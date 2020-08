Comment se reconvertir dans un artisanat de bouche ? Des néo-fromagers, néo-boulangers, néo-maraîchers ont franchi le pas et nous racontent leurs nouvelles aventures !

Se reconvertir aux métiers de bouche © Radio France / S Cosme/France Inter

►► Rediffusion du 1 Mars 2020

Augustin Denous

Crémier-Fromager (caviste) à la Fromagerie Escudier Boulogne Billancourt.

Après un Master 2 en Droit, Augustin Denous a travaillé au Ministère de la Défense puis en tant que juriste à la Prison de Fresnes au Point d’Accès au Droit. Il se destinait donc à devenir avocat, la route était toute tracée.

Mais en 2013 il décide de suivre une formation en alternance Crémier/Fromager dans le 7ème à Paris (fromagerie Claire Griffon) puis chez l’Amie Paulette durant 2 ans et demi.En 2015 il a repris la Fromagerie Escudier à Boulogne et en 2017 avec son associé Benoît ils en ont ouvert une seconde.Il prépare actuellement avec le photographe Erwan Balança un livre « Fromages sauvages » qui paraîtra en automne 2020.

Voici le site et les 2 adresses :

44 Rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt

101 Rue du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt

FROMAGES :

Tomme du Bois Joubert – Lait cru de vache Bretonne pie noir – Marika et Nicolas Guérin – Ferme du Bois Joubert – Donges (44)

Saint Clément – Lait cru de chèvre alpine – Famille Pin – Lieu-dit le Bigeau – St Romain – St Clément (24)

Munster AOP – Lait cru de vache Vosgienne – Anne-Marie et Florent Campello – Ferme du Rothenbach – MITTLACH (88)

Tomme d’Ossiniri – Lait cru de brebis Basco-Béarnaise – Marion et Manu Ossiniri – Borce (64)

Fourme de Valcivières – Lait cru de vache Abondance et Ferrandaise – Gaec des Hautes Chaumes – Valcivières (63)

Briard à la truffe fraîche – Préparation Escudier – Brillat-Savarin IGP – Truffe fraîche Melanosporum de chez Serge Desazars – Ligré (37)

Beurre cru – Lait cru de vache Froment du Léon – Ferme de Kerbastard – Bubry (56)

VIN :

Pétillant Naturel - Domaine Achillée – Famille Dietrich – Vin d’Alsace en Biodynamie – Scherwiller (67) – 18 euros.

Gisoux – Domaine Séléné – Sylvère Trichard – Beaujolais Nature – Blacé (69) – 18 euros.

PAIN :

Thierry Breton – Cuisinier-boulanger – Pain au levain naturel – Rue de Belzunce – 75010 Paris

FORMATION CREMIER-FROMAGER :

IFOPCA – 14 rue des Fillettes – 75018 Paris - https://www.ifopca.fr/

INFOS FROMAGES SAUVAGES :

Sortie du livre Fromages Sauvages, automne 2020 aux éditions Ulmer

Marie-Pierre Canu

Maraîchère à Quettevile

Après un Bac ES et des études à l'Ecole de Commerce de Bordeaux, Marie-Pierre Canu a travaillé durant 14 ans en Audit financier à Paris puis a fait le choix d’une reconversion dans un métier agricole qui lui permet d'être proche de la nature et des animaux.

Sa ferme : L'Haras'Tatouille - 580 route de Quetteville - D283 - Genneville, Basse-Normandie

Par ailleurs, Marie-Pierre Canu a lancé "l'opération tulipes" : l'année dernière elle a planté et vendu 5000 tulipes qui lui ont permis de verser 1600 euros à l'association Gustave Roussy au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. Cette année elle en a planté 4500 supplémentaires et la vente aura lieu en avril normalement. Si vous voulez en savoir plus et participer, vous pouvez contacter Marie-Pierre Canu via son courriel lharastatouille@gmail.com

Le reportage de Stéphane Cosme :

Cours de boulangerie pour des adultes en reconversion l’Institut national de la boulangerie patisserie à Rouen © Radio France / Stéphane Cosme/France Inter

Stéphane est allé à la rencontre :

d’Olivier Doublet et Denis Fatet , tous deux formateurs en Boulangerie à l’Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie à Rouen et le témoignage d'Amélie et de Stéphane en reconversion.

à Rouen et le témoignage d'Amélie et de Stéphane en reconversion. de Romain Do Nacimento MAF (Meilleur Apprenti de France Poissonnerie) devenu formateur dans l’un des Centres de Formations d’Apprentis (CFA) au marché de Rungis et le témoignage de Nazib et Philippe tous deux en reconversion.

Au CFA de poissonerie dans l’école Médérc du marché de Rungis © Radio France / France Inter

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

Le pain et le vin

► Ecoutez la chronique

La chronique vin de Dominique Hutin :

Néo-vigneron.ne

► Ecoutez la chronique

La programmation musicale :