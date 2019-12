Stéphanie Le Quellec, l’une des cheffes les plus douées de sa génération nous offre une leçon de cuisine simple autour des légumes d’hiver en compagnie de notre expert du maraîchage Xavier Mathias.

La leçon de cuisine de Stéphanie Le Quellec, ici dans son restaurant La Scène en 2017 © AFP / ANTOINE LORGNIER

Stéphanie Le Quellec

C’est au numéro 32 de l’Avenue Matignon, en plein cœur du 8e arrondissement de Paris, que la chef doublement étoilée Stéphanie Le Quellec ouvrira les portes de son nouveau restaurant, La Scène. Une consécration pour cette chef passionnée et inspirée qui, nourrie par ses années d’expérience, souhaite aujourd’hui écrire sa propre définition du restaurant.

Du rêve à la réalité

Stéphanie Le Quellec est de ces chefs portés par la passion, impulsés par l’audace et rendus inoubliable par la précision et la créativité́. Grande parmi les plus grands, la chef ouvre aujourd’hui La Scène pour raconter son histoire. Stéphanie Le Quellec c’est : L’envie, dès son plus jeune âge, de cuisiner et de créer un lieu à son image.

La persévérance, essayer, recommencer, se remettre en question, ne jamais abandonner. La curiosité́, de chercher des produits nouveaux, de sublimer des produits nobles ou oubliés, de mieux sourcer.

La discipline, héritage de la cuisine française, exécutée avec brio.

La générosité́, inscrite dans chacun de ses plats et dans l’art qu’elle a de recevoir à sa table comme chez elle.

La Scène c’est cela, la quintessence d’années d’expérience : une cuisine d’esprit, gourmande, que l’on partage dans un lieu ouvert, où la haute gastronomie rencontre naturellement la simplicité́. La Scène c’est une forme de sincérité́.

La Scène par Stéphane Le Quellec -32 avenue Matignon - 75008 Paris

Xavier Mathias

Producteur bio de semences, de plants et de légumes Xavier Mathias se consacre désormais à la formation et à la transmission.

Auteur de nombreux ouvrages sur le potager, participant à de multiples revues spécialisées, intervenant régulièrement pour des émissions de radio ou de télévision, il est aussi (et surtout) présent sur le terrain.

Formateur pour de nombreux organismes (école du Breuil, compagnons du devoir, centre de formation de Chaumont sur Loire, Cléôme, l’université du Domaine du possible etc.) il anime aussi de nombreux ateliers sur son champ de Pagaille à Chédigny, au cours des apéro-potagers par exemple.

Participer aux apéros-formations : En pagaille veux-tu, sa page Facebook et sa chaine Youtube

Les recettes de Stéphanie Le Quellec :

Endives au jambon, recette tirée de "Cuisine" de Stéphanie Le Quellec / Marie-Pierre Morel / Editions du Chêne

Endives au jambon

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

8 belles endives de pleine terre

4 belles tranches de jambon ibérique ou de cecina de bœuf ou de bressaola

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

25 g de beurre

25 g de farine

10 cl de lait

20 cl de crème fraîche

80 g de parmesan râpé

1 gousse d’ail

Sel, poivre du moulin

Préchauffez le four à 150 °C. Lavez les endives et coupez-les en deux. Faites chauffer une poêle, ajoutez l’huile d’olive et faites colorer les endives de tous côtés, à feu doux. Assaisonnez de sel et de poivre.

Préparez une béchamel au parmesan : dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez la farine et laissez cuire pendant 1 petite minute sans coloration.

Versez le lait et la crème, portez à ébullition pendant 2 minutes puis, hors du feu, ajoutez le parmesan râpé, la gousse d’ail hachée et cinq tours de moulin à poivre.

Disposez les endives dans un plat allant au four.

Nappez les trognons de béchamel et enfournez pour 8 minutes de cuisson. Ajoutez les copeaux de jambon en sortie de cuisson et dégustez.

