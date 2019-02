En matière de fromages, la Suisse est l'un des plus beaux terroirs au monde : Etivaz, gruyère, vacherin fribourgeois...

Cave d'affinage du gruyère © Stéphane Cosme

Emmeric Gonzalez

Artisan commerçant à la Crèmerie Delacour, Fromagerie historique du 8e arrondissement de Paris.

Il y a 10 ans, alors chargé de projet dans le music-business, il quitte labels, radios et artistes pour s’occuper d’une passion qui l’interpelle depuis son enfance. D’abord autodidacte dans le 12e, il confirme sa vocation par une formation professionnelle qui lui donne la bougeotte Parisienne. Nation, Daumesnil, Bastille, Belleville, Cadet, et de nombreuses visites aux producteurs : Emmeric voyage et se forme pendant 8 ans dont près de la moitié au sein de la maison Beaufils.

En 2017, il reprend la fromagerie historique du 8e et y exerce, avec son équipe, un instinct pour les saveurs accompagné d’une expertise soignée. Amoureux du goût, il propose une sélection de fromages précise et affinée dans la tradition du lait cru et de l’expression des terroirs.

Crèmerie Delacour - 8, Rue Corvetto - 75008 Paris - 01 45 63 45 17

Jennifer et Arnaud Favre

Jennifer et Arnaud Favre ont créé en 2012 la jeune et dynamique association valaisanne « Les Compagnons du Caquelon ». Entourés d’autres épicuriens, ils se lancent dans la promotion de la fondue au fromage, plat national suisse.

Les deux Compagnons enfilent le tablier d’écrivain et souhaitent avec ce livre amener une vision moderne à cette pratique sociale, classée comme tradition vivante par la convention de l’UNESCO et qui fait partie de la richesse du patrimoine culturel immatériel suisse. Leur slogan ? Une semaine sans fondue est une semaine de perdue.

Fondateurs du « Festival de fondues » (Les Compagnons du Caquelon) sont auteurs du livre "Haute fondue" - 2018 - Photos : Dorian Rollin - Styliste culinaire : Morgane Cintas Editeur : HELVETIQ

Le coup de cœur de François -Régis Gaudry :

Le chocolatier "Saunion".

Le reportage de Stéphane Cosme :

La fabrication du Gruyère : Laurent Python de la fromagerie de Grandvillard

Etivaz : Olivier Yersin, exploitant agricole, producteur de lait et de fromage de l’Etivaz, président de l’Interprofession de l’Etivaz

Vacherin fribourgeois : le fromager Nicolas Schmoutz , de la fromagerie Mezière et le taxateur François Ramery

