Le goût tranché du carpaccio

À la viande, au poisson, mais aussi entièrement végétal, François-Régis Gaudry et ses amis vous propose une leçon de cuisine tranchante autour du carpaccio.

Le coup de cœur de François-Régis

Zoom sur le nouveau modèle de restauration engagé : Naturaliste

Imaginé par les chefs Alain Ducasse, Charlotte Bringant et par l’entrepreneur Nicolas Camart, ce restaurant propose des recettes fraîches, à 90% végétales.

L'idée est de valoriser des produits d’artisans français sélectionnés pour leurs qualités exceptionnelles ; le tout à prix juste et abordable (entrées 5-8€, plats 10-12€, desserts 5-7€).

Ce dimanche sur le plateau, les invités dégustent 3 plats, tous livrés dans leur emballage en pulpe de maïs recyclée :

Aubergine, légumes croquants, sardines confites : Christophe Latour à Allez-et-Cazeneuve dans le Lot-et-Garonne

: Christophe Latour à Allez-et-Cazeneuve dans le Lot-et-Garonne "Bolognaise" de lentilles, ricotta : Laurent Chevillard à Neurey-lès-la-Demie (village de Romain Meder) en Haute Saône

: Laurent Chevillard à Neurey-lès-la-Demie (village de Romain Meder) en Haute Saône Fraises, crème d'avoine : Elie Pique à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse

Pour goûter deux options : le retrait sur place au 32 rue Saint-Marc (2ème arrondissement) ou la livraison assurée dans tout Paris.

Eleonora Zuliani

Architecte de formation, Eleonora a d'abord exercé le métier dans son Italie natale. Arrivée en France, elle quitte le bureau pour s'installer derrière les fourneaux et quel cadeau ! Aujourd'hui cheffe du restaurant de poche Il Bacaro, elle régale ses clients de ciccheti, des bouchées typiques de Vénétie, arrosés de bons vins.

Son carpaccio tonnato

Ingrédients pour 10 personnes

1 rond de noix pâtissière de veau (1,2-1,5 kg environ) déjà paré par votre boucher, 50 g de poutargue de thon, 10 cuillères à soupe de colatura di alici, 10 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge de bonne qualité, plus un filet pour la cuisson de la viande, 60 câpres dessalés, mesclun de pousses de salade assaisonné avec sel, poivre, huile d’olive et vinaigre de vin blanc, 3 citrons, sel fin, fleur de sel et poivre du moulin

La recette

Rincer abondamment les câpres à l’eau claire et les laisser tremper 1 heure dans un grand bol couverts d’eau.

Les égoutter et les tamponner avec du papier pour bien les sécher. Réserver au frais.

Préchauffer le four à 180°.

Saler le morceau de veau.

Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle anti-adhésive et saisir le morceau de viande en le tournant, à l’aide d’une grosse pince de cuisine, de 20° jusqu’à faire le tour complet du morceau, saisir les extrémités aussi.

Poser le morceau dans une plaque et cuire au four pendant 12 min. Sortir du four et laisser refroidir, filmer et réserver au frigo.

Laver la salade et les herbes, ciseler le persil et découper la ciboulette en brins de 4 cm de long, assaisonner l’ensemble.

Découper la poutargue en fine lamelles avec un couteau bien aiguisé.

Découper la viande en tranches très fines, possiblement avec une trancheuse.

Disposer les tranches sur les assiettes, assaisonner chaque assiette avec :

1 cuillère à soupe d’huile, 1 cuillère à soupe de colatura di alici, garnir avec 6 câpres, 5 gr de lamelles de poutargue, un tour de poivre, zeste de citron, fleur de sel (attention, pas beaucoup, car la colatura di alici est très sapide) et une petite touffe de mesclun au milieu.

Servir aussitôt.

Son carpaccio de rouget barbet

Ingrédients pour 4 personnes

500 g de filets de rouget barbet levés par le poissonnier, 2 poivrons rouges, 2 petites courgettes blanches, 12 olives désossées et coupés en deux, 1 citron, 1 petite botte d’origan ou marjolaine, 15 cl de vinaigre de vin blanc, sel, sucre, poivre du moulin et fleur de sel

La recette

Laver et découper très finement les courgettes, à l’aide d’un couteau bien aiguisé ou d’une mandoline. Verser le vinaigre dans un bol et plonger les tranches dedans, filmer et réserver au frigo pendant au moins 2 heures.

Laver et sécher avec du papier les feuilles d’origan, réserver au frigo.

Lever la peau et enlever les arêtes des filets du rouget, les disposer sur une feuille de papier sulfurisé.

Saler au sel fin, sucrer légèrement, verser un filet d’huile sur chaque pièce, couvrir avec une autre feuille de papier et, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatir les filets.