Panais rôtis au miel, poire-poivre

Panais rotis, recette tirée de "Cuisine" de Stéphanie Le Quellec / Marie-Pierre Morel / Editions du Chêne

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes

4 panais

1 poire

100 g de miel d’acacia

30 g de poivre de cubèbe

1 branche de romarin

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Fleur de sel

Épluchez les panais, coupez-les en quatre dans la longueur et disposez-les dans un plat allant au four. Coupez la poire en douze quartiers, retirez le cœur mais gardez la peau.

Disposez harmonieusement les quartiers dans le plat. Assaisonnez de fleur de sel, de poivre concassé, de brins de romarin. Ajoutez le miel et l’huile d’olive. Faites cuire au four à couvert sous un papier aluminium pendant 45 minutes à 170 °C.

« Le panais est aussi délicieux cuit dans du lait et mixé en purée : d’une belle saveur légèrement sucrée, il sera le compagnon parfait des gibiers ou des poissons rôtis entiers. »

Chou-fleur rôti entier, cacio-pepe

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 45 minutes

1 beau chou-fleur

150 g de beurre demi-sel

25 cl de lait

1 cuil. à soupe de farine

40 g de parmesan râpé

1 branche de menthe

Sel, poivre du moulin

Préchauffez le four à 180 °C. Lavez le chou-fleur, conservez-le entier. Faites fondre 120 grammes de beurre demi-sel à feu doux, laissez le beurre monter en température et déposez le chou-fleur dedans. Laissez colorer le chou-fleur de tous côtés en l’arrosant régulièrement. Terminez la cuisson au four en 35 minutes.

Pendant ce temps, faites fondre le beurre restant, ajoutez-y la farine, laissez ce roux cuire 1 minute puis ajoutez le lait, du sel, fouettez jusqu’à l’obtention d’une béchamel. Ajoutez le parmesan râpé et donnez une vingtaine de tours de moulin à poivre.

Coupez le chou-fleur en quatre, piquez-le de quelques feuilles de menthe fraîche. Servez-le avec, sur le côté, une cuillerée de sauce parmesan-poivre.

« Connaissez-vous le taleggio ? Ce délicieux fromage italien se prêtera au jeu et peut remplacer le parmesan dans cette recette. »

Chou pointu au curcuma

Chou pointu au curcuma, recette tirée de "Cuisine" de Stéphanie Le Quellec / Marie-Pierre Morel / Editions du Chêne

Pour 4 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 10 minutes

½ chou pointu

1 gousse d’ail

15 cl de bouillon de volaille

1 cuil. à café de poudre de curcuma

30 g de beurre

Sel, fleur de sel

Poivre du moulin

Effeuillez le chou, faites cuire les feuilles 3 minutes à l’eau bouillante salée, refroidissez-les dans un grand récipient d’eau glacée.

Égouttez-les et séchez-les bien. Enlevez la partie centrale dure (la côte) et roulez les feuilles pour former des fleurs. Répétez l’opération pour chaque feuille.

Hachez finement l’ail, disposez-le dans une casserole avec le bouillon de volaille et la cuillerée de curcuma. Portez à ébullition, puis laissez réduire le liquide d’un tiers. Ajoutez le beurre et réchauffez le chou dans cette sauce.

Disposez harmonieusement le chou, et terminez avec une touche de fleur de sel et de poivre du moulin.

« Savez-vous que le curcuma a des vertus antioxydantes, anti-inflammatoires, en plus d’apporter une saveur chaude,

douce et légère à votre plat ? »

Carottes rôties safran-mandarine

Carottes rôties safran-mandarine, recette tirée de "Cuisine" de Stéphanie Le Quellec / Marie-Pierre Morel / Editions du Chêne

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes

1 belle botte de carottes nouvelles avec les fanes

25 cl de jus de carotte frais

2 clémentines

20 pistils de safran

6 gousses d’ail nouveau

10 tours de moulin de poivre de Timut

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel

Préchauffez le four à 180 °C. Épluchez les carottes en conservant les fanes. Pelez les clémentines, coupez-les en quartiers.

