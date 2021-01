C’est une épice, un condiment, un rhizome emblématique de la cuisine asiatique : le gingembre ! Et il commence à prendre racine en France. Frais, en poudre, en salé et en sucré, le gingembre français passe à la casserole !

Le gingembre dans tous ses états © Getty

Alcidia Vulbeau

Cheffe du restaurant Bonne Aventure 59 rue des rosiers 93400 Saint-Ouen

Après une formation artistique et quelques années à fureter dans le monde de l'édition, Alcidia Vulbeau découvre l'univers de la gastronomie pour lequel le coup de foudre est immédiat ! La scène bistronomique est alors passionnante, bouillonnante et en pleine expansion.

Après un CAP en poche et quelques stages formateurs notamment chez Frenchie (rue du Nil), elle décide, avec ses deux associés et amis, Mathias Tenret et Laurent Dèces, d'ouvrir Bonne Aventure, un petit bistro situé à quelques encablures des Puces de Saint-Ouen. Il devient assez vite un repaire de marchants, d'audoniens, et de touristes qui s'attablent avec joie et simplicité autour d'un verre de vin nature et d'un plat réconfortant.

Instragram : Bonne_aventure_resto

Samir Ouriaghli

Samir Ouriaghli a créé la marque Ankhor, avec comme principale mission d’être sourceur de grandes épices françaises. Son credo est de sélectionner des matières brutes et nobles, issus du savoir-faire des producteurs français, afin de servir la créativité et la quête d’excellence des chefs et des artisans et de valoriser l’offre issue du circuit court afin de limiter l’impact écologique.

Après des études d’Ecole de commerce et en politique internationale à Bruxelles, Samir Ouriaghli a évolué dans le monde des relations internationales et de la communication institutionnelle qui l’ont amené à Paris en 2012. Il y a deux ans, mu par un désir de sens et inspiré par cette fameuse citation prêtée à Conficius « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie », il envisage une reconversion dans le domaine des épices. Passionné de cuisine, il s’est rendu compte du rôle essentiel qu’elles jouaient dans la cuisine depuis son plus jeune âge. Etant d’origine marocaine, son amour des herbes et des épices lui a été transmis par ses parents car elles étaient quotidiennement présentes dans la cuisine familiale. Par la suite, les épices ont également jalonné ses séjours dans les pays dans lesquels il a vécu (Espagne, Syrie, Maroc) avant son installation en France en 2012.

Soucieux de structurer et de parfaire ses connaissances culinaires, il décide de suivre une formation CAP cuisine à Ferrandi (Paris), caution incontournable de la gastronomie française, avant de sauter à pieds joints dans l’aventure entrepreneuriale.

Contact : samir@ankhor.fr

Instagram : ankhor.epices.spices

- Vous aussi la possibilité de commander en ligne sur chez le producteur Sylvain Mabon spécialisé dans la vente de plantes rares de collection, d'arbres fruitiers rares et d'arbustes originaux Pépinières indigènes

- Pépinières Vessières 627 La Roseraie, KM 2 Saint-Féliu-d'Avall, 66170 Millas tel: 04 68 57 80 25

Extrait du livre « La maîtresse des épices » de Chitra Banerjee Divakaruni (2002) lu par Patricia Martin

Chapitre « Gingembre »

L’épicière Tilo, maîtresse dans l’art ancestral des épices qu’elle a appris de « Première Mère » sur une île secrète de son pays d’origine, l’Inde, possède le don de faire chanter les épices mais aussi de guérir. Dans son épicerie d’Oakland (Californie) elle soigne ses clients. Chaque chapitre a pour titre le nom d’une épice (curcuma, cannelle, fenugrec, fenouil…) qui résout le problème de la cliente qui est entrée dans sa boutique. Dans cet extrait, elle doit pour la première fois affronter le monde extérieur et fait appel au gingembre pour l’aider :

Ce soir je me prépare avec du gingembre pour ma première incursion en Amérique.

Car, vous le savez, quand je me suis réveillée dans ce pays, le magasin, m’entourant de sa solide coquille protectrice, se trouvait déjà là. Les épices aussi, enroulant autour de moi leur cocon d’odeurs et de voix. Et dernière carapace, ma vieille peau parcourue de rides profondes. Couche sur couche, et enfoui sous toutes ces enveloppes, mon cœur palpitant comme un oiseau.

Aujourd’hui, j’ai l’intention d’étendre mes ailes, de casser ces coquilles et d’émerger dans les espaces infinis du monde extérieur. Cela m’effraie un peu. Je l’admets.

Ainsi, je fais appel au gingembre.

Noueuse racine de sagesse, ada enrubannée dans ta peau brune, aide-moi dans ma quête. Je pèse ta solidité mouchetée dans le creux de ma paume. Te lave trois fois dans de l’eau citronnée. Te coupe en tranches minces, translucides comme le voile qui sépare le réveil du rêve.