La pression du rouleau doit être légère pour ne pas briser les tranches. Filmer le paquet et réserver au congélateur pendant 10 min, ensuite au frigo.

Laver et couper en deux les poivrons, enlever les pépins et les parties blanches. Les découper grossièrement et les poser dans une casserole avec un filet d’eau.

Cuire avec couvercle jusqu‘à qu’ils soient très tendres, compter 10 min environ. Sortir du feu et mixer en rajoutant un filet d’huile, saler et laisser refroidir.

Sur les 4 assiettes : Poser les filets de barbet, râper le zeste de citron, distribuer les tranches des courgettes.

Verser le coulis en spirale en partant du milieu de l’assiette à l’aide d’une cuillère. Saler à la fleur de sel, passer un tour de moulin à poivre, poser les olives et les feuilles d’origan.

Servir aussitôt.

La chronique vin d'Antoine Gerbelle

Notre chroniqueur vin nous abreuve d'abord de littérature avec Vigne première, Vignes de Demain, de Robert Plageoles. Un ouvrage illustré par Bertrand Mac Gaw et publié aux éditions Tonnerre de l’Est.

Côté liquide, Antoine nous fait deux propositions :

les vins de la famille Plageoles, on retrouve sur leur site une quinzaine de cuvées du domaine.

la cuvée DIVY RYSAK 2017 du vigneron tchèque Richard Stávek. Les raisins blancs et rouges sont co-fermentés et aboutissent à une floralité de pétale de rose, à une gourmande acidité épicée de baies sauvages sèches. A la fois accessible et complexe, ce vin peu alcoolisé (11,5% vol) est un magnifique paradoxe, inoubliable.

Pour trouver cette bouteille, rendez-vous à Caen chez Les Mets Chais, où l'excellent caviste Jean-Charles Halley vous le dénichera pour 22€.

Les Mets Chais, 26 Rue des Jacobins, 14000 Caen, tél : 0231262034

Anne Ettore

La culture du produit fait partie de l’ADN de cette épicurienne et collectionneuse de livres de cuisine. Anne passe tout son temps libre à cuisiner quand elle n’est pas au restaurant, ou en train d’organiser un événement, forcément dans l’univers de la gastronomie.

Son livre

Des recettes qui tranchent. Le carpaccio aux éditions de l'Épure.

Un livre haut en couleurs et en saveurs. Les illustrations sont le fruit du travail d'Alessia Serafini et certaines sont disponibles à la vente sur le site de la maison d'édition.

Son carpaccio végétal

Ingrédients pour 4 personnes

2 courgettes jaunes, 2 courgettes de Nice (ou trompette), 2 radis violets de Gournay, 1 navet long blanc, quelques fleurs de bourrache ou autres fleurs comestible, 50 g de pignons torréfiés, fleur de sel, poivre noir, huile de noisette

Couper, à la trancheuse ou à la mandoline les légumes en tranches très fines (1 mm maximum) et les répartir sur les assiettes en mélangeant bien les couleurs.

Saler, poivrer, arroser chaque assiette de jus de citron et réserver au frais entre une demi-heure et une heure.

Pendant ce temps, torréfier les pignons à sec quelques secondes dans une poêle très chaude.

Au moment de servir, saler, poivrer, disposer les fleurs sur les légumes, arroser d’un filet d’huile de noisettes et déguster.

Son carpaccio de bar

Ingrédients pour 4 personnes

600 g de filets de bar avec la peau, 50 g de salicorne, 1 citron vert, 1 poignée de pourpier, 2 cuillères à soupe de graines de sarrasin grillé, fleur de sel, poivre noir du moulin, huile d’olive

Enlever les arêtes du bar à l’aide d’une pince à épiler. Couper le poisson en tranches fines, environ 2 mm d’épaisseur à l’aide d’un couteau filet de sole. Il faut placer la lame en biais et pratiquer un léger mouvement de va-et-vient. Disposer les tranches de poisson sur les assiettes au fur et à mesure de la découpe.

Presser le jus de citron (avec parcimonie ! Le poisson ne doit pas être inondé de citron !) sur chaque assiette. Saler et poivrer. Laisser reposer au frais entre 30 minutes et une heure. Déposer les pousses de salicorne et les feuilles de pourpier sur le poisson, ajouter le sarrasin torréfié. Arroser d’un filet d’huile d’olive et servir.

La chronique d'Elvira Masson

Son coup de cœur : passer un été réjouissant à l'Amante Verte, lieu de production de plantes à infusions de Claire et Hadrien Poirier à Sixt sur Aff en Ille-et-Vilaine. Au programme : ateliers de création de tisanes, visites du jardin et café-librairie.

Lecture d'été : Du végétarisme, Gandhi (Rivages Poches), 2018. Pour découvrir le chemin tumultueux de Gandhi jusqu'au végétarisme. Un petit livre de poche à glisser dans sa valise !

