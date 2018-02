A l’occasion du Festival "Historia" qui se tient du 16 au 18 février à Strasbourg, "On Va Déguster" dresse le couvert dans la capitale alsacienne. Une émission en public pour croquer Strasbourg par tous les bouts et tous les goûts !

Carole Eckert et Bérangere Pélissard

Gérante et cuisinière du Comptoir à manger

Adresse : 10 Petite Rue des Dentelles, 67000 Strasbourg - Téléphone : 03 88 52 02 91

Christophe Felder

Virtuose et passionné de sucré, Christophe Felder fut à 23 ans (le plus jeune à ce jour) le Chef Pâtissier de l’hôtel de Crillon et de ses restaurants. Aujourd’hui il crée des desserts, notamment pour le Japon, réalise des ouvrages sur la pâtisserie, citons entre autres « PATISSERIE, L’ULTIME REFERENCE, aux éditions de la Martinière. Il fait de la formation aux professionnels et a crée une école de pâtisserie pour Grand Public à Paris et Strasbourg. Autant de façons de transmettre son savoir faire et sa gourmandise.

Pâtissier, chocolatier, glacier, et confiseur, il est né en Alsace, à Schirmeck, dans une famille de boulangers pâtissiers. Nourri de souvenirs d’enfance reposant sur le plaisir des sens. Le toucher de la farine et de la pâte, les arômes vanillés, beurrés et épicés, les couleurs, les parfums et le croquant des fruits sont pour lui une source d’émerveillement permanent et le moteur de son talent créatif. Épris de rigueur autant que de simplicité, il est en outre animé d’un grand désir de partage. C’est pourquoi, la transmission de cet état d’esprit, entre savoir-faire de qualité et l’amour des bons produits, au plus grand nombre, est si importante pour lui. Pour Christophe, la pâtisserie doit s’exprimer à travers des repères clairs. Son inventivité est ludique. Ses principes : surprendre et satisfaire.

C’est en 1981 que tout démarre. Deux ans d’apprentissage dans la pâtisserie strasbourgeoise Litzer-Vogel, puis chez Bourguignon à Metz, avant un passage chez Oberweis à Luxembourg (1985). On le retrouve ensuite à Paris, en 1986, chez Fauchon, où il est responsable des décors . En 1988, il entre chez Guy Savoy, où il reste jusqu’en 1989, année de son entrée à l’Hôtel de Crillon où, de 1989 à 2004, il est chef pâtissier de l’hôtel et des restaurants. Et devient, de fait, le plus jeune Chef Pâtissier d’un palace Parisien. Il est aujourd’hui encore, connu et reconnu par ses pairs, pour avoir imposé le dessert à l’assiette, ainsi que les pâtisseries de grande qualité cuites tout les jours dans les restaurants. Au fil des ces années « Crillon », il n’aura de cesse, au sein de sa brigade, de former et d’encourager les jeunes talents, qui sont aujourd’hui à la tête de pâtisseries de palaces parisiens ou ayant crées leur propre sociétés

Entre-temps, et dès 2004, Christophe a commencé une carrière de conseil pour la célèbre société de pâtisseries françaises fabriquées à la main par des pâtissiers japonais talentueux, la société Henri Charpentier au Japon. Cette enseigne de haute qualité possède une centaine de pâtisseries et salons de thé au Japon. Il se partage par ailleurs entre cette activité de pâtissier conseil pour quelques agences de pub à Paris et ses créations pâtissières à Paris et à Strasbourg.

En 2005, il y l’acquisition à Strasbourg, avec ses amis d’enfance, du Kléber Hôtel, viendra ensuite l’Hôtel Roses et en 2009, l’hôtel du Gouverneur à Obernai, l’hôtel ETC ainsi que l’hôtel Victoria à la gare de Strasbourg . Ensemble, ils rénovent ces établissements et les consacrent au thème de la pâtisserie et de l’Alsace. C’est aussi en Alsace que Christophe ouvre en 2009 le Studio Christophe Felder à Strasbourg, au sein de l’hôtel Suisse, une Ecole de pâtisserie Grand Public. Les parisiens peuvent eux, profiter, de ces cours de pâtisserie au Jardin d’acclimatation à Paris, le jeudi soir

