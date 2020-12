A l'occasion de la parution du livre de François-Régis Gaudry "On va déguster l'Italie" co-édité par France Inter et Marabout, retour sur les trésors de la cucina italiana !

On va déguster - L'italie © Radio France / France Inter

Alessandra Pierini

Alessandra Pierini est la fondatrice de RAP, une épicerie et une cave à vin qu'Alessandra a voulue pointue, exubérante, accueillante. Vous y trouverez le meilleur de l'Italie, des produits rares aux grands classiques choisis avec soin, ainsi que les coups de cœur de notre experte es-gastronomie transalpine. Passionnée par son sujet, Alessandra a une histoire à partager sur chaque produit. Cela fait presque trois décennies que notre Génoise sillonne les routes d'Italie sur les traces du produit d'exception !

Le goût d'Alessandra pour la cuisine et les bonnes choses s'enracine dans l'enfance. Elle connaît la terre et ses produits comme si tout ce que la gastronomie italienne avait de plus beau été déjà inscrit dans son patrimoine génétique. Amoureuse des terroirs, attachée autant à l’origine des produits que à l’hommage qu’elle peut rendre aux artisans et pour laisser une trace concrète de sa passion, elle écrit aussi des livres sur la cuisine et les produits qui la passionnent particulièrement. Elle a accompagné François-Régis Gaudry dans la conception de son livre, et nous présente aujourd'hui ses recettes favorites :

Avec Alessandra Pierini, on déguste également le Panettone, star des repas de Noël italiens ! Elle présente les Pandoro et Panettone traditionnels de Olivieri 1882.

Et pour accompagner les plats de l'émission, Alessandra Pierini recommande :

Prosecco De Faveri DOC Treviso cuvée "spago"

Prosecco Valdobbiadene DOCG Casa Coste Piane

Guido Indigeno Figuli' de Filippo Albertini

Fabrizio Ferrara

Fabrizio Ferrara, sicilien arrivé à Paris il y a plus de 10 ans, est chef de son Osteria Ferrara, ouverte en click and collect du lundi au samedi. La carte est disponible sur leur site. A partir du 15 Décembre, il propose une carte avec des plats emblématique du Noël italien à récupérer le 23 et 24 en précommande : Cappelletti in brodo à la truffe noire de Jerôme Galis, volaille farcie, Jarret de veau, etc.

Aujourd'hui il cuisine en direct et fait déguster les spaghettis aux sardines, Spaghetti alle sarde ! Retrouvez la recette ici.

Stéphane Solier

Stéphane Solier est professeur agrégé de Lettres classiques et a accompagné François-Régis Gaudry dans son voyage éditorial d'On va déguster l'Italie. Il nous régale aujourd'hui avec ses picorages culturels : une petite plongée dans les marmites du Gargantua des lettres françaises du XIXème siècle, les déclarations d'amour à la cuisine italienne d'Alexandre Dumas père, la rivalité qui opposa le jovial Rossini et son célèbre tournedos à l'austère et misanthrope Giuseppe Verdi, les secrets du bon cacciucco, ce ragoût de poissons cousin de la bouillabaisse provençale, ou encore la table pas si végétarienne du maestro Léonard de Vinci.

Il présente une de ses recettes favorites :

Le cinéma italien de Laurent Delmas

Laurent Delmas est co-producteur de l'émission On aura tout vu sur France Inter le samedi matin. Il a dirigé l’ouvrage Cinéma, la grande histoire du 7ème art, paru aux éditions Larousse et a récemment publié Depardieu, Hors normes, paru aux éditions Larousse.

Aujourd'hui il nous raconte deux histoires :

Celle de la trattoria , le lieu emblématique de la gourmandise au quotidien et de la convivialité vu par Cinecitta. Il prend l'exemple de celle que l'on voit à plusieurs reprises dans Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola et qui est en quelque sorte le quartier général des trois protagonistes masculins du film.

, le lieu emblématique de la gourmandise au quotidien et de la convivialité vu par Cinecitta. Il prend l'exemple de celle que l'on voit à plusieurs reprises dans Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola et qui est en quelque sorte le quartier général des trois protagonistes masculins du film. Celle de la cuisine italienne hors les murs, comme celle des films italo-américains sur la mafia avec l'exemple du film Francis Ford Coppola Le Parrain, et la scène de la recette des pâtes aux boulettes de viande à la sauce façon bolognaise

Hommage à Marc Meneau

François-Régis Gaudry rend hommage à l'un des grands noms de la gastronomie française, disparu le 9 décembre dernier. Marc Meneau a marqué la gastronomie de son esprit contemporain et son intelligence de cuisine. Il avait obtenu trois étoiles, consécration suprême pour son restaurant L'Espérance à Saint Père dans l'Yonne. Nous l'avions reçu le 25 décembre 2011 pour un repas de Noël à la maison de la radio...

Programmation musicale