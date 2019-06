Une émission avec un chef qui met le feu au lac, un artisan qui pêche dedans et une paysanne de Haute Savoie qui se bat pour un statut des femmes dans l’agriculture.

Le lac d'Annecy © Getty

Jean Sulpice Chef deux étoiles et Magali Sulpice Sommelière à L'auberge du Père Bise

Située sur les rives du lac d’Annecy, avec vue sur lac, l’Auberge du Père Bise-Jean Sulpice est un lieu de légende unique en France. Belle demeure Relais & Châteaux 5 étoiles proposant 23 chambres et suites, elle conjugue la gastronomie avec l’un des plus beaux horizons de l’Hexagone. Jean et Magali Sulpice ont repris cette maison en mai 2017.

Au cœur du restaurant gastronomique, le chef Jean Sulpice, deux étoiles au Guide Michelin et Cuisinier de l’année Gault&Millau 2018, sublime les saveurs du terroir de Savoie, entre lac et montagnes.

Enfant des alpages et des sommets, il travaille avec des producteurs locaux et propose une cuisine enracinée, pleine d’audace et de vivacité qui se veut l’expression pure et authentique d’un territoire. La cuisine, l’hôtel, le lieu, le lac, c’est ici un tout au service d’émotions sincères.

Auberge du Père Bise – Jean Sulpice - 303, route du Port - 74290 Talloires-Montmin - Tel 04 50 60 72 01

►►►Le carnet d 'adresses de Jean Sulpice :

Charcuterie

Au cochon sans souci-Bruno Revel (Chambéry) : des saucisses, des carrés de porc, des échines, du pâté, des rillettes et du cervelas… C’est du cochon fermer. C’est un artisan passionné.

Fromager

L’Abbaye Notre-Dame de Tamié (Plancherine): Ceux sont les moines de l’abbaye qui fabriquent le fromage et le beurre de petit lait. Jean aime le fromage de Tamié pour sa texture riche en sensation et sa rondeur. Avec le beurre de Tamié, Jean ajoute par exemple de la graine de Carvi pour apporter un peu de fraîcheur anisée au goût de lait.

Frère Nathanaël : responsable de la fromagerie de l’abbaye cistercienne de Tamié, Frère Nathanaël et la trentaine de moines trappistes perpétuent la fabrication du fromage de Tamié, préparé avec du lait cru de vaches provenant de 11 fermes alentours.

► Visiter le site de l'abbaye

La crémerie des marchés, 15 rue Aimé Levet, 74000 Annecy. C’est Jacques Dubouloz, Maitre fromager affineur et Meilleur Ouvirer de France fromager 2004. Il a repris l’affaire familiale avec l’amour et le savoir-faire qui se transmettent depuis 3 générations.

► Visiter le site de la crèmerie des marchés

Maraîcher

Sébastien Favrin- Légumes (Aix-les-Bains): Sébastien a repris l’exploitation de ses parents et perpétué le savoir-faire de son père, un précurseur du mesclun. C’est un partenaire avec qui Jean travaille depuis le début de son aventure dans la restauration.

Vigneron et héliciculteur

Domaine des Orchis- Philippe Héritier (Poisy) : Philippe cultive des escargots et du vin dans un univers très verdacé et tout bio.

Jean a redécouvert l’escargot grâce à lui. Il en a fait une recette : Les plins d’escargot. Jean a ait un clin d’œil à l’atmosphère très végétale de son exploitation avec les assortiments d’herbes qui accompagnent ce plat. Et avec le pliage en « plins », il remet l’escargot dans sa coquille.

Morilleur

Les Morilles du lac-Pierre Girard (Lac d’Annecy) : Pierre a l’art de cultiver les morilles. Il a créé sa propre espèce issue d’un terroir de qualité. Il a développé cette culture avec ses deux compères Jonathan et Rémy, dans les forêts du pourtour des lacs alpins, dont les sols sont idéaux pour le développement de ce champignon.

► Visiter le site des Morilles du lac

Pêche

Florent Capretti - Pêcheur (Lac d’Annecy) : c’est l’un des deux derniers pêcheurs du lac, il pêche du féra, de la truite, des écrevisses, du perche et parfois même de l’omble ! Jean aime l’accompagner sur son bateau quand il part dans le lac. C’est son fournisseur d’écrevisses et de féras.

