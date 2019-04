Des grands restaurants à la cuisine de tous les jours, un tour d’horizon des meilleures solutions pour une alimentation zéro déchet.

Chloé Charles

Le parcours de Chloé Charles est au croisement de l’exigence d’une formation classique et d’une passion pour le « bien manger » que rien n’arrête. Au fil de ses expériences et rencontres, elle identifie ce qui lui plaît : au centre, le produit. Au contact de François Pasteau à l’Épi Dupin, elle apprend à être inventive au quotidien pour que chaque produit soit utilisé à 100%. Chloé mettra cette créativité à l’ouvrage par la suite, chez Lasserre puis à l’Astrance, l’Agapé, l’Agapé Subtance, et jusqu’à Septime où elle seconde le chef Bertrand Grébaut pendant 2 ans.

Lorsque l’opportunité se présente de devenir la première chef de résidente de Fulgurances, L’Adresse, Chloé décide de mettre en avant son amour du produit bien traité en proposant chaque semaine des bouchées zéro déchet à ses clients.

Aujourd’hui entrepreneuse aux multiples casquettes, elle donne libre court à sa cuisine exigeante, généreuse et colorée lors de dîners privés et réceptions pour des particuliers ou des grandes marques. Elle propose régulièrement ses services auprès de restaurateurs, collectivités ou encore restaurants d’entreprise, où l’économie du produit et la réduction des déchets alimentaires prennent tout leur sens.

Le credo qu’elle aime transmettre : « Ne nourrissez pas les poubelles !

Johan Thyriot

Johan Thyriot élabore chaque jour une cuisine d’émotion. Ses inspirateurs, sa philosophie le conduisent à travailler dans une logique responsable… Une cuisine élégante dans ses intentions en éliminant les artifices pour restituer les goûts et les saveurs authentiques.

Rêves et poésie sont au rendez-vous avec l’accent mis sur les quatre éléments :

La Terre compose les racines d’une cuisine locavore.

L’Eau avec un retour de pêche artisanale.

L’Air, un souffle artistique et créatif.

Le Feu « sacré », un incandescent brasier des sens, un catalyseur de découvertes, véritable liant de nos émotions gustatives.

Son restaurant : Le 1912 - Boulevard de la Cahotte - 14360 TROUVILLE-SUR-MER

Les recettes de Chloé Charles :

La recette des oeufs mimosa poireaux ( oeuf mimosa crémeux / relevé )

Pour 10 œufs mimosa

Le vert bien frais de 2 poireaux

0,5 L d’huile de tournesol

Moutarde

Vinaigre

Sel

10 gros œufs bios

3 jaunes d’œuf

Couper grossièrement le vert de poireau, et le mixer fortement avec l’huile de tournesol Le passer à travers une passette (comme une passoire, en plus fin) en pressant bien le solide à l’aide d’une cuiller à soupe, afin de récupérer un maximum d’huile.

Laisser l’eau (contenue naturellement dans le vert de poireau) se séparer de l’huile (environ 20 minutes) Pendant ce temps, cuire les œufs durs : 12 min à l’eau bouillante, puis les refroidir dans l’eau froide. Écaler les oeufs, les couper en 2 et récupérer le jaune dur.

Conserver 3 jaunes durs pour le mimosa. Mélanger les jaunes crus avec les jaunes durs, de la moutarde, du sel et du vinaigre.

Puis monter une mayonnaise avec l’huile de vert de poireau.

Remplir les blancs d’oeuf de cette mayo, décorer avec le jaune haché.

Velouté de fanes de betterave, fonctionne aussi avec les fanes de radis ou de navet.

500g de fanes de betteraves nouvelles

10cl d’huile d’olive

Faire bouillir une grande quantité d’eau salée et cuite les fanes 7 à 8 min dans l’eau. Elles doivent s’écraser sous le doigt lorsqu’elles sont cuites. Plonger instantanément les feuilles cuites dans un bain d’eau glacée. Ne pas les laisser trop longtemps dans l’eau, bien les presser pour enlever l’excédent d’eau. Mixer. À la fin ajouter de l’huile d’olive et du sel si besoin.

Accompagner de : Feta ou autre fromage frais et de

Tiges de betteraves en pickles :

Tiges de betteraves

1 volume de sucre

2 volumes de vinaigre blanc

3 volumes d’eau

Faire bouillir le tout et verser bouillant sur les tiges de betteraves. Laisser répondre au moins une nuit puis tailler un petits morceaux.

