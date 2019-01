Cerfeuil tubéreux, persil racine, chervis, panais… Moins connus que la carotte ou la pomme de terre, ces légumes souterrains se montrent enfin au grand jour. Du potager à l’assiette, on fait l’inventaire de ces tubercules ridicules.

On parle de tubercules et notamment de topinambours © Getty

Xavier Mathias

A l’origine maraîcher bio, producteur de légumes plants et semences, Xavier Mathias se consacre désormais à la formation en maraîchage biologique et aux techniques potagères auprès des professionnels comme des particuliers.

Formateur pour Fermes d’avenir, il enseigne aussi à l’école du Breuil ou auprès des compagnons du devoir.

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la culture potagère et maraîchère.

Franck Baranger

Chef de cuisine de :

Les recettes de Franck Baranger :

PATATES DOUCES RÔTIES AU MIEL, PÂTE COING, CREME CRUE CITRON VERT

400 g patates douces

4 citrons verts

2 cuillerées à soupe de miel

50gr menthe

10g persil plat

150g huile de pépins de raisin

250g coing

1 citron

100g sucre

80g crème crue

50 g de graines de sarrasin

Huile de friture

Procédure

Huile de menthe : mixer les feuilles de menthe et de persil dans l’huile de pépins de raisin. 2 minutes à 60°C vitesse maximum, 8 minutes à froid vitesse 1. Passer au chinois.

Vinaigrette : mélanger le jus de 3 citrons verts et le miel. Réserver la moitié pour la cuisson des patates douces. Ajouter un peu d’huile de menthe.

Pâte de coing : éplucher et tailler grossièrement les coings. Les rouler dans le jus de citron et les couvrir de sucre. Réserver 1 nuit. Porter à ébullition en casserole, puis laisser cuire à feu doux jusqu’au stade confit. Mixer.

Crème crue : mélanger la crème crue avec le zeste d’un citron puis son jus.

Blanchir les graines de sarrasin dans l’eau bouillante. Bien sécher dans un torchon, puis cuire à 170°C. Réserver sur du papier absorbant.

Patate douce rôtie : éplucher et tailler les patates douces en palets de 1,5 cm d’épaisseur. Rôtir à 180°C avec le jus de citron réservé, stade fondant.

SOUPE ET REMOULADE DE RACINES DE PERSIL

500 g de racine de persil

1,5 l d’eau

500 g de crème liquide

50 g de crème épaisse

1 cuillerée à soupe de moutarde

80 g d’œufs de hareng fumé

60 g de persil plat

150 g d’huile de pépin de raisin

Huile de friture

Sel, poivre

Soupe de racine de persil : laver et frotter à l’eau tiède les racines de persil. Ôter l’extrémité puis tailler finement. Faire suer au beurre puis mouiller avec l’eau, porter à ébullition et cuire à frémissement. Une fois les racines cuites, ajouter 400 g de crème liquide, porter à ébullition 4 minutes. Ôter quelques louches de liquide puis mixer la soupe. Rectifier la consistance en ajoutant du liquide au besoin.

Rémoulade : prendre une petite racine de persil, éplucher et tailler en julienne. Blanchir 45 secondes à l’eau salée, glacer et bien égoutter. Mélanger la crème et la moutarde. Saler et poivrer. Mélanger le tout.

Huile de persil : mixer les feuilles de persil dans l’huile de pépins de raisin. 2 minutes à 60°C vitesse maximum, 8 minutes à froid vitesse 1. Passer au chinois.

Persil frit : frire 10 g de feuilles de persil à 160°C.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

1 - La ferme de Seraussaix entre Morzine et Avoriaz

3 associés Sébastien GOMERY, Gilles RULLAND et Pierre-Marie TEISSEDRE

Raclette au lait cru : 14 € le kilo en vente direct à la ferme

Et deux restaurants la propose à Avoriaz : l'Epicerie et la Falaise.

2 - Paris cocktail week du 18 au 26 janvier

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

Gâteau songe (gâteau moelleux au taro)

500 g de taro cuit réduit en purée

80 g de sucre roux

60 g de farine

4 œufs

1 petit verre de rhum à la vanille

120 g de beurre fondu

Pelez le tarot en vous protégeant les mains à l’aide de gants.

Coupez-le en morceaux et faites-le cuire à l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient tendres – une fourchette transperce facilement sa chair.

Ecrasez-le tant qu’il est chaud avec un presse-purée, une fourchette ou même un mixer à pied.

Ajoutez tous les autres ingrédients. Mixez.

Versez dans un moule beurré. Enfournez pour 45 mn à 1h à 180°C.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

Tragédie Raciniènne

Ô toi rutabaga, héros de nos gratins

Ô toi topinambour, terreur des intestins

Je vais en quelques vers conter votre destin

PATATICUS

Tragédie de Racines

Racines avec un S

Où êtes-vous passés ô glorieux tubercules?

Qui nous avez nourris, et des siècles durant

Dans des potées épaisses ou l'avoine flocule

Dans des plats mijotés pendant des heures de rang

La gloire qui fût votre pendant des millénaires

S'éteignit brusquement un funeste mardi

Le jour où Parmentier et quelques militaires

Firent briller la patate à grands coups d'interdits

Cette migrante infâme arrivée en bateau

Ne se fit pas prier pour vous mettre au tombeau

Purées, frites, gratins, tout lui fût dévolu

Des usages sans fin lui étant reconnus

Pataticus enfin écrasant les anciens

Entra dans les cuisines et régna haut la main

Fin des formes étranges de tous les tubercules

Fi du céleri rave et ses diverticules

Adieu côté pointu du cerfeuil tubéreux

La rondeur s'imposa, en fûmes nous heureux?

Non! car je vous vous le dis: il serait ridicule

De prétendre un jour nourrir l'Humanité

De ces seules rondeurs et sous ces monticules

En renonçant de fait à la diversité

Faire pousser des patates c'est construire des buttes

Puis bousiller les sols pour aller récolter

Ce n'est évidemment pas ainsi que l'on lutte

Pour préserver la vie et la fertilité

A vous les jardiniers, maraîchers permacoles

De saisir le flambeau afin de nous sauver

Entre vos mains expertes les savoirs agricoles

Feront renaître un jour la biodiversité

Saluons le retour de tous ces tubercules!

Saluons le retour de cette Liberté!

Soyons reconnaissants des efforts majuscules

De tous ces paysans qui triment sans moufter

Je vous le dis bien fort et prétends faire école:

"Nous toucherons un jour l'avenir radieux

Si, suivant le Vivant, dans le monde agricole

Humblement nous cessons de nous prendre pour Dieu."