Il est l’un des deux pêcheurs professionnels du lac d’Annecy à avoir sa licence de pêche réglementée permettant de gérer le lac et de préserver les ressources. Cela fait déjà plus de 10 ans qu’il embarque deux fois par jours pour récupérer les poissons pris dans ses filets.

►►►Les recettes de Jean Sulpice :

Mousse de Beaufort

Ingrédients

125 g Lait demi-écrémé

65 g Crème liquide à 35 % de M. G.

100 g Beaufort d’alpage de 18 mois d’affinage

¼ Feuille de gélatine OR

Sel

2 Cartouches de gaz

Mousse de Beaufort © Radio France / Philippe Vaures Santamaria

Réhydrater la gélatine dans de l’eau froide et couper le Beaufort en petits cubes.

Dans une casserole, porter à ébullition le lait avec la crème.

Hors du feu, ajouter le Beaufort et la gélatine égouttée. Saler et mélanger au fouet.

Mixer le tout à l’aide d’un blender et rectifier l’assaisonnement.

-Passer au chinois. Laisser refroidir d’abord à température ambiante, puis au frais.

-Emulsionner la mousse de Beaufort au mixeur plongeant et la verser dans un siphon froid. Ajouter les cartouches de gaz.

Sirop de betterave

250 g de jus de betterave

Dans une casserole, faire chauffer le jus de betterave à feu doux afin de le faire réduire jusqu’à ce que la consistance soit sirupeuse.

Passer au chinois et laisser refroidir.

Finition et dressage

Achillée millefeuille

Croûtons de pain de mie

Fleurs d’hysope

Fleurs de calament

Graines de carvi

Livèche

Mouron des oiseaux

Noisettes torréfiées concassées

Noix de Grenoble

Oxalis

Pimprenelle

Roquette

Sommités de sucrine

Vinaigre balsamique réduit

Fleur de sel de Guérande, poivre blanc du moulin

A l’aide du siphon, disposer la mousse de beaufort au centre de chaque assiette creuse.

Déposer sur le dessus les herbes, les noix et noisettes, les sommités de sucrine, les croûtons, les fleurs, ainsi que des points de jus de betterave et de vinaigre réduit.

Assaisonner de fleur de sel et de poivre blanc.

Tartelette petits pois - Menthe

15 personnes

Sablés au parmesan

120 g de beurre pommade

120 g de farine type 55

120 g de parmesan râpé de 15 mois d’affinage

1 oeuf

Mélanger au batteur le beurre pommade avec le parmesan râpé.

Ajouter la farine, puis l’œuf.

Réserver une nuit au frais.

Le lendemain, étaler la pâte très finement en une couche de 2 mm d’épaisseur entre deux feuilles de papier sulfurisé. Réserver au frais pendant 2 h.

Tailler des cercles de 4 cm de diamètre.

Cuire au four à 160 °C pendant 8 min.

Crème de petits pois

100 g de petits pois

250g de crème liquide à 30 %

de M. G.

1 feuille de gélatine Or

5g de menthe fraîche

Cuire les petits pois à l’eau bouillante salée. Les refroidir dans un bac d’eau glacée et les égoutter.

Porter à ébullition la crème. Ajouter la gélatine préalablement réhydratée dans de l’eau froide.

Passer au Thermomix la menthe fraîche, les petits pois cuits et la crème chaude jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse.

Passer au chinois et réserver au frais.

Finition et dressage

1 botte de menthe

Amandes torréfiées

Huile d’amande

Orange

Petits pois frais (4 à 5 par tartelette)

Vinaigre balsamique

Sel, sel de Maldon

Cuire les petits pois dans une eau bouillante salée pendant 1 min, ils doivent rester croquants. Les refroidir dans un bac d’eau glacée.

Hacher les amandes torréfiées.

Sur un sablé au parmesan, déposer un peu de purée de petits pois émulsionnée à l’aide d’un fouet.

Ciseler la menthe et façonner des petits nids.

Disposer par-dessus 4 à 5 petits pois et un petit nid de menthe.

Assaisonner d’une goutte de vinaigre balsamique et d’une goutte d’huile d’amande.

