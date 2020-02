De la babka au cinnamon roll, en passant par le pain viennois, faisons un vrai tour du monde de la brioche !

Un tour du monde de la brioche © Getty

Emmanuel Murat

Fils d’Andrée Zana-Murat, auteure de nombreux livres de cuisine dont l'incontournable « La cuisine juive tunisienne », et de Bernard Murat, célèbre metteur en scène et directeur du théâtre Edouard VII, Emmanuel a grandi entre la cuisine et les planches. Dès l’âge de 17 ans, il commence à travailler dans le cinéma. Il a notamment été assistant réalisateur durant 10 ans auprès de Danièle Thomson, Claude Miller, Benoît Jacquot ou encore Claude Berri. Depuis 10 ans maintenant, il est passé du côté de la production où il développe des projets cinématographiques : recherche de scénaristes, producteurs exécutifs, réalisateurs et financements. Il continue d’ailleurs toujours d’exercer sa profession en parallèle de Babka Zana.

Sa femme, Sarah Murat est styliste et DA dans le prêt-à-porter. Mais ils voulaient créer ce projet commun d’une boulangerie levantine. L’idée leur est venue il y a un an et demi.

Ils se sont entourés du chef boulanger-pâtissier Benoît Castel pour les aider à réaliser la recette de brioche parfaite pour leurs babkas. Après de longs mois de travail, ils ont ouvert Babka Zana le 15 janvier 2020.

Ils gèrent tous deux la boutique et créent les recettes ensemble : garnitures des babkas, rugelach, sandwiches dans le pain traditionnel Hallah (fait maison) et d’autres spécialités qui intègreront prochainement la gamme.

Tout est réalisé sur place avec leur chef boulanger. Andrée Zana-Murat les accompagne également avec tout son savoir-faire de cuisinière. C’est une véritable aventure familiale puisque même l’architecte renommé Charles Zana a contribué à la décoration de la boutique.

* Babka est la contraction de Babouchka qui veut dire grand-mère en polonais

Babka Zana 65, rue Condorcet – 75009 Paris - Téléphone : 06 22 85 40 90

Du mercredi au samedi de 8h à 18h Et le dimanche de 8h à 13h

Babka Pies : 800g / 8 personnes / 22 €

Babkas Cakes : 400g / 4 personnes / 11 €

Babka Rolls : 100g / individuel / 3,20 €

Margaux Aycard

Fondatrice du Bar à Brioches .

Ancienne élève du Bachelor Restaurateur à Ferrandi Paris, puis a suivi une formation de Pâtisserie en 1 an toujours à Ferrandi. Margaux a fait son apprentissage à la table des frère Ibarboure à Bidart puis divers expériences dans des restaurants bistronomiques et gastronomiques à Paris.

Elle est devenue cheffe du restaurant « Le 52 Faubourg » à 23 ans, où elle est restée 2 ans avant de se lancer dans l’aventure du Bar à Brioches !

En novembre 2019 elle a fondé le Bar à Brioches 8 Rue la Boétie, 75008 Paris .

Le premier lieu 100% brioché à Paris : brioches sucrées, salées, en sandwichs, tressées, moelleuses ou feuilletées.

Des brioches du monde entier, de l'Asie à l'Europe en passant par l'Amérique...

Les recettes de Margaux Aycard :

La Brioche nature du BAB

Les ingrédients pour 2 brioches

850 GR Farine T45

20 GR Sel fin

130 GR Sucre semoule

310 GR Lait entier

44 GR Levure fraîche de boulanger

340 GR Œufs (1 œuf fait en moyenne 50 gr)

450 GR Beurre doux

La recette

1) Directement dans la cuve de votre robot, mélanger le lait et la levure.

2) Ajouter la farine : en tapissant le mélange lait / levure, comme pour l’isoler

3) Ajouter les œufs, puis le sel et le sucre préalablement battus

4) Pétrir environ 4 mn jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Augmenter la vitesse de votre robot petit à petit.

