rouler chacune d’elles entre deux feuilles de papier sulfurisé et la glisser dans un sac de congélation.

Ingrédients

Pour environ 1kg de pâte

Détrempe

500 g de farine

260 g d’eau

10 g de sel

10 g de vinaigre blanc (vinaigre d’alcool)

60 g de beurre fondu

Tourage

300 g de beurre

1 - Faire la détrempe. Mettre l’eau dans la cuve du batteur muni du crochet. Ajouter dans l’ordre : le vinaigre, le sel, le beurre, et la farine. Pétrir jusqu’à l’homogénéité, filmer au contact et laisser reposer au moins quatre heures au frais.

2 - Sortir la détrempe. Mettre le beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé et le taper au rouleau jusqu’à obtenir un carré souple, mais froid, de 25 cm de côté.

3 - Sur le plan de travail fariné, abaisser la pâte en un carré de 35 cm de côté, un peu plus épais au milieu pour empêcher le beurre de sortir par-dessous et avoir la même épaisseur dessus et dessous.

4 - Poser le beurre au centre et rabattre dessus les quatre coins de pâte vers le milieu, comme une enveloppe. L’épaisseur doit être la même partout.

5 - Etaler la détrempe droit devant soi en un rectangle d’environ 60 x 25 cm. Plier l’abaisse en portefeuille ; replier le tiers inférieur vers le haut. Puis rabattre dessus le tiers supérieur. Pour finir le premier tour, faire pivoter le pâton d’un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (soudure à droite)

6 - Si le beurre a transpercé la détrempe, la réserver deux à trois heures au frais avant le deuxième tour : sinon le faire tout de suite. Etaler droit devant soi, plier en portefeuille, faire pivoter d’un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Laisser reposer au frais, idéalement jusqu’au lendemain.

7 - Mettre la pâte sur le plan de travail, ouverture sur la droite, et l’étaler de la même façon que précédemment, pour obtenir une abaisse d’environ 80 cm de long. Réaliser alors un double tour : rabattre les 10 cm du bas vers le haut, sceller en appuyant légèrement avec le rouleau, puis amener la partie haute jusqu’à la partie précédente, en veillant à ce qu’elles ne se chevauchent pas et en prenant soin d’obtenir un carré. Sceller avec le rouleau et rabattre à nouveau la partie haute sur la basse, afin de la couvrir entièrement. Elargir légèrement la pâte du milieu vers l’extérieur et la faire pivoter d’un quart de tour pour amener l’ouverture à droite.

8 – Réitérer l’opération précédente pour obtenir un deuxième double tour. Mettre une heure au frais avant d’utiliser, ou stocker au réfrigérateur.

La crème d’amande

Qu’est-ce que c’est ?

Une crème aux amandes émulsionnée par l’incorporation d’œufs non cuits.

Pourquoi la crème d’amande gonfle-t-elle à la cuisson ?

Pendant la cuisson, les bulles d’air incorporées lors des différents mélanges vont se libérer et faire gonfler la crème, lui donnant ainsi un aspect mousseux.

Temps de réalisation

Préparation : 30 minutes

Matériel spécifique

Cul de poule

Spatule

Utilisations

Garnitures de tartes, Pithiviers

Conservation

Deux jours au réfrigérateur

Conseil

Si la crème est stockée au réfrigérateur, la sortir à l’avance pour lui laisser le temps de prendre la consistance d’une pommade.

Ingrédients

150g de beurre pommade

150g de sucre

150g de poudre d’amandes (si vous voulez un goût d’amande plus prononcé vous pouvez ajouter un peu plus de poudre d’amande (jusqu’à 200g)

150g ou trois œufs

20g de farine (au cas où la crème d'amande est trop liquide)

1 – Prendre soin de sortir le beurre à l’avance afin qu’il ait une consistance d’une pommade.

2 – Mettre le beurre et le sucre dans un cul de poule et mélanger à la spatule : c’est ce qu’on appelle le crémage.

3 – Ajouter la poudre d’amandes, les œufs et la farine4 – Mélanger à la spatule en prenant soin de ne pas incorporer trop d’air. Utiliser tout de suite ou réserver au frais.