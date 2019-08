Alcoolisés ou non, fruités, corsés, classiques, originaux... découvrez l'univers passionnant et désaltérant des cocktails !

Du Pastis au Daïquiri, recettes, conseils et astuces des invités de François-Régis Gaudry © Getty / Jamie Grill

Avec Eric Fossard et Marc Bonneton.

Le pastis

130 millions de litres par an : le pastis est le premier apéritif bu en France.

• Recette (à consommer avec modération). Il y a un ordre à respecter. Dominique Hutin : « Un ordre très souvent oublié, ce qui est embêtant parce que ça change le goût ; il faut toujours mettre le pastis en premier. Un volume de pastis pour cinq volumes d’eau. Et seulement ensuite mettre les glaçons. » Le pastis est essentiellement de l’anis, une distillation d’anis étoilé, de l’anéthol, qui réagit très mal au froid. Elle cristallise. D’où l’importance de mettre les glaçons en dernier dans le verre.

• Bréviaire

Une tomate : grenadine, pastis, eau et glaçon.

Un perroquet : sirop de menthe, pastis, eau et glaçon.

Une mauresque : orgeat, pastis, eau et glaçon.

Un mazout (ou goudron) : du cola, du pastis, de l'eau et des glaçons.

• La recette de Dominique Hutin

Dans un shaker : 15 ml de pastis, 15 ml de jus de citron jaune fraîchement pressé, 15 ml de sirop d’orgeat et 15 ml de jus de pomme. Si vous n’avez pas de verre doseur, une grosse cuillère à soupe conviendra. Ajoutez un demi blanc d’œuf. Secouez fortement pour faire monter le blanc d’œuf. Ensuite seulement, vous ajoutez de la glace. Et vous secouez de nouveau. Versez en filtrant sur un long verre. Allongez le cocktail avec de l’eau gazeuse.

Quelques cocktails....

Une piña colada: un cocktail de Porto Rico, à base de jus d’ananas, de lait de coco et de rhum.

Une caïpirinha : le cocktail emblématique du Brésil, avec de la cachaça (rhum brésilien), des citrons verts écrasés et du sucre.

Un daïquiri : un grand classique cubain avec du rhum, des citrons verts et du sucre. Shakés et servis dans un verre Martini.

Un cosmopolitan : vous aurez besoin de vodka, de jus de citron vert, du jus de cranberries et du Cointreau (ou un triple sec)

Un Bloody Mary : le cocktail préféré d’Ernest Hemingway, à base de vodka, jus de tomates, jus de citron jaune et épices.



Pour accéder à la page cliquez sur Rediffusion - Emission initiale du 31 juillet 2016

Bonus - Tout un plat : le Spritz

