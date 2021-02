A défaut de voyager physiquement, on voyage par les ondes. Direzione Roma ! Carbonara, amatriciana mais aussi porchetta, saltimbocca… Du quartier du Trastevere au Testaccio, on explore le goût de la capitale italienne.

Saltimbocca © Getty

Alessandra Pierini

Alessandra Pierini est la fondatrice de RAP, une épicerie et une cave à vin qu'Alessandra a voulue pointue, exubérante, accueillante. Vous y trouverez le meilleur de l'Italie, des produits rares aux grands classiques choisis avec soin, ainsi que les coups de cœur de notre experte es-gastronomie transalpine. Passionnée par son sujet, Alessandra a une histoire à partager sur chaque produit. Cela fait presque trois décennies que notre Génoise sillonne les routes d'Italie sur les traces du produit d'exception !

Le goût d'Alessandra pour la cuisine et les bonnes choses s'enracine dans l'enfance. Elle connaît la terre et ses produits comme si tout ce que la gastronomie italienne avait de plus beau été déjà inscrit dans son patrimoine génétique. Amoureuse des terroirs, attachée autant à l’origine des produits que à l’hommage qu’elle peut rendre aux artisans et pour laisser une trace concrète de sa passion, elle écrit aussi des livres sur la cuisine et les produits qui la passionnent particulièrement. Elle a accompagné François-Régis Gaudry dans la conception de son livre On va déguster l’Italie

Stéphane Solier

Professeur agrégé de Lettres classiques, Stéphane Solier enseigne à Paris. Chercheur en culture et histoire de l’alimentation, au cours de ses études doctorales il a travaillé sur la cuisine romaine antique, ses représentations littéraires, iconographiques et le discours moral qui lui est associé et a participé à ce titre à différentes publications universitaires.

Fort de son tropisme littéraire, il se consacre à l’exploration des expressions de la gourmandise dans la littérature et les arts en général. Bibliophile culinaire amateur (passionné des éditions Morel et des vieux grimoires de cuisine), il se met volontiers à table avec les écrivains de la littérature pour découvrir les secrets de leur tambouille, comme dans ses contributions à On va déguster la France (éd. Marabout-France Inter, 2017) : « Rabelais par le menu », « Balzac, le gourmand intermittent », « Ode au soufflé, le mets qui ne manque pas d’air » …

Dix années en poste dans la diplomatie culturelle à Rome ont par ailleurs nourri sa connaissance des terroirs italiens et de la culture transalpine. Outre la direction artistique du festival de cinéma Primavera del cinema francese qu’il a fondé et dont il a assuré la direction artistique pendant 8 ans (de 2004 à 2011) dans le cadre de ses fonctions à l’Ambassade de France, il y a pris la direction de rencontres gastronomiques (en 2009, à Milan, « Cuisines d’Italie et de France : deux cultures en regard » avec les chefs Guy Savoy, Massimo Bottura, Petter Nilsson, Carlo Cracco ; en 2004, à Rome, rencontres littéraires et gastro-œnologiques « Littérature et gastronomie »).

Aujourd’hui, plus que jamais passeur culturel entre les deux pays, il participe régulièrement au jury de la sélection française du Championnat du monde de pesto de Gênes qui se déroule à Paris et fait partie du comité d’organisation du Championnat de France de panettone. Il a dernièrement participé à l’aventure d’On va déguster l’Italie (éd. Marabout-France Inter, 2020), qu’il a co-piloté avec François-Régis Gaudry, Alessandra Pierini, Ilaria Brunetti et Anna Maréchal.

On peut le suivre sur son compte Instagram bilingue (offrir ses coups de fourchette et de cœur sur ou hors des sentiers battus. )

Les recettes d'Alessandra Pierini

La recette de Stéphane Solier

Carnet d’adresses Roma

- Carciofi alla giudia

Flavio Al Velavevodetto, Via di Monte Testaccio, 97 ; 00153 Roma RM, Italie

Chef Flavio Di Maio

- Amatriciana

Pro Loco DOL, Via Domenico Panaroli, 35, 00172 Roma RM, Italie

Chef Vincenzo Mancino

- Supplì

Supplizio, Via dei Banchi Vecchi, 143, 00186 Roma RM, Italie

Chef Arcangelo Dandini

- Carbonara

Da Cesare, Via del Casaletto, 45, 00151 Roma RM, Italie

Chef Leonardo Vignoli

4 min Les pâtes à la carbonara de Leonardo Vignoli Par France Inter

- Maritozzo

Pasticceria Regoli, Via dello Statuto, 60, 00185 Roma RM, Italie

Mais aussi…

- Pour la gricia : Armando al Pantheon, Salita dei Crescenzi, 31, 00186 Roma RM, Italie

- Pour l’amatriciana : Osteria Palmira, Via Abate Ugone, 29, 00152 Roma RM, Italie

- Pour la carbonara : Salumeria Roscioli, Via dei Giubbonari, 21, 00186 Roma RM, Italie

- Pipero Roma, Piazza del Teatro di Pompeo, 18

- Pizzarium, via della Meloria, 43

- Trattoria Pennestri, Via Giovanni da Empoli, 5

- Santo Palato, Piazza Tarquinia, 4 a/b

- Boucherie artisanale : Norcineria Bernabei, Vitaliano Bernabei, Corso Vittoria Colonna, 13 Marino

- Pâtisserie Boccione, via del Portico d’Ottavia, 1

- Boulangerie Bonci, via Trionfale 36

Le marché de FRG -

- Guanciale du (21/11/20)

- Les Puntarelle du(13/02/21)

Vidéos recettes

- Saltimbocca alla romana

- Carbonara

Evénement : Championnat de France du Panettone 2021

Vous êtes boulanger, pâtissier professionnel ? Amateur de douceurs ?