Les recettes de Johan Thyriot :

Rouget petits pois sans déchet :

Chips de Peau de rouget et arête:

1 peau , 1 arête

100g vinaigre de riz,

100g de sake,

50g sucre,

2g sel

Écaille:

100g écailles

100g chips de peau de petits pois

1l huile de tournesol

Filet:

2 filets désarêtés

Sel fin, fleur de sel, poivre bl (Penja)

Huile d'olive

Fumet:

1 tête de rouget

30g de gousses de petits pois

1 échalote

150g eau

1 zeste de citron

2g sel fin,

1g baies de (Cumeo) ou

poivre blanc

Chips de Petits pois:

1kg de petits pois frais avec cosse 400g eau

100g sucre

2g baies de (Cumeo) ou

poivre blanc

Ecailles soufflées

Écailler les rougets, rincer les écailles à l'eau claire et les passer en friteuse à 160° durant 1 minute.

Les étaler sur du papier absorbant pour retirer un maximum de gras, saler et poivrer (Penja blanc)

Mélanger à la même quantité d'amandes effilées torréfiées.

Chips:

Faire bouillir le vinaigre et le sucre, ajouter le sake, le sel et réserver.

Peau de Rouget:

Bien gratter la peau sur les deux faces, les huiler et étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Mettre sous presse et sécher au four à 140° durant environ 45 minutes. Saler à la sortie du four et réserver en boite hermétique.

Arétes:

Préparer les arêtes, les blanchir dans de l'eau avec 10% de vinaigre d'alcool et de sel gris. Les mettre à mariner une nuit dans le mélange vinaigre de riz et sake avec les peaux.

Le lendemain, les cuires au four à 140° durant 1 heure.

Finition: les caraméliser sur la plancha ou à la poêle

Fumet:

Faire suer l'échalote avec un filet d'huile d'olive, déposer les gousses de pois vides et mouiller avec l'eau. Cuire 30 minutes à frémissement.

Assaisonner d'un zeste de citron, de sel, et de baies (Cumeo)

Infuser 10 minutes hors du feu et filtrer

Chips de cosses de petits pois:

Blanchir les petits pois dans une eau salée, les rafraîchir dans de l'eau glacée. retirer la petite peau, réserver les pois cassés pour le dressage.

Plonger les petites peaux dans le sirop et les laisser mariner 3 heures.

Filtrer et placer les peaux sur une feuille de papier cuisson et faire sécher au four à 90° durant 3 heures environ. Elles se dégustent croustillantes.

Dressage:

Déposer dans le fond de l'assiette le filet de rouget, ajouter les écailles soufflées au chips de petits pois, l'arête, la chips de peau.

Finir avec les pois cassés chauffés avec un filet d'eau et huile d'olive. Dresser à part dans un petit verre shooter, le fumet bien chaud

Poudre de carotte & Agrume :

Faire bouillir les peaux d'oranges dans de l'eau (départ à froid) pour les blanchir.

200g peau de carottes

200g peau d'oranges sans le blanc

2g poivre noir (Sarawak)

Faire bouillir l'eau et le sucre, ajouter les peaux de carottes et d'oranges blanchies et le poivre.

Confire l'ensemble jusqu'à l'évaporation de l'eau.

Rincer légèrement à l'eau claire pour enlever le surplus de sucre et étaler sur du papier cuisson.

Cuire au four à 90° durant une nuit ou dans un déshydrateur. Lorsque l'ensemble est bien sec, mixer au robot.

Utilisation:

Tremper des pickles de légumes Saupoudrer sur de la salade

Rouler des billes de foie gras

La pomme :

Chips de peau de pommes

Plonger les peaux de pommes dans le sirop, laisser mariner une nuit au frais.

300g peaux de pommes

Pépins:

150g sucre

20g pépins de pommes

20g beurre

Faire sécher à 90° durant une nuit au four ou en déshydrateur.

Réserver.

Pépins caramélisés:

Blanchir les pépins départ eau froide, les sécher ensuite au four à 90° durant 2 heures ou au déshydrateur.

Faire un caramel à sec avec le sucre à 160°, plonger les pépins, bien enrober.

Finir avec le beurre et égoutter sur petite grille les pépins de pommes. Les séparer et laisser refroidir.

Dressage:

Prévoir une compote de pommes en verrine, ajouter les chips en volume et finir avec les pépins caramélisés.

Oeuf coque mouillette

500 g de pain

6 blancs d’œuf

100 g de beurre clarifié

50 g d’huile parfumé ( sésame, noisette…)

Congeler

Découper et faire cuire durant 7 minutes au four

Les initiatives anti-gaspi relatées par

François-Régis Gaudry :

Résurrection, une marque engagée dans le bio, le local, soutenue par une démarche circulaire et artisanale. C’est aussi l’histoire d’une céréale qui va avoir deux vies : celle pour faire de la bière et celle pour faire de délicieux crackers ! Leur site

Moulinot est une Entreprise Sociale et Solidaire spécialiste de la gestion des déchets alimentaires en Île-de-France

Chloé Charles :

Markotte vous accueille dans une ambiance végétale et underground, inspirée de l’univers des friches Berlinoises. Conçu avec 95% de matériaux recyclés, profitez d’un décor chaleureux et connecté, « comme à la maison », où nous vous laissons libres de vous préparer un café ou de venir commander au comptoir un petit plat prêt à déguster.