Rangez les carottes dans un plat allant au four, assaisonnez-les de sel, de poivre de Timut, d’huile d’olive. Disposez sur les carottes les pistils de safran et les quartiers de clémentines.

Ajoutez les gousses d’ail en chemise, versez le jus de carotte frais et enfournez pour 45 minutes de cuisson.

« Ces carottes rôties peuvent ensuite être mises en bocaux pour qu’on s’en régale toute l’année. »

Fenouil rôti à lʼharissa

Fenouil rôti à la harissa, recette tirée de "Cuisine" de Stéphanie Le Quellec / Marie-Pierre Morel / Editions du Chêne

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

4 bulbes de fenouils

2 gousses d’ail

2 brins d’aneth

1 cuil. à soupe d’harissa artisanale

1 citron jaune

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre du moulin

Préchauffez le four à 160 °C. Lavez les bulbes de fenouils et coupez-les chacun en 4 tranches épaisses. Assaisonnez-les de sel, de poivre, de 2 cuillerées d’huile d’olive et faites-les revenir à la poêle à feu moyen 5 minutes chaque côté.

Recoupez les tranches en deux, rangez-les joliment dans un plat allant au four, passez-les 15 minutes au four. Pendant ce temps, mélangez l’ail haché, l’harissa et l’huile d’olive. À la sortie du four, nappez les fenouils de cette sauce et parsemez des pluches d’aneth. Pelez à vif le citron jaune, prélevez les segments et disposez-les sur le plat.

« Choisissez une véritable harissa artisanale, ayant bon goût et une puissance moyenne. Vous en trouverez dans les épiceries et les boucheries orientales. »

Blanquette de veau infusée au café

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 2 heures

800 grammes de morceaux de veau à braiser (épaule, poitrine, collier)

4 carottes

1 poireau

1 gros oignon

3 gousses d’ail

8 oignons nouveaux

4 beaux champignons de Paris

1 bouquet garni

20 cl de crème liquide

40 g de beurre

1 tablette de bouillon

1 cuil. à soupe de grains de café torréfiés

1 cuil. à soupe de gros sel

1 cuil. à soupe de farine

1 dizaine de grains de poivre entiers

Dans une cocotte, déposez les morceaux de viande et couvrez-les d’eau froide à hauteur.

Portez l’ensemble à ébullition, écumez afin d’enlever toutes les impuretés. Baissez le feu, ajoutez le poireau entier lavé, les carottes entières pelées, les gousses d’ail épluchées, l’oignon entier, la tablette de bouillon, le bouquet garni, le gros sel, les grains de poivre entiers et la moitié des grains de café.

Laissez cuire à frémissement pendant environ 1 heure 15 minutes. Retirez du feu et égouttez les morceaux de viande l’un après l’autre, mettez-les de côté. Égouttez les carottes, réservez-les également. Passez le bouillon au chinois.

La sauce

Faites fondre le beurre, ajoutez-y la farine afin de réaliser un roux. Laissez blondir 1 minute à feu très doux, puis ajoutez le bouillon.

Portez à ébullition, versez la crème, puis laissez réduire d’un quart à feu doux pendant environ 15 minutes. Ajoutez alors les morceaux de viande, les petits oignons épluchés, les champignons de Paris, lavés et coupés en quatre et poursuivez la cuisson à feu très doux, pendant environ 20 minutes, afin que l’ensemble des éléments se gorgent de la sauce.

Dressez la blanquette, râpez quelques grains de café juste avant de servir.