Pour participer au premier Championnat de France du Panettone ! s'inscrire ICI

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Hommage au pois cassé

Pois cassés en français, piselli spezatti en Italie où on en consomme depuis la Rome Antique.

Apicius, grand codificateur de la cuisine romaine, cuisinier de l'empereur Tibère, proposait une fricassée de légumineuses que l'on peut réaliser avec des fèves, des pois chiches ou des pois cassés, ou les trois à la fois.

Mode d'emploi : cuire les pois cassés dans un grand volume d’eau

avec du vert de poireau de la coriandre. Préparer la garniture en pilant de l'origan, de la livèche, et des graines de fenouil. Mouiller au vin blanc et au garum (aujourd'hui : nuoc mam ou collatura de alici, quelques gouttes seulement). Mélanger aux pois cassés égouttés quand ils sont cuits. Arroser d’huile d’olive et poivrer.

En Suède on mangeait traditionnellement un soupe de pois cassés jaunes avec une crêpe, le jeudi exclusivement.

La chronique de l'avocat gourmet Eric Morain

Ils sont fous ces romains !

Tous les chemins mènent à Rome.

Notre alimentation, notre culture du vin, nos recettes de cuisine et même notre système juridique, sont des portes d’entrée à destination de l’Antiquité. Vous voulez des preuves irréfutables de cet héritage romain à nos sociétés ? En voici deux : la cuisine et le droit.

Les romains nous ont légué un héritage culinaire riche que nous ignorons bien trop.

Imaginons qu’il neige à Paris, vous sortez vous promener, il fait froid, vos mains sont glacées. Afin de vous réchauffer, vous commandez un vin chaud. Sans le savoir, vous buvez une recette romaine. Une recette issue de la compilation d’Apicius, un des gastronomes les plus célèbres de l’Antiquité.

Ça marche aussi si vous vous laissez tenter par un pain perdu au petit déjeuner, ou que vous dégustez un raisiné bourguignon, ou encore que vous vous délectez du goût amer aux vertus digestives : vous consommez encore et toujours romain !

Puis la sauce, parlons-en de la sauce ! Lorsque vous agrémentez votre pièce de bœuf d’une sauce béarnaise, vous faites un clin d’œil aux romains qui ont fait de l’assaisonnement leur marque de fabrique et de la curiosité culinaire leur slogan.

Mais leur héritage culinaire n’est pas seulement composé de recettes ou de techniques culinaires, c’est aussi des valeurs morales en prises avec l’alimentation et le déroulement du repas : être raisonnable dans sa consommation de vin et de nourriture, manger sainement, avoir un comportement responsable à table, partager un moment de convivialité.

Loin des clichés cinématographiques qui illustrent des banquets gargantuesques, une débauche de nourriture, le repas romain se déroule donc dans la mesure.

Tenez. Vous saviez que les romains coupaient leur vin avec de l’eau ? Un sacrilège pour tout amateur de vin mais une façon pour les romains de ne pas tomber dans l’ivresse et de préserver leur santé.

Morale de l’histoire : In vino veritas ; In acqua sanitas.

N’en déplaise à Astérix et Obélix, notre société s’inspire directement des « règles de conduite » romaines.

A commencer par le « manger sain », selon l’Observatoire Société et Consommation, 82 % français sont plus attentifs à leur alimentation qu’avant. Il est vrai que nous achetons de plus en plus de produits locaux issus d’une agriculture biologique : de la viande, des légumes, des fruits et même du vin…naturel évidemment !

Puis les moments de partage et de convivialité autour d’un bon repas sont encore importants à nos yeux. En effet, selon une étude de l’OCDE de 2018, les français sont les recordmans du temps moyen passé à table par jour : 2h et 11 minutes. Un moment de socialisation important que l’on soit attablé dans une auberge ou dans un trois étoiles ; même si c’est forcément plus compliqué en ce moment.

3 étoiles et la transition avec l’héritage du droit romain est toute trouvée. Car c’est justement cette note maximale de trois étoiles que donne au droit romain un éminent professeur de droit, le professeur Philippe Malaurie dans un de ses célèbres écrits.

Une note remarquable qui se décompose selon lui ainsi : une cuillère de pragmatisme, une louche de technicité et beaucoup de rigueur. On parle ici du droit romain alors qu’on dirait une notice tout droit sortie du guide Michelin.

Le parfait mélange pour créer un droit qui, encore aujourd’hui, a une influence toute particulière sur notre système juridique et nos lois.

Lorsque l’avocat parle à son client de res derelictae, de l’usus, du fructus, de l’abusus ou utilise des adages tels que Ne bis in idem ou Nemo auditur, ce n’est pas pour faire des effets de manche, mais bien pour dire le droit, ce droit directement issu de notre héritage juridique romain.

Un héritage qui envahit les palais de justice, les salles d’audience et fait souvent irruption au milieu d’une plaidoirie virevoltante de l’avocat de la défense qui affirme d’une voix éruptive : « Le doute profite à l’accusé. », adage qui provient tout droit du Digeste de Justinien…

Le Digeste, est -il encore une référence à la cuisine ?

Je sais qu’il est bientôt l’heure du déjeuner, mais non, le Digeste est un recueil de citations de jurisconsultes romains publié en 533 après J.C, dont certains principes ont traversé les siècles jusqu’à nous.

Cela démontre à nouveau que de notre société à l’époque romaine, il n’y a qu’un pas.

Un pas de géant à l’échelle de l’humanité. Un pas qui se compte en milliers d’années. Mais un pas qui laisse une empreinte indélébile sur nos modes de vie tout entiers. Tachons de préserver cet héritage et bonne digestion !

La programmation musicale