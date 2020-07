De l’Afrique à l’Amérique en passant par l’Asie, plongée dans la chicken Culture avec la chroniqueuse culinaire Mireille Sanchez et le volailler Pierre-Nicolas Grisel.

Un tour du monde du poulet © Getty

►► Rediffusion du 27 Octobre 2019

Mireille Sanchez

Chroniqueuse culinaire dans un grand quotidien numérique régional, auteur de nombreux livres de cuisine récompensés en 2016 du Gourmand Award “Best Cookbook Series”, elle a consacré plus de 7 ans à sa passion pour… le poulet ! Refaisant la route du poulet via les cinq continents et de 1000 recettes, son livre met en exergue l’évidence du poulet dans toutes les régions, dans toutes les cultures et toutes les cuisines du monde.

Son livre Le Poulet Voyageur - Chicken around the world - est lauréat du Gourmand Award International "Best cookbook in the World" reçu à Macau en juillet 2019 aux Éditions BPI

Pierre-Nicolas GriselVolailler à la ferme de l'Orée de Milly. A d'abord exercé durant une dizaine d'années en tant qu'ingénieur agronome dans la recherche puis l'accompagnement des agriculteurs avant de décider d'en faire son métier. A eu l'opportunité de reprendre une ancienne exploitation à Milly-la-Forêt, dans le sud de l'Ile-de-France et, avec le concours de la SAFER, le projet a pu aboutir fin 2016.

La ferme de l'Orée de Milly couvre ainsi plus de cinq hectares de plaine à Milly-la-Forêt, dans le Gâtinais : une région de terroir fort située à moins d'une heure de Paris. Il y a développé un élevage de poulets, pintades et de poules pondeuses en agriculture biologique sur de grands prés-vergers. L'aliment est produit à la ferme, avec les céréales bio produites par ses voisins céréaliers. La quasi-totalité de la production est vendue en directe ou en circuit court, notamment dans des magasins bio à Paris et environs. Particularité de l'élevage, il travaille une race locale et ancienne, la "gâtinaise" très appréciée de sa clientèle et des restaurateurs.

Ferme L'Orée de Milly - 36 bis route de Fontainebleau - 91490 Milly-la-ForêtLes recettes extraites du livre Le Poulet Voyageur aux éditions BPI :

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

L'Atelier S - Le snaking cuisiné par la Maison Sibilia 49 Avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

Cocorico ! Aux poulettes françaises, la cuisine reconnaissante.

Si la gastronomie française fait la part belle aux recettes de poulet, de la poule au pot au poulet basquaise, les plus iconiques sont l’œuvre de cheffes, comme le montre l’exemple de la poularde demi-deuil de la Mère Filloux, transmise à la mère Brazier… qui forma Paul Bocuse. Rendons donc aux poulettes les recettes de poulet, loin des combats de coq.► Ecoutez la chronique

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

Palme d'or

► Ecoutez la chronique

Bonus vidéo - Tout un plat : le Paris-Brest

La programmation musicale