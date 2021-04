Alors que plusieurs millions de musulmans de France entament le Ramadan, on explore les saveurs hautes en couleurs de ce mois de fête… La différence entre chorba et harira, les traditions pâtissières, la symbolique de la datte et du lait fermenté… On plonge dans les marmites du Ramadan !

Ramadan gourmand © Getty

Abdel Alaoui

Abdel Alaoui est né à Oujda (Maroc) puis il a grandi en France.

Chef vacataire de l’émission “C à vous” sur France 5 - Ancien chroniqueur culinaire sur Canal -Star de la cuisine marocaine, Abdel Alaoui cultive en parallèle une passion pour la scène et le show.

Il a travaillé durant 20 ans dans la gastronomie française en faisant ses armes auprès de Pierre Gagnaire, Michel Rostang, et autant d'années pour approfondir sa passion pour la cuisine marocaine.

Il a présenté récemment le Top Chef Algérien (Chkoun ouwa chef) et aujourd’hui il a créé sa Chaîne Food ABDELKOOK sur insta YouTube

Abdel Alaoui © Maxppp / Olivier Lejeune

A ouvert : - 2 restaurants Yemma (cuisine marocaine de sa maman) :

Cantine Yemma Chemin Vert -119 rue du chemin vert, 75011 Paris -Tel : 06.27.59.71.92

-119 rue du chemin vert, 75011 Paris -Tel : 06.27.59.71.92 Cantine Yemma Saint Maur - 35 rue Saint Maur, 75011 Paris -Tel : 06.27.59.71.92

- 1 restaurant autour du rouleau de printemps - La maison du Roll 48 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris

Auteur de livres de cuisine notamment :

Les recettes d'Abdel Alaoui

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

KŪRA (en français la fabrique / le chai)

La fabrique est née en 2015 de cette ambition qui marie tradition et innovation et propose ainsi des produits bio, authentiques et sains (probiotiques). Ce concept est un défi ! Celui de concocter des produits japonais en Bourgogne avec des ingrédients et un procédé de fermentation issus du savoir-faire régional. Aujourd'hui la marque Kura c'est une gamme de produits bio distribués en e-shop et en magasins spécialisés : LE MISO, LE KOJI, LE SAKÉ,LE HON TAMARI.

Leur site

Les produits KURA sont distribués chez BIOCOOP/ La Ruche qui dit Oui /La Vie Claire

Ou en ligne :

Directproducteur

Pour De Bon

Ankorstore

Tour de main proposé par Elvira Masson : coques, petits pois, tamari

Rincer abondamment les coques à l'eau claire.

Les faire ouvrir dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive, une gousse d'ail pelée, dégermée et pressée, quand elles sont en train de s'ouvrir, ajouter une poignée de petits pois frais.

Servir aussitôt, avec un trait de sauce tamari.

Le reportage de Pauline Boulet

Nadia et Yahya Boukreris ont quitté Oran, en Algérie, il y a plus de 20 ans pour s’installer à Grenoble, au coeur du quartier Teisseire. C’est ici qu’ils ont élevé Wafaa, leur unique fille, et leurs cinq garçons. À 25 ans, Wafaa est passionnée de cuisine. Pendant le Ramadan, elle enfile son tablier et cuisine trois heures chaque jour pour toute la famille, souvent aidée par son père. L’un comme l’autre ont tout appris de Nadia, qui leur laisse désormais volontiers la main.

Chez les Boukreris, tous les soirs de Ramadan se ressemblent. On rompt le jeûne avec du lait et des dattes, puis la harira, chorba ou soupe de lentilles corail est amenée à table aux côtés des boureks, des maakoudas, du poulet frit et du gâteau de couscous sucré. C’est une période particulièrement éprouvante pour l’un des garçons : Ayoub, 20 ans, est joueur de foot semi-professionnel et s’entraîne quotidiennement. Ce premier soir du Ramadan 2021, ils se retrouvent tous à table.

Waffaa et Nadia Boukekris / Pauline Boulet

La chronique cuisine de Zazie Tavitian

Rencontre avec Rachid Arar, La table ouverte

La table ouverte est un restaurant et une association qui propose de l'aide alimentaire situé dans l’Institut des Cultures d’Islam. C’est une institution dans le quartier de la goutte d'or, dans le 18ème arrondissement de Paris. En ce premier jour de Ramadan Zazie est partie rencontrer Rachid Arar, fondateur de cette table.

La table Ouverte

Instagram

Zazie Tavitian et Rachid Arar © Radio France / ZT

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Anissa Helou, autrice culinaire

Le livre-somme de Anissa Helou, "Feast, food of the Islamic World" de Anissa Helou (2018, ed. Bloomsbury, non traduit en anglais, souvent disponible à La Librairie Gourmande, à Paris).

Un article de Anissa Helou sur la cuisine du Ramadan dans le Los Angeles Times, daté du 9 avril dernier

Programmation Musicale