Saler au sel de Maldon et terminer en râpant des zestes d’orange à la Microplane.

Plins d'escargot aux herbes

6 Personnes - Préparation : 45min - Cuisson : 5min30

Ingrédients

30 Escargots cuits au court-bouillon

Pâte à plins

250 g de farine 00 (ouT45)

200 g de jaunes d’œufs

Crème aux herbes (à réaliser la veille)

250g de crème liquide 35%MG

15g de vinaigre d’alcool blanc

10g de gélatine (4feuilles)

15g de persil plat

15g de menthe fraîche

15g de ciboulette

10g de coriandre

5g d’aneth

10g d’estragon

Sel de Guérande

Beurre noisette aux herbes

25g de beurre

1cuillère à soupe de mélange d’herbes hachées (menthe, ciboulette, coriandre, aneth, estragon, persil plat)

Sel de Guérande

Poivre noble noir de Madagascar

Plins d'escargot aux herbes / Philippe Vaures Santamaria

Crème aux herbes

Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau glacée. Faites bouillir la crème dans une casserole et ajoutez toutes les herbes préalablement lavées. Dès la reprise de l’ébullition, ajoutez la gélatine égouttée, versez la préparation dans un robot et mixez. Passez la crème au chinois et ajoutez le vinaigre d’alcool blanc. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement au sel. Réservez la crème au frais dans un saladier posé sur un bac de glaçons, afin de la refroidir plus rapidement et de fixer le vert de la chlorophylle. Une fois la crème prise, lissez-la au fouet et versez-la dans une poche. Réservez au frais.

Pâte à plins

Mettez la farine et les jaunes d’œufs dans la cuve d’un batteur muni d’un crochet. Laissez tourner 5min à vitesse moyenne. À l’aide d’un laminoir, étalez la pâte le plus finement possible (1mm d’épaisseur environ). Si vous n’avez pas de machine à pâtes, l’étaler sera extrêmement difficile. Dans ce cas, vous pouvez acheter dans le commerce de la pâte à ravioles fraîche qui est déjà étalée.

Montage et cuisson des plins

Déposez des points de crème d’herbes tous les 2cm au centre de la pâte. Posez un escargot cuit sur chaque point de crème. Repliez ensuite le bas de la pâte vers le haut en serrant bien. Soudez la pâte entre chaque point de farce et, à l’aide d’un coupe-pâte cannelé, taillez en allant du bas vers le haut de façon à replier la pâte à plins sur elle-même. Pour la cuisson, plongez les plins dans une eau bouillante salée et les cuire1min. Égouttez-les et assaisonnez-les au sel et poivre noble de Madagascar.

Finition et dressage

Réalisez le beurre noisette. Faites chauffer le beurre assaisonné au sel et au poivre de Madagascar jusqu’à lui donner une couleur noisette. Incorporez les herbes hachées. Dressez les plins sur les assiettes et nappez-les de beurre noisette aux herbes.

Florent Capretti

L'un des 2 derniers pêcheurs professionnels du Lac d’Annecy (Féra , Ecrevisse , Perches, Lotte de rivière , Omble chevalier )

Vous pouvez trouver tous ses poissons dans les supérettes d Annecy et des alentours.

Caroline Joguet

Eleveuse de chèvres et fromagère

Le Plancherin (genre de vacherin)

(genre de vacherin) Le Grataron d'Octavie (un fromage typiquement Beaufortain , un des rares fromages de chèvre à pâte molle au lait cru. )

Gaec Les Deux Laits - Les plans - 73270 Arêches

Crée en 2014, le GAEC Les Deux Laits est né de la combinaison de l’exploitation laitière bovine de Jean-Marc et Marie-Pierre Joguet et de la création de l’exploitation caprine de leur fille Caroline. Deux laits donc, pour le lait de vache et celui de chèvre.

Situé à Arêches, au cœur du massif du Beaufortain en Savoie, leur Gaec bénéfie d’un cadre exceptionnel.

Le coup de coeur d'Elvira Masson

La tourte de cochon confit, cannelle, girofle, ketchup de pomme

Restaurant La Piscine Kamouraska - 8, passage de la Cathédrale - 74000 Annecy