Adrak, gingembre, sois avec moi.

Je laisse tomber les tranches dans une casserole d’eau bouillante, les regarde remonter et s’enfoncer, remonter et s’enfoncer, en tourbillonnant lentement. Comme des vies prises sur la roue du karma. La vapeur emplit ma cuisine d’une brume épaisse qui s’accroche à mes cils et me brouille la vue. La peur et cette odeur forte comme de jeunes pousses de bambou arrachées et mâchées vont imprégner mon sari longtemps après.

Gingembre doré que le médecin Charaka utilisait pour attiser le feu qui mijote dans le ventre, puisse ton éclatante morsure ranimer mes veines paresseuses ! Dehors, l’Amérique se jette contre les murs de mon épicerie, m’appelant de sa voix aux mille langues. Donne-moi la force de répondre.

J’attends longtemps le chant de l’épice, mais rien ne vient. (...)

Je verse le liquide, couleur de miel pâle, dans une tasse. La porte à ma bouche. Le goût piquant me surprend comme un coup. Je suffoque et je tousse. Quand je réussis à avaler, cela baratte mes entrailles qui se rebellent. Envie de vomir. Mais je me retiens, de toutes mes forces.

C’est la première fois que j’oppose si fortement ma volonté à une épice. Jamais auparavant, je n’ai affirmé mon désir contre mon devoir.

La résistance décroît doucement jusqu’à se dissoudre. (...) Un début de fourmillement dans ma gorge, et ma langue se meut avec une agilité impatiente, repoussant les regrets. (...) Du pot, j’extrais les tranches blanchies par la chaleur. Une à une, je les mâche ; les fibres s’accrochent à mes dents. Le haut de mon cerveau se décolle.

Quand la sensation de morsure s’efface, de nouveaux mots commencent à me venir, de nouveaux gestes qui vont me permettre de marcher incognito dans les rues qui serpentent tel un labyrinthe autour du magasin. Les projets et les promesses se bousculent dans ma tête.

Les recettes d'Alcidia Vulbeau :

Tours de main

Les recettes de Samir Ouriaghli :

Recette du Jus de gingembre (pas trop piquant) de Lauranne Thomas

Pour 4 litres :

800 g de gingembre frais

2 litres d’eau (moins pour obtenir un jus plus piquant)

1 litre de jus d’ananas

1 litre de jus d’orange

2 citrons

Sucre ou sirop de canne

Feuilles de menthe (si vous aimez)

Passez le gingembre sous l’eau et coupez-le en gros morceaux. Hachez-le grossièrement. Mettez-le dans une grande casserole avec 1 litre d’eau, portez à ébullition puis laisser refroidir. Dans un grand saladier, filtrez et passer encore 3/4 litre d’eau. Ajoutez le jus d’ananas, le jus d’orange et le jus des citrons. Sucrez selon votre goût. Servir bien frais !

Le reportage d'Anna Maréchal

Reportage à la ferme Herba Humana

Neuillay-les-Bois (36, Indre, Centre-Val de Loire), territoire du « Berry »

Parc Naturel Régional de la Brenne, le pays aux 1000 étangs dans l'Indre

Épices, agroforesterie, production de plants de légumes, d’aromatiques et cultures de plein champ en bio, atelier de transformation d'épices

Herba Humana = 9 ha -> 2,5 ha de vergers ; serre de gingembre 750 m2 pour les plants et pour les épices selon la saison ; 3 ha de maraîchage

Killian Le Lan (24 ans), producteur de gingembre bio - 02 54 38 34 41

Vente à la ferme en précommande sur Herba Humana à récupérer sur place. Vente en ligne sur Pourdebon

25 g de gingembre bio moulu = 8,30 €

Gingembre frais récolté, séché, moulu et sur place

La recette de Killian Le Lan :

Bonbons de gingembre confits et sirop de gingembre

Ingrédients

450 g de gingembre

1 litre d’eau une casserole d’eau

1 kg de sucre de canne bio 3 cuillères à soupe

Bien laver le gingembre à l’eau, le débarrasser de la terre. L’éplucher si besoin. Détailler en petits morceaux irréguliers en fonction de votre goût (environ 0,5 cm).

Faire chauffer une casserole d’eau. Faire blanchir les morceaux de gingembre deux fois 5 minutes dans l’eau bouillante et bien les égoutter.

Dans une autre casserole, porter à ébullition 1 litre d’eau et 1 kg de sucre. Ajouter les morceaux de gingembre, et cuire à feu doux pendant 1 h. Le gingembre doit être translucide.

Égoutter le gingembre et garder l’eau de cuisson. Placer le sirop de gingembre obtenu dans des flacons ou des bouteilles. Conserver au réfrigérateur après ouverture.

