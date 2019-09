A l’occasion de la 3ème Edition de Lecture par Nature, On Va Déguster jette l'ancre à Marseille !

Sur le Cours Honoré Estienne d'Orves à Marseille © Getty

Alexandre Mazzia

Chef étoilé du restaurant AM et Invité d’honneur de la manifestation Lecture par Nature 2019.

Ancien chef du « Ventre de l’Architecte », Alexandre Mazzia a créé son restaurant AM en 2014 à Marseille. Cet ancien basketteur de haut niveau, élevé en partie au Congo, a développé une identité culinaire hors norme.

Sacré cuisinier de l’année 2019 par Gault & Millau 2019, il a décroché sa deuxième étoile Michelin.

AM par Alexandre Mazzia - 9 rue François Rocca - 13008 Marseille

24 couverts - Ouvert pour le déjeuner et le diner du mardi au samedi.

Nicolas Rivéra

Pêcheur et co-associé de Fabien Gardon- Port de Morgiou . Ils travaillent notamment avec le chef Alexandre Mazzia.

Pêche artisanale : chapon, sar, dorade, loup, denti, rouget, rascasse, roucas, thon rouge, langouste, homard...

Mahéva et Jérémy Piazza

Les patrons du Bar à Pizzas "La Bonne Mère".

Jérémy est au four et Mahéva en salle.

Pizzas à la farine italienne bio cuites au feu de bois dans un petit restaurant à l'ambiance conviviale

Adresse : 16 Rue Fort du Sanctuaire, 13006 Marseille

Horaires : ouvert les mardis, mercredis de 18:00 à22:00 - les vendredis et samedis de 11:00 à14:00 et de 18:00à 22:00. Fermé les lundis, jeudis et dimanches

Bientôt l'ouverture de leur nouvelle épicerie : La bottega de la bonne mère : 13 rue fort du sanctuaire 13006 Marseille

Les adresses de Mahéva et Jérémy Piazza:

La boîte à sardine : 2 boulevard de la libération 13001 Marseille.

La goccia d’olio : 19 rue Michel Arnaud 13260 Cassis.

La recette d'Alexandre Mazzia :

Vinaigrette :

Écraser 100g de grand Raisin Muscat coupés en 2 .

Ajouter 2 c. à soupe de Vinaigre de Palamide ( famille du thon )

6 c. à soupe d Huile d olive vierge.

Assemblage :

Tailler 200g de Pastèque à votre convenance + 200g Fraises coupées en 2 + 200g Tomates cerises coupé en 2 dans un Saladier

Ajouter un mélange d'herbes hachées grossièrement ( coriandres, Estragon )

Saupoudrer 1 c. s de Sumac + 1 pincée de Fleur de sel et poivre

Ajouter 1 c. a s. de jus de gingembre frais centrifugé

3 c. S. de jus de fraise réalisé en laissant dés fraises entière dans une calottes filmées sur une casserole d eau chaude pendant 15 mn( bain marie)

Mélanger délicatement le tout

Finir en saupoudrant d'une chapelure de pain grossièrement écrasée et poêlée dans un beurre mousseux

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

A Marseille, les filles commandent !

Dans le quartier Noailles :

Yima / Ella Aflalo - 27 rue d'Aubagne, Ier, 04 91 55 70 13

L'Idéal / Julia Sammut - 11 rue d'Aubagne, Ier, 09 80 39 99 41

Laura Vidal / La Mercerie - 9 cours Saint Louis, Ier, 04 91 06 18 14

Ailleurs :

L'Inclassable / Laetitia Visse - 1 place Sadi Carnot, IIe, 06 87 45 14 15

/ Laetitia Visse - 1 place Sadi Carnot, IIe, 06 87 45 14 15 Club Riviera / Léa Bizalion - 1 rue Méry, IIe, 04 91 91 77 37

Les Trois Quarts / Marie Dijon - 139 bd Chave, Ve, 04 91 92 96 16

/ Marie Dijon - 139 bd Chave, Ve, 04 91 92 96 16 Signature / Coline Faulquier - 180 rue du Rouet, VIIIe, 04 65 85 53 48

/ Coline Faulquier - 180 rue du Rouet, VIIIe, 04 65 85 53 48 La Fabriquerie / Marine Crousnillon - 71 avenue de la Corse, 07 67 17 35 95

Deux adresses vertueuses :

Gingko / Charlène Gaujoux (cueillette sauvage, lactofermentation) - 3 avenue Frédéric Le Play, IXe, 06 27 46 82 50

/ Charlène Gaujoux (cueillette sauvage, lactofermentation) - 3 avenue Frédéric Le Play, IXe, 06 27 46 82 50 La Pépite / Audrey Azoulay (pâtisserie bio, sans gluten, sans lactose) - 145 rue Sainte, VIIe, 06 12 24 26 18

La chronique vin de Jérôme Gagnez :

En Provence, il y d’autres vins que des rosés à glaçon : Le Bandol rouge

Petite appellation bien connue des amateurs, l’appellation Bandol possède de grands terroirs permettant la production de magnifiques vins rouges de garde.

Issus en majorité du cépage mourvèdre, d’origine espagnole, ces vins sont uniques.

Vin présenté :

Bandol rouge 2015, Domaine du Gros’Noré

675, Chemin de l'Argile - 83740 La Cadière d'Azur - Tel : 4 94 90 08 50

Quelques uns de mes domaines préférés à Bandol :

Domaine de La Bégude

Domaine Tempier

Château de Pibarnon

Domaine de Terrebrune

Domaine Ray Jane

Domaine de La Tour du Bon

Château Sainte Anne

La programmation musicale :

BLACK PUMAS - Fire

MOUSSU T E LEI JOVENTS - Mademoiselle Marseille

Merci à la Métropole Aix-Marseille-Provence qui pour la nouvelle édition Lecture par Nature met à l’honneur cette année la Gastronomie en Provence ayant pour thématique “Cuisine et littérature“ jusqu'au 18 janvier 2020.

Pour aller plus loin l'exposition au Musée d'Histoire de Marseille _ "On n'a rien inventé " _

MGP2019 - Année de la gastronomie en Provence