Estérelle Payany :

Ramens Tes Drêches Valorisation des drêches de brasserie en nouilles nutritives, durables et nomades. En vente sur le site My Community Beer et à Paris à l'épicerie "Les poireaux de Marguerite" - 51 Rue Saint-Maur, 75011 Paris

Valorisation des drêches de brasserie en nouilles nutritives, durables et nomades. En vente sur le site et à Paris à l'épicerie "Les poireaux de Marguerite" - 51 Rue Saint-Maur, 75011 Paris Bibliothèque idéale anti-gaspi de Déborah Dupont :

Cuisiner zéro déchet, Giovanna Torrico & Amelia Wasiliev, Editions Marabout, 15.90€

1.2.3. Vies Recettes zéro gaspi, Florence-Léa Siry, Edition Glénat, 24.99€

Je cuisine les fanes, Amandine Geers & Olivier Degorce, Edition Terre Vivante, 12€

Zéro déchet dans ma cuisine, Géraldine Olivo et Delphine Paslin, Editions Alternatives, 9.95€

Appli To good to go communauté qui lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à une appli qui permet aux citoyens de récupérer les invendus.

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

Le pain pas perdu (et aussi les oignons) avec entre autres les initiatives de Kolectou et Expliceat qui permet aux boulangers de recycler leur pain dur en farine qu'ils réincorporent dans leurs préparations

La recette de la Painssaladière

Temps de préparation : 15 min + 15 min de repos

Temps de cuisson : 40 à 50 min

Pour le fond :

125 g de pain rassis

25 cl d’eau ou de lait

1 œuf

30 g de farine

50 g de fromage à pâte dure râpé (cantal, salers, tomme de brebis…)

Pour la garniture



1,5 kg d’oignons blancs

1 feuille de laurier

3 branches de thym

3 branches de thym 1 branche de romarin frans

Olives noires dénoyautées

Huile d’olive

Sel, poivr

Coupez le pain en gros morceaux et imbibez-le de liquide. Laissez reposer 15 min puis égouttez si nécessaire et mixez le tout.

Préchauffez le four à 180° (th.6).

Ajoutez l’œuf, la farine, le fromage râpé.

Etalez cette pâte au fond d’un moule à tarte huilé, tassez-la avec le dos d’une cuillère. Enfournez pour 10 à 15 mn min.

Pendant ce temps, émincez finement les oignons. Faites les cuire 1h à l’étouffée avec du sel et du laurier, dans leur eau de végétation : ils doivent rester translucide et confire tout doucement, sans caraméliser.

Mélangez la compotée d’oignon avec thym et romarin finement haché, sel et poivre. Vous pouvez également ajouter 3 filets d’anchois hachés menus, ou 1 c. à soupe de colatura di alici.

Sortez la tarte du four et garnissez-la d’oignons, d’anchois et d’olive.

Arrosez d’un filet d’huile d’olive et glissez au four pour 30 à 40 min.

Servez tiède ou froid.

La chronique livre de Déborah Dupont :

Le jaune & le blanc, le livre de cuisine anti-gaspillage, Aurélie Thérond, Editions La Martinière, 19.90€

Recette Fortune cookies

Pour 12 biscuits. Préparation 10 minutes

Cuisson 7 minutes par fournée (30 minutes environ au total)

Ingrédients

60g de farine T55

60g de sucre glace

50g de beurre

2 blancs d’œufs

Ecrivez des messages, prédictions ou citations, sur 12 morceaux de papier de 1 cm x 4 cm.

1. Préchauffez le four à 180° (th. 6).

2. Mélangez la farine et le sucre. Faites fondre le beurre. Battez les blancs en neige, incorporez la farine et le sucre, puis le beurre fondu. Déposez sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé des petits tas de pâte bien espacés les uns des autres (l’équivalent de 3 cuillerées à café bombées par tas), que vous étalerez ensuite avec le dos de la cuillère de manière à former des disques d’environ 10 cm de diamètre.

3. Enfournez environ 7 minutes : il faut que les bords soient bien dorés.

4. A la sortie du four, décollez les cercles avec une spatule fine, retournez-les et déposez un message au centre. Refermez le biscuit en deux, puis pliez le côté droit et laissez refroidir le biscuit dans cette position, en le coinçant par exemple au-dessus d’un verre.

Les biscuits ne pouvant être manipulés que quand ils sont chauds et souples, il vaut mieux procéder petit à petit, en faisant de petites fournées 2 à 3 biscuits à chaque fois).