5) Ajouter le beurre en parcelle à la pâte. Le beurre doit être à 14°C, pour ne pas trop chauffer la pâte. Baisser la vitesse de votre robot lorsque vous mettez le beurre (pour éviter qu’il ne chauffe trop) puis augmenter le à nouveau. Pétrir pendant 10 mn environ, jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. La pâte doit bien se décoller des parois et "claquer".

6) La température de la pâte en fin de pétrissage doit se située entre 22 à 24°C environ, il ne faut pas qu'elle chauffe trop.

à A la fin du pétrissage vous pouvez aromatiser votre pâte avec des pralines ou des pépites de chocolat par exemple

Première pousse

1. Déposer la brioche dans un récipient : prendre votre pâte et la laisser "pendre" de votre main. Rapprocher les 2 extrémités et déposer dans le récipient la "boule" de pâte ainsi formée avec les extrémités au fond du récipient et la face "lisse" sur le dessus.

2. Couvrir d'un film plastique alimentaire et laisser pousser 1h à température ambiante. La pâte doit doubler de volume. Pour cette étape, ne mettez pas votre pâte au four car la pousse doit être lente : la température ne doit pas excéder 35°C

Deuxième pousse

Rompre la pâte, c'est-à-dire la soulever et recommencer l'étape de "boule" pour replacer la pâte dans le récipient. Cela va dégazer la pâte en douceur.

Remettre au froid pendant 12h.

Façonnage

1) Détailler et bouler la pâte selon le moule. Détailler des boules de même poids pour votre brioche.

2) La boule de pâte doit être lisse et elle ne doit pas coller.

Disposer les boules dans votre moule. Dorer (1 jaune d’œuf mélangé avec un filet d’eau) toute la surface du moule à brioche en évitant les coulures.

Placez votre brioche dans le four à 30° en chaleur traditionnelle (pas tournante car cela assèchera la pâte et donnera un effet « craqué »)

Laissez pousser 30 minutes puis sortir du four et dorer à nouveau la brioche.

Puis Cuire 40 minutes à 160°C toujours en chaleur traditionnelle.

Résumé des étapes pour réaliser une bonne brioche :

1) Le pétrissage

Après le pétrissage, c’est normal que la pâte vous semble un peu « liquide ». Pas d’inquiétude, elle va bien gonfler quand même !

2) Le pointage (c’est la première levée)

3) Le rabat (redonne de la force à la pâte) c’est la réactivation des levures en cours de pointage par incorporation d’air dans la pâte

4) Fin du pointage

Deuxième phase de pousse : les levures s’attaquent à nouveau aux sucres, la levée se poursuit (durée 12h)

5) Façonnage

6) La levée finale : même processus que le pointage mais la brioche à sa forme finale (entre 30° température ambiante) pendant 30 minutes

8 min Tuto Brioche à faire à la maison, par Margaux Aycard du Bar à Brioches, Paris 8ème Par France Inter

La HALLAH du BAB

Les ingrédients

500 GR Farine T45

10 GR Sel fin

60 GR Sucre semoule

250 GR lait entier

30 GR Levure fraîche boulangère

40 GR Jaunes d’œuf (Un jaune d’œuf pèse en moyenne 20gr)

50 GR Huile neutre (tournesol par exemple)

La recette

1) Diluer la levure dans le lait dans la cuve du batteur

2) Mélanger ensemble les jaunes d’œufs, l’huile, le sel et le sucre dans un cul de poule

3) Verser dans la cuve l’intégralité de la farine en faisant en sorte « d’isoler » le lait

4) Ajouter le mélange jaune d’œuf, huile sel et sucre puis pétrir durant 10 minutes vitesse moyenne (la pâte doit se décoller des parois de la cuve)

5) Former une boule puis laisser la pointer durant 1h à température ambiante avec du film alimentaire ou un torchon dessus

6) Puis la rabattre et placer au froid avec du film alimentaire durant 12H

7) Façonner la hallah en tresse puis faire pousser 30 minutes à 30°C

8) Dorer votre tresse et placer au four à 150° chaleur traditionnelle durant 40 minutes

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

Ça pousse...

Levain vs azyme

Ce matin le jour s’est levé et moi aussi, suivi de ma femme et de ma pâte à pain.

