Autrefois pain du pauvre, on la déguste aujourd'hui dans tous ses états et ses éclats... La châtaigne sort des bois pour nos papilles, on en parle avec le plus castanéiphile des chefs, l'ardéchois Claude Brioude !

La Châtaigne © Getty

Claude Brioude

Claude Brioude est né et a grandi en Ardèche. Issu de 5 générations de cuisiniers, la nature et les paysages ardéchois dans leur diversité lui inspirent une cuisine de terroir. Sa famille est aux fourneaux depuis 1884, et lui propose une cuisine du marché, saine et savoureuse, composée de produits bio et locaux issus des producteurs avec lesquels il a su tisser depuis une vingtaine d'années un lien de confiance et de complicité. L’inspiration lui vient aussi d’ailleurs : expos et voyages le nourrissent et lui donnent envie de saveurs différentes…

Il est l’auteur aux éditions Sud Ouest de Châtaigne la reine non couronnée de la cuisine et Connaître la cuisine ardéchoise.

Avec le collectif de chefs Les Toqués d'Ardèche (10 chefs), il a publié Les Toqués d'Ardèche, Le printemps des Toqués d'Ardèche et L'été des Toqués d'Ardèche. L'automne et L'hiver sont à venir…

Ses recettes :

Reportage : chez le castanéiculteur Michel Grange

Notre reporter Stéphane Cosme est parti à la rencontre de Michel Grange, castanéiculteur bio à Lamastre en Ardèche. A la ferme du Chataignier, Michel, Martine et Aurélien Grange cultivent depuis plus de 7 générations les fruits de montagne avec un amour particulier pour la châtaigne d'Ardèche AOP. On entend également Bastien Vallon, qui les aide pour la récolte.

Vente à la ferme

Ouverture : De mi-avril à mi-novembre : le mercredi et le samedi de 15h00 à 19h00. Juillet-août : tous les jours sauf le dimanche de 11h00 à 19h00.

Michel Grange, castanéiculteur / Stéphane Cosme

Le coup de cœur de François-Régis Gaudry

La sauce barbecue de Ranwa Stefan ! Cette ancienne reporter de guerre a troqué sa caméra contre des conserves ! Et ses petits pots contiennent du bon et du bio : sauces, confitures, marmelades et pâtes à tartiner vertueuses.

Elle a lancé en 2018 une campagne de financement participatif (KissKissBankBank) pour démarrer sa conserverie artisanale bio et éthique à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, et a pu ouvrir les délices de l'ogresse. Sa sauce barbecue, souvent connotée fast ou junk food est ici sans arôme artificiel !

Retrouvez les différents points de vente ici

La chronique d'Arnaud Daguin

Chauds les marrons !

Arnaud Daguin cherche la castagne, comme on dit chez lui dans le Gers. Il en connait un rayon sur le sujet, comme tous les cuistots de sa génération d’ailleurs...

La chronique de Jérôme Gagnez

Retour aux sources : le domaine Romaneaux-Destezet

On visite ce matin un monument avec le domaine de Hervé et Béatrice Souhaut en Ardèche. Pionnier d'un certain style de vin, le vin nature, qui a une précision, intensité et un plaisir de fruit incroyable.

Bonus : la recette de famille

Programmation musicale