Huile d’olive, ail, piment, bergamote…voyage dans l’extrême sud de l’Italie pour dompter le goût d’une région méconnue et passionnante de la Calabre.

Alessandra Pierini

RAP, c'est elle! Alessandra Pierini en avait rêvé, elle l'a fait. Il y a huit ans, après avoir été pendant dix-sept ans aux commandes de Pasta e Dolce, l'enseigne qu'elle avait ouverte à Marseille, elle a tout remis en jeu et parié sur Paris. RAP, ça a d'abord été deux adresses face à face rue Rodier dans le 9e, dont un restaurant qui réussit le tour de force de séduire en moins de deux ans les critiques gastronomiques exigeants de la capitale et de s'attacher une clientèle fidèle. Le restaurant n'est plus. Aujourd'hui, RAP est une épicerie dans les locaux de la rue Fléchier, qu'Alessandra a voulue pointue, exubérante, accueillante....

Le goût d'Alessandra pour la cuisine et les bonnes choses s'enracine dans l'enfance. Elle connaît la terre et ses produits comme si tout ce que la gastronomie italienne avait de plus beau été déjà inscrit dans son patrimoine génétique. Amoureuse des terroirs, attachée autant à l’origine des produits que à l’hommage qu’elle peut rendre aux artisans et pour laisser une trace concrète de sa passion, elle écrit aussi des livres sur la cuisine et les produits qui la passionnent particulièrement.

Elle organise aussi la sélection du meilleur pesto gênois de Paris pour la participation au Championnat du Monde à Gênes, qui a lieu tous les deux ans.

RAP épicerie 4, rue Fléchier 75009 Paris

Les recettes d'Alessandra Pierini

Salade de Pommes de terre de la Sila et oignons de Tropea

Pour 4 personnes.

4 pommes de terre moyennes à chair ferme (Charlotte, Belle de Fontenay, Franceline,..)

1 oignon rouge de Tropea ou oignon doux

40gr de câpres à l’huile d’olive ou au sel et dessalés

Une cuillère à soupe d’origan sauvage séché

Huile d’olive, piment en poudre ou frais, sel

Faites cuire les pommes de terre avec la peau dans l’eau bouillante salée. Le temps de cuisson dépend de la taille des pommes de terre alors surveillez bien, quand on peut facilement les piquer avec une fourchette, il faut stopper la cuisson. Plongez-les alors dans de l'eau bien froide et épluchez, coupez-les en rondelles moyennes.

Émincez finement l'oignon dans un bol avec les câpres, l’origan, une demie-cuillère à café de piment, le sel et abondante huile d’olive au fruité intense.

Versez sur les pommes de terre déposées dans un saladier et bien mélanger, rectifiez l'assaisonnement et laissez reposer une demi-heure avant de déguster.

Stroncatura, alici et pain

Pour 4 personnes :

500gr. de gros spaghetti rugueux ou linguines assez épaisses à la farine complète ou semi-complète

2 gousses d’ail finement hachées

8 filets d’anchois à l’huile d’olive

3 belles tranches de mie de pain de campagne rassies (ôtez la croûte)

Une douzaine d’olives noires dénoyautées et coupées grossièrement

2 cuillères à soupe de câpres

Une bonne poignée de persil plat haché

Huile d’olive, sel (si besoin)

Coupez le pain en petits carrés de ½ cm. et faites-les rissoler à l’huile d’olive. Réservez.

Dans une poêle, faite revenir 5 cuillères d’huile d’olive avec l’ail, les anchois, les câpres, les olives, pendant 2/3 minutes. Pendant ce temps, faites cuire les pâtes dans beaucoup d’eau bouillante et salée. Une fois égouttées, versez- les dans la sauce avec 1 cuillère d’eau de cuisson des pâtes que vous aurez préalablement gardée.

Rajoutez le pain et le persil, rectifiez l’assaisonnement, mélangez et servez aussitôt.