Merguez, semoule de brocolis

Merguez, et semoule de brocolis, recette tirée "Cuisine" de Stéphanie Le Quellec / Marie-Pierre Morel / Editions du Chêne

Pour 4 personnes

Préparation : 45 minutes

Marinade : 12 heures

Cuisson : 15 à 20 minutes

200 g d’épaule d’agneau

200 g de filets de volaille

400 g de plat de côtes de bœuf bien gras (sans os)

15 g de sel fin

50 g d’échalotes

1 gousse d’ail

1 branche de menthe

5 g d’épices à merguez

3 cuil. à soupe d’huile d’olive vierge extra

Environ 2 m de boyau de mouton (à commander chez votre boucher)

Semoule de brocolis

2 brocolis

1 branche de menthe

1 branche de coriandre

50 g de beurre

Sel, poivre du moulin

Taillez toutes les viandes en petits morceaux d’environ 2 centimètres, assaisonnez-les avec le sel, l’ail haché, l’échalote ciselée, les feuilles de menthe. Couvrez la préparation d’un film au contact et réservez-la au moins 12 heures au réfrigérateur. Passez les viandes au hachoir muni de la grille fine, remuez énergiquement en ajoutant les épices à merguez, 2 cuillerées à soupe d’eau glacée et l’huile d’olive.

Embossez, c’est-à-dire faites passer les chairs dans le boyau de mouton, façonnez des merguez de la longueur désirée en tournant ce long boudin sur lui-même. Idéalement, faites cuire ces merguez sur une braise, 5 à 6 minutes de chaque côté.

Semoule de brocolis

Hachez finement les têtes de brocolis, afin d’obtenir une petite semoule. Faites fondre le beurre, ajoutez-y 4 cuillerées à soupe d’eau, la semoule de brocolis et faites cuire 5 minutes à feu doux. Salez, poivrez. En fin de cuisson, ajoutez les herbes hachées. Dégustez chaud avec la merguez grillée.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Gnocchi de chou-fleur, la nouvelle tocade culinaire aux Etats-Unis

C'est le best-seller de la chaîne de supermarchés américaines Trader Joe's, dans sa version surgelée, le produit est si populaire -notamment parce que dans cette version là il est gluten free - qu'il est régulièrement en rupture de stock, il fait l'objet quasiment d'un culte sur les réseaux sociaux.

Pour une version homemade -mais pas gluten free- facile à préparer, mode d'emploi :

Ingrédients pour 4 personnes

1 petit chou-fleur

1 jaune d'oeuf

2 à 3 tasses de farine (ou fécule de pommes de terre pour une version sans gluten)

Sel, poivre

Détailler le chou-fleur en fleurettes et faire cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit complètement tendre.

Passer à l'étamine afin d'éliminer l'eau qu'il contient, autant que faire se peut.Verser le chou-fleur dans le bol d'un robot culinaire. Pulser environ 15 secondes, jusqu'à ce qu'il soit réduit en purée.

Ajouter le jaune d'oeuf, le sel et le poivre au goût. Sur le plan de travail verser 2 tasses de farine en faisant un puits au milieu. Ajouter le chou-fleur au centre et commencer à incorporer avec les mains. Pétrir la pâte pour former une boule homogène. Si la texture de la pâte est encore très collante, ajouter de la farine/fécule. Détailler la pâte en petites boules, puis en faire de longs boudins.

Détailler les boudins avec un couteau. Les faire cuire à l'eau bouillante salée pendant 5 minutes. Egoutter. On peut les manger ainsi avec une petite sauce, ou les faire revenir à la poêle avec de l'huile d'olive ou un beurre de sauge.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

De l'importance des racines

Sujet d'aujourd'hui : les racines.

Quel dommage que mon père soit injoignable !

Il est maintenant aux premières loges pour les apprécier, notamment celles des pissenlits.

Mon père donc, vous ne l'ignorez pas, se trouve actuellement 6 pieds sous terre à tutoyer les tubercules.

Daguin, mon daron, dépassé, vaincu, décortiqué…. par un crabe.