Il a écrit plus d’une vingtaine de livres, publiés aux éditions de la Martinière : citons entre autres Les CLAFOUTIS de Christophe et Les GRATINS de Christophe (2001), Le CHOCOLAT de Christophe (2002), Mes 100 RECETTES DE GATEAUX (2004), GLACES ET DESSERTS GLACES (2005), Les Meilleurs MACARONS (2009) et Les Meilleurs SPECULOOS (2010), sans oublier la précieuse série des LECONS de PATISSERIE (2005-2009) en neuf volumes, PIECES UNIQUES (desserts à l’assiette) en 2011. CHOCOLATS en 2012, et bien sûr son livre de recettes - PATISSERIE l’ULTIME REFERENCE aux éditions de la Martinière, vendu à plus de 450 000 exemplaires & traduit dans plus de 10 pays. En 2014, c’est pour la tablette Ipad que les éditions de la Martinière développe l’application et l’on peut dorénavant retrouver l’ensemble des recettes du livre « Pâtisserie l’Ultime référence » d’un simple clic. Plus récemment Christophe a également publié deux opus dans la collection : « WORKSHOP » Les Petits Gâteaux et la Confiserie aux éditions de la Martinière», toujours son fameux concept de recette très détaillées et accessible à chacun. En 2015/2016/2017 il publie avec Camille Lesecq les beaux livres GATEAUX et DESSERTS ainsi que BUCHES, également aux éditions de la Martinière

Adresse: Les pâtissiers - Christophe Felder/Camille Lesecq - 29 Rue du Marechal Foch Hauptstross, - 67190 Mutzig -Téléphone : 03 88 38 13 21

Les recettes de Christophe Felder :

Vanille Kipferl

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 15 à 20 minutes

Pâte très vanillée

35 g de sucre semoule

1 gousse de vanille entière

120 g de beurre mou

140 g de farine

60 g d’amandes en poudre

1/2 cuillère à café de vanille liquide

Pour la finition

100 g de sucre

1 gousse de vanille entière

Préchauffez votre four à 170 °C.

Versez le sucre semoule dans le bol d’un mixeur, ajoutez la gousse de vanille et mixez afin d’obtenir un sucre très vanillé. Tamisez le sucre dans un récipient.

Ajoutez le beurre mou, la farine, la poudre d’amande et la vanille liquide.

Mélangez l’ensemble à l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à ce que vous ayez une pâte homogène.

Travaillez ensuite cette pâte à la main de manière à obtenir une boule.

Séparez-la en quatre morceaux.

Sur votre plan de travail légèrement fariné, allongez les pâtons en forme de boudin.

Alignez-les et découpez-les en tronçons réguliers 3 cm .

Placez ces biscuits sur une plaque légèrement farinée.

Enfournez et laissez cuire environ 15 minutes.

Pendant ce temps, mélangez ensemble le sucre glace avec les sachets de sucre vanillé.

A la sortie du four, laissez refroidir les biscuits avant de les faire rouler dans le sucre vanillé

La fondante au kirsch

Préparation : 4 heures

Cuisson : 30 minutes

Repos : 1 h 30

Pour 8 personnes

Pour la génoise spéciale

4 jaunes d’œufs

2 œufs entiers

120 g de sucre semoule + 50 g (pour les blancs)

10 g de trimoline

3 g d’émulsifiant HF (facultatif)

30 g de pâte d’amande

120 g de blancs d’œufs

1 pincée de sel

130 g de farine T45

50 g de fécule

Pour le sirop au kirsch

50 g de kirsch

65 g d’eau chaude

70 g de sucre semoule

Pour la crème pâtissière



320 g de lait frais entier

30 g de Maïzena®

3 g de poudre de lait à 0 %

55 g de sucre semoule

30 g de jaunes d'œufs

½ gousse de vanille

Pour la meringue italienne moins sucrée

100 g de sucre semoule + 10 g

60 g d’eau

70 g de blancs d’œufs

Pour la crème au beurre légère

180 g de beurre AOC à température ambiante

210 g de crème pâtissière

70 g de meringue italienne moins sucrée (peser la meringue

Pour La crème mousseline au kirsch

30 g de kirsch

250 g de crème pâtissière

300 g de crème au beurre légère

1 goutte de colorant rouge

Pour Le montage et la finition

350 g de pâte d’amande

Un peu de sucre glace (pour éviter que la pâte ne colle sur la table)

Ustensiles

1 thermomètre de cuisine

1 carton doré (à poser sous le gâteau)

1 poche munie d’une douille cannelée de 0.6 cm de diamètre

Préparez la génoise

1. Préchauffer le four à 180 °C (th. 5).

2. Montez les jaunes d’œufs et les œufs entiers avec 120 g de sucre semoule. Ajoutez la trimoline, l’émulsifiant et la pâte d’amande ramollie. Mélangez bien.