Qu’est ce qui diable nous pousse tous les matins hors des lits et des saladiers ?

Chez le coq, c’est le soleil, chez les humains, la matinale de France Inter et chez le pain, c’est le levain.

Le levain, c’est le réveil du pain.

Le levain, c’est la farine qui fermente, le levain c’est le Vivant du blé

Le levain, c’est tout le peuple de petits champignons qui vit avec le blé depuis qu’il a germé pour devenir épi. C’est la famille quoi !

D’un pain sans levain, on dit qu’il est azyme.

Du grec A « en l’absence de » et Zym « levain »

« Zym » que l’on retrouve dans l’air connu « Zym la la zym la la zym boum boum », qui signifie « chevaliers de la table ronde goûtons voir si le levain est bon »

Sans levain, le pain est plat comme la main.

Il est ainsi facile à glisser dans sa poche pour, par exemple, s’enfuir à toutes jambes.

C’est ce qui est arrivé au peuple juif lorsqu’il a dû quitter précipitamment l’Egypte pour fuir l’esclavage et courir vers son destin.

Il a détalé si vite qu’il n’a pas laissé au pain le temps de monter, embarquant dans ses bagages un pain certes plat, mais peu encombrant.

Imaginez que le peuple juif ait dû s’embarrasser de brioches, pas sûr qu’il aurait franchi si aisément la Mer Rouge, peut-être même que Pharaon l’aurait rattrapé…

L’histoire aurait été tout autre, je n’ose même pas y penser.

C’est donc pour commémorer cette évasion, réussie grâce à la complicité discrète de ce pain nomade, que mon oncle Jacob et les siens mangent du pain azyme pour leur Pâque.

La Pâque révolue, le levain, à nouveau persona grata, reviendra boursoufler maintes brioches - Challah, babka - pour le régal des petits et des grands.

Dans d’autres occasions, le pain azyme habillera nougat et calisson, scellera les remèdes de l’apothicaire, d’où leur nom de « cachet » et tous les dimanches, Jésus en personne s’incarnera dedans.

Le pain azyme ou pain d’ange est celui dont on façonne les hosties.

Mouler les hosties était jadis le boulot de l’oublieur.

On a oublié qui était l’oublieur, on a oublié ce qu’étaient les oublies, hosties non consacrées vendues au coin des rues.

On a un peu oublié aussi que la farine héberge son propre levain et qu’il faut du temps au pain pour lever.

Car lever, ce n’est pas seulement faire des bulles et monter jusqu’au ciel.

Lever, c’est d’abord mâturer, transformer, c’est rendre le gluten assimilable.

C’est rendre digestes des trucs que nos ancêtres vêtus de peaux de bêtes ne pouvaient même pas espérer manger sans mourir.

Transformer une pâte indigeste en aliment vital, c’est long, c’est lent, ça nécessite un savoir-faire qui vient de loin, des mains en or et énormément de respect.

Mais voilà déjà deux siècles que des gros malins se sont dit qu’on pouvait faire du pain en trois heures avec non pas du levain, mais des levures hautement sélectionnées, des machines et de la farine pleine de gluten qui colle bien aux intestins.

Et que, finalement, l’important c’était le volume de la miche, la légèreté et la blancheur de sa mie.

Tous ces effets collatéraux, agréables à l’œil, à la palpation et au palais, mais collatéraux quand même, sont devenus le but du jeu.

Nous avons oublié de quoi le pain était le nom, quelle était sa mission et sa nature profonde : nous nourrir et nous garder dans le fil du Vivant.

Il nous a fallu des millénaires pour apprendre à faire du bon pain avec de la farine, du sel et de l’eau.

Il nous a fallu moins de deux siècles pour quasiment l’oublier.

Et nous nourrir de grosses éponges blanchâtres à peu près dépourvues de tout ce dont nous avons besoin et qui nous irritent les boyaux.

Vivement que nous retrouvions les valeurs d’un pain vivant , animé par son propre levain, issu d’un sol vivant et façonné par des boulangers conscients et fiers de bien nourrir leurs contemporains

Bonus vidéo : le tuto pâtisserie ou faire une brioche maison bien gonflée