Le crabe ! Crustacé sournois qu'on maîtrise peu dans les cuisines du Gers…

Je vous le dis tout net : si le cancer était un canard, c'eut été une autre histoire.

Et puis le crabe au pancréas, croyez-moi, c'est dégueulasse !

Alors que les langoustines au foie frais du paternel, ça c’est bon !

Mais revenons aux racines. Tiens ! je vais vous causer un peu des miennes.

Comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi je vous rebats les oreilles avec mes histoires de réconciliation avec le Vivant

Profitons donc de la mort pour parler du Vivant,

Quand on naît et qu’on grandit, comme mes sœurs et moi, dans un hôtel restaurant de qualité, on est éduqué par un triptyque singulier,

Un arbre culturel à trois racines : la famille - le personnel - les clients.

Trois souches différentes d’informations sur le monde que l’on découvre en grandissant.

La famille fait son job familial en transmettant ses valeurs, ses exigences et sa mémoire dans le peu de temps que lui octroie le sacerdoce hôtelier.

On comprend bien que ses messages sont concis, voire lapidaires et ne supportent que très peu la discussion.

L’emploi du coup de pied au cul comme outil pédagogique y est fréquent et, je l’avoue ici, assez efficace.

Le personnel, cuistots, plongeurs, maitres d’hôtel, gouvernantes, réceptionnistes, illustre la puissance d’une équipe quand elle joue bien, l’importance de chaque talent pour obtenir un collectif bien plus grand que la seule somme de ses parties.

Les clients, eux, tous différents mais tous un peu les mêmes, vous rappellent par leur simple présence dans votre maison qu’ici on partage des choses qui ont un prix, et que donc, la valeur de ce que l’on partage doit être à la hauteur du prix que l’on en demande.

Ils sont l’incarnation de l’exigence et leur nombre suffisant signe la réussite.

Bien sûr, certains ne sont jamais contents, mon père disait parfois que d’aucuns, mal embouchés, avaient mal mangé avant même de s’assoir.

Dans cet arbre à trois racines circule en continu une sève précieuse, un flux essentiel : les produits agricoles.

Les vins, les légumes, les fruits, les volailles, la viande affluent en permanence.

Tout cela est stocké, vieilli, maturé, découpé, mijoté, dressé joliment pour être enfin servi.

Toutes ces pratiques, bien sûr, étant issues de savoir-faire innombrables transmis et améliorés depuis la nuit des temps.

Mais quand on est petit et que l’on vit dedans, ça paraît normal.

C’est en grandissant et en allant voir ailleurs que l’on s’aperçoit de la valeur de ces choses

Quand j’étais gamin, la plupart de ces produits formidables nous étaient livrés par les producteurs eux-mêmes.

Souvent, nous leurs rendions visite et nous aimions beaucoup ces journées campagnardes à regarder, comprendre et ressentir le cœur même du Vivant.

Si je vous raconte tout ça aujourd’hui à vous tous qui aimez les bons produits et la bonne cuisine, c’est sans doute parce qu’il m’apparaît de plus en plus clairement qu’il est fondamental

d’avoir à l’esprit que rien ni personne ne peut vivre ni survivre tout seul dans son coin.

Comme pour les arbres ou les plantes, la production de valeurs, quelles qu’elles soient, est toujours le fruit d’une coopération.

Et certainement pas le fruit d’une compétition.

Vous n’avez pas idée du nombre de personnes qui, ces derniers jours, m’ont raconté comment André Daguin les avait aidés et encouragés à mener à bien leurs projets

Comment il était actif en permanence pour rassembler les énergies autour d’objectifs communs.

En cette époque de peurs, de chacun pour soi et souvent du tous contre tous, il me paraissait important de partager cela avec vous.

Alors, que l’on se compare à un chêne ou à un roseau, à un rosier ou un artichaut, chérissons nos racines, choyons la bonne sève et restons bien vivants !

La programmation musicale :