3. Montez les blancs d’œufs avec 50 g sucre semoule et le sel jusqu’à obtenir une masse ferme.

4. Tamisez la farine et la fécule.

5. Mélangez les blancs fermes avec la préparation aux œufs. Incorporez délicatement la farine et la fécule.

6. Versez la pâte ainsi obtenue dans un moules à génoise beurré et fariné sur 4 cm de hauteur. Enfournez pour 30 minutes de cuisson.

7. Détaillez la génoise en 2 parties.

Préparez le sirop de kirsch

Mélangez au fouet le kirsch, l’eau chaude et le sucre. Laissez fondre le sucre en mélangeant de temps en temps. Réservez à température ambiante.

Préparez la crème pâtissière

1. Faites bouillir le lait et la gousse de vanille.

2. Battez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à obtenir une masse onctueuse. Ajoutez délicatement la farine tamisée. Versez le lait bouillant sur la préparation et mélangez.

Ajoutez le reste de lait et faites cuire la crème jusqu’à ébullition, puis sortez du feu. Réservez.

Préparez la meringue italienne

1. Faites chauffer les 100 g de sucre et l'eau jusqu'à atteindre 117 °C.

2. Montez les blancs en neige et, dès que les blancs moussent, ajoutez les 10 g de sucre, en continuant de fouetter jusqu’à obtenir une masse ferme.

3. Versez le sucre cuit sur les blancs et continuez à fouetter au batteur électrique jusqu'à refroidissement de la préparation.

4. Prélevez-en 70 g. S’il vous en reste filmez le récipient et réservez au congélateur pour une autre utilisation.

Préparez la crème au beurre légère

1. Ramollissez la crème pâtissière.

2. Fouettez le beurre en crème, en le chauffant légèrement.

3. Ajoutez délicatement le beurre à la crème pâtissière, et foisonnez bien le tout. Incorporez la meringue italienne au mélange, et remuez doucement. Réservez à température ambiante.



Préparez La crème mousseline au kirsch

1. Faites chauffer le kirsch au bain-marie jusqu’à atteindre 30 °C.

2. Travaillez la crème pâtissière froide à l’aide d’une Maryse, puis réchauffez-la au bain-marie jusqu’à ce qu’elle atteigne 30 °C.

3. Verser le kirsch dans la crème pâtissière, puis Incorporez la crème au beurre. Ajoutez un peu de colorant rouge. Réservez à température ambiante.

Réalisez le montage et la finition

1. Posez une génoise sur le carton doré et imbibez-la de sirop au kirsch.

2. Mettez de la crème mousseline au kirsch dans une poche à douille, puis dressez-la sur la génoise.

3. Posez le second disque de génoise sur la crème. Imbibez bien le dessus de la génoise avec le sirop au kirsch.

4. Ajoutez un peu de crème mousseline au kirsch sur le gâteau et lissez-la tout autour à l’aide d’une spatule.

5. Réserver au congélateur pendant 1 heure. Au bout de ce temps, sortez le gâteau du congélateur et mettez-le 30 minutes au réfrigérateur pour éviter la condensation, le temps de préparer la pâte d’amande.

6. Saupoudrez de sucre glace le plan de travail et la pâte d’amande et étalez-la au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Passez un rouleau cannelé ou carrelé (un rouleau avec des rayures ou des petits carrés incrustés) sur le dessus de la pâte pour créer un effet.

7. Sortez le gâteau du réfrigérateur et recouvrez-le uniformément de pâte d’amande.

8. Fouettez le reste de crème mousseline, remplissez-en la poche à douille et décorez le gâteau en formant une petite rosace autour. Terminez par une petite meringue colorée en rose.



Alsace Cette recette est la spécialité de notre pâtisserie !Une petite cinquantaine d’année au moins… Ce gâteau sans cesse amélioré sans le dénaturer est un des plus vendu, de génération en générations, nous l’avons juste un peu relooké , la texture du biscuit est juste merveilleuse

Les recettes de Carole et Bérangère :

Pâté en croûte aux légumes racines

La pâte, pour 8 personnes :

- 500G Farine

- 10g de sel

-1 oeuf entier

- 250G de beurre

- 10cl d'eau

Mélanger la farine et le sel, à la main ou au robot, ajouter l'oeuf, puis le beurre et terminer avec l'eau.