Une variante assez répandue : tomates fraiches pelées et coupées en dés ou quelques tomates séchées en morceaux incorporées à la sauce.

CAVATELLI au peperone crusco (poivron doux séché) et mie de pain frite. Recette du chef Nicola Stella du restaurant Palazzo Gattini à Matera.

Ingrédients pour 4 personnes :

400gr de pâtes « cavatelli » ou orecchie

250gr de mie de pain rustique

10 poivrons « cruschi de Senise »

5gr de poudre de poivrons crusco

100ml d’huile d’olive

Faites cuire les pâtes dans beaucoup d'eau bouillante et salée.

Découpez la mie grossièrement et faites-la dorer dans une poêle où vous aurez chauffé 4 cuillères d'huile d'olive.

Réservez-la dans une assiette recouverte de papier absorbant.

Découpez les poivrons "cruschi" en rondelles de 1 cm. et faites-les frire dans l'huile bien chaude pour quelques secondes. Salez.

Dans une poêle assez large, chauffez 5 cuillères d'huile d'olive, rajoutez les pâtes à peine sortie de l’eau, la mie de pain frite et les poivrons. Mélanger pendant quelques secondes et servez aussitôt dans les assiettes avec un trait d'huile d'olive et une pincée de poudre de poivrons que vous aurez préalablement préparée en les mixant.

Reportage en Calabre en compagnie d'Alessandra Pierini

Restaurant La Kamastra à Civita

La Masseria Perugini à San Mario Argentano

Bar Gelateria Ercole à Pizzo

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Prix Mange, livre : "A la recherche du pain vivant : entretiens" de Roland Feuillas & Jean-Philippe de Tonnac - Paru le 27 septembre 2017 - Actes Sud

Festival Mange, Lille ! 17 AU 23 SEPTEMBRE 2018

« Sacré Pop-up » restaurant éphémère dans l’Eglise Sainte-Marie-Madeleine du lundi 17 au samedi 22 septembre

DISCO FRITES : la Gare Saint Sauveur se transforme en discothèque géante. Bar à frites à volonté.

La Grande Tablée le vendredi 21 soir, la Grande Pâtisserie le samedi avec cette année un "Bar à desserts" où les chefs pâtissiers se succéderont toutes les heures et le Grand Marché le dimanche. Le site

La chronique cuisine d 'Estérelle Payany

LA RECETTE SANGUINACCIO ET SAUCISSON AU CHOCOLAT

Beaucoup de recettes utilisent du beurre et de l’œuf cru, ça c’est la tradition française.

C’est pas franchement indispensable au goût, ça nuit à la conservation, je préfère la tendance italienne, avec du praliné, des noisettes…

Pour un gros saucisson ou deux petits :

100 g de chocolat noir à pâtisser

100 g de chocolat au lait à pâtisser

85 g de pâte à tartiner à la noisette sans huile de palme

125 g de biscuits sablés

50 g de noisettes ou amandes grossièrement hachées

Faites fondre au bain-marie les deux chocolats.

Hors du feu, ajoutez la pâte à tartiner. Mélangez jusqu’à obtenir une texture lisse.

Ecrasez grossièrement les biscuits. Mélangez tous les ingrédients.

Versez la préparation sur une feuille de papier sulfurisé ou aluminum (c’est mieux le sulfu) et façonnez-le grossièrement en enroulant le papier autour.

Placez au réfrigérateur au moins 4h.

La chronique vin de Dominique Hutin :

Vin de Calabre

“Rosso UNU 2” (Vino Rosso Da Tavola - Vin de table rouge)

100% cépage Greco Nero Le site

Quelques adresses pour le trouver à Paris :

Retrobottega

Déviant et Vivant

Le Baratin - 01 43 49 39 70

da Graziella

Le Petit Capri Bazar - 01 42 02 93 34

Passerini

Salon « Vini Di Vignaioli» Dimanche 3 et lundi 4 décembre 2017 - Plus de 80 vignerons, 15 régions d’Italie, …