Une fois les morceaux de gingembre bien égouttés, les placer dans un plat avec 3 cuillères à soupe de sucre. Les frotter jusqu’à ce que les cristaux les recouvrent de tous les côtés. Laisser sécher 24 h à température ambiante. Placer les bonbons ainsi obtenus dans des bocaux. Ils se conservent pendant des mois !

Nouvelle saison de gingembre frais disponible en novembre 2021

LA CHRONIQUE LIVRE DE DEBORAH DUPONT :

Le riz au lait coco-gingembre

Pour préparer l’émission d’aujourd’hui, je me suis plongée dans ma base de recherche et me suis rendue compte qu’il n’existait plus réellement de livre dédié au gingembre, et que la plupart de la littérature concernant ce rhizome était soit dans des livres plus généraux sur les épices, soit très axé santé.

J’ai voulu apporter une approche plus gourmande, voire poétique, et me suis tournée vers le livre des fleuristes-pâtissières de Désirée (2 enseignes dans l’Est parisien, rue de la Folie Méricourt dans le 11ème et rue de Maux dans le 19ème).

Ces jeunes femmes proposent un ouvrage étonnant, qui mélange végétaux et recettes, dresse le portrait des horticulteurs d’île de France ou du Var avec qui elles travaillent pour proposer des fleurs locales et de saison, produites de manière respectueuses tant des personnes que de la planète, à l’opposé du modèle mondialisé impliquant transports réfrigérés (la grande majorité des fleurs vendues en France viennent du Kenya, d’Equateur, de Colombie), des traitements chimiques, l’utilisation de serres chauffées au lourd bilan carbone comme aux Pays-Bas.

Sans oublier des recettes donc, gourmandes, faisant appel à des sucres non raffinés le plus souvent, des oléagineux… J’étais persuadée qu’avec leur gamme très « coffee shop » de cake à la banane ou orange-marron au whisky, de confiture de clémentines aux épices chaï ou encore de tarte à la patate douce j’y trouverai sans peine plusieurs recettes au gingembre.

Et là, surprise, aucune recette au gingembre ! J’ai cru devoir abandonner l’idée de vous parler de ce superbe livre, mais heureusement plusieurs recettes pouvaient facilement être adaptées et j’ai donc choisi de vous faire goûter un riz au lait.

Désirée, pâtisser, cultiver, fleurir, Mathilde Bignon, Audrey Venant et Masami Lavault, Editions Tana, 28€

La recette du riz au lait coco-gingembre

Initialement cette recette était aromatisée à la cardamome

300g de lait entier

100g de riz rond

150g de crème de coco

60g de sucre de canne

1 pincée de sel

3 gousses de cardamome (remplacées chez moi par 1/2cc de gingembre en poudre et quelques lamelles de gingembre confit en décoration)

1 citron vert

Dans une grande casserole, faites cuire le riz pendant 10 minutes dans de l’eau portée à ébullition, puis égouttez bien.

Mélangez dans une casserole le lait, la crème de coco, le gingembre (ou les gousses de cardamome) et le sucre, ajoutez le riz et tournez bien.

Faites cuire à feu doux pendant 15 minutes jusqu’à l’obtention d’une consistance nappante. (Partez à la pêche aux gousses de cardamome pour éviter de croquer dedans à la dégustation) et laissez refroidir.

Servez avec des zestes de citron vert râpés.

Pour une version vegan, vous pouvez remplacer le lait de vache par du lait de coco. Attention alors à bien garder à feu doux le riz à la cuisson pour éviter que le lait ne tranche.

Et bonne nouvelle, Masami Lavault (une des co-autrice) a décidé de produire cette année du gingembre dans le Perche et des fleurs de gingembre seront donc peut être proposées dès l’été prochain chez Désirée. Car le gingembre c’est aussi une fleur absolument superbe, qui peut se cuisiner (je pense notamment aux boutons floraux de la variété zingiber mioga, gingembre japonais rustique sous nos latitudes ou encore le Zingiber officinale Roscoe dont la fleur séchée peut s’utiliser en infusion ou telle quelle).

Le chronique vin de Jérôme Gagnez

Domaine Stentz-Buecher

Simone, Jean-Jacques, Céline et Stéphane Stentz -21, rue Kleb - 68920 Wettolsheim

Téléphone: 03 89 80 68 09 6 6 Email : stentz-buecher@wanadoo.fr

Alsace grand cru Hengst gewurztraminer 2016, domaine Stentz-Buecher

21 € TTC au domaine.

Hengst : marnes calcaires. Vignes de 60 ans. 15 gr de résiduel, 5 gr d’acidité

Domaine de 13 hectares cultivés en bio. Travail du sol depuis fins des années 90.

Vignoble d’Alsace 16 000 ha 6120 km du nord au sud

Gewurztraminer 20% des surfaces

Variété rose et aromatique/épicée du savagnin blanc.

La recette des moules au poiré et au gingembre

La programmation musicale