Chemiser le moule beurré, et intercaler les tranches des différents légumes taillés à la mandoline ( céleri, navet, pomme de terre, etc... ) .

Cuisson : 1h15 à 170 degrés.

Salade de Pissenlit Alsacienne, pour 4 personnes :

300g de pissenlit,

4 oeufs

100g de lard fumé

100g de croutons de pain

Laver le pissenlit, tailler le lard fumé, et le poêler.

Débarrasser les lardons sur les pissenlits, et déglacer le gras de lard au vinaigre ( xères, blanc, cidre, etc... )

Dans une eau bouillante, cuire les oeufs mollets 6 minutes.

Refroidir et écaler.

Dresser l'oeuf, et les croutons sur la salade.

Verser la vinaigrette chaude sur la salade.

Choucroute ( chou en lacto-fermentation ) :

Pour 1kg :

1kg net de chou

10g de gros sel de mer sans additifs ( très important )

herbes, épices et aromates pour parfumer selon goût ( aneth, genièvre, cumin, piment, laurier ... )

Tailler finement le chou à la mandoline ou au couteau

Dans un cul-de-poule, mélanger le chou, le sel, et les aromates,

Laisser reposer 15min, puis mélanger à nouveau, en prenant soin à ce que le chou soit humide ( du liquide commence à apparaitre si vous pressez).

Transférer le chou dans des bocaux type "Le Parfait"

Presser le chou et remplir jusqu'en haut, en laissant un espace d'environ 2cm.

Placer sur une coupelle ( de l'eau risque de s'échapper, c'est normal ), laisser à température ambiante 7j, puis placer dans une pièce à 15-20 degrés pendant 3 semaines.

Le chou est prêt à être dégusté à partir là, ou bien à être conservé.

Le coup de coeur de Carole Eckert :

Caviste Au Fil du Vin Libre, (vins naturels et biodynamiques) 26 quai des Bâteliers -Strasbourg - 0388351209 - Fermé le dimanche .Le site

et

Pinot Noir Infrarouge 2016, Domaine Kumpf et Meyer -34 Route de Rosenwiller -Rosheim 0388502007

Le coup de coeur de Bérangère Pelissard :

Le restaurant le Botaniste, 3 rue Thiergarten, Strasbourg -0388159646 - Fermé le dimanche.Le site

Le coup de coeur de Christophe Felder :

Ferme Schmitt

Producteur de foie gras

19 Rue du Ried, 67870 Bischoffsheim

Téléphone : 03 88 50 26 67

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Il faut sauver le bretzel

Olland, 34 Route d'Oberhausbergen, 67200 Strasbourg, 03 88 27 00 32

Thierry Schwartz, La Boulangerie, 7 rue du Marché, 67210 Obernai, 03 88 95 54 80

Au Pain de mon grand-père, 58, rue de la Krutenau, 67000 Strasbourg, 03 88 36 59 66

La recette de Seb Folliot, le pro du bretzel

1 kilo de farine

20 g de sel fin

100 g beurre pommade

40 g de levure de boulanger

½ l de lait



La chronique vin d'Antoine Gerbelle

Pour se faire une idée neuve des vins d'Alsace Alors que la Loire a le vent en poupe, que le Jura est tendance, que les vignerons de Champagne font le buzz et que la demande tendue de Bourgogne est presque indécente, pourquoi, oui pourquoi l'Alsace est le seul vignoble septentrionale français qui peine a être redécouvert ? Re-découvert du Sylvaner et du Gewurztraminer

Domaine Ostertag Les Vieilles Vignes de Sylvaner 2016 env 15 € chez les cavistes

http://domaine\-ostertag\.fr/

Domaine Neumeyer Cuvée "J" 2015 Assemblage Sylvaner, Pinot Gris, AUxerois et rieslin 13 € à la cave https://www\.gerardneumeyer\.fr/

Gewurztraminer Demoiselle 2016 de Jean Pierre Rietsch Env 16 € chez les cavistes https://www\.alsace\-rietsch\.eu/

Gewurztraminer Westhoffen 2016 d'Etienne et Caroline Loew Environ 11 euros à la cave

http://domaineloew\.fr/

